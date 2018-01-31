«Речь идет о повышении пенсионного возраста, ведь меняется продолжительность жизни»

Депутаты Госдумы вряд ли согласятся уравнять гражданские браки с официальными

Фото: Максим Платонов

После избрания нового состава правительства весной этого года федеральные законодатели готовятся вернуться к обсуждению стратегии пенсионной реформы. «Безусловно, сейчас идет речь о повышении пенсионного возраста. Посмотрите, как сегодня меняется ожидаемая продолжительность жизни», — высказал свою точку зрения на необходимость пересмотра депутат ГД РФ Айрат Фаррахов на онлайн–конференции. Зато другая новость от Фаррахова обрадует мужчин — приверженцев свободных отношений: «гражданские» браки, скорее всего, не будут приравнены к официальным, а значит «гражданские» жены не смогут претендовать на раздел имущества при расставании. Подробнее — в материале «Реального времени».

Накануне основным спикером в региональном избирательном штабе Владимира Путина стал депутат Госдумы РФ от «Единой России», член комитета ГД по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Во время онлайн-конференции он прокомментировал дискуссию, развернувшуюся на Гайдаровском форуме вокруг перенастройки межбюджетных отношений между федеральным бюджетом и регионами, рассказал о продвижении законодательной инициативы Татарстана по выделению бесплатной земли под хосписы и высказал личное отношение к пенсионной реформе, введение которой неизбежно встанет перед новым составом российского правительства и федеральными законодателями после выборов 2018 года.

Безусловно, речь идет о повышении пенсионного возраста

«Конечно, мы будем обсуждать вопрос пенсионного возраста, — предварил страшную тему разговора Айрат Фаррахов. — Я считаю, что нынешний возраст выхода на пенсию (55 лет для женщин, и 60 лет — для мужчин, —прим. ред.), который был установлен еще в 30-е годы, на сегодняшний день… (здесь он не подобрал подходящего слова, — прим. ред.). Безусловно, речь идет о повышении пенсионного возраста, ведь прогрессивно меняется ожидаемая продолжительность жизни», — однозначно заявил он.

По его словам, пенсионный возраст можно пересмотреть без ущерба для здоровья трудоспособного населения, поскольку средняя продолжительность жизни продолжает увеличиваться. Сегодня люди стареют намного медленнее, чем прежде. «Посмотрите, как сегодня меняется ожидаемая продолжительность жизни. Это очень хорошие позитивные изменения, которые позволяют в целом вернуться к решению этих вопросов», — считает он. Впрочем, конкретных параметров повышения пенсионного возраста пока нет, есть только принципиальный подход — повышать с учетом анализа социально-экономических последствий.



Пенсионный возраст можно пересмотреть без ущерба для здоровья трудоспособного населения, поскольку средняя продолжительность жизни продолжает увеличиваться, считает Фаррахов. Фото Максима Платонова

Страховые взносы, а они и так не маленькие, не обеспечивают достаточной пенсии

Как известно, сразу после выборов новый состав правительства должен будет провести новую бюджетную политику, где пересмотр пенсионного возраста рассматривается как основной инструмент сбалансирования бюджета Пенсионного фонда. Как сообщала газета «Известия», в правительстве обсуждаются два варианта, первый — повышение возраста до 63 лет для женщин и до 65 — для мужчин. Второй вариант — выровнять пенсионный возраст женщин и мужчин до 63 лет.

«К сожалению, наша пенсионная система не может быть названа очень эффективной, — признал Фаррахов. — Де-юре являясь страховой системой, фактически она перестала ею быть. Те страховые взносы, которые мы платим, а они и так не маленькие, они, к сожалению, не обеспечивают достаточной пенсии», — обозначил он суть проблемы. По его словам, на протяжении многих лет пенсионная система функционирует за счет федеральных трансфертов, которые могли идти не на выплату пенсий, а работать на экономику страны.

Обратной стороной субсидирования Пенсионного фонда и является низкий размер российских пенсий, который уступает стандартам, принятым во всем мире. «Пенсия — это компенсация утраченного заработка в связи с наступлением пенсионного возраста, и компенсация должна быть не менее 40 процентов от заработной платы», — подчеркнул он. — Поэтому нужна новая пенсионная стратегия», — убежден он.

«Пенсия – это компенсация утраченного заработка в связи с наступлением пенсионного возраста и компенсация должна быть не менее 40 процентов от заработной платы». Фото gazetaingush.ru



Долой льготы?

Дополнительным тормозом к сбалансированности пенсионной системы являются многочисленные льготы. «Очень много льготных категорий пенсионеров, очень много категорий, которые были установлены достаточно давно», — посетовал он.

С другой стороны, к реформе пенсионной системы подстегивает сложная демографическая ситуация, добавил Фаррахов.

«Конечно, это чувствительные вопросы, но не обсуждать их нельзя. Мы в противном случае будем все больше и больше ассигнований федерального бюджета будем направлять в пенсионный систему, лишая возможности инвестировать в экономику», — заключил он.

Впрочем, пока конкретной стратегии пенсионной системы еще нет, в Госдуме она не обсуждается, подчеркнул Айрат Фаррахов. И тут же заметил, что «этим все равно придется заниматься». «Даже если она появится в ближайшее время, я могу заверить, что она не коснется тех, кто выходит на пенсию в ближайшие годы. Реформа коснется моего поколения», — успокоил Айрат Фаррахов (сейчас ему 50 лет). Иначе говоря, сюрприза стоит ждать тем, кто моложе 50 лет.





«Создавать институт безбрачия неправильно. Тем более для такой многонациональной страны, как Россия, ведь во многих республиках это противоречит традициям». Фото Максима Платонова

Институт безбрачия противоречит национальным традициям

Здесь же Айрат Фаррахов высказал свое мнение относительно вероятного узаконивания гражданских браков. Напомним, что сейчас рассматривается законопроект одного из депутатов, который приравнивает сожительство к официальному браку. Для этого предложено внести в Семейный кодекс новое понятие «фактические брачные отношения».

«Я не поддерживаю эту инициативу и думаю, вряд ли она будут поддержана большинством», — сообщил журналистам Айрат Фаррахов. По его словам, в основе этой идеи лежит желание обеспечить имущественные права гражданских супругов, что можно сделать и без вмешательства в Семейный кодекс. «Если люди живут без брака, то им ничего не мешает разделить имущество по Гражданскому кодексу. Но поэтому создавать институт безбрачия неправильно. Тем более для такой многонациональной страны, как Россия, ведь во многих республиках это противоречит традициям», — заключил он.