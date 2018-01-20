Опрос предпринимателей: за каких специалистов они готовы переплачивать

В практике западных компаний подобная ситуация практически невозможна. Как правило, существуют четко прописанные сетки окладов и бонусов по каждой позиции, грейдовая система, которая предусматривает изменение окладов сотрудников по мере достижения ими определенного профессионального уровня. Поэтому в тот момент, когда мы открываем поиск кандидатов на позицию, мы четко знаем, сколько готовы платить.



Другой вопрос, как эта информация доносится до потенциальных кандидатов нашими сотрудниками — HR-отделом, нанимающим менеджером либо сотрудниками рекрутинговых агентств, с которыми мы взаимодействуем. Если у соискателей возникают вопросы по расчету бонуса, то наша работа ведется неправильно, и есть риск потратить много времени зря, потому что человек изначально ориентируется на уровень более высокий, чем мы можем предложить.

Мы стараемся отслеживать ситуацию на рынке труда, чтобы по уровню предлагаемой заработной платы оставаться чуть выше средней по рынку, предлагаемой западными компаниями. Бывают случаи, когда мы понимаем, что рынок изменился, и, чтобы соответствовать запросам людей и иметь возможность привлекать лучших, нам надо повышать планку, и тогда мы пересматриваем уровень окладов.