Брошенные села и растущие пригороды: Татарстан потерял 45 тысяч сельчан

Но республика остается третьим регионом России по поголовью крупного скота

В среду в Казани прошла совместная коллегия Татарстанстата и Комитета по социально-экономическому мониторингу (КСЭМ), на которой побывал корреспондент «Реального времени». Представители этих ведомств рассказали о ситуации в аграрном секторе и о результатах борьбы с коррупцией. На коллегии стало известно, что с 2006 по 2016 годы татарстанское село потеряло 45 тыс. жителей, а «коррупционный опыт населения стабильно сокращается», хотя население проявляет безучастность к проблеме.

Падение села и разрастание пригородов

На коллегии Альфинур Мустафина, начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Татстата, рассказывала о том, что изменилось с 2006 по 2016 годы — то есть за время, прошедшее с предыдущей всероссийской сельхозпереписи. Изменилось многое. Так, за 10 лет численность сельского населения в Татарстане сократилась на 45 тыс. человек.

Убыль на селе произошла в Аксубаевском, Буинском, Дрожжановском, Мамадышском, Нурлатском и Чистопольском районах республики. Однако в некоторых муниципалитетах численность сельских жителей, наоборот, увеличилась. Такая тенденция зафиксирована в Высокогорском, Альметьевском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском и Пестречинском районах. «Как мы видим, все это прилегающие к крупным городам районы», — сказала Мустафина.

Кроме того, в Татарстане сокращается площадь сельскохозяйственных земель: со времен предыдущей переписи общая площадь уменьшилась на 5,5%. Впрочем, так происходит во всех регионах, а в целом по России сокращение сельхозземель имеет гораздо большие масштабы — 22% за 10 лет.

В Татарстане сокращается площадь сельскохозяйственных земель, констатировала Альфинур Мустафина



«Итоги проведенной переписи подтвердили возрастающую роль частного сектора [в аграрной сфере]», — сказала Мустафина. С 2006 года доля крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) в валовом сельхозпроизводстве выросла до 8,3%, тогда как доля организаций снизилась до 47%. Всего на 1 июля 2016 года в республике насчитывалось 3,3 тыс. КФХ и индивидуальных предпринимателей, занятых в сельскохозяйственном секторе. Их общие земельные площади с предыдущей переписи увеличились на 34%, а поголовье крупного рогатого скота — на 35%.

Лидерство по поголовью и отстающие районы

Число сельхозорганизаций за 10 лет, напротив, сократилось на 41%, однако средняя площадь принадлежащих им участков увеличилась вдвое, посевная площадь — в 1,7 раза. Меньше стало и некоммерческих садово-огороднических объединений. Последняя перепись выявила 1,38 тыс. таких объединений, по сравнению с 2006 годом их количество снизилось на 11%. Общая площадь их земель сократилась на 8%.

По словам Мустафиной, Татарстан занимает третье место в стране по поголовью крупного рогатого скота (КРС), уступая только Башкирии и Дагестану. В 2016 году переписчики насчитали 1,05 млн единиц КРС, это 5,5% от общего поголовья России и 20% от поголовья Приволжского федерального округа. При этом в 32 районах поголовье по сравнению с 2006 годом сократилось. Наибольшее сокращение (33—49%) зафиксировано в Нижнекамском, Спасском, Тукаевском, Елабужском, Верхнеуслонском, а также Менделеевском районах.

Татарстан занимает третье место в стране по поголовью крупного рогатого скота (КРС), уступая только Башкирии и Дагестану. Фото tatarnews.ru



Также сотрудница Татстата рассказала о невостребованном имуществе: его доля остается значительной, хотя тенденция к сокращению очевидна. По словам Мустафиной, за 10 лет число хозяйств с заброшенными участками и пустующими домами сократилось с 30 до 12 тыс. (на это, в частности, повлияла программа предоставления земель многодетным семьям).

Больше всего пустующих участков в Новошешминском (14% от общего числа), Кайбицком (11%), Верхнеуслонском (8%), Тетюшском и Аксубаевском районах (по 7%). «Уменьшение заброшенных земельных участков и пустующих домов и увеличение количества личных подсобных хозяйств показывает, что городское население предпочитает иметь домик в деревне, чем участок в саду или огороде», — сказала Мустафина.

В ходе доклада Мустафина назвала районы, отстающие в развитии инфраструктуры. По ее словам, некоторые муниципалитеты менее обеспечены дорогами с твердым покрытием. В целом по райцентрам республики уровень обеспеченности дорогами составляет 93%, ниже он в Новошешминском (79%), а также в Буинском и Аксубаевском районах.

Также восемь муниципалитетов отстают по показателям доступности интернета. Речь идет о Балтасинском, Кукморском, Лениногорском, Арском, Бугульминском, Сабинском, Елабужском и Атнинском районах.

«Коррупционный опыт населения»

Начальник информационно-аналитического отдела КСЭМ Эльвира Юрасова в своем докладе говорила о коррупции, противодействие которой — это «приоритетное направление государственной политики» Татарстана. По словам Юрасовой, данные, которые КСЭМ получает от госорганов, СМИ, граждан и некоммерческих организаций, говорят о положительных результатах в борьбе с коррупцией: «Коррупционный опыт населения республики, характеризующий масштабы коррупции, стабильно сокращается».

Ежегодно сокращается число граждан, которые указывают на коррупционные проявления среди сотрудников ГИБДД, рассказала представитель КСЭМ



«Явление коррупции в той или иной степени имеет место в любом обществе, присутствует и оказывает влияние на различные сферы жизни: экономику, политическую систему, предпринимательский климат, жизнь граждан», — сказала Юрасова.



В республике результаты в борьбе с коррупцией есть во всех сферах. Соцопросы показали, что сегодня коррупция занимает 13-е место в рейтинге основных проблем, с которыми сталкивается население Татарстана, раньше эта проблема была на более высоких позициях. Ежегодно сокращается число граждан, которые указывают на коррупционные проявления среди сотрудников ГИБДД, медицинских работников и преподавателей вузов, рассказала представитель КСЭМ.

По ее словам, в этом есть заслуга государственных и муниципальных властей республики. «Но о существенных улучшениях говорить еще рано. Остается на низком уровне гражданская активность. Тревожная тенденция: доля граждан, сообщающих о фактах коррупции, сокращается», — заявила Юрасова.

1 / 21 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов