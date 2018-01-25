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«Проблемы были и у «Ивеко», и у Эдика Николаева! Но КАМАЗ… до финиша… доехал!»

07:00, 25.01.2018 5
«Проблемы были и у «Ивеко», и у Эдика Николаева! Но КАМАЗ… до финиша… доехал!» Фото: Сергей Афанасьев

Накануне в аэропорту «Бегишево» Набережные Челны в лице собственно челнинцев во главе с мэром Наилем Магдеевым и гендиректором КАМАЗа Сергеем Когогиным (который в настоящий момент, отметим, еще и сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина) встречал своих героев — пилотов команды «КАМАЗ-Мастер», победившей — в очередной раз — в ралли «Дакар» (проходящем с 2009 года в Южной Америке). Занявшей соответственно первое и третье место в гонке грузовиков. На встрече был и корреспондент «Реального времени».

«О, Афанасьев! Значит, жди команду»

Аэропорт в этот вечер преобразился: как заметил один из пассажиров, отбывающий из города, «до 90% посетителей аэропорта — никуда не летят, а встречают пилотов». Для торжественной встречи отвели половину здания, поставили сцену, запустили команду поддержки — мальчиков в синих костюмах и курточках («Молодежь КАМАЗа») и девушек в чрезвычайно коротких красных платьях, которые предлагали всем присутствующим, в том числе недоумевающим гостям, только прилетевшим в автоград, воздушные белые и синие шарики «в честь победы нашей команды!» (один из шариков предложили и нам, мы приткнули его к своему портфель, но, увы, в суматохе потеряли). Гости аэропорта делали селфи, групповые фото, обнимались, обменивались шариками. Не хватало только шампанского и мэра для полного ощущения дежавю: повтора празднования Нового года у елки рядом с мэрией. Что подтверждало известный факт — для города пилоты действительно не выдуманные, не назначенные кем-то сверху, не спущенные по указке, а родные, свои герои.

Служба безопасности аэропорта (в черно-желтых курточках с надписью Begishevo) — единственные, кто с приближением времени прилета команды «КАМАЗ-Мастер» из Москвы в Челны все больше нервничал, по-настоящему страдал, да и, чего уж там, был в ужасе. Сотни людей перемещались туда-сюда — в аэропорт, из аэропорта. Один из службистов, не выдержав, взмолился, попросив собравшихся у ленточки рядом со сценой отступить немножко от входа, где проверяли сумки и самих входивших детекторами. Пока на табло аэропорта медленно сменялись цифры (прилет обещали в 16.50), на «арену», пробравшись под ленточкой к самой сцене, выкатились дети. Сначала один кудряш пинал белый воздушный шарик, затем второй, совсем еще младенец, учился ходить (и падать). Этот малыш — наряду с руководителем пресс-службы КАМАЗа Олегом Афанасьевым, первым сошедшем с трапа самолета и вошедшим в аэропорт («О, Афанасьев! Значит, жди команду», — пробормотала одна женщина-знаток) — были предвестниками, первыми ласточками. За ними на сцену высыпали и члены команды «КАМАЗ-Мастер». Сергей Когогин, на мгновение прервав официальную часть, вырвался вперед к малышу и, взяв его на руки (чтобы не затоптали!), передал взволнованной мамаше.

«До 90% посетителей аэропорта — никуда не летят, а встречают пилотов»

«Синяя армада» на сцене

На сцену поместились не все. «Синяя армада» (как кличут болельщики свою команду за цвет курток и непобедимость) разделилась: пилоты выстроились рядом с Магдеевым и Когогиным, остальные у сцены. Главными виновниками торжества стали две команды. «Золотой экипаж» под номером 500, победивший в ралли (занявший в тяжелой борьбе первое мест) — пилот Эдуард Николаев (к слову, это уже третья победа на ралли экипажа Николаева), штурман Евгений Яковлев и механик Владимир Рыбаков. И «бронзовый экипаж», №507 — пилот Айрат Мардеев, штурман Айдар Беляев, механик Дмитрий Свистунов. Вместе с ними экипаж №502 — пилот Дмитрий Сотников, штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильнур Мустафин, экипаж №515 — пилот Антон Шибалов, штурман Дмитрий Никитин, механик Иван Романов. Экипаж Николаева держал в руках по огромному «Золотому бедуину», экипаж Мардеева — по небольшому «золотому бедуинчику».

«Мо-лод-цы! Мо-лод-цы! Мо-лод-цы!» — скандировал аэропорт. Когда толпа немного успокоилась, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, раздуваясь от гордости, заявил собравшимся, что «сегодня в нашей стороне, в нашей республике, в нашем любимом городе большой национальный праздник — наша «Синяя Армада», наши дорогие настоящие челнинцы, мужчины привезли долгожданную победу!» (чем привел аэропорт в еще больше исступление).

— Не случайно здесь «Синяя армада», потому что синий цвет — это один из цветов нашего национального флага РФ. И наша команда под руководством Владимира Чагина с достоинством и честью несла имя нашей родины, авторитет нашей страны. Хочу поблагодарить от всех челнинцев команду — вы настоящие герои, мы вас любим, мы вами гордимся, мы за вас очень переживали. И, слава Всевышнему, вы живы, здоровы, вернулись в родные пенаты. С победой! Ура! — дрожа от счастья и чуть не захлебываясь от восторга рявкнул в микрофон Магдеев. В ответ по аэропорту прокатилось ответное «Ура!» (охрана аэропорта в очередной раз вздрогнула).

Наиль Магдеев был на седьмом небе от счастья

«КАМАЗ опять первый! С победой, КАМАЗ!!!»

И если Магдеев был на седьмом небе от счастья, то Сергей Когогин, мягко говоря, на семнадцатом! Речи он не готовил, читал не по бумажке, отчего обычно сдержанно-официальный топ-менеджер расцвел, как молодожен:

— Я первый раз встречал команду в Москве, теперь здесь, в Челнах… Конечно, мы все ждали победу, которую они привезли. Но я точно знаю, ребята, вас здесь, в Челнах, ждали так, как никогда и нигде ждать не будут! Вы приехали домой и здесь каждый человек неравнодушен и к спорту и к вам, практически ни одного «варяга» в команде, только жители Челнов в нашей команде! Они здесь выросли, в нашей компании, и мы понимаем, что они бьются за всех за нас с мировыми грандами, побеждая и себя, и трассу, и соперников. Они лучшие в мире, мы их любим, — не скрывая эмоций сказал совсем уже растроганный глава автогиганта.

Председатель профсоюза КАМАЗа Александр Васильев даже говорил с трудом, так захлестывали его чувства. Он сначала заметил, что камазовцы ждали победы как никогда, потому что год для команды «КАМАЗ-Мастер» был юбилейным (30 лет со дня основания), но потом, отбросив официоз, по-отечески поделился тем, как ему звонили заводчане, переживая за родную команду:

— Мы вас ждали, переживали, все заводы мне звонили, говорили: как только ребята немного отдохнут, организуйте, пожалуйста, встречу с нашей любимой командой «КАМАЗ-Мастер». Обязательно организуем! И они нам все расскажут… — пытался договорить Васильев, но не выдержал и только эмоционально закричал (перекричав и рев аэропорта, и шум взлетающих самолетов) — КАМАЗ опять первый! С победой, КАМАЗ!!!

«Кто-то должен был сломаться первым!»

Но это было ничто в сравнении с эмоциями руководителя команды «КАМАЗ-Мастер» Владимира Чагина, речь которого неслась бурным потоком, в котором смешались и воспоминания о тяжелых южноамериканских буднях, которые угрожали команде поражением, и радость от все-таки настоящей победы, вырванной в последний момент у соперников. Чагин, без преувеличения, был еще «там», в Южной Америке, переживая часы, минуты, секунды со своими питомцами. Он даже сам немного удивлялся, что находится уже дома, во всяком случае, в аэропорту «Бегишево»:

— Мы еще в Америке! Тела наши только здесь, а головой мы еще там, — пробормотал он скорее для себя, но взял себя в руки. — Команде в этом году 30 лет, у нас юбилей, всем нам уж очень хотелось победить. Две недели мы были в жутком напряжении. Такой «Дакар» был на этот раз, который не отпускал ни на минуту. Как началось с первого дня, так до финиша и продолжалось. Хотели, чтобы таблица результатов была такой, чтобы мы не искали знакомых фамилий и буквы «КАМАЗ» где-то в ее серединке. Каждый день приносил что-то новое. «Дакар» юбилейный [знаменитой гонке в этом году исполнилось 40 лет] был необычным, и трасса была не такая, как всегда. Поломок было много, у всех в гонке, ни один экипаж, ни одного участника поломки не обошли стороной. Профессиональные, титулованные, известные пилоты в гонке были — но столько было аварий, переворотов, таблица менялась каждый день. 19 января — кульминация не только этого «Дакара», но последних 20—30 лет. Две недели гонки, много тысяч километров, и всего одна секунда разделяла лидеров, ведущих борьбу за первое место. И темп, который задали экипаж Николаева и экипаж Вильягры (команда компании «Ивеко»), не мог выдержать ни один грузовик. Не существует такого грузовика на планете! Кто-то должен был сломаться первым! Невозможно было всем стартовать и финишировать. Бешеный был ритм, бешеный был темп. Проблемы были и у «Ивеко», и у Эдика Николаева тоже! Но КАМАЗ… до финиша… доехал! — волнуясь, задыхаясь, сбиваясь, чуть не плача говорил Чагин, и не выдержал, сорвавшись и не договорив. — Мы с вами победи…!

Но снова взял себя в руки, добавил: «Победа — наша общая заслуга. Давайте этому радоваться! Ура!!!» Под ответное «Ура», раскатистым эхом прокатившимся по аэропорту, команда спустилась со сцены, к болельщикам, гостям, родным, камазовцам, группе поддержке и, под песню группы Queen «We Are the Champions» сделала групповое фото.

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  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
Сергей Афанасьев, фото и видео автора
СпортПромышленностьМашиностроениеВластьОбщество
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 25 янв
    Настоящие, наши! Мужчины!
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  • Анонимно 25 янв
    Красиво и достойно встретили
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  • Анонимно 25 янв
    Молодцы! Уважаеи
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  • Анонимно 25 янв
    Но тяжелые у них условия. Истинные мужчины
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  • Анонимно 25 янв
    Как героев встречают)
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