В Иннополисе заработала юбилейная «Пятерочка»

Фото: Максим Платонов

В Иннополисе — городе высоких технологий — открылся 555-й универсам торговой сети «Пятерочка» на территории Республики Татарстан. Торговая площадь нового юбилейного универсама превышает 600 квадратных метров, это один из самых больших магазинов, которые бывают в торговой сети.

— У нас часто проходят юбилеи. Если смотреть по разным республикам, то каждый раз у нас свой праздник — 100-й юбилейный магазин в Удмуртии, 500-й в Татарстане. Сейчас открываем 555-й магазин, что очень символично. Торговая сеть «Пятерочка», три пятерки — так что это открытие в Иннополисе для нас важное событие, — рассказал директор Приволжского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Торопов.

Иннополис выбран для открытия универсама неслучайно: руководство торговой сети верит в будущее молодого города, совместно с республикой видит, как он развивается и сколько сюда инвестируют. Для особенных, самых прогрессивных горожан и магазин подобрали соответствующий. «Новая «Пятерочка» большая и комфортная, это один из самых крупных магазинов, которые бывают в торговой сети. На площади более 600 квадратных метров представлен широкий ассортимент. Универсам сможет принять большое количество покупателей», — уверен директор Приволжского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Торопов.

Представители торговой сети регулярно проводят анализ предпочтений покупателей и при необходимости адаптируют ассортимент магазинов под них. Например, если возникнет потребность в чипсах, снеках или других продуктах, которые так любят многочисленные студенты Иннополиса, то «Пятерочка» может расширить или сузить товарный ряд в зависимости от предпочтений потребителя. Торговая сеть большое внимание уделяет местным производителям, которые поставляют молочную, мясную, рыбную, плодоовощную продукцию и хлебобулочные изделия. Среди самых известных местных поставщиков можно назвать Зеленодольский молочный комбинат, казанские хлебозаводы №2 и №3, «Дивный берег», «Тарханскую самородную воду» и многие другие.

Местную продукцию на торжественной церемонии открытия попробовал и мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

— Хочу сказать торговой сети огромное спасибо за то, что отозвались на запрос наших жителей, спасибо, что открылись в такие сжатые сроки. Этот магазин — большое подспорье в повседневной жизни, его значение трудно переоценить, особенно с точки зрения развития города, — признался глава инновационного города.

Инициатива по открытию нового магазина исходила не только со стороны администрации города, но и от местного населения. «Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель России мог получить качественный сервис и удобный магазин рядом с домом, где сможет приобретать продукты по приемлемым ценам. Мы открываем их там, где в этом есть необходимость, где видим потенциал развития», — признался директор Приволжского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Торопов.

Планы по развитию в Татарстане обширные, магазины будут открываться, пока это нужно потребителю. При этом торговая сеть активно сотрудничает с предпринимателями по программе субаренды. Сейчас совместно с «Пятерочкой» работает больше 29 тысяч субарендаторов. Среди них есть и фермеры, и индивидуальные предприниматели, которые реализуют продукцию, отсутствующую в ассортименте «Пятерочки», тем самым дополняя его. Таким образом, интерес к сотрудничеству получают как арендаторы, так и магазины торговой сети.

Юбилейное открытие «Пятерочки» ознаменовалось проведением выездного заседания совета потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РТ в новой концепции: участники совета посетили юбилейный магазин непосредственно от первого лица — как покупатели. После торжественного открытия двухчасовое заседание прошло в здании мэрии Иннополиса с аналитическо-обучающей сессией X5 Retail Group для поставщиков, рассмотрением конкретных кейсов и практического опыта производителей по вхождению в торговые сети. От производителей участие в заседании приняли такие компании, как ООО «Волжские воды-к» («Вода Тарханская»), ООО «Агросила», АПК «Русский мрамор», ООО «Поволжский главснаб», ООО «Сыйлан».

Партнерский материал





1 / 22 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов