«В 1920—1930 годы в Татарстане осуществлялось перетряхивание руководящих работников»

Как в одном справочнике рассказать о лидерах столетия республики

В конце прошлого года в Казани вышел из печати биографический справочник «Общественно-политические лидеры Татарстана (1917—2017 гг.)». Написал эту книгу ветеран ФСБ, член-корреспондент Академии военно-исторических наук Игорь Мильмухаметов, а издало региональное отделение АВИН. Руководитель центра энциклопедистики Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Рафаиль Шайдуллин ознакомился с работой и отрецензировал ее для «Реального времени».

«Потребность в биографической литературе ощущается чрезвычайно остро»

Не секрет, что общественное мнение о лидерах любой страны формируется при определенных обстоятельствах и зависит от характера развития общества и других специфических факторов. Формирование же собственных взглядов каждого отдельно взятого человека об окружающем социуме происходит во многом под влиянием мнения большинства людей. Особенно если у конкретной личности недостаточно знаний и опыта, чтобы высказать свое мнение об общественно-политических деятелях своей страны, своих регионов. В этом им должны помочь ученые, литераторы и журналисты, работающие в жанре биографика.

Потребность в биографической литературе, которая объективно и всесторонне анализировала бы деятельность общественно-политических лидеров в Татарстане, сегодня ощущается чрезвычайно остро. Это относится и к научной теории, и к общественно-политической практике, не говоря уже о том, что без такого анализа нельзя всерьез обсуждать перспективы качественного повышения кадрового потенциала государственных и общественных структур. Однако заметим, что осуществление подобного анализа — задача сложная, требующая от исследователя исторического и политического реализма, комплексного и многостороннего взгляда на происходившие события, научной оценки их действительного, а не мнимого масштаба, отсутствия идеологической предвзятости и политической ангажированности. Сделать это тем труднее, чем ближе стоят описываемые личности к нашему времени, а что же говорить об их участии в общественно-политических событиях, которые были современностью совсем недавно и отчасти еще продолжают ею быть? Тем более что отдельные личности повлияли на судьбы многих миллионов людей, живущих в настоящее время в Татарстане и за его пределами.

Стенд, посвященный Фикряту Табееву — первому секретарю Татарского обкома КПСС в 1960—1979 годах. Фото archive.gov.tatarstan.ru

От 1917-го до 2017-го

Представленная широкому читателю книга, написанная известным татарстанским ученым и общественным деятелем Игорем Аухадеевичем Мильмухаметовым (научный консультант — профессор Булат Файзрахманович Султанбеков), отвечает этим весьма непростым требованиям: она представляет собой подлинное научно-справочное исследование, а не очередную казенно-публицистическую или журналистскую «версию» биографических справок. В основе теоретических подходов и принципов биографики, используемых в работе Игорем Мильмухаметовым, лежат такие методы научного познания, как теория политической преемственности, цивилизационный подход и принцип историзма.

Автор демонстрирует плодотворность этих подходов к исследованию биографики общественно-политических деятелей Татарстана, начиная с 1917 года и завершая сегодняшними днями (2017 год), показывая вместе с тем определенную преемственность и алгоритм прихода одних руководителей, ухода других, которые, судя по содержанию книги, дополняют друг друга и взаимодействуют между собой. Так, ярко выраженные особенности, присущие современному татарстанскому истеблишменту, Игорь Мильмухаметов совершенно справедливо связывает прежде всего с социально-историческими и цивилизационными отличиями советского периода.

Вместе с тем только принцип историзма позволяет комплексно анализировать закономерность действий тех или иных политических и общественных лидеров, обусловленных предшествующим историческим развитием и конкретной исторической ситуацией. Этот принцип заслуживает специального упоминания, поскольку он постоянно нарушается публицистами и политиками, ставящими перед собой цель показать недальновидность или ущербность тех или иных общественно-политических деятелей. Подобные обвинения зачастую некорректны, а то и вообще несостоятельны.

Председатель Совета Министров ТАССР Гумер Усманов (на фото — крайний справа) среди директоров промышленных предприятий Казани. 1960-е годы. Фото archive.gov.tatarstan.ru



Важная и чрезвычайно ценная особенность рассматриваемого биографического справочника — это органичное использование теории и практики энциклопедической биографики, которая требует не только широты мышления и научной эрудиции, но и умения рассматривать общественно-политических лидеров Татарстана в разных аспектах и ракурсах. Благодаря этому автор избегает своеобразной ловушки, в которую попадают многие исследователи, составляющие научно-справочные издания. Эта ловушка состоит в преимущественном объяснении всех событий первыми и вторыми секретарями Татарского обкома РКП — ВКП(б) — КПСС, председателями Центрального исполнительного комитета Татарской АССР, Верховного Совета Татарской АССР, Республики Татарстан, Государственного Совета Республики Татарстан, Совета Народных Комиссаров, Совета Министров Татарской АССР, Кабинета Министров Республики Татарстан, вследствие чего игнорируется вклад других страт общественно-политического истеблишмента Татарстана.

Не отрицая значения личности в истории, автор вместе с тем показывает, что любой политик ограничен в своих действиях реально существующими условиями, включающими множество факторов, среди которых важную роль играют расклад политических сил и состояние массового сознания. Об этом свидетельствуют биографические справки об общественно-политических деятелях Татарстана: к примеру, в 1920—1930-е годы в республике осуществлялась постоянная ротация кадров — перетряхивание руководящих работников, которые сменяли занимаемые ими посты в среднем через 2-3 года. У многих из них карьерный или жизненный путь прервался в 1937—1938 годах.

К вопросу о региональных лидерах

В книге даны биографии не только руководителей двух ветвей власти парламента и правительства Татарстана, но и местных губернских, областных и республиканских органов Коммунистической партии, ВЛКСМ и профессиональных союзов. Особое внимание уделяется руководителям (председателям, секретарям) городских исполкомов и партийных комитетов Казани. Причем достаточно представителен и список руководителей Совета народного хозяйства Татарстана. Заметим, что это в отечественной историографии сделано впервые. Справочник снабжен именным указателем и списком использованных источников и литературы.

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Фото Михаила Козловского

Подытоживая сказанное, можно констатировать, что краткий биографический справочник представляет собой чрезвычайно полезное и актуальное исследование, которое будет широко использовано в научно-педагогической практике. В то же время он является основой для дальнейших углубленных исследований биографий видных общественно-политических деятелей Татарстана и России. Поэтому автор рецензии считает важным подробный анализ данного издания статьи в связи с его практической значимостью и возможностью использования его результатов для поиска институциональной информационной конструкции, отвечающей потребностям общества.

Изучение региональных лидеров сегодня становится необходимым условием для осмысления и анализа всего спектра общественно-политической жизни татарстанского многонационального общества. Таким образом, можно сделать вывод, что краткий биографический справочник является важным изданием для прочтения специалистами, содержит в себе практическую значимость в условиях современных вызовов и угроз. Изложенные мысли в данной статье могут служить основой для создания новых, более информационно и иллюстративно насыщенных биографических изданий.

Рафаиль Шайдуллин