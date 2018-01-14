Видео недели: Путин и «тот персонаж», возвращение Туркменатора и санаторий в «Матросской тишине»

Топ-10 видеороликов по версии «Реального времени»

Тот еще персонаж



Владимир Путин во время встречи с редакторами российских СМИ предположил, что американцы «делают ставку» на несостоявшегося кандидата в президенты Алексея Навального, — и снова не назвал оппозиционного политика по имени.

— Вот тот персонаж, о котором вы упомянули, — он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран. Говорит о том, кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России, кого они бы хотели видеть в руководстве страны. И, видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они «прокололись», лучше бы они помолчали, — сказал президент РФ.

«Туркменатор: Возвращение»



Президент Туркменистана осуществил проверку одной из пограничных застав страны и не забыл снять об этом бравый видеоклип.

— О, это новый Battlefield (компьютерная стрелялка «от первого лица», — прим. ред.)? Шикарный графон (качество изображения, — прим. ред.), — острит один из комментаторов на YouTube.

— «Туркменатор: Возвращение» — я так давно ждал продолжения этого фильма, — вторит ему другой.

И не поел



Незадачливый рядовой-срочник сжег БТР при попытке разогреть консервы на костре. Боевая техника находилась всего в полутора метрах от огня и была накрыта легковоспламеняемыми маскировочными материалами. Произошло это в апреле прошлого года, а видео было опубликовано на этой неделе.

За порчу 28-миллионного имущества солдат был наказан полугодовым пребыванием в дисбате.

И смех и грех, одним словом. На этой же неделе Минобороны опубликовало бодрое видео спецоперации в Сирии, во время которой была уничтожена группа боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим 31 декабря 2017 года.

Расслоение по-тюремному и допрос убийцы

Правозащитники из московской Общественной наблюдательной комиссии обнаружили VIP-камеры в московском СИЗО «Матросская тишина» — с ЖК-телевизорами, холодильниками, туалетами и душами. Естественно, без признаков антисанитарии и невероятной скученности, присущих обычным «хатам». По слухам, место в такой камере продавалось за миллион рублей.

По итогам прокурорской проверки был уволен заместитель начальника СИЗО.

На этой же неделе было опубликовано видео проверки показаний предполагаемого виновника смерти жительницы Нижнекамска Гульшат Котенковой.

Цирк, но не только



Журналистам продемонстрировали результаты первой очереди капремонта Казанского цирка, начатого летом прошлого года. Планировалось, что обойдется ремонт в 530 млн рублей, но в ходе работ эта сумма выросла. Насколько — директор Дамир Шарифуллин уточнять не стал. Первые представления в обновленном здании пройдут не раньше марта-апреля этого года, а ближе к лету вокруг «тарелки» будет благоустроена территория.

Ивановские врачи и их потенциальные клиенты



В изготовлении заслуживающих внимания видеороликов на этой неделе отличилось население города Иваново.

Сначала рассерженный местный житель показал нам уединившихся ивановских медработников, которые отмечали приближение Нового года, игнорируя очередь пациентов,

а затем молодой ивановец выложил в Сеть сальто своего друга с балкона многоэтажки с парашютом. Парашют раскрылся, но повторять подобное мы нашим читателям, конечно же, не рекомендуем.

Возвращается уфимец из командировки



В Уфе неизвестные снесли дом местного жителя со всем содержимым — мебелью и личными вещами. Дом был включен в программу расселения аварийного жилья, но жильцы обжаловали это решение в Верховном суде, а сам пострадавший (он в момент сноса находился в командировке) был зарегистрирован по данному адресу.

Другой герой (вернее, героиня) недели из Башкирии прославилась хорошими делами. Она по собственной инициативе борется с обледенением трассы с помощью песка и… топора.

Ай, болид



Голубая вспышка в рождественскую ночь над Набережными Челнами. Ученые предполагают, что ее причиной стало либо атмосферное электричество, либо болид.

Полет навигатора



Тем временем NASA показало видеосимуляцию полета сквозь Туманность Ориона, находящуюся на расстоянии 1344 световых лет от Земли. Сделана она была с помощью данных, собранных космическими телескопами.

Отжег не по-детски



Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча на пресс-конференции, посвященной Дню детей, предложил журналистам адресовать политические вопросы изображающей его кукле.

Ранее генерал обещал казнить каждого журналиста, который будет критиковать правительство.