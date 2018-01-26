Новая проходная «Казаньоргсинтеза»: усиление безопасности
Новая проходная «Казаньоргсинтеза» оборудована алкотестером, металлодетектором и сканированием лица
Контроль за безопасностью на «Казаньоргсинтезе» начинается с проходных. За день заводской КПП пропускает свыше 3 тысяч человек. Во избежание террористических актов в 2017 году на территории КОСа началось строительство улучшенной центральной проходной. Корреспондент «Реального времени» побывал на открытии новой проходной, где узнал, какой техникой она оборудована, и увидел, как на КПП работает алкотестер.
На строительство проходной ушло меньше года
Строительство новой центральной проходной на ПАО «Казаньоргсинтез» велось с апреля 2017 года. Проект контрольно-пропускного пункта (КПП) разработал казанский институт «Союзхимпромпроект». Генеральным подрядчиком выступило ООО «Капитал-Строй». Представителям этих компаний выпала честь разрезать символическую ленточку при открытии проходной в середине января этого года.
Присутствовавший на церемонии открытия центрального КПП председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов отметил важность нового объекта:
— На профсоюзных собраниях мы часто слышали критику по поводу старой проходной: она не справлялась с большим потоком работников, создавала неудобства. Дирекция приняла решение о строительстве нового КПП, который воздвигли в кратчайшие сроки с применением современных технологий. Теперь сотрудники могут проходить быстро и без проблем. Наш завод с многолетней орденоносной историей достоин использования самых лучших технологий и подходов в работе. Проходная — это знаковый объект, это то, что в первую очередь видит молодой зеленый специалист.
В двухэтажном здании центральной проходной будет размещена служба безопасности предприятия и работники ЧОПа «Кеннард». Помощник генерального директора по экономической и антитеррористической безопасности и режиму ПАО «Казаньоргсинтез» Ростислав Саркисов на открытии проходной заявил, что прерогатива исполнительной дирекции ГК «ТАИФ» — это безопасность предприятия и заводчан.
— Ультрасовременное здание проходной позволит нам с честью проводить контрольно-пропускные мероприятия. Первая центральная проходная начала функционировать на КОСе в 1963 году. 1 января мы должны были отметить ее 55-летие, но по решению исполнительной дирекции была проведена большая работа и за год открыта новая центральная проходная, — добавил Ростислав Саркисов.
При строительстве здания проходной учли все нюансы специфики работы на химическом предприятии. КПП оснастили средствами оповещения о возможных аварийных ситуациях, защитой от их последствий. Технические системы безопасности нового поколения обеспечивают охрану от несанкционированного проникновения на территорию КОС посторонних лиц и въезда автотранспорта. Работники не смогут пронести на предприятие запрещенные предметы.
Как на новом КПП проверяют работников КОСа
После официальной части открытия КПП заместитель технического директора ОАО ЧОП «Кеннард» Олег Калашников провел экскурсию по проходной. Работа КПП представляет собой шлюзовую систему, которая оборудована турникетами, алкотестером, металлорамкой и скоростным проходом. Чтобы попасть на предприятие, работник должен приложить к турникету карточку, затем подышать на алкотестр. Если загорится зеленая лампочка, то можно пройти через металлодетектор. Пропускная система отсканирует лицо работника и скоростной проход будет открыт.
Реакцию алкотестера на алкоголь в парах дыхания человека протестировал один из работников КОСа. Он поднес к прибору бутылочку со спиртом и подышал на него. Алкотестер загорелся красным цветом: турникет автоматически заблокировался. В этом случае к работнику подходят сотрудники охраны и в комнате для разбора выясняется степень опьянения.
— Помещение охраны оборудовано компьютерной системой доступа. На мониторах при прохождении работника видно его фотографию и зону прохода. Если сервер видеонаблюдения оказался неисправен и программа визуализации лица не срабатывает, систему можно запустить с помощью кода, — рассказывает Олег Калашников.
Новое здание центрального КПП будет использоваться в едином комплексе с прежней проходной. На первой проходной сейчас эксплуатируются четыре турникета по направлениям «вход — выход». На новом объекте работают шесть турникетов. Скорость движения людей в построенном КПП составляет около 8—12 секунд. Сотрудники и приезжие могут использовать просторную камеру для хранения личных вещей.
Руководство «Казаньоргсинтеза» не планирует останавливаться на совершенствовании КПП: в этом году полная реконструкция ожидает старую центральную проходную. По внутреннему устройству, технической оснастке и функциональности старое здание планируется сделать равнозначным новому. Обе проходные будут использоваться для быстрого пропуска, исключая задержки перед турникетами и прочие неудобства. Наконец, запланированы реконструкция и благоустройство прилегающих площадей с частичной перепланировкой имеющихся там объектов, оригинальными решениями, работающими на имидж предприятия.
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