К учебному году и рабочим будням: Билайн подготовил сеть в Татарстане к росту нагрузки

Усилены Казань, Вознесенский тракт, объездная Сокуров и сотни поселков

Фото: Реальное время

Голосовой трафик в Республике Татарстан продолжает расти: этим летом его объем в сети Билайна увеличился на 46% по сравнению с летом 2025 года. С началом осени нагрузка на сеть увеличится еще сильнее — жители возвращаются к работе и учебе, что обычно влияет на количество звонков. Билайн заранее усилил сеть в регионе, чтобы она была готова к сезонному росту нагрузки.

С начала года специалисты оператора значимо улучшили покрытие и качество мобильной связи на территории Татарстана. В частности, качество голосовой связи было повышено и в столице региона — в крупных жилых комплексах и микрорайонах Казани, популярных парках и зонах отдыха. Особое внимание Билайн уделил ключевым транспортным артериям, ведущим в пригород: на Вознесенском тракте и объездной дороге села Сокуры значительно расширено покрытие сети 4G*. Это позволило создать бесшовное покрытие мобильным интернетом, обеспечив водителям доступ к навигационным сервисам и онлайн-картам в пути. Кроме того, Билайн построил и модернизировал базовые станции в сотнях садовых и коттеджных поселков, а также в малых населенных пунктах по всей республике.

Подготовка сети к сезону получила положительную оценку: по данным ИАА «TelecomDaily», Билайн занял первое место в Татарстане по качеству голосовой связи. Оператор оказался лучшим по совокупности четырех характеристик (качество речи, скорость дозвона, доля успешных соединений и непрерывность).

Для жителей республики это означает более стабильную связь в повседневных сценариях — от рабочих звонков и общения с коллегами до звонков родителей детям в начале учебного года. Даже при высокой нагрузке сеть помогает быстрее устанавливать соединение, поддерживать хорошую слышимость и снижать вероятность неудачных вызовов и обрывов.

«Голосовые сервисы, как и общение через мессенджеры или в соцсетях, остаются неотъемлемой частью повседневной коммуникации наших клиентов, особенно когда нужна оперативность. Именно поэтому развитие голосового сегмента сети является одной из приоритетных задач. Мы последовательно наращиваем инвестиции в модернизацию инфраструктуры: обновляем оборудование и запускаем новое, внедряем современные стандарты передачи речи, такие как VoLTE**, которые обеспечивают высокую четкость звука и устойчивость соединения. Эти вложения носят системный характер и охватывают как густонаселенные городские районы, так и отдаленные территории республики.

Проведенные работы напрямую повлияли на качество сервиса: звонки стали стабильнее — они реже прерываются, быстрее соединяются, а голос собеседника звучит четко и без посторонних шумов. И независимое подтверждение этих улучшений мы получили по итогам недавнего исследования агентства TelecomDaily, в котором мы заняли лидирующие позиции по качеству голосовой связи в Татарстане», — отмечает Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайна.

Исследование ИАА «TelecomDaily» проводилось в Республике Татарстан в июле 2026 года. Эксперты проехали несколько сотен километров по крупнейшим городам региона, тестируя связь в разное время суток, в том числе при высокой нагрузке на сеть. Специалисты оценивали четыре основных параметра: насколько успешно устанавливаются звонки, как хорошо слышно собеседника, насколько быстро происходит дозвон и часто ли разговоры прерываются из-за проблем со связью.

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