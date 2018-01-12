Аресты в КНИТУ-КХТИ: на скамью подсудимых отправили соратника Германа Дьяконова

67-летний ученый и бывший первый проректор КНИТУ-КХТИ подозревается в мошенничестве на 2,7 млн

Следователи продолжают «раскулачивать» экс-руководство КНИТУ-КХТИ, вслед за ректором Дьяконовым, проректорами Кочневым и Абдуллиным и еще четырьмя другими сотрудниками вуза на скамье подсудимых оказался бывший первый проректор, руководитель Института дополнительного образования Василий Иванов. Сумма хищения, которое вменяют Иванову, мизерная по сравнению с теми, что инкриминируют остальным, но демонстрирует, насколько вуз пропитала коррупция. Подробности — в репортаже «Реального времени».



Профессор, консультант, мошенник

67-летний профессор, доктор педагогических наук Василий Иванов, выпускник КХТИ, в 1989-м он стал проректором, в 1997-м первым проректором вуза. Но у следователей больше возникло вопросов к той части биографии, которая началась в 2011 году, когда Иванов стал руководителем одного из подразделений КХТИ — Института дополнительного образования.



По версии Следкома по РТ, с января 2011 года по 31 декабря 2015 года Иванов «с использованием служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием, путем внесения изменений в табель учета рабочего времени недостоверных записей» похитил у вуза 2,7 млн рублей.



— Я так поняла, его подозревают в том, что он формально был устроен и получал деньги за то, чего не делал, то есть похищал их. Но он фактически работал, получал деньги официально, это все знают и в институте, и в Высшей школе экономики, поэтому я вообще не понимаю, почему вопросы возникли, — комментирует задержание Иванова его адвокат Тамара Овчинникова.



По некоторым данным, Иванов потребовал от директора Высшей школы экономики КНИТУ-КХТИ фиктивно его трудоустроить с зарплатой 45 тысяч рублей в месяц.

67-летний профессор, доктор педагогических наук Василий Иванов, выпускник КХТИ, в 1989-м он стал проректором, в 1997-м первым проректором вуза. Фото kstu.ru

Не от мира сего и с букетом заболеваний

Василий Иванов вину не признал. Он утверждает, что работал в вузе и получал деньги, но преступлений не совершал. Как и его адвокат, говорит, что деньги брал лишь за конкретную работу и никаких фиктивных должностей не занимал.

Скрываться он не собирается и даже не представляет, как может помешать следствию.



— Никаких действий против следствия предпринимать не буду, и в мыслях даже такого нет. И не знаю, что надо делать, на что можно влиять, не влиять? Там все, что перечислили, все эти факты были изложены. «Работали?» — Работал. «Консультировали?» — Консультировал, — убеждал Василий Иванов оставить его под домашним арестом, а не закрывать в СИЗО, как требовал следователь.

По словам адвоката, Иванов действительно не лукавит, когда говорит, что понятия не имеет, как он может оказать давление на следствие: «Люди науки, они не от мира сего. Наука — это единственное, что их интересует. Он даже не знает, где у него туалетные принадлежности находятся».

Иванов упирал на букет заболеваний, которые могут усугубиться в изоляторе, — «давление прыгает», сахар, аденома, и еще супруга в реанимации в Чебоксарах, он в ближайшее время должен забрать жену домой.



У судьи возник вопрос, где экс-проректор собирается провести домашний арест, если будет принято такое решение. Тут выяснилось, что у Иванова «новый дом», где он в минувшую пятницу «получил прописку».

Судья учла анамнез проректора и отправила Иванова под домашний арест.



Василий Иванов вину не признал. Как и его адвокат, говорит, что деньги брал лишь за конкретную работу и никаких фиктивных должностей не занимал



В СИЗО соберут весь «свет» КХТИ?

Василий Иванов — восьмой по счету задержанный сотрудник КНИТУ-КХТИ. В декабре 2015-го на шесть с половиной лет колонии заключили проректора Ильдара Абдуллина. Он признан виновным в хищении 28 млн рублей по госконтрактам с поставкой оборудования в вуз.

В феврале 2016 года под домашний арест отправились два сотрудника КНИТУ-КХТИ, подозреваемые в мошенничестве с госконтрактом Минпромторга на 166 млн рублей, — бывшие супруги, 39-летняя Екатерина Сергеева и 37-летний Аркадий Брысаев, а также заведующая лабораторией кафедры «Плазмохимических и высокомолекулярных материалов» КХТИ Лилия Джанбекова.

В июне 2017-го под домашний арест заключили проректора КНИТУ-КХТИ Александра Кочнева и ассистента кафедры «Инноватики в химической технологии» Игоря Дубовика. Их подозревают в хищении средств, которые ОАО «Газпром», как куратор КНИТУ, выделяет на его деятельность. По версии ГСУ МВД Татарстана, в вузе проворачивали аферу с пожертвованиями «Газпрома»: расходы на проведение научных семинаров не достигали и 100 тыс. рублей, но смета завышалась, контракты заключались на суммы до 499 тыс. рублей без проведения торгов, а средства похищались. Оба подозреваемых дали признательные показания.



В августе на скамейку подсудимых сел экс-ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов. Дьяконову инкриминируют мошенничество. Пока лишь по одному эпизоду на сумму 1,2 млн рублей. В отличие от экс-подчиненных, находящихся под следствием, вину Дьяконов не признал. Ключевые показания против него дали и Александр Кочнев, и Ильдар Абдуллин. Последний сообщил, что цепочка откатов по контрактам на ректоре не заканчивалась — шла в Москву. Так что в деле КНИТУ могут появиться новые фигуранты.