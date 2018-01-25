«Проблемы были и у «Ивеко», и у Эдика Николаева! Но КАМАЗ… до финиша… доехал!»

Фото: Сергей Афанасьев

Накануне в аэропорту «Бегишево» Набережные Челны в лице собственно челнинцев во главе с мэром Наилем Магдеевым и гендиректором КАМАЗа Сергеем Когогиным (который в настоящий момент, отметим, еще и сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина) встречал своих героев — пилотов команды «КАМАЗ-Мастер», победившей — в очередной раз — в ралли «Дакар» (проходящем с 2009 года в Южной Америке). Занявшей соответственно первое и третье место в гонке грузовиков. На встрече был и корреспондент «Реального времени».

«О, Афанасьев! Значит, жди команду»

Аэропорт в этот вечер преобразился: как заметил один из пассажиров, отбывающий из города, «до 90% посетителей аэропорта — никуда не летят, а встречают пилотов». Для торжественной встречи отвели половину здания, поставили сцену, запустили команду поддержки — мальчиков в синих костюмах и курточках («Молодежь КАМАЗа») и девушек в чрезвычайно коротких красных платьях, которые предлагали всем присутствующим, в том числе недоумевающим гостям, только прилетевшим в автоград, воздушные белые и синие шарики «в честь победы нашей команды!» (один из шариков предложили и нам, мы приткнули его к своему портфель, но, увы, в суматохе потеряли). Гости аэропорта делали селфи, групповые фото, обнимались, обменивались шариками. Не хватало только шампанского и мэра для полного ощущения дежавю: повтора празднования Нового года у елки рядом с мэрией. Что подтверждало известный факт — для города пилоты действительно не выдуманные, не назначенные кем-то сверху, не спущенные по указке, а родные, свои герои.

Служба безопасности аэропорта (в черно-желтых курточках с надписью Begishevo) — единственные, кто с приближением времени прилета команды «КАМАЗ-Мастер» из Москвы в Челны все больше нервничал, по-настоящему страдал, да и, чего уж там, был в ужасе. Сотни людей перемещались туда-сюда — в аэропорт, из аэропорта. Один из службистов, не выдержав, взмолился, попросив собравшихся у ленточки рядом со сценой отступить немножко от входа, где проверяли сумки и самих входивших детекторами. Пока на табло аэропорта медленно сменялись цифры (прилет обещали в 16.50), на «арену», пробравшись под ленточкой к самой сцене, выкатились дети. Сначала один кудряш пинал белый воздушный шарик, затем второй, совсем еще младенец, учился ходить (и падать). Этот малыш — наряду с руководителем пресс-службы КАМАЗа Олегом Афанасьевым, первым сошедшем с трапа самолета и вошедшим в аэропорт («О, Афанасьев! Значит, жди команду», — пробормотала одна женщина-знаток) — были предвестниками, первыми ласточками. За ними на сцену высыпали и члены команды «КАМАЗ-Мастер». Сергей Когогин, на мгновение прервав официальную часть, вырвался вперед к малышу и, взяв его на руки (чтобы не затоптали!), передал взволнованной мамаше.

«До 90% посетителей аэропорта — никуда не летят, а встречают пилотов»



«Синяя армада» на сцене

На сцену поместились не все. «Синяя армада» (как кличут болельщики свою команду за цвет курток и непобедимость) разделилась: пилоты выстроились рядом с Магдеевым и Когогиным, остальные у сцены. Главными виновниками торжества стали две команды. «Золотой экипаж» под номером 500, победивший в ралли (занявший в тяжелой борьбе первое мест) — пилот Эдуард Николаев (к слову, это уже третья победа на ралли экипажа Николаева), штурман Евгений Яковлев и механик Владимир Рыбаков. И «бронзовый экипаж», №507 — пилот Айрат Мардеев, штурман Айдар Беляев, механик Дмитрий Свистунов. Вместе с ними экипаж №502 — пилот Дмитрий Сотников, штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильнур Мустафин, экипаж №515 — пилот Антон Шибалов, штурман Дмитрий Никитин, механик Иван Романов. Экипаж Николаева держал в руках по огромному «Золотому бедуину», экипаж Мардеева — по небольшому «золотому бедуинчику».

«Мо-лод-цы! Мо-лод-цы! Мо-лод-цы!» — скандировал аэропорт. Когда толпа немного успокоилась, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, раздуваясь от гордости, заявил собравшимся, что «сегодня в нашей стороне, в нашей республике, в нашем любимом городе большой национальный праздник — наша «Синяя Армада», наши дорогие настоящие челнинцы, мужчины привезли долгожданную победу!» (чем привел аэропорт в еще больше исступление).

— Не случайно здесь «Синяя армада», потому что синий цвет — это один из цветов нашего национального флага РФ. И наша команда под руководством Владимира Чагина с достоинством и честью несла имя нашей родины, авторитет нашей страны. Хочу поблагодарить от всех челнинцев команду — вы настоящие герои, мы вас любим, мы вами гордимся, мы за вас очень переживали. И, слава Всевышнему, вы живы, здоровы, вернулись в родные пенаты. С победой! Ура! — дрожа от счастья и чуть не захлебываясь от восторга рявкнул в микрофон Магдеев. В ответ по аэропорту прокатилось ответное «Ура!» (охрана аэропорта в очередной раз вздрогнула).

Наиль Магдеев был на седьмом небе от счастья



«КАМАЗ опять первый! С победой, КАМАЗ!!!»

И если Магдеев был на седьмом небе от счастья, то Сергей Когогин, мягко говоря, на семнадцатом! Речи он не готовил, читал не по бумажке, отчего обычно сдержанно-официальный топ-менеджер расцвел, как молодожен:

— Я первый раз встречал команду в Москве, теперь здесь, в Челнах… Конечно, мы все ждали победу, которую они привезли. Но я точно знаю, ребята, вас здесь, в Челнах, ждали так, как никогда и нигде ждать не будут! Вы приехали домой и здесь каждый человек неравнодушен и к спорту и к вам, практически ни одного «варяга» в команде, только жители Челнов в нашей команде! Они здесь выросли, в нашей компании, и мы понимаем, что они бьются за всех за нас с мировыми грандами, побеждая и себя, и трассу, и соперников. Они лучшие в мире, мы их любим, — не скрывая эмоций сказал совсем уже растроганный глава автогиганта.

Председатель профсоюза КАМАЗа Александр Васильев даже говорил с трудом, так захлестывали его чувства. Он сначала заметил, что камазовцы ждали победы как никогда, потому что год для команды «КАМАЗ-Мастер» был юбилейным (30 лет со дня основания), но потом, отбросив официоз, по-отечески поделился тем, как ему звонили заводчане, переживая за родную команду:

— Мы вас ждали, переживали, все заводы мне звонили, говорили: как только ребята немного отдохнут, организуйте, пожалуйста, встречу с нашей любимой командой «КАМАЗ-Мастер». Обязательно организуем! И они нам все расскажут… — пытался договорить Васильев, но не выдержал и только эмоционально закричал (перекричав и рев аэропорта, и шум взлетающих самолетов) — КАМАЗ опять первый! С победой, КАМАЗ!!!

«Кто-то должен был сломаться первым!»

Но это было ничто в сравнении с эмоциями руководителя команды «КАМАЗ-Мастер» Владимира Чагина, речь которого неслась бурным потоком, в котором смешались и воспоминания о тяжелых южноамериканских буднях, которые угрожали команде поражением, и радость от все-таки настоящей победы, вырванной в последний момент у соперников. Чагин, без преувеличения, был еще «там», в Южной Америке, переживая часы, минуты, секунды со своими питомцами. Он даже сам немного удивлялся, что находится уже дома, во всяком случае, в аэропорту «Бегишево»:

— Мы еще в Америке! Тела наши только здесь, а головой мы еще там, — пробормотал он скорее для себя, но взял себя в руки. — Команде в этом году 30 лет, у нас юбилей, всем нам уж очень хотелось победить. Две недели мы были в жутком напряжении. Такой «Дакар» был на этот раз, который не отпускал ни на минуту. Как началось с первого дня, так до финиша и продолжалось. Хотели, чтобы таблица результатов была такой, чтобы мы не искали знакомых фамилий и буквы «КАМАЗ» где-то в ее серединке. Каждый день приносил что-то новое. «Дакар» юбилейный [знаменитой гонке в этом году исполнилось 40 лет] был необычным, и трасса была не такая, как всегда. Поломок было много, у всех в гонке, ни один экипаж, ни одного участника поломки не обошли стороной. Профессиональные, титулованные, известные пилоты в гонке были — но столько было аварий, переворотов, таблица менялась каждый день. 19 января — кульминация не только этого «Дакара», но последних 20—30 лет. Две недели гонки, много тысяч километров, и всего одна секунда разделяла лидеров, ведущих борьбу за первое место. И темп, который задали экипаж Николаева и экипаж Вильягры (команда компании «Ивеко»), не мог выдержать ни один грузовик. Не существует такого грузовика на планете! Кто-то должен был сломаться первым! Невозможно было всем стартовать и финишировать. Бешеный был ритм, бешеный был темп. Проблемы были и у «Ивеко», и у Эдика Николаева тоже! Но КАМАЗ… до финиша… доехал! — волнуясь, задыхаясь, сбиваясь, чуть не плача говорил Чагин, и не выдержал, сорвавшись и не договорив. — Мы с вами победи…!

Но снова взял себя в руки, добавил: «Победа — наша общая заслуга. Давайте этому радоваться! Ура!!!» Под ответное «Ура», раскатистым эхом прокатившимся по аэропорту, команда спустилась со сцены, к болельщикам, гостям, родным, камазовцам, группе поддержке и, под песню группы Queen «We Are the Champions» сделала групповое фото.

1 / 25 Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев