На казанского банкира повесили ярмо под 2 миллиарда

«Тимер Банк» взыскал с бывшего предправления Руслана Алимова убытки от биржевых сделок

Фото: Ирина Плотникова

На свободу на 11 месяцев раньше срока может выйти бывший председатель правления «Тимер Банка» Руслан Алимов, если сегодня Верховный суд Татарстана согласится с решением райсуда об УДО. Между тем, как выяснило «Реальное время», на свободе финансиста ждут не только близкие, но и кредитор. По иску нового руководства «Тимер Банка» с Алимова в гражданском порядке взыскан ущерб от преступления на сумму в 1,724 млрд рублей.

Рекордный иск рассматривали дважды



Взыскать с Руслана Алимова 1,7 млрд рублей в пользу ПАО «Тимер Банк» Ново-Савиновский райсуд постановил еще в декабре 2017 года. В заседании суда осужденный банкир участвовал посредством видеоконференцсвязи с ИК-19.

Напомним, в январе 2017 года бывший председатель правления банка получил 3 года колонии-поселения за убыточные для банка биржевые сделки через компанию «АТОН» в 2011—2014 годах и снятие залога с имущества по кредиту «Маг-Строя» в 200 млн рублей в 2012—2013 годах. Алимова обвиняли в мошенничестве, однако суд квалифицировал его действия по первому эпизоду как причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (п. 2 ч. 2 ст. 165 УК РФ), а по второму — как злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Ущерб от действий бывшего предправления «БТА-Казань» (ныне «Тимер Банк») в банке оценили в 1 млрд 859 млн 43 тыс. рублей и 31 копейку. Однако суд удовлетворил иск лишь частично — на 1 млрд 723 млн 989 тыс. 271 рубль и 31 копейку, поскольку сделки с залоговым имуществом были отменены через арбитраж и, стало быть, часть ущерба банку уже возмещена.

Отметим, что рекордный по сумме иск к физлицу в районном суде рассматривали дважды. Первое решение было вынесено еще в августе, но заочно, поэтому оно было отменено.

Решение о взыскании 1,7 млрд рублей пока не оспорено и должно вступить в силу 17 января. Фото Максима Платонова

Что можно взять с осужденного банкира?

Решение о взыскании 1,7 млрд рублей пока не оспорено и должно вступить в силу 17 января, сообщили «Реальному времени» вчера в пресс-службе суда. У адвоката осужденного банкира Александра Павлова другая информация: жалоба его подзащитным уже подана, но, видимо, до суда пока не дошла. Обвинения и материальные претензии банка к бывшему топ-менеджеру защита не признает.

— Я вообще не понимаю, как можно взыскивать эти деньги, если в приговоре прямо указано — хищения не было. Это убытки банка вследствие биржевых сделок. Если поднять информацию по другим банкам, ситуация такая же была, — говорит адвокат Павлов.

Сам Алимов в ходе рассмотрения уголовного дела просил оправдать его. Говорил, что «пытался спасти банк», и «не объявил «на весь мир» об отсутствии капитала и необходимости отзыва лицензии».

В перспективе решение суда по гигантскому иску «Тимер Банка» может обернуться личным банкротством Руслана Алимова. Миллиардов у него нет. Ранее судами был наложен арест на принадлежавшие Алимову два нежилых помещения и семь земельных участков в Верхнеуслонском районе, позже переоформленных на его мать и передаренных иному лицу. Любопытно, что в ходе следствия стоимость этого имущества оценивалась в 16,6 млн рублей. А цифра 248 млн рублей называлась с учетом арестованных площадей, ранее выведенных из-под залога по кредиту «Маг-Строя». Арест на квартиру, где живут жена и двое детей банкира, судами не накладывался.

Сам Алимов в ходе рассмотрения уголовного дела просил оправдать его. Фото Ирины Плотниковой

Второй раз в шаге от вольной

Трехлетний срок отсидки Алимова истекает 24 ноября 2018 года. Однако на свободу он мог выйти еще минувшим летом — 17 августа Приволжский райсуд посчитал осужденного банкира достойным условно-досрочного освобождения. К тому моменту на его счету были два поощрения от администрации колонии и ни одного нарушения. Вип-зэку приходилось мести двор, разгружать вагоны, красить. По мнению сотрудников ФСИН, работал он добросовестно.

Казанская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях с освобождением Алимова не согласилась, аргументируя, что ущерб банку им не погашен, а «отсутствие нарушений и наличие поощрений не свидетельствует об отсутствии общественной опасности и достижения цели перевоспитания». В октябре 2017-го первое решение об УДО банкира было отменено Верховным судом РТ.

23 ноября тот же Приволжский суд повторно признал Алимова, не досидевшего 1 год и 1 день, достойным вольной. К слову, между двумя решениями райсуда осужденный успел заработать еще несколько поощрений. Но прокуратура снова заблокировала его УДО, подав апелляционное представление. Ожидается, что сегодня оно будет рассмотрено Верховным судом РТ.