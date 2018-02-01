Брошенные села и растущие пригороды: Татарстан потерял 45 тысяч сельчан
Но республика остается третьим регионом России по поголовью крупного скота
В среду в Казани прошла совместная коллегия Татарстанстата и Комитета по социально-экономическому мониторингу (КСЭМ), на которой побывал корреспондент «Реального времени». Представители этих ведомств рассказали о ситуации в аграрном секторе и о результатах борьбы с коррупцией. На коллегии стало известно, что с 2006 по 2016 годы татарстанское село потеряло 45 тыс. жителей, а «коррупционный опыт населения стабильно сокращается», хотя население проявляет безучастность к проблеме.
Падение села и разрастание пригородов
На коллегии Альфинур Мустафина, начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Татстата, рассказывала о том, что изменилось с 2006 по 2016 годы — то есть за время, прошедшее с предыдущей всероссийской сельхозпереписи. Изменилось многое. Так, за 10 лет численность сельского населения в Татарстане сократилась на 45 тыс. человек.
Убыль на селе произошла в Аксубаевском, Буинском, Дрожжановском, Мамадышском, Нурлатском и Чистопольском районах республики. Однако в некоторых муниципалитетах численность сельских жителей, наоборот, увеличилась. Такая тенденция зафиксирована в Высокогорском, Альметьевском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском и Пестречинском районах. «Как мы видим, все это прилегающие к крупным городам районы», — сказала Мустафина.
Кроме того, в Татарстане сокращается площадь сельскохозяйственных земель: со времен предыдущей переписи общая площадь уменьшилась на 5,5%. Впрочем, так происходит во всех регионах, а в целом по России сокращение сельхозземель имеет гораздо большие масштабы — 22% за 10 лет.
«Итоги проведенной переписи подтвердили возрастающую роль частного сектора [в аграрной сфере]», — сказала Мустафина. С 2006 года доля крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) в валовом сельхозпроизводстве выросла до 8,3%, тогда как доля организаций снизилась до 47%. Всего на 1 июля 2016 года в республике насчитывалось 3,3 тыс. КФХ и индивидуальных предпринимателей, занятых в сельскохозяйственном секторе. Их общие земельные площади с предыдущей переписи увеличились на 34%, а поголовье крупного рогатого скота — на 35%.
Лидерство по поголовью и отстающие районы
Число сельхозорганизаций за 10 лет, напротив, сократилось на 41%, однако средняя площадь принадлежащих им участков увеличилась вдвое, посевная площадь — в 1,7 раза. Меньше стало и некоммерческих садово-огороднических объединений. Последняя перепись выявила 1,38 тыс. таких объединений, по сравнению с 2006 годом их количество снизилось на 11%. Общая площадь их земель сократилась на 8%.
По словам Мустафиной, Татарстан занимает третье место в стране по поголовью крупного рогатого скота (КРС), уступая только Башкирии и Дагестану. В 2016 году переписчики насчитали 1,05 млн единиц КРС, это 5,5% от общего поголовья России и 20% от поголовья Приволжского федерального округа. При этом в 32 районах поголовье по сравнению с 2006 годом сократилось. Наибольшее сокращение (33—49%) зафиксировано в Нижнекамском, Спасском, Тукаевском, Елабужском, Верхнеуслонском, а также Менделеевском районах.
Также сотрудница Татстата рассказала о невостребованном имуществе: его доля остается значительной, хотя тенденция к сокращению очевидна. По словам Мустафиной, за 10 лет число хозяйств с заброшенными участками и пустующими домами сократилось с 30 до 12 тыс. (на это, в частности, повлияла программа предоставления земель многодетным семьям).
Больше всего пустующих участков в Новошешминском (14% от общего числа), Кайбицком (11%), Верхнеуслонском (8%), Тетюшском и Аксубаевском районах (по 7%). «Уменьшение заброшенных земельных участков и пустующих домов и увеличение количества личных подсобных хозяйств показывает, что городское население предпочитает иметь домик в деревне, чем участок в саду или огороде», — сказала Мустафина.
В ходе доклада Мустафина назвала районы, отстающие в развитии инфраструктуры. По ее словам, некоторые муниципалитеты менее обеспечены дорогами с твердым покрытием. В целом по райцентрам республики уровень обеспеченности дорогами составляет 93%, ниже он в Новошешминском (79%), а также в Буинском и Аксубаевском районах.
Также восемь муниципалитетов отстают по показателям доступности интернета. Речь идет о Балтасинском, Кукморском, Лениногорском, Арском, Бугульминском, Сабинском, Елабужском и Атнинском районах.
«Коррупционный опыт населения»
Начальник информационно-аналитического отдела КСЭМ Эльвира Юрасова в своем докладе говорила о коррупции, противодействие которой — это «приоритетное направление государственной политики» Татарстана. По словам Юрасовой, данные, которые КСЭМ получает от госорганов, СМИ, граждан и некоммерческих организаций, говорят о положительных результатах в борьбе с коррупцией: «Коррупционный опыт населения республики, характеризующий масштабы коррупции, стабильно сокращается».
«Явление коррупции в той или иной степени имеет место в любом обществе, присутствует и оказывает влияние на различные сферы жизни: экономику, политическую систему, предпринимательский климат, жизнь граждан», — сказала Юрасова.
В республике результаты в борьбе с коррупцией есть во всех сферах. Соцопросы показали, что сегодня коррупция занимает 13-е место в рейтинге основных проблем, с которыми сталкивается население Татарстана, раньше эта проблема была на более высоких позициях. Ежегодно сокращается число граждан, которые указывают на коррупционные проявления среди сотрудников ГИБДД, медицинских работников и преподавателей вузов, рассказала представитель КСЭМ.
По ее словам, в этом есть заслуга государственных и муниципальных властей республики. «Но о существенных улучшениях говорить еще рано. Остается на низком уровне гражданская активность. Тревожная тенденция: доля граждан, сообщающих о фактах коррупции, сокращается», — заявила Юрасова.
комментарии
Не разу не просили не намекали и я сам не предлодил им. Сначала водители сами предлагают деньги умоляют на колени стоять патом обвиняют гибдд . Так не нарушайте. Корупция в гибдд только при получении прав. Пока им деньги не заплатишь и права не получишь и вождение не сдашь.
Сначала садятся за руль нетрезвыми, а потом начинают "А давай договоримся, мне без прав нельзя, работать не смогу."
первым должна стоять задача: сохранить село. Почему в Зауралье деревни процветают да, в Татарстане хиреют? Потому что в Татарстане нет возможностей для ведения личного хозяйства, все перепахали негде даже пасти гусят. Нет ни сенокосов, ни пастбищ для населения скота.
ЧЕРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ!
Землю надо перераспределять в пользу самих сельчан, фермеров и ЛПХ. Пусть каждый сельчанин содержит дома по 3-5 коров, 20-30 - мелкого скота, полсотни домашней птицы. Так в Зауралье. ТАМ ЛЮДИ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕЗАВИСИМЫ ОТ ВСЯКИХ ТАМ ДОТАЦИЙ, СУБСИДИЙ, АГРОХОЛДИНГОВ И СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ. выручают из ЛПХ в 2-3 раза больше, чем платят наши агрохолдинги своим работникам. Ни к чему нам эти 5 млн тонн зерна! Надо быть полным идиотом производить зерно, когда цена на него во внутреннем рынке в 3 раза меньше мировой. Ни к чему нас все эти животноводческие комплексы, которые кроме отравы ничего и не производят.
Даешь ЛПХ и КФХ!
Всю землю крестьянам!
А не монстрам-агрохолдингам!
Даешь ЛПХ и КФХ!
Всю землю крестьянам!
А не монстрам-агрохолдингам! я не знаю кто все это вышеизложенное написал но думаю что он хорошо знаком с положением дел в сельском хозяйстве татарстана и я с ним абсолютно согласен а истинные хозяева этих монстры агрохолдинги {ов} думаю главы администраций
Езжай Абзелилский район и посмотри, как там живут люди.