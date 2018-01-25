Крах «ВИМ-Авиа»: проблемы с чехами, организационная неразбериха и долги по зарплате

У сотрудников авиакомпании продолжают «капать» долги по зарплате, а чешские партнеры пытаются вернуть долги через татарстанский арбитраж

В проблемной «ВИМ-Авиа» до сих пор часть сотрудников не прошли ни сокращения, ни увольнения, несмотря на то, что компания уже не функционирует. Неразбериха привела к тому, что долги по зарплатам продолжают «капать» — начиная с июля прошлого года и заканчивая январем 2018-го. Параллельно в судах практически в ежедневном порядке проходят рассмотрения исковых требований по выплатам долгов авиакомпании, одно из которых прошло сегодня в Арбитражном суде РТ. Business Alliance s.r.o. с пропиской в Праге требует со своего бывшего партнера более 12 млн рублей за поставки оборудования и просрочки по платежам. О том, что сейчас творится в «ВИМ-Авиа», — в материале «Реального времени».

Из Чехии с любовью к «ВИМ-Авиа»

После своего краха «ВИМ-Авиа» вот уже несколько месяцев завсегдатай судов по всей России. С ноября по январь, согласно картотеке арбитражных дел, количество исков уже превышает несколько десятков. Один из них сегодня рассматривал на предварительном заседании Арбитражный суд Татарстана. Чешская Business Alliance s.r.o. требует у проблемной компании 12,2 млн рублей, которые сформировались из 11,9 млн рублей долга и 252 тысяч неустойки за просрочку платежей. Истец, сомневаясь в возможности выплаты этих средств, даже ходатайствовал о применении к ответчику обеспечительных мер, однако суд в этом отказал.

На предварительном заседании представители «ВИМ-Авиа» не присутствовали, и оно прошло в режиме уточнения суда у стороны Business Alliance s.r.o. нюансов по иску. Так, стало известно, что долг авиакомпании сформировался за период с 18 января 2017 года по 19 сентября 2017 года, в который чешская компания поставила ей оборудование на 255,4 тысячи долларов. На 1 ноября ответчик оплатил только один счет на 50 тысяч долларов. Таким образом, долг составил 205 тысяч 460 долларов, что по курсу на 1 ноября составляет 11 млн 933 тысячи рублей. 252 тысячи неустойки сформировались за счет пени в 0,1% за каждую неделю просрочки с 31-го дня после выставления счета. Основное заседание по этому делу суд назначил на 16 февраля.

С ноября по январь, согласно картотеке арбитражных дел, количество исков уже превышает несколько десятков. Один из них сегодня рассматривал на предварительном заседании Арбитражный суд Татарстана. Фото Максима Платонова

Судебная многомиллиардная история

В борьбе за возврат своих средств компании дошли до требования обанкротить «ВИМ-Авиа». По иску ульяновского АО «Спектр-Авиа» заседание перенесено на 7 февраля. Первые победы истцов начались в январе, когда Арбитражный суд Татарстана удовлетворил требования авиадиспетчеров из Хабаровска на 2,4 млн и технического персонала по обслуживанию судов из Благовещенска на 1,5 млн рублей. Ответчик на то заседание не явился.

Еще один удовлетворенный иск касается требований компании Vebl-767-300 Ltd (ирландская «дочка» АО «ВЭБ-лизинг», входящего в госкорпорацию «Внешэкономбанк») на 2,8 млн долларов, которые сформировались за счет 2,461 млн долларов долга и 309,1 тысячи долларов процентов по аренде двух широкофюзеляжных самолетов Boeing-777.

Среди других исков, которые пока только рассматриваются в судах, — требование якутского управления Гидрометцентра и Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ и ее магаданского филиала «Аэронавигация Северо-Востока» на 303,5 тысячи и 9,1 млн рублей соответственно, иск аэропорта в Ростове-на-Дону о взыскании 457 тысяч рублей, АО «АСЦ «Авиационное оборудование» — почти на 5 млн рублей, аэропорта Нижнего Новгорода — на 2,8 млн рублей. Продолжать этот список можно еще долго. Из исков, где фигурируют действительно крупные суммы требования, стоит назвать заявление ПАО АКБ «Абсолют Банк», которое просит через суд взыскать с «ВИМ-Авиа» 581,5 млн рублей. Иск был подан еще в ноябре, но предварительное судебное заседание пройдет только 30 января.

Только по данным за ноябрь, сумма исковых требований составила 1,29 млрд рублей.

В конце декабря министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин сообщал, что задолженность авиакомпании перед сотрудниками составляет 439 миллионов рублей. Фото kremlin.ru

Долги по зарплатам «капают» уже за январь

Не лучше ситуация обстоит с зарплатами, которые сотрудникам «ВИМ-Авиа» пока так и не выплатили. В конце декабря министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин сообщал, что задолженность авиакомпании перед сотрудниками составляет 439 миллионов рублей.

Как рассказал источник «Реального времени» в компании, долги по зарплатам висят с июля месяца. И что самое интересное, ситуация с неразберихой, которая творилась в компании, с приходом нового генерального директора Всеволода Кусова не изменилась.

По словам сотрудника «ВИМ-Авиа», там до сих пор не проводится работа ни по сокращению, ни по увольнению кадров, в результате чего долги по зарплате с июля тянутся уже до января 2018 года. Впрочем, заявления об увольнении по собственному желанию принимают.