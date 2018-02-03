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Опрос предпринимателей: чем публичность помогает бизнесу

07:00, 03.02.2018 15 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»

Руководители и собственники — о том, нужно ли стремиться стать героем публикаций в СМИ и может ли это помочь бизнесу

Опрос предпринимателей: чем публичность помогает бизнесу Фото: huffingtonpost.com

В век информатизации закрытые от СМИ руководители — редкость. Собственники и топ-менеджеры взяли публичность на вооружение и используют ее как способ продвинуть свои услуги или продукцию на рынке. При этом быть публичным может даже закрытый человек, достаточно найти хорошего PR-менеджера. О плюсах и минусах публичности предприниматели рассказали в бизнес-задачнике «Реального времени».

Руководитель компании — довольно закрытый человек, но для развития фирмы нужно, чтобы он чаще появлялся на мероприятиях, давал интервью и комментарии в СМИ. Стоит ли перебарывать себя? Как вы относитесь к публичности и какую пользу или вред видите в сотрудничестве со СМИ?

Если вы хотите предложить свою бизнес-задачу, пишите на info@realnoevremya.ru с пометкой «Опрос».

  • Ильдар Галеев

    Ильдар Галеев генеральный директор РК «Ремарк»

    Вопрос решается не борьбой. Надо понимать, что если ты руководитель, то априори человек публичный и сотрудничать со СМИ необходимо. Это значит — создавать как можно больше поводов, чтобы журналисты интересовались тобой как человеком, как личностью, как руководителем компании, а также и твоим продуктом. Расширение компании невозможно, если руководитель не появляется на публике, не является медийной фигурой. Если раньше и были закрытые фирмы, то сейчас их мало. Надо овладеть инструментом публичности, если это удастся, то вреда не будет. Научиться общению можно в любом возрасте, ведь общаться — в естественной природе человека. Если не получается сделать это самостоятельно, в помощь курсы, которые учат публичным выступлениям.

  • Сергей Крюков

    Сергей Крюков исполнительный директор «Планеты Фитнес»

    К публичности отношусь ровно: не избегаю и не страшусь, но в то же время особо инфоповоды не инициирую. Сейчас собственники заставляют топ-менеджеров быть более публичными. Собственники должны понимать, что публичность — это палка о двух концах. Много примеров, когда публичные топ-менеджеры полностью ассоциировались с компанией и когда покидали ее, то последствия для собственников были очень серьезные.

    Собственник должен понимать, сможет ли топ-менеджер, который не стремится к известности, грамотно представить себя в публичном пространстве? Я в данном случае за здравый компромисс, а не за насилие. Публичным можно быть в интернет-пространстве, для чего достаточно, чтобы пиар-менеджер написал текст и разместил его с фотографией руководителя по согласованию с ним. Это здоровый компромисс. Топ-менеджер получит публичность, но создавать ее будут другие люди. Так что сейчас много возможностей создавать публичность, но мягко и удобно для всех.

  • Ирек Галиев

    Ирек Галиев генеральный директор компании «Жар Свежар»

    Я достаточно закрытый человек. Вам я отвечу сейчас, хотя обычно не даю комментариев никогда. Конечно, это польза, когда руководитель открыт, дает интервью в СМИ. Но всегда надо соотносить выгоду и потери. Если руководителю публичность достается морально тяжело, то общаться со СМИ не стоит. Но можно ведь организовать процесс таким образом, чтобы в компании был медийный представитель, который мог бы давать интервью и комментарии в СМИ, а руководитель чувствовал бы себя комфортно.

  • Андрей Тукмаков

    Андрей Тукмаков директор ООО «Ремтехкомплект»

    Для меня это зависит от того, что это за СМИ, все они разные. Одно дело — публиковаться в «Честном слове», другое — в «Звезде Востока» или в пропартийном СМИ. У нас все СМИ аффилированные, независимой прессы нет. А руководитель компании должен думать, о чем говорит и где он это делает. Он ответственен не только за себя, но и за подчиненных.

  • Равиль Гибадуллин

    Равиль Гибадуллин генеральный директор компании VIPelectronics

    Есть смысл перебороть себя, если публичности требует начальство. Я положительно отношусь к общению со СМИ. В этом есть положительные черты, через общение можно как минимум получить обратную связь. Кроме того, многие клиенты покупают продукт, ориентируясь на человека, который стоит за фирмой-производителем. Получается, что они приобретают товар у человека, а не у компании. Они доверяют и уважают руководителя, представляя его отношение к жизни.

  • Наталья Реснянская

    Наталья Реснянская директор сети дошкольных учреждений «Центр образования «Егоза»

    В этом вопросе важно расставить приоритеты. В своей компании мы определили издания, с которыми сотрудничаем, и публичные мероприятия, в которых принимаем участие. К примеру, мы никогда не участвуем в проектах, присваивающих звания и раздающих награды на коммерческой основе. Сейчас много подобных мероприятий, и они не имеют отношения к реальной профессиональной деятельности.

    Я думаю, закрытому руководителю не стоит себя перебарывать. Возможно, его непубличность связана с личными ценностями. И все же любой руководитель — по умолчанию публичный человек, ему приходится выступать. Представляя интересы Общественной палаты, Министерства образования, я точно понимаю, что надо быть открытой. Единственное, я стараюсь избегать мероприятий, которые могут угрожать безопасности моей организации, и не давать такие комментарии.

  • Делюс Сиразетдинов

    Делюс Сиразетдинов генеральный директор «Камастройинвест»

    Вы правильно заметили, что по мере роста компании руководителю все чаще приходится давать интервью и участвовать в различных мероприятиях. Это необходимо для развития, узнаваемости компании и роста лояльности со стороны клиентов. Открытость руководителя и самой компании дает клиентам уверенность, что они сделали правильный выбор. И, конечно, он должен взвешенно подходить к любому вопросу, ответ на который могут увидеть не только клиенты, но и те, кто хочет навредить как самой компании, так и непосредственно руководителю.

    Прежде чем высылать ответы на вопросы, я в обязательном порядке отправляю их на проверку в PR-службу и юридический отдел. Кроме того, руководитель в первую очередь должен понимать, что он часть компании, а не компания — часть его. В последнее время часто видишь, как тот или иной руководитель пытается при любой возможности дать свое «экспертное» мнение по любому вопросу, что показывает его незрелость как профессионала. В нашей компании за PR-вопросы отвечает коммерческий директор — Антонина Дарчинова. 99% решений о том, кому и на каких мероприятиях нужно появляться, принимает она. Также она решает, кто должен отвечать на те или иные вопросы.

  • Александр Драгони

    Александр Драгони партнер компаний «Сила ветра» и «Полветра»

    Кто решил, что рост фирмы требует публичности? Я считаю, все зависит от целей компании и того рынка, на котором она работает. Если ее задача — расти за счет клиентов, которые могут прочитать или увидеть месседжи, то надо быть публичным. Если руководитель это понимает, то рано или поздно станет более открытым. Публичность также помогает отформатировать мысли и столкнуться с реальным миром, получая вопросы от журналистов. Вред от прессы тоже есть, ведь иногда СМИ перевирают слова спикера, вкладывая в них смысл, которого не было.

Екатерина Гумарова
ОбществоБизнесКейс
комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 03 февр
    Привлекать внимание через сми конечно надо, но только с хорошей стороны
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  • Анонимно 03 февр
    Публичность зависит еще от сферы деятельности компании
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    Анонимно 03 февр
    Назовите хоть одну сферу, где не нужна реклама?
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    Анонимно 04 февр
    любой бизнес завязанный на госконтрактах, там публичность ни к чему, все это теневые взаимоотношения, построенные на взятках и родственных связях
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  • Анонимно 03 февр
    Сейчас уже мало кто не играет на публику
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  • Анонимно 03 февр
    А у нас на работе прям просят не выкладывать ничего, быть скромным в соц сетях
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  • Анонимно 03 февр
    Многое зависит от руководителей и целей.
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  • Анонимно 03 февр
    Ну слишком сильная публичность тоже оказывает медвежью услугу
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    Анонимно 03 февр
    Ну Нет, это же как реклама, у всех и всегда на виду
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  • Анонимно 03 февр
    Смотря в каком сми засветиться еще
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    Анонимно 03 февр
    В любом издании
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  • Анонимно 03 февр
    Если хорошо про твою фирму написали, то да, а если плохо?
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  • Анонимно 03 февр
    Мне так нравится руководитель Ирек Галиев. Удачи ему в его вкусном бизнесе!
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  • Анонимно 03 февр
    Любой пиар ход это хорошо
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  • Анонимно 03 февр
    Эта статья для очень больших и крупных оргпнизаций
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