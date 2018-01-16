В Иннополисе заработала юбилейная «Пятерочка»
В Иннополисе — городе высоких технологий — открылся 555-й универсам торговой сети «Пятерочка» на территории Республики Татарстан. Торговая площадь нового юбилейного универсама превышает 600 квадратных метров, это один из самых больших магазинов, которые бывают в торговой сети.
— У нас часто проходят юбилеи. Если смотреть по разным республикам, то каждый раз у нас свой праздник — 100-й юбилейный магазин в Удмуртии, 500-й в Татарстане. Сейчас открываем 555-й магазин, что очень символично. Торговая сеть «Пятерочка», три пятерки — так что это открытие в Иннополисе для нас важное событие, — рассказал директор Приволжского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Торопов.
Иннополис выбран для открытия универсама неслучайно: руководство торговой сети верит в будущее молодого города, совместно с республикой видит, как он развивается и сколько сюда инвестируют. Для особенных, самых прогрессивных горожан и магазин подобрали соответствующий. «Новая «Пятерочка» большая и комфортная, это один из самых крупных магазинов, которые бывают в торговой сети. На площади более 600 квадратных метров представлен широкий ассортимент. Универсам сможет принять большое количество покупателей», — уверен директор Приволжского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Торопов.
Представители торговой сети регулярно проводят анализ предпочтений покупателей и при необходимости адаптируют ассортимент магазинов под них. Например, если возникнет потребность в чипсах, снеках или других продуктах, которые так любят многочисленные студенты Иннополиса, то «Пятерочка» может расширить или сузить товарный ряд в зависимости от предпочтений потребителя. Торговая сеть большое внимание уделяет местным производителям, которые поставляют молочную, мясную, рыбную, плодоовощную продукцию и хлебобулочные изделия. Среди самых известных местных поставщиков можно назвать Зеленодольский молочный комбинат, казанские хлебозаводы №2 и №3, «Дивный берег», «Тарханскую самородную воду» и многие другие.
Местную продукцию на торжественной церемонии открытия попробовал и мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.
— Хочу сказать торговой сети огромное спасибо за то, что отозвались на запрос наших жителей, спасибо, что открылись в такие сжатые сроки. Этот магазин — большое подспорье в повседневной жизни, его значение трудно переоценить, особенно с точки зрения развития города, — признался глава инновационного города.
Инициатива по открытию нового магазина исходила не только со стороны администрации города, но и от местного населения. «Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель России мог получить качественный сервис и удобный магазин рядом с домом, где сможет приобретать продукты по приемлемым ценам. Мы открываем их там, где в этом есть необходимость, где видим потенциал развития», — признался директор Приволжского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Торопов.
Планы по развитию в Татарстане обширные, магазины будут открываться, пока это нужно потребителю. При этом торговая сеть активно сотрудничает с предпринимателями по программе субаренды. Сейчас совместно с «Пятерочкой» работает больше 29 тысяч субарендаторов. Среди них есть и фермеры, и индивидуальные предприниматели, которые реализуют продукцию, отсутствующую в ассортименте «Пятерочки», тем самым дополняя его. Таким образом, интерес к сотрудничеству получают как арендаторы, так и магазины торговой сети.
Юбилейное открытие «Пятерочки» ознаменовалось проведением выездного заседания совета потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РТ в новой концепции: участники совета посетили юбилейный магазин непосредственно от первого лица — как покупатели. После торжественного открытия двухчасовое заседание прошло в здании мэрии Иннополиса с аналитическо-обучающей сессией X5 Retail Group для поставщиков, рассмотрением конкретных кейсов и практического опыта производителей по вхождению в торговые сети. От производителей участие в заседании приняли такие компании, как ООО «Волжские воды-к» («Вода Тарханская»), ООО «Агросила», АПК «Русский мрамор», ООО «Поволжский главснаб», ООО «Сыйлан».
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