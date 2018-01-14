Старый новый год в стиле 90-х: танцы со звездами в «Татнефть-арене»
Череда новогодних праздников завершилась в Казани концертом в «Татнефть-арене». Под шлягеры 90-х в исполнении эстрадных звезд прошлых десятилетий на «Новогоднем ДИСКАЧе» Старый новый год отпраздновал и видеокорреспондент «Реального времени».
Видео Камиля Исмаилова
комментарии
Почему Реальное время не помещает ни одну статью про татарский Новый год - Нарпдуган?
Или нет никого, который бы в них разбирался?
Если у вас нет никого, я могу вам написать о традиционных татарских праздниках, только у вас нету обратной связи на сайте.