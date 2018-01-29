Госзакупки: «айпады» госбанкира, красота на площади Болгара и малина для физкультурников

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

1. Заказ недели: полмиллиарда на топливо для «Бегишево»

Главным заказом недели стал тендер, объявленный юридическим лицом аэропорта Набережных Челнов и Нижнекамска — АО «Аэропорт «Бегишево». Предприятие собирается закупить авиационных горюче-смазочных материалов на сумму 500 млн рублей. Информация о закупке появилась 25 января, она будет произведена у единственного поставщика — ООО «РН-Аэро». Компания зарегистрирована в Москве, на улице Щипок, и является дочерним предприятием «Роснефти».

В документации к закупке содержится проект договора, однако объемы топлива, которое собирается получить «Бегишево», неизвестны — соответствующие пункты не заполнены. Известно, однако, что договор будет действовать до конца 2018 года.

2. Питание недели: еда для гостиниц КАПО и «экзотические фрукты» для физкультурной академии

На неделе появились сразу два интересных тендера, связанных с поставкой питания. Более крупный из них объявило ООО «УК «КАПО-Жилбытсервис». Дочернее предприятие ПАО «Туполев» заплатит 90 млн рублей за организацию питания и розничной продажи алкогольной продукции в гостиницах «Авиатор» на улице Академика Павлова и «Лайф Хостел» на Годовикова, которые «Туполев» использует для проживания персонала сторонних организаций, привлекаемого для проведения работ.

Дочернее предприятие ПАО «Туполев» заплатит 90 млн рублей за организацию питания и розничной продажи алкоголя в гостиницах «Авиатор» и «Лайф Хостел». Фото 101nomer.ru



Закупка была проведена у единственного поставщика — ООО «Кудесник вкуса — 2», зарегистрированного в селе Высокая Гора. Единственным учредителем ООО является Искандер Давидов, а директором — Александр Петров. На Давидова зарегистрировано также ООО «Кудесник вкуса» и «Быстро сервис» (компанией он владеет вместе с Натальей Морокко, которой также принадлежит ЧОО «Броня585»).

Договор заключен на период с 1 февраля 2018-го по 31 декабря 2020 года. Что именно должен будет поставлять «Кудесник вкуса — 2», впрочем, не описывается — по причине того, что закупка — у единственного поставщика.

Еще один тендер, связанный с питанием, объявила Поволжская академия физкультуры, спорта и туризма. Образовательное учреждение заплатит 399 тысяч за поставку ягод и экзотических фруктов для комбината питания. Как и в случае с предыдущим тендером, этот пройдет в формате «у единственного поставщика». Им стало ООО «Овощной» — компания зарегистрирована в Казани, на улице Четаева, всего два месяца назад — в конце ноября 2017 года. Учредителем и директором является Резеда Шагавиева.

В списке продуктов, которые должны поставляться, семь наименований товаров. Академии в период с 9 января по 31 декабря 2018 года потребуется, например, 75 килограммов клубники по 1500 рублей (всего — на 112,5 тысячи), 110 килограммов киви, 300 килограммов ананасов, а также ежевика, малина и голубика.

«Деревня Универсиады» заплатит 34 млн рублей за техобслуживание жилого фонда, содержание жилого фонда и придомовой территории. Фото Романа Хасаева



3. Техобслуживание недели: 34 миллиона на жилой фонд Деревни Универсиады

Главным тендером недели, связанным с техобслуживанием, стал заказ ГАУ РТ «Деревня Универсиады». Учреждение заплатит 34 млн рублей за техобслуживание жилого фонда, содержание жилого фонда и придомовой территории. Информация появилась 22 января, закупка будет осуществлена у единственного поставщика.

Им стало ООО «ЖК «Пак» с проспекта Победы. Учредитель компании — Татьяна Анисимова, учредившая также «ПАК-Групп», «ПАК Строй», компанию «ПАК» и РСК «ПАК». Также она является учредителем ООО «УК «Старый город» и директором ООО «НПФ «Шифалы Аш».

Подробностей самой закупки в документации не содержится. Известно лишь, что договор заключен сроком до 31 декабря 2018 года.

4. Выступление недели: 15 миллионов на «Шаляпинский фестиваль»

Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля готовится к проведению XXXVI Международного оперного фестиваля имени Шаляпина. По этой причине 25 января он объявил тендер на довольно крупную сумму — 15 млн рублей. Эти деньги театр потратит на организацию исполнения спектаклей с участием приглашенных российских и зарубежных исполнителей.

Это очередной недельный тендер, где закупка будет произведена у единственного поставщика. Им стало ООО «Скайлэнд». Компания зарегистрирована в Казани в 2013 году. Учредителями являются ООО «Глобал Авиа» (принадлежит самому «Скайлэнду») и Виталий Кольгин.

Согласно документации, «Скайлэнд» должен будет обеспечить проведение спектаклей с 1 по 10 февраля. Среди них — «Порги и Бесс», «Травиата», «Аида», «Севильский цирюльник». В списке исполнителей значатся Борис Стаценко, Деррик Лоуренс, Керстин Браун, Лакита Митчелл, Владимир Мороз.

«Скайлэнд» должен будет обеспечить проведение спектаклей с 1 по 10 февраля. Фото Максима Платонова

5. Кредит недели: 12 миллионов от АКИБАНКа на долги «Электротранспорта»

Главным «кредитным» тендером недели стал заказ ООО «Электротранспорт» из Набережных Челнов. 24 января стало известно, что предприятие возьмет кредит у АКИБАНКа на 12 млн рублей на выплату зарплаты, уплату текущих налогов и расчеты с контрагентами. Закупка была произведена у единственного поставщика.

Согласно данным договора, кредит будет предоставлен на срок до 24 января 2019 года. Банк выдаст его частями, под 13,5% годовых. Кредит будет обеспечен залогом. В январе, напомним, стало известно, что «Электротранспорт» задолжал 360 млн рублей по трем лизинговым договорам компании «КАМАЗ-Лизинг», в результате чего «дочка» автопроизводителя потребовала вернуть 190 муниципальных автобусов «НефАЗ», а уже через два дня мэрия Набережных Челнов нашла необходимые деньги. Что касается АКИБАНКа — то недавно рейтинговое агентство Moody's снизило его рейтинг и изменило прогноз по нему на «негативный».

6. Образование недели: 10 миллионов на стажировку сотрудников Минздрава в Сингапуре

Татарстан тем временем по-прежнему стремится брать пример с небольшого азиатского государства, которое глава региона посещал в октябре. Институт развития образования Татарстана 23 января объявил, что заплатит 10 млн рублей за реализацию образовательной программы стажировочного формата для управленческих кадров региона по теме «Управление системой здравоохранения на примере Республики Сингапур». Единственным поставщиком стал Казанский федеральный университет.

Согласно договору, подписанному 23 января, стажировка должна пройти с 20 по 27 января 2018 года в Сингапуре (то есть еще до подписания договора). Местом стажировки является собственно Сингапур. Объем образовательной программы составляет 40 часов, участвуют в ней 19 человек. Стажировка должна пройти в Колледже государственной службы Республики Сингапур. Помимо обучения, КФУ также должен обеспечить технические и социально-бытовые условия.

Из образовательной программы можно узнать, что стажировка касается руководящего состава Министерства здравоохранения и подведомственных ему учреждений. В рамках программы сотрудникам министерства прочитают, например, такие лекции, как «Практический взгляд на структуру правительства Сингапура и принципы управления», «Управление проектами в системе здравоохранения Республики Сингапур». Планировались и практические выездные занятия — в парке «Сады у залива», в Министерстве здравоохранения Сингапура.

Главная больница Татарстана собирается заплатить 4 млн рублей за авиационное обслуживание в 2018 году на вертолетах «Робинсон». Фото s.err.ee

7. Полет недели: «Аэробус» для «Рубина» и «Робинсон» для РКБ

На неделе появилось два тендера, связанных с заказами полетов. В частности, МАУ ФК «Рубин» 22 января объявило о том, что заплатит 4,3 млн рублей за чартер для основной команды в рамках организации поездки в испанскую Малагу. Исполнителем заказа стало ООО «Скай Групп». Правда, в документации не удалось обнаружить регистрационных данных компании, поэтому узнать, кто является владельцем компании, не представляется возможным.

Судя по технической документации, рейс этот будет в одну сторону — из Малаги в Казань, на самолет Airbus A320. Полет состоится 25 февраля. Футбольная команда, напомним, уже организовывала чартер в Малагу и обратно в июне — но на небольшом самолете. Тогда полет в обе стороны обошелся примерно в 3 миллиона рублей.

Помимо этого, «полетный» тендер обнародовало и ГАУЗ РКБ МЗ РТ. Главная больница Татарстана собирается заплатить 4 млн рублей за авиационное обслуживание в 2018 году на вертолетах «Робинсон». Исполнителем контракта стало ООО «Авиасервис». Компания зарегистрирована в казанском аэропорту в 2014 году, среди учредителей значатся государственное АО «Связьинвестнефтехим» и Минземимущества Татарстана.

Из технической документации известно, что на вертолетах должны будут перевозить бригады медицинских работников — вместимость должна составлять не менее трех человек, помимо пилота. Работы по контракту будут оказываться до 30 сентября 2018 года. Предполагаемое число полетов — 52. Напомним, в середине 2016 году РКБ купила свой собственный вертолет за 218 млн рублей.

ПАО «Ак Барс» Банк понадобились планшеты производства компании Apple. Фото news4c.com



8. Планшет недели: 66 «айпадов» для «Ак Барса»

А вот крупнейшему татарстанскому банку — ПАО «Ак Барс» Банк — понадобились планшеты производства компании Apple. 24 января банк объявил о закупке 66 Apple iPad mini 4 по 30 тысяч за штуку — всего на 2 млн рублей. Кто стал победителем аукциона — неизвестно.

Отметим, что «Ак Барс» Банку понадобятся версии планшета на 32 гигабайта, поддерживающие сети 3G и 4G. Такая модель на сайте-агрегаторе цен интернет-магазинов предлагается по цене от 34 тысяч рублей. Товары должны быть поставлены в течение трех недель, оплата поступит в течение 35 рабочих дней.

9. Защита недели: юридическая помощь «Казметрострою» за 1,5 млн рублей

А вот татарстанской компании, осуществляющей строительство метро, — АО «Казметрострой» — понадобилась юридическая помощь. На ее осуществление предприятие готово потратить 1,5 млн рублей. О закупке стало известно 19 января — она будет осуществлена у единственного поставщика — ООО «АНП «Зенит». Компания зарегистрирована в Казани, на улице Меридианной, в 2010 году. Учредитель компании — Илина Закиева, директор — Ильдар Багаутдинов.

Согласно проекту договора, каждый месяц юридической помощи будет стоить 150 тысяч рублей (в эту сумму входит 75 часов работ) — в случае, если объем услуг будет оказан на большую сумму, каждый дополнительный час, фактически затраченный на оказание услуги, будет стоить «Казметрострою» 3 тысячи рублей. Напомним, осенью 2017 года суд принял иск о банкротстве «Казметростроя», однако арбитражный суд Татарстана отказался вводить наблюдение.

Татарстанской компании, осуществляющей строительство метро, — АО «Казметрострой» — понадобилась юридическая помощь. Фото Олега Тихонова

10. Пространство недели: проект центральной площади в Болгаре за миллион

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана заплатит 1 млн рублей за разработку проектной и рабочей документации для реконструкции и благоустройства центральной площади в Болгаре. Об этом стало известно 24 января. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 февраля, рассматриваться они будут 16 февраля.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет предусмотреть благоустройство территории с учетом существующих памятников и Аллеи героев Великой Отечественной войны: устройство двух входных групп, обустройство газонов и клумб, установку арт-объектов, устройство светодинамического фонтана, малых архитектурных форм, скамеек, уличных фонарей и сцены, а также высадку крупномерных и низкорослых деревьев.