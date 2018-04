В постели со смартфоном: «Знаю, что надо себя ограничить, но ничего не могу поделать»

Влияние смартфонов на детей очевидно: и само «iПоколение», и его связи с окружающим миром разрушаются на глазах — такой вывод делает Джин Твендж, автор готовящейся к изданию книги «iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy». Американский журнал The Atlantic адаптировал ее до размеров статьи, которую перевели наши коллеги. Предлагаем читателям «Реального времени» ознакомиться с этим актуальным для всего мира текстом.