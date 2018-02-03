Опрос предпринимателей: чем публичность помогает бизнесу

Руководители и собственники — о том, нужно ли стремиться стать героем публикаций в СМИ и может ли это помочь бизнесу

В век информатизации закрытые от СМИ руководители — редкость. Собственники и топ-менеджеры взяли публичность на вооружение и используют ее как способ продвинуть свои услуги или продукцию на рынке. При этом быть публичным может даже закрытый человек, достаточно найти хорошего PR-менеджера. О плюсах и минусах публичности предприниматели рассказали в бизнес-задачнике «Реального времени».

Руководитель компании — довольно закрытый человек, но для развития фирмы нужно, чтобы он чаще появлялся на мероприятиях, давал интервью и комментарии в СМИ. Стоит ли перебарывать себя? Как вы относитесь к публичности и какую пользу или вред видите в сотрудничестве со СМИ?

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Ильдар Галеев генеральный директор РК «Ремарк» Вопрос решается не борьбой. Надо понимать, что если ты руководитель, то априори человек публичный и сотрудничать со СМИ необходимо. Это значит — создавать как можно больше поводов, чтобы журналисты интересовались тобой как человеком, как личностью, как руководителем компании, а также и твоим продуктом. Расширение компании невозможно, если руководитель не появляется на публике, не является медийной фигурой. Если раньше и были закрытые фирмы, то сейчас их мало. Надо овладеть инструментом публичности, если это удастся, то вреда не будет. Научиться общению можно в любом возрасте, ведь общаться — в естественной природе человека. Если не получается сделать это самостоятельно, в помощь курсы, которые учат публичным выступлениям.



Сергей Крюков исполнительный директор «Планеты Фитнес» К публичности отношусь ровно: не избегаю и не страшусь, но в то же время особо инфоповоды не инициирую. Сейчас собственники заставляют топ-менеджеров быть более публичными. Собственники должны понимать, что публичность — это палка о двух концах. Много примеров, когда публичные топ-менеджеры полностью ассоциировались с компанией и когда покидали ее, то последствия для собственников были очень серьезные.

Собственник должен понимать, сможет ли топ-менеджер, который не стремится к известности, грамотно представить себя в публичном пространстве? Я в данном случае за здравый компромисс, а не за насилие. Публичным можно быть в интернет-пространстве, для чего достаточно, чтобы пиар-менеджер написал текст и разместил его с фотографией руководителя по согласованию с ним. Это здоровый компромисс. Топ-менеджер получит публичность, но создавать ее будут другие люди. Так что сейчас много возможностей создавать публичность, но мягко и удобно для всех.

Ирек Галиев генеральный директор компании «Жар Свежар» Я достаточно закрытый человек. Вам я отвечу сейчас, хотя обычно не даю комментариев никогда. Конечно, это польза, когда руководитель открыт, дает интервью в СМИ. Но всегда надо соотносить выгоду и потери. Если руководителю публичность достается морально тяжело, то общаться со СМИ не стоит. Но можно ведь организовать процесс таким образом, чтобы в компании был медийный представитель, который мог бы давать интервью и комментарии в СМИ, а руководитель чувствовал бы себя комфортно.



Андрей Тукмаков директор ООО «Ремтехкомплект» Для меня это зависит от того, что это за СМИ, все они разные. Одно дело — публиковаться в «Честном слове», другое — в «Звезде Востока» или в пропартийном СМИ. У нас все СМИ аффилированные, независимой прессы нет. А руководитель компании должен думать, о чем говорит и где он это делает. Он ответственен не только за себя, но и за подчиненных.



Равиль Гибадуллин генеральный директор компании VIPelectronics Есть смысл перебороть себя, если публичности требует начальство. Я положительно отношусь к общению со СМИ. В этом есть положительные черты, через общение можно как минимум получить обратную связь. Кроме того, многие клиенты покупают продукт, ориентируясь на человека, который стоит за фирмой-производителем. Получается, что они приобретают товар у человека, а не у компании. Они доверяют и уважают руководителя, представляя его отношение к жизни.



Наталья Реснянская директор сети дошкольных учреждений «Центр образования «Егоза» В этом вопросе важно расставить приоритеты. В своей компании мы определили издания, с которыми сотрудничаем, и публичные мероприятия, в которых принимаем участие. К примеру, мы никогда не участвуем в проектах, присваивающих звания и раздающих награды на коммерческой основе. Сейчас много подобных мероприятий, и они не имеют отношения к реальной профессиональной деятельности.

Я думаю, закрытому руководителю не стоит себя перебарывать. Возможно, его непубличность связана с личными ценностями. И все же любой руководитель — по умолчанию публичный человек, ему приходится выступать. Представляя интересы Общественной палаты, Министерства образования, я точно понимаю, что надо быть открытой. Единственное, я стараюсь избегать мероприятий, которые могут угрожать безопасности моей организации, и не давать такие комментарии.

Делюс Сиразетдинов генеральный директор «Камастройинвест» Вы правильно заметили, что по мере роста компании руководителю все чаще приходится давать интервью и участвовать в различных мероприятиях. Это необходимо для развития, узнаваемости компании и роста лояльности со стороны клиентов. Открытость руководителя и самой компании дает клиентам уверенность, что они сделали правильный выбор. И, конечно, он должен взвешенно подходить к любому вопросу, ответ на который могут увидеть не только клиенты, но и те, кто хочет навредить как самой компании, так и непосредственно руководителю.

Прежде чем высылать ответы на вопросы, я в обязательном порядке отправляю их на проверку в PR-службу и юридический отдел. Кроме того, руководитель в первую очередь должен понимать, что он часть компании, а не компания — часть его. В последнее время часто видишь, как тот или иной руководитель пытается при любой возможности дать свое «экспертное» мнение по любому вопросу, что показывает его незрелость как профессионала. В нашей компании за PR-вопросы отвечает коммерческий директор — Антонина Дарчинова. 99% решений о том, кому и на каких мероприятиях нужно появляться, принимает она. Также она решает, кто должен отвечать на те или иные вопросы.

Александр Драгони партнер компаний «Сила ветра» и «Полветра» Кто решил, что рост фирмы требует публичности? Я считаю, все зависит от целей компании и того рынка, на котором она работает. Если ее задача — расти за счет клиентов, которые могут прочитать или увидеть месседжи, то надо быть публичным. Если руководитель это понимает, то рано или поздно станет более открытым. Публичность также помогает отформатировать мысли и столкнуться с реальным миром, получая вопросы от журналистов. Вред от прессы тоже есть, ведь иногда СМИ перевирают слова спикера, вкладывая в них смысл, которого не было.

