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Старый новый год в стиле 90-х: танцы со звездами в «Татнефть-арене»

16:00, 14.01.2018 2
Старый новый год в стиле 90-х: танцы со звездами в «Татнефть-арене»

Череда новогодних праздников завершилась в Казани концертом в «Татнефть-арене». Под шлягеры 90-х в исполнении эстрадных звезд прошлых десятилетий на «Новогоднем ДИСКАЧе» Старый новый год отпраздновал и видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14 янв
    Зачем нам татарам навязывают эти рождества, старый новый год и прочие чуждые нам праздники. У татар Новый год начинался 23 декабря и назывался он Нардуган. Ночь с 22 по 23 декабря у татар была ночь Карачума, татары сжигали костры и гнали этого злого духа (духа смерти, темноты и всяких злых сил) и встречали на самой высокой горе восход Солнца. И с этого момента у татар начинался Новый год. Светлое время суток, дни начинали удлиняться, а ночи - сокращаться.
    Почему Реальное время не помещает ни одну статью про татарский Новый год - Нарпдуган?
    Или нет никого, который бы в них разбирался?
    Если у вас нет никого, я могу вам написать о традиционных татарских праздниках, только у вас нету обратной связи на сайте.
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  • Анонимно 14 янв
    Увидела все, кроме звезд
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