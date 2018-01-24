Как Наиль Магдеев затушил миллионами пожар автобусной войны Сергея Когогина

Мэрия Челнов нашла деньги после материала «Реального времени» о требовании «КАМАЗ-Лизинга» забрать у структур автограда почти 200 автобусов

Сегодня на экстренном заседании горсовета стало известно, что команда мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева нашла-таки необходимые сотни миллионов рублей, чтобы расплатиться по долгам с командой Сергея Когогина. Как первой сообщила газета «Реальное время», компания «КАМАЗ-Лизинг» ранее угрожала отобрать все 190 автобусов большой вместимости, закупленные автоградом, и требовала вернуть долг в размере 360 млн рублей. В итоге, впрочем, сумма выросла до 435 млн рублей, которые город перечислит автотранспортному предприятию «Электротранспорт» для выплат «КАМАЗ-Лизингу» — нашли эту сумму в «остатках» бюджета 2017 года. И там лежит еще почти 1 млрд рублей.

Команда Наиля Магдеева наскребла по сусекам миллионы для Сергея Когогина

Сегодня в Набережных Челнах прошло XXII заседание горсовета. Заседание было внеочередным. И через 5 минут стало понятно, для чего депутатов заставили внезапно собраться в большом зале мэрии. Из 45 депутатов присутствовали 30 (остальные в отпусках, на каникулах и т. д.). Вопросов в повестке было неожиданно мало — всего два. Вторым вопросом шел чисто технический (его легко было представить 9-м или 10-м по счету на рядовых заседаниях горсовета автограда): предложения по кандидатурам по дополнительному зачислению в резерв состава избирательных комиссий. Всего — 26 человек (25 — с высшим образованием, 9 — моложе 35 лет, 13 — имели опыт работы в избиркомах). На носу президентские выборы. Власти Челнов решили, видимо, перестраховаться и начать подготовку к выборам уже в январе.

Но, конечно, не ради этого депутаты собрались в мэрии. Первым вопросом стали изменения в бюджет на 2018 год, который был сверстан еще в декабре прошлого года. Изменения эти были связаны не с неожиданной субвенцией от Москвы или Казани, а с печальной необходимостью найти более 300 млн рублей и расплатиться по долгам. Беспокойство витало в воздухе все последние дни. Программы, планы, работа властей города были, что называется, скомканы.

Первым вопросом стали изменения в бюджет на 2018 год, который был сверстан еще в декабре прошлого года



Возможно, и неожиданная отмена мероприятия на китайском заводе Haier, где вчера мэр Наиль Магдеев должен был отчитываться об успехах 2017 года и говорить о планах на 2018 год, стояла в том же ряду, что и внеочередное заседание горсовета. Город искал деньги. Скреб по сусекам, открывал все потаенные кубышки, листал бюджеты в попытке наконец найти нужные сотни миллионов. Заставил город Набережные Челны встать на уши Сергей Когогин и компания «КАМАЗ». Несмотря на то, что у Когогина в эти месяцы в приоритетах совсем не лизинговые вопросы, он должен исполнять роль доверенного лица кандидата в президенты РФ Владимира Путина и никакие скандалы ему, прямо скажем, сейчас не нужны — финансовую деятельность автогиганта и его «дочек» никто не отменял. Одна из «дочек», «КАМАЗ-Лизинг», и вызвала головную боль у Челнов, да и, подозреваем, у самого Когогина тоже. «Дочка» потребовала от города — точнее, от созданного командой Наиля Магдеева городского автотранспортного предприятия на базе трамвайного «Электротранспорта» — не только вернуть долг в 360 млн рублей, но и все 190 автобусов «НефАЗ», которые Набережные Челны получили торжественно от команды Сергея Когогина еще в 2015 году (сами договоры с «НЕФАЗом» были заключены еще в 2014 году при тогдашнем мэре автограда Василе Шайхразиеве) — и это считалось одним из главных достижений в рамках удачной транспортной реформы Наиля Магдеева. По большому счету, «дочка» КАМАЗа тоже не виновата. Как заявил «Реальному времени» два дня назад глава пресс-службы автогиганта Олег Афанасьев, массовые иски компании — нормальная практика: «Работа с должниками у нас постоянно ведется, никаких сверхъестественных вещей в этом нет».

Как на счетах города неожиданно «нашли» более миллиарда рублей

Сергей Когогин добился-таки своего: после авральных поисков необходимых средств город наконец их нашел. Для этого и собрали сегодня утром невыспавшихся городских депутатов: объявить о том, что деньги для «КАМАЗ-Лизинга» есть. И нашли их на счетах прошлого года, где образовались «остатки средств» от бюджета 2017 года.

По словам Альфинур Галиакберовой, начальника управления финансов исполкома, за счет остатков средств в размере 435 млн рублей, оказавшихся «внезапно» на счетах города, исполком предложил депутатам профинансировать «затраты для закупки автобусов большой вместимости». В итоге бездефицитный бюджет, с большим трудом сверстанный командой Галиакберовой, уже под конец января оказался, увы, дефицитным: размер доходной части бюджета-2018 остался прежним — 8,12 млрд рублей, а вот расходы выросли на ту же сумму в 435 млн рублей и составили 8,558 млрд рублей. Впрочем, по словам Галиакберовой, источники погашения дефицита тоже есть — и это опять же остатки бюджета-2017 в размере, вы не поверите, 961 млн рублей! То есть, если верить команде Наиля Магдеева, город прошлый год закрыл с громадным дефицитом, и на счетах Челнов лежали 1,4 млрд рублей. Верится, откровенно говоря, с трудом (особенно потому, что и сам Магдеев неоднократно сетовал на то, что город сам не в состоянии делать капремонты проспектов и строить школы — спасибо, мол, что помогает республика, выделяя миллиарды на это дело). Но поверить придется.

По словам Альфинур Галиакберовой, за счет остатков средств в размере 435 млн рублей, оказавшихся «внезапно» на счетах города, исполком предложил депутатам профинансировать «затраты для закупки автобусов большой вместимости»



«Большие затраты, которые есть у «Электротранспорта», предприятие только за счет тарифов покрыть не может»

Сам Наиль Магдеев так прокомментировал ситуацию с долгами и внеочередным собранием депутатов:

— Напомню, что мы два года назад [летом 2015 года] через лизинговую компанию «КАМАЗ-Лизинг» закупили газомоторные автобусы для пассажирских перевозок. На шести из 19 маршрутов работают сегодня автобусы большой вместимости. На 13 маршрутах — частные перевозчики. В городе у нас имеет место быть муниципально-частное партнерство. Но мы понимаем, что те большие затраты, которые есть у «Электротранспорта», предприятие только за счет тарифов покрыть не может. Ну представьте себе, если бы в тариф заложили лизинговые платежи! Затраты город берет на себя. Удовольствие недешевое. Но мы понимаем, что это важная социальная услуга.

Слова Магдеева про тарифы резонны. Однако все же напомним ему его же собственные слова, сказанные летом 2015 года: мэр Набережных Челнов считал, что «муниципальное транспортное предприятие должно выжить на актуальных тарифах» (тогда автобусный билет стоил 17 рублей, сегодня — уже 22 рубля). Деньги на закупку 190 «НефАЗов» город выпросил у федералов и властей Татарстана. Сами разговоры об автобусах большой вместимости шли уже давно — так, еще в 2012 году объявлялось о том, что ОАО «НЕФАЗ», дочернее предприятие КАМАЗа, поставит в Татарстан 208 новых автобусов большой вместимости, работающих на метане, из которых 150 будут эксплуатироваться в Набережных Челнах. Удовольствие это было действительно недешевым. В ценах 2012 года, даже за счет программ субсдирования закупок новой техники, один «НефАЗ» стоил 2,14 млн рублей (без программ — почти 6 млн). Федеральный бюджет обязался тогда выделить на каждый автобус 2,5 млн рублей, бюджет РТ — 1,1 млн рублей. Но то ли кризис, то ли КАМАЗ с «НЕФАЗом» пересчитали стоимость, но эти 190 автобусов оказались дороже, чем предполагалось. Во всяком случае, это следует из слов Магдеева — город вынужден был и в прошлом году изыскивать средства для покрытия долгов перед «КАМАЗ-Лизингом»:

— За счет допдоходов мы исполнили бюджет 2017 года с профитом. Город может позволить себе выделить средства в размере 435 млн рублей на выплату очередного транша компании «КАМАЗ-Лизинг» за газомоторные автобусы. Ежегодно мы в конце года смотрим свои допдоходы. Так было и в 2016 году, — успокаивающе заверил мэр. — В январе 2017 года мы также расплатились за лизинговые автобусы. Тогда нам пришлось выделить 210,9 млн рублей. В этом году очередной годовой платеж выплачиваем. Общепринятая практика: жители полумиллионного города должны ездить в автобусах большой вместимости. Раньше от 80 до 100 жалоб в день поступало на частных перевозчиков. До 700 автобусов на маршрутах работали.

Получается, что за 190 автобусов Челны уже отдали «КАМАЗ-Лизингу» минимум 646 млн рублей. Фото untranssite.org



Автограду, по-видимому, придется искать миллионы для КАМАЗа и в 2019 году

То есть получается, что за 190 автобусов Челны уже отдали «КАМАЗ-Лизингу» минимум 646 млн рублей (не считая платежей за 2015 год): выходит, один автобус «НефАЗ» стоил около 3,3 млн рублей — похоже на правду, если вспомнить, что бюджеты РФ и РТ на каждый автобус выделили 3,6 млн рублей. Однако Магдеев не сказал, что город сегодня выплачивает последний транш, стало быть, деньги за автобусы придется искать и в следующем году. Значит, один автобус в итоге стоил еще дороже.

К «КАМАЗ-Лизингу» при этом сложно предъявлять какие-либо претензии. Напомним, мы об этом уже писали: компания в 2016 году при выручке в 5,61 млрд рублей получила 256,3 млн рублей чистого убытка (по итогам 2017 года компания увеличила продажи автотехники на 64%, реализовав 2,2 тыс. единиц). В том числе, разумеется, и из-за неплатежей челнинского «Электротранспорта»: по одному из договоров (лизинг 93 автобусов) «Электротранспорт» не платил в период с марта по октябрь, еще по одному договору (92 автобуса) — с февраля по октябрь 2017 года. Среди должников «КАМАЗ-Лизинга» также Минстрой Дагестана (17 млн рублей), предприятия «Сибпрофстрой» (Иркутская область), «КЭАгро» (Омская область) и башкирская автотранспортная компания. «Башавтотранс» задолжал компании за 29 автобусов (из закупленных 181) почти 19 млн рублей. Крупнейшим должником, впрочем, является именно челнинский «Электротранспорт».

На 11 января 2018 года в Арбитражном суде РТ было назначено сразу пять заседаний по искам АО «Лизинговая компания КАМАЗ» («КАМАЗ-Лизинг», 100% принадлежит ПАО «КАМАЗ») к фирмам и госпредприятиям из нескольких регионов. Лизинговая компания добивается взыскания долгов и пеней на общую сумму более 409 млн рублей.