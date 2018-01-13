«Таких, как Ким Кардашьян, на «Мисс Татарстан» точно не будет»

В преддверии конкурса «Мисс Татарстана» на пресс-конференции ответили на едкие вопросы журналистов

Фото: Максим Платонов

Вячеслав Зайцев и Тимур Родригез станут почетными гостями юбилейного конкурса «Мисс Татарстан», который пройдет 24 января. На церемонию ждут победительниц прошлых 20 лет, об этом рассказали организаторы конкурса и мисс Татарстана и Казани-2016. Журналистов же больше интересовали вопросы денег, секс-скандалов и интеллекта конкурсанток. Подробнее — в материале «Реального времени».

В 20-й раз в этом году пройдет конкурс «Мисс Татарстан», а организаторам приходится отвечать на одни и те же вопросы про суть красоты, интеллектуальность конкурсанток и их модельное будущее. Но отсутствие новостей — это хорошая новость, отметила в начале пресс-конференции основательница конкурса Изольда Сахарова. В этом году, по ее словам, сюрпризом конкурса станет встреча с победительницами прошлых лет, которые ныне уже успешные модели или состоявшиеся жены и матери.

— Главная задача — чтобы конкурс был актуальным и соответствовал взгляду на фэшн-шоу, модные показы. Все, что в наших силах, мы стараемся воплотить. Ориентируемся на людей в зале, а не на картинку для ТВ и журналов, — сказал бессменный режиссер шоу и его ведущий Михаил Волконадский.

Шоу, на которое ориентируются организаторы, Victoria's Secret. Конечно, у татарстанского конкурса таких бюджетов нет и близко. Нет даже таких, на которые организуются российские «Мисс Россия», «Мисс Волга». Поэтому на пресс-конференции расхожей стала шутка про журналистку, которая внедрилась в число участниц конкурса и узнала, что корона стоит 37 тысяч евро.

— Да за такие деньги мы сможем конкурс проводить лет десять, — сказал Михаил Волконадский, пригласив «таких журналисток» обращаться к режиссеру.

Правда специально для прессы он оговорился, что это шутка. Точной сметы ни он, ни Изольда Сахарова не знают. Бюджет, по словам Изольды Сахаровой, состоит из поддержки правительства Татарстана, мэрии Казани и средств организации «Мисс Татарстан», в рамках которой на коммерческой основе работают студия для мальчиков и девочек и модельное агентство MT Models. У конкурса много партнеров, отметили организаторы, но они работают с «Мисс Татарстан» в основном по бартеру, не спонсируют «живыми» деньгами.

Бюджет, по словам Изольды Сахаровой, состоит из поддержки правительства Татарстана, мэрии Казани и средств организации «Мисс Татарстан»



Передаю привет в Европу!

Но при этом уровень татарстанского конкурса в России считается очень высоким, утверждают организаторы.

— Мы стараемся соответствовать и показать то, чего еще не было в Казани и Татарстане или что только возникло. Может нескромно, но мы задаем тренды. Иногда они понятны только профессионалам. Благодаря «Мисс Татарстан» появился конкурс «Краса студенчества». Мы помогли им в организации, и потом они отправились по городам. Это было очень достойно, — рассказал Волконадский.

Правда, региональный конкурс все-таки получает и мировое признание. В прошлом году британский таблоид увидел в нарядах участниц «Мисс Татарстан» БДСМ-стиль. До этой публикации Изольда Сахарова, по ее признанию, о таком даже не слышала.

— Очень радостно, что про нас пишут и даже те, про кого мы раньше и не слышали. Я даже не знала, что эти буквы значат. Посмотрев интернет, узнала, — сказала организатор конкурса. — Теперь, конечно, буду избегать таких нарядов. Ну и с цветами надо аккуратно: голубой нельзя, розовый аккуратно, цвета радуги в детских костюмах тоже нельзя. Можно увидеть плохое, если тебе этого хочется. Если разговоры ходят и кого-то это волнует, наверное, это хорошо. Мы образовываемся, расширяем кругозор. Скандалы есть везде: и в политике, и в бизнесе, и в культуре. А поскольку девушки красивые, про них всегда будут разговоры.

Михаил Волконадский передал привет в Европу.

— У них все проблематично с этим. Они настолько запутались: мальчик с девочкой, мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. И в конкурсе этого года они тоже что-то заметят. А мы, может, какие-то новые направления найдем. Большой пламенный привет им!

Уровень татарстанского конкурса в России считается очень высоким, утверждают организаторы



Какого-то общемирового регламента, в каких костюмах должны принимать участие в конкурсе участницы, нет. Поэтому восприятие того, что они носят, зависит только от воспаленности ума зрителей, отметил Волконадский.

Правда, потоптаться на теме ума участниц тоже всегда есть желающие, что произошло и в этот раз. Ответы организаторов оказались тоже в обычном духе — красота — это и ум, и харизма, пустые глаза всегда заметны, интеллектуальный уровень год от года растет.

— Девушки иногда теряются, они волнуются, поставьте себя на их место, — резонно заметила Изольда Сахарова.

О том, прошел ли ты дальше, конкурсантки узнают буквально за 3-4 минуты до интеллектуального конкурса, никто не сидит, не готовится к нему, подтвердила мисс Татарстана-2017 Зульфия Шарафеева, присутствовавшая на пресс-конференции.

По вопросу скандальной подоплеки всех конкурсов — сексуальных скандалов, организаторы не стали спорить — такая подоплека у многих проектов существует. «Мисс Татарстан» в их числе выгодно отличается, говорили они. Люди продолжают жить стереотипами, тогда как для сексуальных скандалов есть другая профессиональная сфера, а Изольда Сахарова давно пресекла какую бы то ни было возможность для самой возможности появления сексуальных скандалов на ее конкурсе, высказалась Зульфия Шарафеева.

— У конкурса «Мисс Татарстан» — воспитательная, просветительская функция. Изольда Генриевна — добрый человек, некорыстный, она не просчитывает ситуацию. Поэтому у девушек есть доверие к конкурсу. Именно поэтому нет и секс-скандалов. Когда я пришел 10 лет назад, я не увидел и намека, — сказал Михаил Волконадский.

У конкурса «Мисс Татарстан» — воспитательная, просветительская функция, убежден Волконадский



Конкурс красоты — это не подиум

Кстати о просветительской функции. Ее организаторы коснулись, отвечая на вопрос, может ли полная девушка, такая, как Ким Кардашьян, стать участницей конкурса, ведь тренд на изменение представлений о красоте замечают уже даже модельеры, например, Александр Терехов. Упоминание московского художника очень не понравилось Изольде Сахаровой, она не считает его интеллектуалом от моды. А на упоминание Ким Кардашьян ответил Михаилу Волконадскому. Он был категоричен:

— Таких, как Ким Кардашьян, на «Мисс Татарстан» точно не будет. И не из-за ее форм, а из-за головы. Можно дать подиум всем, но это путь в фарс, путь в никуда, — отметил он.

А дальше организаторы и победительницы конкурса объяснили свое видение уже более аргументировано.

Подиум и конкурс красоты — это совершенно разные вещи и путать их не нужно, объясняла Зульфия Шарафеева. На подиуме могут быть некрасивые, но вдохновляющие модельеров девушки, а конкурс красоты — это ориентир для девочек, которые должны видеть молодых здоровых людей, а девушки молодого возраста без вредных привычек, придерживающиеся ЗОЖ всегда стройные и подтянутые, резюмировала Изольда Сахарова.

Конкурс юных и стройных пройдет в Казани 24 января в КРК «Пирамида». Организаторы призвали прийти и убедиться, что это будет красивое шоу на честных условиях.