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Видео недели: «расцелую» от Путина, смерть Сталина в Думе и юмор Оренбургского Минлесхоза

07:00, 28.01.2018 2

Топ-10 видеороликов по версии «Реального времени»

Видео недели: «расцелую» от Путина, смерть Сталина в Думе и юмор Оренбургского Минлесхоза Фото: kremlin.ru

Наезды на полицейских — от Швейцарии до Дагестана

Автомобиль из кортежа президента США Дональда Трампа (по неподтвержденным данным) наехал в Давосе на швейцарского полицейского: тот потребовал остановить машину, но водитель «спецтранспорта» вместо этого лишь ускорился.

А вот как это бывает в России, а именно в Дагестане. «Подожди, я тебе че сделаю!» — угрожает гаишник, лежа на капоте движущегося автомобиля нарушителя.

Валентина Матвиенко обрела «гуманистическую планку»

— В последнее время в мире получили определенное распространение так называемые криптовалюты, и в частности биткоины. <…> У людей, как говорится, крышу сносит, — сообщил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл на VI Рождественских парламентских чтений в Совете федерации РФ, призвав людей стремиться к праведному труду, а государство — к защите их «от чрезмерных рисков».

— Вы, можно сказать, для нас, законодателей, задали планки… нравственные планки, гуманистические планки для нашей законотворческой деятельности. Мы, безусловно, будем это учитывать в нашей практической работе, — пообещала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«После смерти Сталина все ждали потрясений в Российской Федерации»

Возмущенная фильмом «Смерть Сталина» (он был показан депутатам, чиновникам и культурным деятелям на закрытом сеансе), депутат Госдумы РФ Елена Драпеко предложила создать экспертный «совет по нравственности» для оценки художественных произведений — по той причине, что «в условиях информационной войны мы должны начать жить по условиям военного времени».

— Как отличить насилие в мультфильме про волка и зайца от ужасного насилия, как в этом фильме, когда пилят пилой череп вождя? Только экспертным путем, — убеждена депутат-справедливоросс.

«Это произошло!»

Визиты Владимира Путина в Уфу и Казань подарили нашему обзору сразу несколько роликов, а также мем «Давайте я вас просто расцелую», родившийся на встрече президента РФ с рабочими УМПО:

В Казани Путин, посмотрев на демонстрационный полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин», предложил создать на его базе гражданскую версию самолета.

А затем вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым глава государства навестил в больнице госсоветника РТ Минтимера Шаймиева.

«У них свобода слова, демократия только на устах, а на деле — салам алейкум»

Рамзан Кадыров дал интервью «обо всем» интернет-изданию Daily Storm. В нем, кроме всего прочего, глава Чечни снова покритиковал западную модель демократии:

— Мы же не Америка. Свобода слова, демократия — для нас важнее всего. У них на устах это, а на деле — салам алейкум, — сказал Кадыров, сделав характерный жест.

Малобюджетное кино

Губернатор Оренбургской области уволил министра лесного хозяйства и троих заместителей министра за попавший в Сеть постановочный ролик со «стриптизом», переодеваниями и игрой в карты на деньги из мешка с надписью «бюджет» (в главных «ролях» — сотрудники Минлесхоза). По неофициальной информации, видео снимали еще в 2013 году к празднованию 8 Марта.

Горячие уфимские парни

Многоактное выяснение отношений между двумя водителями на перекрестке в Уфе — с применением (последовательно) ног, рук, травматического пистолета и бейсбольной биты. Из-за чего все началось, пока неизвестно. Сообщается, что оба пострадавших обратились за помощью к медикам.

Конная прогулка

В морозный зимний вечер на казанских улицах можно запросто встретить потерявшихся пони.

Не смешите мои тапочки — это беспилотники

Компания Nissan решила показать, что автопилотом можно оснастить любую бытовую вещь — тапочки, например, или подушки.

В городе Сочи темные медсестры

В Сочи две медсестры высадили из кресла-каталки пациента на улице неподалеку от своей больницы. По их версии, пациент, поступивший в медучреждение в состоянии сильного наркотического опьянения, потребовал, чтобы его выписали и вывезли на улицу, где его «ждет друг».

Медсестры так и сделали, забыв взять с молодого человека письменное уведомление об отказе от лечения. Теперь им грозит увольнение.

Рустем Шакиров
ОбществоВластьПроисшествия
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 янв
    Если возиться с каждым наркоманом, то с ума сойдешь, вот его и вывезли на улицу. И правильно сделали.
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  • Анонимно 28 янв
    Бегающий пони это нечто))))
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