Новая проходная «Казаньоргсинтеза»: усиление безопасности

Новая проходная «Казаньоргсинтеза» оборудована алкотестером, металлодетектором и сканированием лица

Фото: Максим Платонов

Контроль за безопасностью на «Казаньоргсинтезе» начинается с проходных. За день заводской КПП пропускает свыше 3 тысяч человек. Во избежание террористических актов в 2017 году на территории КОСа началось строительство улучшенной центральной проходной. Корреспондент «Реального времени» побывал на открытии новой проходной, где узнал, какой техникой она оборудована, и увидел, как на КПП работает алкотестер.

На строительство проходной ушло меньше года

Строительство новой центральной проходной на ПАО «Казаньоргсинтез» велось с апреля 2017 года. Проект контрольно-пропускного пункта (КПП) разработал казанский институт «Союзхимпромпроект». Генеральным подрядчиком выступило ООО «Капитал-Строй». Представителям этих компаний выпала честь разрезать символическую ленточку при открытии проходной в середине января этого года.

Дирекция КОСа приняла решение о строительстве нового КПП, который воздвигли в кратчайшие сроки



Присутствовавший на церемонии открытия центрального КПП председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов отметил важность нового объекта:

— На профсоюзных собраниях мы часто слышали критику по поводу старой проходной: она не справлялась с большим потоком работников, создавала неудобства. Дирекция приняла решение о строительстве нового КПП, который воздвигли в кратчайшие сроки с применением современных технологий. Теперь сотрудники могут проходить быстро и без проблем. Наш завод с многолетней орденоносной историей достоин использования самых лучших технологий и подходов в работе. Проходная — это знаковый объект, это то, что в первую очередь видит молодой зеленый специалист.

Прерогатива исполнительной дирекции ГК «ТАИФ» — это безопасность предприятия и заводчан



В двухэтажном здании центральной проходной будет размещена служба безопасности предприятия и работники ЧОПа «Кеннард». Помощник генерального директора по экономической и антитеррористической безопасности и режиму ПАО «Казаньоргсинтез» Ростислав Саркисов на открытии проходной заявил, что прерогатива исполнительной дирекции ГК «ТАИФ» — это безопасность предприятия и заводчан.

— Ультрасовременное здание проходной позволит нам с честью проводить контрольно-пропускные мероприятия. Первая центральная проходная начала функционировать на КОСе в 1963 году. 1 января мы должны были отметить ее 55-летие, но по решению исполнительной дирекции была проведена большая работа и за год открыта новая центральная проходная, — добавил Ростислав Саркисов.

При строительстве здания проходной учли все нюансы специфики работы на химическом предприятии. КПП оснастили средствами оповещения о возможных аварийных ситуациях, защитой от их последствий. Технические системы безопасности нового поколения обеспечивают охрану от несанкционированного проникновения на территорию КОС посторонних лиц и въезда автотранспорта. Работники не смогут пронести на предприятие запрещенные предметы.

Как на новом КПП проверяют работников КОСа

Работа КПП представляет собой шлюзовую систему, оборудованную турникетами, алкотестером, металлорамкой и скоростным проходом

После официальной части открытия КПП заместитель технического директора ОАО ЧОП «Кеннард» Олег Калашников провел экскурсию по проходной. Работа КПП представляет собой шлюзовую систему, которая оборудована турникетами, алкотестером, металлорамкой и скоростным проходом. Чтобы попасть на предприятие, работник должен приложить к турникету карточку, затем подышать на алкотестр. Если загорится зеленая лампочка, то можно пройти через металлодетектор. Пропускная система отсканирует лицо работника и скоростной проход будет открыт.

На новой проходной работает шесть турникетов



Реакцию алкотестера на алкоголь в парах дыхания человека протестировал один из работников КОСа. Он поднес к прибору бутылочку со спиртом и подышал на него. Алкотестер загорелся красным цветом: турникет автоматически заблокировался. В этом случае к работнику подходят сотрудники охраны и в комнате для разбора выясняется степень опьянения.

Реакцию алкотестера на алкоголь протестировал один из работников КОСа



— Помещение охраны оборудовано компьютерной системой доступа. На мониторах при прохождении работника видно его фотографию и зону прохода. Если сервер видеонаблюдения оказался неисправен и программа визуализации лица не срабатывает, систему можно запустить с помощью кода, — рассказывает Олег Калашников.

Новое здание центрального КПП будет использоваться в едином комплексе с прежней проходной. На первой проходной сейчас эксплуатируются четыре турникета по направлениям «вход — выход». На новом объекте работают шесть турникетов. Скорость движения людей в построенном КПП составляет около 8—12 секунд. Сотрудники и приезжие могут использовать просторную камеру для хранения личных вещей.

В этом году прилегающая к проходной территория будет благоустроена и реконструирована



Руководство «Казаньоргсинтеза» не планирует останавливаться на совершенствовании КПП: в этом году полная реконструкция ожидает старую центральную проходную. По внутреннему устройству, технической оснастке и функциональности старое здание планируется сделать равнозначным новому. Обе проходные будут использоваться для быстрого пропуска, исключая задержки перед турникетами и прочие неудобства. Наконец, запланированы реконструкция и благоустройство прилегающих площадей с частичной перепланировкой имеющихся там объектов, оригинальными решениями, работающими на имидж предприятия.