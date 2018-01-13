Опрос предпринимателей: что делать, если у сотрудника трагедия

Как поступить руководителю, чтобы помочь человеку и чтобы дело не страдало

Фото: кадр из фильма "Служебный роман"

«Человечность на работе никто не отменял», — такого правила придерживаются большинство руководителей, если подчиненный вдруг оказался в тяжелой жизненной ситуации. Иные ставят во главу угла работу, считая, что компания — не благотворительная организация. Стоит ли проявлять сочувствие к проблемам сотрудника или в компании трагизм неуместен? Подробнее — в бизнес-задачнике «Реального времени».

В жизни сотрудника произошла трагедия. Очевидно, он не в состоянии работать на все сто, но говорит, что готов к труду. Как поступить руководителю, чтобы не страдало дело и человек?

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Артур Абдульзянов генеральный директор производственного объединения «Зарница» Нужно дать ему какое-то время акклиматизироваться после трагедии. Как говорил царь Соломон: «И это пройдет». Так или иначе, время лечит. Просто у одних процесс проходит длительно, другие восстанавливаются за короткий промежуток времени. Поэтому в данный момент не имеет смысла ждать от него высоких показателей. Нужно снисходительно относиться. Отстранять от работы также не стоит, потому что сотрудник может впасть в депрессию. Он находится в коллективе, все-таки немного, но отвлекается. В социуме прийти в себя намного проще.



Елена Юсупова директор психологического центра «Лестница» Работа помогает прийти человеку в нормальное состояние быстрее. Это возможность переключиться с эмоциональных потрясений на что-то более продуктивное. Поэтому руководителю нужно нагрузить сотрудника работой. Но только не эмоциональной, а монотонной. Такая работа заставляет забыться. С одной стороны, сотрудник будет полезен компании, с другой, не будет один. Потому что в одиночестве можно и в депрессию впасть. Может быть, стоит лояльно отнестись к рабочему графику. Например, предложить выходить на полдня. Это будет по-человечески. Но если руководитель видит, что подчиненному очень плохо и тот не справляется с эмоциональным состоянием, следует отправить его к психологу.



Гульнара Чиклина управляющий партнер кейтеринговой компании «Лови Момент» Для начала я бы поговорила с сотрудником. А после разговора наблюдала бы за ним в течение месяца. Если по истечении срока обнаружила, что прошлая деятельность сотрудника и его нынешнее состояние несовместимы с работой, рассталась бы с ним. Компания не может впадать в трагедию вместе с сотрудником, ей нужно функционировать дальше. А если человек справляется, пусть работает. Нужно поддержать его теплыми словами, поговорить с его отделом, попросить относиться снисходительно. Главное, чтобы он не сел на шею после этого, не думал, что к нему и дальше будут относиться с поблажками.



Роман Алехин директор группы компаний «Орто-доктор» Если у сотрудника случилась личная трагедия, руководитель должен ему помочь. Так поступает настоящий лидер. Если лидер хочет собрать команду, то он должен следовать принципу «и в радости, и в горе». В прошлом году у моего главного бухгалтера случилась большая трагедия в семье. В конце лета у ребенка обнаружили опухоль мозга. Она оказалась неоперабельной, но я подключил свои возможности и удалось помочь с выделением квоты в ведущий центр радиологии. Именно на облучение оставалась надежда. Параллельно мы собрали деньги на лечение в другом центре, так как в этом нам сначала ответили отказом. Мы оба понимали, что лечение будет долгим, и бухгалтер предложила найти ей замену. Однако я решил сохранить ключевого сотрудника и просто попросил ее контролировать рабочий процесс. К сожалению, облучение не помогло, и ребенка спасти не удалось. После новогодних праздников главный бухгалтер вышла на работу. Я не знаю, будет ли она работать на все сто, но даже если нет, то найду возможность ей помочь. Если руководитель хочет стать лидером, то он должен понимать, что ни один корпоратив не сплачивает коллектив так, как совместные преодоления трудностей или поддержка сотрудников в тяжелой ситуации.



Сергей Крюков исполнительный директор «Планета Фитнес» В зависимости от тяжести трагедии настоятельно предложить сотруднику отгулы. От одного дня до недели. Само собой, выписать материальную помощь. У нас бывали такие случаи, но никогда не приходилось настоятельно никого отправлять отдыхать. Люди, как правило, сами об этом просили и справлялись с ситуацией.



Рамиль Измайлов генеральный директор компании «ПТК-Пружинный проект» Человеку в такой ситуации я обычно даю отгулы. Без этого никак. Но нужно прояснить, что и денег он получит меньше. Столько, сколько заработал. Компания — не благотворительная организация, и руководителю нужно это подчеркнуть.



Римма Гайнутдинова собственник сети мобильных кофеен Coffee Motors Если у сотрудника есть сильное желание работать и он считает, что это ему поможет, я бы дала такую возможность. Но все-таки внимательно бы наблюдала. И если бы опасения подтвердились, то предоставила бы человеку отпуск на несколько дней. У нас была такая ситуация. Но мы действовали именно по запросу сотрудника. Он попросил день отгула. И потом вышел на работу в другом настроении. Конечно, не как обычно, но в лучшем расположении. Мы к этому с пониманием относились и не требовали от него радости на лице. Человек справлялся с работой, но без повышенных требований на тот момент.



Рим Сафиуллин директор клиники «Генезис» Однажды я предложил партнеру уволить одного из его подчиненных, работающих с нашей организацией. Казалось, что этот специалист не вполне компетентен. Но партнер ответил, что мы не вправе поверхностно судить о человеке. Возможно, у него личные проблемы, которые сказываются на работе. И впоследствии это подтвердилось. Оказалось, что у него были проблемы с квартирой, он переживал, что останется на улице. Сотрудник не привык жаловаться, решал свои проблемы, а работа страдала. Со стороны казалось, что сотрудник необязательный, неряшливый в документах. Но человеческий подход (коллектив помог ему с юристом) позволил ему полноценно вернуться в строй. Я эту ситуацию запомнил. Сделал вывод, что человечность никто не отменял. Поэтому, прежде чем кого-то отсекать, нужно подумать, как коллектив в данном случае может помочь.



Ляйсан Галеева директор свадебного агентства «Счастье» Нужно поговорить с сотрудником тет-а-тет. Выразить сочувствие, сказать о том, что руководитель входит в его положение. Как ни крути, но человеческое отношение — это самое главное. А дальше попытаться понять как можно помочь. Возможно, ему нужно дать выходные или нужна финансовая помощь. У каждой организации есть люфт, который можно использовать в качестве помощи. Иногда одного сочувствия достаточно для психологической реабилитации.



Виталий Калягин президент ассоциации «Умный дом» В данной ситуации нельзя человека выбрасывать из его привычного социального окружения. Ни в коем случае не отправлять в отпуск или на больничный. Работодателю нужно его поддержать. Уверен, люди ценят внимание к себе в трудную минуту и как минимум будут лояльны к организации. При потрясении в личной жизни люди обычно переключаются и концентрируются на работе, ищут в ней отдушину и могут показать лучшие результаты, чем обычно. Для подстраховки необходимо закрепить коллегу в помощь и провести небольшое совещание в подразделении данного сотрудника, чтобы объяснить ситуацию.

