«Многие улицы Казани в таком состоянии, что можно ноги переломать»

Как активисты путинского движения искали и нашли трехметровые сугробы в центре столицы Татарстана

С начала нового года только ленивый не жаловался на то, как в Казани чистят улицы, тротуары и дворы от скопившегося снега. ОНФ в РТ не остался в стороне и провел мониторинг, основанный на жалобах горожан. Причем по итогам выезда активисты направили обращения не только в исполком Казани, но и в управление ГИБДД. «Реальное время» выяснило, как быть казанцам, у которых по-прежнему остались жалобы на уборку снега.

«По утрам люди откапывают свои автомобили»

В начале недели бушевали метели, которые сразу сказались на дорожной обстановке в городе, десятибалльные пробки стали почти нормой. Как поясняла начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Трущина, неблагоприятная погода в виде обильного снегопада и сильного ветра была связана с прохождением атмосферного фронта глубокого и обширного западного циклона. «Реальное время» уже приводило статистику осадков: так, в январе, по данным Гидрометцентра, в столице РТ выпало полторы месячные нормы снега, в декабре — две с половиной нормы. Но рекорд еще не побит — в декабре 2010 года количество осадков превысило норму в четыре раза.

Неудивительно, что активисты ОНФ в РТ получили критическую массу обращений от горожан, которые жалуются на плохую уборку улиц и дорог от снега. На этой неделе общественники организовали мониторинг, пока только в центре города, результаты оставили желать лучшего. Представители народного фронта прошлись у домов по улицам Абжалилова, Пушкина, Татарстан, Камала, Галактионова. Были интересные находки в виде детской площадки под снегом на Большой Красной, 29а и шлагбаума, полностью засыпанного снегом, у дома 13а также на Большой Красной.

Активисты ОНФ в РТ получили критическую массу обращений от горожан, которые жалуются на плохую уборку улиц и дорог от снега. Фото Романа Хасаева

На остановке «Татарстан» снежные завалы достигают уже трех метров в высоту, водители не видят людей на остановке, а последним приходится выходить на проезжую часть. Член регионального штаба ОНФ в Татарстане Тимур Валиахметов отметил, что, с одной стороны, все видят постоянные снегопады, с другой — очевидно, что техники на дорогах недостаточно. «По утрам люди откапывают свои автомобили, буксуют, застревают, а вечером все стоят в длинных пробках. Родители с колясками не могут проехать до поликлиники, не говоря уже об инвалидах с нарушением опорно-двигательного аппарата», — отметил Тимур Валиахметов.

Не справились даже на третий день

Предыдущий рейд общественники провели 30 января, сегодня отправились посмотреть, что изменилось. Как выяснилось, ничего — те же двухметровые сугробы на обочинах и снежная каша под ногами, хотя и снегопада-то уже нет.

Дошло до того, что сегодня под кремлем городской автобус застрял в сугробе прямо на дороге и вызволять его пришлось самим пассажирам.



— На улицах Абжалилова, Камала, Татарстан, Театральной и Московской во вторник мы выявили несанкционированные снежные свалки. Снег складировали на проезжую часть и тротуары, что мешает движению пешеходов. В тот же день мы направили письма в ГИБДД и исполком Казани. Сегодня провели уже второй рейд, проехались по тем же местам — свалки как были, так и остались, уборка снега отсутствует! Оперативно никто на наши обращения не среагировал. Только основные магистрали чистят, а если чуть-чуть в сторону отойти — ногу можно сломать, — рассказал «Реальному времени» активист ОНФ Антон Медведев.

По итогам проверки активисты ОНФ в РТ вновь направят обращения исполкому Казани и в управление ГИБДД с просьбой принять меры, доложить об обстановке. Повторный мониторинг планируется через неделю. Кстати, призыв к ГИБДД со стороны активистов не случаен — управление ГИБДД имеет право выдавать предписания администрации города, районов с указанием сроков по устранению нарушений и даже штрафовать.

Столичные чиновники на своем сайте рапортуют, что вывезли из города за минувшие сутки 12 тысяч 404 тонны снега. Фото Дмитрия Резнова



Мэрия: за сутки вывезли свыше 12,4 тысячи тонн снега

Акция ОНФ «Снежный фронт» стартовала повсеместно в России в прошлом году, однако казанские общественники выезжали на улицы города с проверками по обращениям граждан и раньше — с 2014 года.

— Многие улицы Казани в таком состоянии, что можно ноги переломать, если идти неаккуратно. И это мы говорим только о молодых, кто не жалуется на здоровье и может преодолеть эти сугробы. А бабушки или молодые родители с колясками, они в принципе не выходят на улицу и просто ждут, когда закончится зима, потому что это небезопасно, — посетовал Антон Медведев.

«Реальное время» обратилось с запросами в мэрию Казани и ГИБДД, но ответы на момент публикации не поступили. В то же время сами столичные чиновники на своем сайте рапортуют, что вывезли из города за минувшие сутки 12 тысяч 404 тонны снега. К уборке привлекли 641 дорожного рабочего и 703 единицы спецтехники.

«Среди них 98 комбинированных дорожных машин, 69 КДМ «Бошунг», 16 снегопогрузчиков, 131 тракторная щетка, 29 грейдеров, 84 фронтальных погрузчика, 55 МКСМ «Барсик», 205 самосвалов и другая техника. За сутки на дорогах столицы Татарстана было использовано 815 тонн противогололедных средств, в том числе 82 тонны реагента и 734 тонны песко-соляной смеси», — говорится в сообщении на сайте казанской мэрии.

Всего же с начала зимы, по данным властей, с улиц города вывезли 408 тысяч тонн снега.

Что касается количества жалоб на неубранный снег, то, по словам Дмитрия Романова, больше их не стало, много снега бывает всегда, просто одномоментно убрать весь массив сложно. Фото Дмитрия Резнова



«Надо понимать возможности уборки территорий»

Исполнительный директор центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов не стал однозначно выступать с поддержкой мониторинга ОНФ в РТ.

— Нужно смотреть с разных сторон. Вся техника задействована в работе, это муниципальная сторона, а есть то, что относится к УК, ТСЖ. То, что относится к придомовой территории, должны убирать они. Есть и другая проблема — собственников информируют об уборке, это нужно принять к сведению, но никто не убирает машины. Потом удивление, что двор не убран. Вообще, должен быть договор управления в каждом доме, какие услуги оказывает УК. Чтобы не было ситуаций, когда непонятно, кто и за что отвечает. Надо понимать возможности уборки территорий. То, что мониторинг провели, конечно, хорошо, но нужно понимать все стороны, — считает эксперт.

Он посоветовал обращаться в сервисы «Народный контроль» и «Открытая Казань». По обращениям оперативно работают, а если нет — то это неисполнение со стороны управляющих организаций. Что касается количества жалоб на неубранный снег, то, по словам Дмитрия Романова, больше их не стало, много снега бывает всегда, просто одномоментно убрать весь массив сложно. При этом он отметил, что на дорогах Казани очень много техники, так что исполком нельзя укорить в недостаточной уборке.

На портале «Народный контроль» представлены около 70 заявок, связанных с уборкой снега, среди которых как уже решенные, так и те, с которыми предстоит разобраться. Некоторые обращения появились совсем недавно, но есть, например, и такое, которое висит в системе с 25 декабря.

Скоро городские службы ждут новые испытания. Фото Романа Хасаева



На подходе новые метели



По данным синоптиков, обильными снегопадами отметилась именно последняя декада января. «За этот период выпало 37,1 мм осадков в виде снега, что немного больше месячной нормы, или 3,4 декадной нормы. В том числе 30 января количество осадков составило 6 мм — более половины декадной нормы. Всего же в течение января в Казани выпало 50 мм осадков в виде снега, это 1,5 месячной нормы», — сообщила нашему изданию начальник отдела метеорологических прогнозов Управления Гидрометцентра РТ Ирина Трущина.

Скоро городские службы ждут новые испытания. Завтра-послезавтра в Казани сохранится мороз, местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах туман.

— В ночные часы столбики термометров опустятся до -17… -19, в низких районах при прояснениях до -21 градуса; максимальная температура завтра днем составит -12… -14 градусов. В выходные дни, 3 и 4 февраля, республика окажется под влиянием обширного и глубокого западного циклона. При прохождении атмосферных фронтов ожидается небольшой снег, 4 февраля — мокрый снег и метель. 4 февраля ветер усилится до 15—20 м/с, возможен гололед. Температура повысится до 4—6 градусов мороза в субботу, до 2—4 градусов мороза в воскресенье, — добавила Ирина Трущина.

Любопытно, что начало февраля для татарстанцев будет теплее обычного. По прогнозу синоптиков, в первой декаде месяца средняя температура ожидается на 4 градуса выше нормы (норма 12,6 градуса мороза).

Как сообщили в мэрии, на очистку дорог и тротуаров дорожные службы задействовали весь имеющийся потенциал. Фото Максима Платонова



P.S. После публикации пришел комментарий от пресс-службы мэрии Казани, где подтвердили, что обращение от общественной организации поступило в исполком. «Учитывая, что в письме указаны замечания по содержанию центральной части города, обращение направлено для рассмотрения в соответствии с территориальной принадлежностью — в администрацию Вахитовского и Приволжского районов», — говорится в ответе на запрос.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, работы по содержанию дорог осуществляются в рамках действующего законодательства. На очистку дорог и тротуаров дорожные службы задействовали весь имеющийся потенциал. Ежесуточно на дорогах работали около 700 единиц техники, из них около 200 привлеченной (арендованной) техники, 560 дорожных рабочих.

— На сегодня основные магистральные дороги и тротуары города находятся в удовлетворительном состоянии. На пешеходных зонах имеются участки наледи, которые своевременно обрабатываются противогололедными материалами. Активно продолжаются работы по вывозу снега, очистке тротуаров, остановок, внутриквартальных проездов и поселковых дорог.

Вместе с тем в полученном обращении от ОНФ РТ указаны замечания по содержанию территорий жилых комплексов и придомовых территорий. Указанные территории содержатся силами ТСЖ и управляющих компаний за счет средств собственников жилья, — пояснили в пресс-службе мэрии.