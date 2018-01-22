«Джокер» в Нижнекамске не «выпал»

Как «Нефтехимик» второго западного фаворита подряд обыграл и выход в плей-офф себе обеспечил

С «Йокеритом» «Нефтехимик» встречался в ноябре прошлого года. В том матче на финском льду «Джокеры» уверенно взяли верх над «волчьей стаей», победив со счетом 6:3. С тех пор многое поменялось. На старте последней домашней серии в копилке подопечных Назарова было две победы, у «Йокерита» — столько же поражений. И накануне «волки» взяли убедительный реванш (3:2), совершив впечатляющий камбэк с 0:2. Все подробности — в материале «Реального времени».

«Шуты» Илью Ежова на скамью запасных отправили

Матч с места в карьер начал «Йокерит» — на первых же минутах гости распечатали ворота Ежова. Но на этом финны не остановились. Не прошло и половины игрового отрезка, как вторая шайба влетела в ворота нижнекамцев. Такого не ожидал никто, и после пропущенного гола место в рамке занял Андрей Макаров.

— Вы сегодня вышли на замену. Почему пришлось убрать из ворот Ежова? — спросили у него журналисты после игры.

— Я думаю, чтобы разбудить наших ребят. Андрей Викторович сделал замену, чтобы команда немного проснулась. Начали ведь плохо.

— Вы давно не выходили на лед. Как вам игралось после перерыва?

— Спокойно. Сегодня приехали мои родители, чтобы на меня посмотреть. Поэтому надо было выходить и делать свое дело, а там уж будь что будет.

— Противник много проблем доставил?

— Мы играли с очень организованной командой. Так что я думаю, что пацаны молодцы, вытащили матч, — заявил Макаров.

«Йокерит» считается одной из самых грозных команд не только Западной конференции, но и всей лиги, тягаться с таким соперником не так-то просто



«Йокерит» не зря считается одной из самых грозных команд не только Западной конференции, но и всей лиги, тягаться с таким соперником не так-то просто. Когда период перевалил за экватор, игра «Нефтехимика» обострилась. Только вот покажи нижнекамцы характер с первых минут, может, и не было бы обидных 0:2. Но историю не перепишешь, и «Нефтехимик» усилил прессинг. Борьба за шайбу велась жесткая, совладать при таком раскладе с эмоциями сложно — посыпались удаления. Пока одни бились за шайбу, другие обменивались «любезностями». Один толкнул, другой нагрубил… В результате по одному игроку от обеих команд отправились на скамейки штрафников. Причем Брынцев недолго коротал время в одиночестве — спустя 60 секунд компанию ему составил Пиганович. Меньшинство в игре с «Йокеритом» могло сыграть с «волками» злую шутку, и «джокеры» изрядно пощекотали нервы болельщикам. Но на последнем рубеже броски успешно нейтрализовывал Макаров. Так что отличиться в большинстве «Йокерит» так и не сумел, зато в концовке численного превосходства сам остался в меньшинстве. Настал черед «Нефтехимика» подкинуть работы обороне противника. Однако обычно быстрый «Нефтехимик» в этот раз выглядел заметно медленнее. Доиграть в равных составах у хозяев не получилось — в концовке снова удаление. Правда, цифры на табло так и не поменялись.

Хоккейные качели

Уступать на родном льду с таким счетом уже в первом периоде такой крепкой команде, как «Нефтехимик», не к лицу. Оттого и ринулись отыгрываться «волки» с самого старта второго периода. И у них это поучилось! На 5-й минуте раздался оглушительный рев трибун — это с передач Хайруллина и Еглича шайбу на свой счет записал Деннис Эверберг. Ну а видеопросмотр момента только подтвердил: нарушения в ходе атаки не было — 1:2.

«Йокерит» дрогнул и спустя минуту заработал удаление. «Волки» пошли в навал и сравняли количественный состав игроков на льду — судьи увидели в действиях Хайруллина признаки симуляции и отправили нападающего отдыхать пару минут. Финская дружина крепко засела в зоне хозяев, однако особой опасности воротам Макарова «джокеры» создать так и не смогли.

«Нефтехимик», напротив, пощекотал нервы голкиперу финнов. Но и тут обошлось без забитых шайб. К экватору инициатива снова была на стороне «Йокерита». Гости закрепились в опасной близости у ворот Макарова, но не самая чистая игра опять привела к удалению в стане дружины Юкки Ялонена. «Волки» долго разыгрывали шайбу в поисках неприкрытого угла в воротах соперника, а если и бросали, то все мимо. В итоге финны меньшинство отстояли.



«Нефтехимик» пощекотал нервы голкиперу финнов, но и тут обошлось без забитых шайб



Период Макарова

Второй перерыв пошел на пользу обеим командам, они стали выглядеть заметно свежее, чем в предыдущих игровых отрезках. Снова, как и в первом периоде, преимущество по броскам было на стороне «Йокерита», но тут спасали действия Макарова. В воротах Андрей крутился буквально как белка в колесе. Обстановка накалялась, что привело к очередному удалению в стане «джокеров». И уже этим численным преимуществом нижнекамские парни воспользовались сполна. Густафссон пасом нашел «америкэн боя», как в Нижнекамске называют Дэна Секстона, и тот сделал свое дело, подтвердив звание главного бомбардира команды — 2:2. Уступать 0:2 и сравнять в концовке матча — в этом весь нынешний «Нефтехимик».

— Мы не сдавались и работали до конца. Придерживались своей тактики, поэтому и получилось выиграть, — сказал после игры защитник нижнекамцев Александр Брынцев.

— Почему так неуверенно начали первый период?

— Наверное, немного недооценили соперника.

— У вас сегодня очень много блокированных бросков. Так и задумано?

— Так тренер настраивает. Если не ляжешь на льду — получишь в раздевалке. Все хотят играть в плей-офф и жертвовать собой.

— А не страшно? Порою даже футболисты от мяча уворачиваются…

— Ну, я и говорю — в раздевалке страшнее.

Что такого ужасного устраивает команде Андрей Назаров в раздевалке, оперативно выяснить не удалось. Но победное двухматчевое шествие нижнекамцам прерывать ой как не хотелось, и снова за дело взялись легионеры. Секстон отдал пас на Ганзла, который буквально пропихнул шайбу в ворота гостей — 3:2. Результат, достойный такого жаркого матча. Однако до сирены оставалось еще больше 5 минут. «Йокерит» снова обрушил на Макарова шквал бросков, которые голкипер парировал, заставив значительную часть трибун вставать со своих мест. Наверное, для каждого из пришедших в этот день на матч эти 5 минут были одними из самых долгих в жизни!

Видеообзор матча (khl.ru)

«Нефтехимик» одержал третью победу кряду, «джокеры» третий раз проиграли. После этого успеха «волки» железно обеспечили себе место в плей-офф, расположившись на третьей строчке среди команд Восточной конференции.

— Хочется поздравить болельщиков. Они заслужили сегодня такое шоу. Интересная игра, на мой взгляд. Обе команды старались показать свой лучший хоккей. Наверное, первый период мы начали немного робко, но потом ребята поймали игру, что-то стало получаться. Ну и в концовке счастье нам улыбнулось, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров.

Кирилл Давкаев, фото vk.com/h.c.neftekhimik