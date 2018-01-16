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На казанского банкира повесили ярмо под 2 миллиарда

07:00, 16.01.2018 14

«Тимер Банк» взыскал с бывшего предправления Руслана Алимова убытки от биржевых сделок

На казанского банкира повесили ярмо под 2 миллиарда Фото: Ирина Плотникова

На свободу на 11 месяцев раньше срока может выйти бывший председатель правления «Тимер Банка» Руслан Алимов, если сегодня Верховный суд Татарстана согласится с решением райсуда об УДО. Между тем, как выяснило «Реальное время», на свободе финансиста ждут не только близкие, но и кредитор. По иску нового руководства «Тимер Банка» с Алимова в гражданском порядке взыскан ущерб от преступления на сумму в 1,724 млрд рублей.

Рекордный иск рассматривали дважды

Взыскать с Руслана Алимова 1,7 млрд рублей в пользу ПАО «Тимер Банк» Ново-Савиновский райсуд постановил еще в декабре 2017 года. В заседании суда осужденный банкир участвовал посредством видеоконференцсвязи с ИК-19.

Напомним, в январе 2017 года бывший председатель правления банка получил 3 года колонии-поселения за убыточные для банка биржевые сделки через компанию «АТОН» в 2011—2014 годах и снятие залога с имущества по кредиту «Маг-Строя» в 200 млн рублей в 2012—2013 годах. Алимова обвиняли в мошенничестве, однако суд квалифицировал его действия по первому эпизоду как причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (п. 2 ч. 2 ст. 165 УК РФ), а по второму — как злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Ущерб от действий бывшего предправления «БТА-Казань» (ныне «Тимер Банк») в банке оценили в 1 млрд 859 млн 43 тыс. рублей и 31 копейку. Однако суд удовлетворил иск лишь частично — на 1 млрд 723 млн 989 тыс. 271 рубль и 31 копейку, поскольку сделки с залоговым имуществом были отменены через арбитраж и, стало быть, часть ущерба банку уже возмещена.

Отметим, что рекордный по сумме иск к физлицу в районном суде рассматривали дважды. Первое решение было вынесено еще в августе, но заочно, поэтому оно было отменено.

Решение о взыскании 1,7 млрд рублей пока не оспорено и должно вступить в силу 17 января. Фото Максима Платонова

Что можно взять с осужденного банкира?

Решение о взыскании 1,7 млрд рублей пока не оспорено и должно вступить в силу 17 января, сообщили «Реальному времени» вчера в пресс-службе суда. У адвоката осужденного банкира Александра Павлова другая информация: жалоба его подзащитным уже подана, но, видимо, до суда пока не дошла. Обвинения и материальные претензии банка к бывшему топ-менеджеру защита не признает.

— Я вообще не понимаю, как можно взыскивать эти деньги, если в приговоре прямо указано — хищения не было. Это убытки банка вследствие биржевых сделок. Если поднять информацию по другим банкам, ситуация такая же была, — говорит адвокат Павлов.

Сам Алимов в ходе рассмотрения уголовного дела просил оправдать его. Говорил, что «пытался спасти банк», и «не объявил «на весь мир» об отсутствии капитала и необходимости отзыва лицензии».

В перспективе решение суда по гигантскому иску «Тимер Банка» может обернуться личным банкротством Руслана Алимова. Миллиардов у него нет. Ранее судами был наложен арест на принадлежавшие Алимову два нежилых помещения и семь земельных участков в Верхнеуслонском районе, позже переоформленных на его мать и передаренных иному лицу. Любопытно, что в ходе следствия стоимость этого имущества оценивалась в 16,6 млн рублей. А цифра 248 млн рублей называлась с учетом арестованных площадей, ранее выведенных из-под залога по кредиту «Маг-Строя». Арест на квартиру, где живут жена и двое детей банкира, судами не накладывался.

Сам Алимов в ходе рассмотрения уголовного дела просил оправдать его. Фото Ирины Плотниковой

Второй раз в шаге от вольной

Трехлетний срок отсидки Алимова истекает 24 ноября 2018 года. Однако на свободу он мог выйти еще минувшим летом — 17 августа Приволжский райсуд посчитал осужденного банкира достойным условно-досрочного освобождения. К тому моменту на его счету были два поощрения от администрации колонии и ни одного нарушения. Вип-зэку приходилось мести двор, разгружать вагоны, красить. По мнению сотрудников ФСИН, работал он добросовестно.

Казанская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях с освобождением Алимова не согласилась, аргументируя, что ущерб банку им не погашен, а «отсутствие нарушений и наличие поощрений не свидетельствует об отсутствии общественной опасности и достижения цели перевоспитания». В октябре 2017-го первое решение об УДО банкира было отменено Верховным судом РТ.

23 ноября тот же Приволжский суд повторно признал Алимова, не досидевшего 1 год и 1 день, достойным вольной. К слову, между двумя решениями райсуда осужденный успел заработать еще несколько поощрений. Но прокуратура снова заблокировала его УДО, подав апелляционное представление. Ожидается, что сегодня оно будет рассмотрено Верховным судом РТ.

Ирина Плотникова
ПроисшествияОбществоЭкономикаБанки
комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 16 янв
    Бедный парень, вот так система и уничтожает людей. Сначала ты в ней кормишься, потом она кормится тобой.
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    Анонимно 16 янв
    Причем полностью тебя поглощает
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  • Анонимно 16 янв
    Руслан фергана стобой
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  • Анонимно 16 янв
    на самом деле суд занял странную позицию - если факта хищения не было, тем более такой запредельной суммы - как можно ее взыскивать
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  • Анонимно 16 янв
    Не в этом дело . Банку нужны активы магстроя и затем кинуть дольщиков продать всё по новой . Это же банк и капитализм .
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  • Анонимно 16 янв
    Давно пора объявить себя банкротом и все.
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  • Анонимно 16 янв
    Пусть сидит как миленький
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  • Анонимно 16 янв
    До выборов не освободят. Чтобы мухи не шумели в комментариях ))
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  • Анонимно 16 янв
    Зато столько денег он увидел
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  • Анонимно 16 янв
    Мне кажется что его подставили
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    Анонимно 16 янв
    Сам себя если только
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  • Анонимно 16 янв
    Адвокат конечно тупой, если это его единственный аргумент. Руслану терпения, не много осталось... реально один за все в ответе, и срок матает и хвост в 2 ярда, неужели все остальные святые в этом банке были?
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  • Анонимно 16 янв
    на самом деле его сделали крайним. предшественника должны были привлекать однозначно
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  • Анонимно 17 янв
    Подставили
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10:02 МСК
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