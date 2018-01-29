Пока на уровне середняка чешской лиги: «Рубин» с трудом добыл первую победу в 2018 году

Команда Курбана Бердыева обыграла пражский «Богемианс 1905»

Казанский «Рубин» одержал первую победу на зимних сборах, с трудом обыграв (1:0) середняка чешской суперлиги — пражский «Богемианс 1905». Дефицит атакующих хавбеков, новая позиция Жемалетдинова, застой Канунникова и последний шанс Кузьмина в «Рубине». Это и многое другое — в материале «Реального времени».

Команда Бердыева «под микроскопом»

Пражский клуб — середняк не самого сильного в Европе чешского чемпионата. Прошлый сезон «Богемианс» завершил на 13-м месте, с трудом сохранив прописку в высшем дивизионе. В текущем сезоне вчерашний соперник «Рубина» пока смотрится заметно лучше, после 16 туров занимая седьмую строчку в таблице. Относительная слабость соперника давала надежду увидеть подвижки в атакующей игре команды Курбана Бердыева. Если на первом сборе казанцы больше занимались «физикой», и поэтому стартовая игра сборов против ташкентского «Локомотива» особого интереса не представляла, то вчерашний матч уже стоило рассматривать «под микроскопом».

Интерес этот только возрастал, учитывая то, как складывается трансферная ситуация для казанского клуба. Этой зимой «Рубин» расстался с внушительной группой игроков (М'Вила, Сигурдссон, Бауэр, Цакташ, Бурлак, Пилявский), большая часть которой играла в основном составе. Другие легионеры (Сонг, Рочина, Лестьенн) не тренируются с командой на сборах, поскольку им предложили заняться поисками новых клубов. Причем не все потери Бердыева носят характер желанных или запланированных. Так, хорват Мийо Цакташ на первом сборе еще занимался с командой, однако самовольно покинул клуб, вынудив «Рубин» расторгнуть контракт «по обоюдному согласию». Цакташ вернулся на родину и будет играть в местном «Хайдуке».

Именно поиск центрального хавбека с акцентом на атаку является главной трансферной целью «Рубина» этой зимой



В «Рубине» ищут креативщика в центр поля

Таким образом, у «Рубина» в центре поля стало еще на одного креативного футболиста меньше. Согласитесь, новичок Вячеслав Подберезкин — игрок одного плана с Магомедом Оздоевым: он больше сосредоточен на отборе и контроле мяча, нежели на обострении в атаке. По информации «Реального времени», именно поиск центрального хавбека с акцентом на атаку является главной трансферной целью «Рубина» этой зимой.

Во вчерашнем матче Курбан Бердыев в роли креативного центрального полузащитника попробовал Рифата Жемалетдинова, который больше привык играть на флангах атаки или «второго» форварда. В отсутствие М'Вилы связка Оздоев — Подберезкин (вчера они вышли в стартовом составе) в центре поля стала по большому счету безальтернативной в «Рубине». Конкурент только один — Руслан Камболов, которого Бердыев больше видит в оборонительной линии, где Руслан появился в матче с чехами. В остальном защита осталась без изменений, разве что Набиуллин вернулся на левый фланг, а Кудряшова отправили на неудобный для него правый. Наконец, в атаке с первых минут вновь вышли Азмун и Канунников.

«Богемианс» ни в чем не уступал

Первые минуты матча оптимизма не вызвали. Как и во встрече с ташкентской командой, казанцы на фоне далеко не грозного «Богемианса» совсем не выглядели фаворитами. Пражане довольно быстро наладили контроль мяча, заставляя «Рубин» обороняться. Чешские атаки серьезных угроз воротам Джанаева не несли, но неспособность тройки казанских полузащитников в центре поля взять игру под контроль выглядела тревожно. Таким образом, Канунников и Азмун в нападении «Рубина» оказались полностью отрезанными от мяча. На 16-й минуте соперник должен был открывать счет после позиционной ошибки Наваса, однако форвард пражан из выгодной позиции пробил прямо в Джанаева.

Казанцы на фоне далеко не грозного «Богемианса» совсем не выглядели фаворитами



И все-таки индивидуальное мастерство казанцев сказалось. Азмун умной передачей вразрез подключил к атаке Кудряшова, который прострелил в район центра вратарской, где Рифат Жемалетдинов в борьбе с защитниками пропихнул мяч в ворота — 1:0. После забитого гола казанцы смогли прибавить в контроле мяча, но до острых моментов у ворот «Богемианса» дело больше не дошло. Можно вспомнить разве что хлесткий удар Жемалетдинова из-за пределов штрафной, но и он не создал проблем голкиперу чешского клуба.

Жемалетдинову новая позиция пошла впрок

Жемалетдинов вообще на позиции атакующего центрального полузащитника чувствовал себя уверенно. В целом он располагался ближе к чужим воротам, чем в предыдущих матчах было с третьим центральным хавбеком. Азмун, в свою очередь, соорудил первый гол своей острой передачей на Кудряшова. А вот Канунников явно выпадал, будто растворившись на поле. Форвард запомнился лишь «ударом по воробьям» после удобной передачи от все того же Азмуна.

В отличие от матча против ташкентского «Локомотива», вчера на старте второго тайма вала замен у «Рубина» не последовало. Игроки начинают получать игровое время, сопоставимое с официальными матчами, а значит, в следующей игре мы с первых минут увидим других исполнителей. Зато свой шанс выйти на поле получил во втором тайме третий вратарь казанцев Тимур Акмурзин.

Последний шанс Олега Кузьмина

На 57-й минуте пошли массовые замены. По ходу второго тайма на поле появились Гаджиев, Зиганшин, Сорокин, Кузьмин, Устинов, Шекари, Бадриев, Махатадзе, Карадениз и Гилязутдинов. Отметим, что 36-летний Олег Кузьмин в этом матче вышел на позиции центрального защитника. Ранее опытному игроку изредка уже приходилось играть в центре обороны.

Канунников запомнился лишь «ударом по воробьям» после удобной передачи от Азмуна



Судя по всему, окончательная переквалификация в это амплуа — последний шанс Кузьмина еще поиграть в «Рубине». Все-таки в таком возрасте скорость игрока неминуемо падает, а для краев обороны она необходимость. Тем более что «Рубин» играет при такой расстановке, когда крайние защитники покрывают всю бровку от своих до чужих ворот. Олег, кстати, в качестве центрального защитника выглядел вполне прилично, несмотря на несмолкаемые громогласные подсказки тренерского штаба, которые преследовали футболиста весь второй тайм.

В лице Шекари казанский клуб найдет искомого плеймейкера?

Во втором тайме на поле в составе «Рубина» вышло совсем немного игроков с опытом игры на уровне РФПЛ. Помимо Кузьмина, это Карадениз и Сорокин (редкие выходы Махатадзе на несколько минут при Грасии не в счет). В действиях же условной «молодежки» было много суеты и мало футбола. Запомнился разве что 19-летний Реза Шекари. Молодой иранец явно выделяется своей пластичностью и последним пасом. Именно он создал, по сути, единственный острый момент «Рубину» во втором тайме, выкатив мяч под удар Караденизу. Жаль, у стареющего «Черномора» удар не получился. Может, в лице Шекари казанский клуб найдет искомого плеймейкера в центре поля и не придется ему шерстить трансферный рынок в поиске «бюджетных» вариантов.

В последние минуты матча «Рубин» показал футбол образца самого себя в худших матчах осенней части чемпионата. Команда прижалась к своим воротам, чехи успели подать три угловых и исполнить массу фланговых кроссов. В одном из эпизодов мяч заметался по вратарской Акмурзина и чуть не угодил в ворота. Правда, тут стоит понимать, что во втором тайме на поле у «Рубина» были в основном вчерашние дублеры из молодежного состава.

Следующий контрольный матч «Рубин» проведет 1 февраля против норвежского клуба «Тромсе»



Следующий контрольный матч «Рубин» проведет 1 февраля против норвежского клуба «Тромсе». Любопытно будет увидеть, появится ли прогресс в действиях команды Бердыева, прежде всего в позиционной атаке.

Артур Халилуллов, фото rubin-kazan.ru