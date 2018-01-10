Поволжская политика: Хамитов без усов, десант в арбитражах и наследный принц Ульяновска

Что произошло в регионах ПФО, пока страна доедала салат «Оливье»

Так повелось, что на новогодних каникулах все в России «вымирает». Это время социально одобряемой лени и гастрономических излишеств, с помощью которых наш человек легче переносит суровую зиму. Но жизнь не останавливается ни на минуту, а события идут своим чередом даже в период с 30 декабря по 9 января. «Реальное время» собрало небольшой дайджест интересных, важных, но не всегда радостных событий за минувшие выходные.

Глава Башкортостана без усов и глава Удмуртии на пробежке

Как говорил почтальон Печкин, главным украшением новогоднего стола является телевизор. В России принято, что в ночь на 1 января из этого телевизора с народом говорит власть. Руководствуясь примером главы государства, все главы регионов записывают собственные новогодние обращения. Как и полагается по жанру, состоят обращения из подведения итогов прошедшего года и добрых пожеланий на год грядущий. В 2018 году обратили на себя внимание два региональных руководителя.

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов предстал перед зрителями без пышных усов, которые давно составляют неотъемлемую часть его имиджа. Это не первый случай, когда Хамитов обновляет свой образ, но под Новый год с телемарафоном советских кинокомедий у комментаторов сам собой напрашивался сакраментальный вопрос из «Бриллиантовой руки».

Глава Удмуртии Александр Бречалов в своем официальном обращении дал слово спортсменам, труженикам села, учителям, врачам, национальной интеллигенции и другим представителям общественности. В таком социальном смещении формата, безусловно, чувствуется школа Общероссийского народного фронта и других общественных организаций, где ранее работал Бречалов. Кроме официального обращения 31 декабря, 1 января глава Удмуртии записал неофициальное — с утренней пробежки по заснеженному Ижевску. Солидарность с Бречаловым проявили другие региональные чиновники.

Как человек, много лет проработавший в системе образования, Хадиуллин станет незаменимым членом команды нового министра Рафиса Бурганова. Фото kzn.ru



Повышение Ильсура Хадиуллина, новые арбитражные судьи и наследный принц Симбирской губернии

Предновогодние хлопоты и событийное затишье рождественских каникул не стали помехой для того, чтобы огласить важные кадровые решения. Тему отставок и назначений в это зимнее межсезонье также открыл глава Башкортостана, который 29 декабря в интервью «РИА Новости» исключил свой уход с поста до весны 2019 года. То, что Башкирия не станет в одном ряду с регионами ПФО, где сменились губернаторы, Хамитов обосновал высоким уровнем развития республики и доверием Владимира Путина. В тот же день Хамитов вернул в региональную номенклатуру своего бывшего управделами Андрея Трухана. Трухан, проработав несколько месяцев в «Корпорации развития Республики Крым», получил должность вице-премьера и главы Госстроя Башкирии.

8 января стало известно, что сбылись давние прогнозы о переходе Ильсура Хадиуллина из исполкома Казани в Министерство образования и науки Республики Татарстан. Постановление Кабмина было подписано еще 29 декабря. Как человек, много лет проработавший в системе образования, Хадиуллин станет незаменимым членом команды нового министра Рафиса Бурганова. Кадровые изменения коснулись УФССП по РТ — и.о. главного судебного пристава республики назначен Игорь Безуевский, представляющий местные татарстанские кадры.

Большая волна назначений последовала в структурах Арбитражного суда. Дмитрий Крылов из Арбитражного суда РТ назначен заместителем председателя Арбитражного суда Москвы Николая Новикова, который в 2013—2017 годах также работал в Татарстане. Тем же указом Владимира Путина председателем Арбитражного суда в Удмуртии назначена Екатерина Сердитова, в Мордовии — Сергей Александров, в Самарской области — Александр Ефанов.

Обсуждаемой перестановкой в Ульяновской области стало назначение Сергея Горячева главой Ульяновского района, примыкающего непосредственно к региональной столице. Новый глава муниципалитета приходится внуком первому ульяновскому губернатору Юрию Горячеву, который руководил областью с 1992 по 2001 годы. Районный совет депутатов проголосовал за нового 34-летнего главу 29 декабря.

4 января столкновение Hyundai Creta и ВАЗ-2114 в Татарстане на трассе Казань — Шемордан унесло жизни четырех человек. Фото предоставлено пресс-службой МВД по РТ

Возвращение «минеров», превратности зимних дорог и 72 задержанных в Чувашии

Под Новый год по городам Поволжья вновь прокатилась волна ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах. 29 декабря в разгар покупательского ажиотажа неизвестные «минировали» торговые центры в Пензе, 30 декабря — в Нижнем Новгороде, 31 декабря — в Самаре. В последний же день года эвакуировали людей из аэропортов Казани и Саратова. Пик ложного «терроризма» пришелся на осень 2017 года и охватил практически все крупные города России.

Как уже писало «Реальное время», зимние каникулы 2018 года подтвердили устоявшуюся репутацию травмоопасного и пожароопасного времени. Самые резонансные трагедии произошли на зимних междугородных трассах. 4 января столкновение Hyundai Creta и «ВАЗ-2114» в Татарстане на трассе Казань — Шемордан унесло жизни четырех человек. 6 января в Починковском районе Нижегородской области столкнулись «ВАЗ-2114» и бензовоз, погибли пять человек. В обоих случаях, по предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения.

Из Вурнарского района, что в центре Чувашии, пришли новости о предотвращении массовой драки. Вечером 2 января сотрудники ГИБДД заметили подозрительное скопление автомобилей в деревне Калинино. При участии «Росгвардии» в отдел полиции было доставлено 72 человека в возрасте от 18 до 30 лет. Причина готовившейся «стрелки» банальна не только для новогодних дней — это ссора молодых людей в сельском клубе.

4 января список протестных групп пополнился охотниками, которые в разных городах вышли на митинги против поправок в закон «Об охоте». Фото kazanreporter.ru



Продолжение языковой борьбы и протесты охотников

Общественно-политическая повестка по ряду вопросов оказалась достаточно значимой, чтобы ее смогла заглушить атмосфера беззаботности, веселья и общенациональной спячки. Это даже если не вспоминать про активность кандидатов на мартовские выборы.

Так, в Башкирии вспомнили про языковой вопрос, сотрясавший все национальные регионы РФ осенью ушедшего года. 4 января Рустэм Хамитов распорядился создать Фонд по сохранению и развитию башкирского языка. Фонд будет формироваться за счет внебюджетных источников. В состав учредителей вошли Минкульт, Минобр, Минспорта, Агентство по печати и СМИ и Дом дружбы народов республики. Вместе с этим Хамитов учредил гранты на сохранение и развитие государственных языков республики (русского и башкирского), а также родных языков народов, населяющих регион. Размер составит 50 млн рублей ежегодно.

4 января список протестных групп пополнился охотниками, которые в разных городах вышли на митинги против поправок в закон «Об охоте». Поправками запрещается притравка на диких животных. Охотники видят в этом угрозу разведению охотничьих собак и многовековым традициям. Зоозащитники занимают диаметрально противоположную позицию.

Жители восточных районов Татарстана в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге, а также в соседних районах Башкирии и Удмуртии видели на небе яркую голубую вспышку. Фото kpfu.ru



«Звезда на востоке» к православному Рождеству

В ночь с 6 на 7 января, когда православные отмечают Рождество, жители восточных районов Татарстана в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге, а также в соседних районах Башкирии и Удмуртии видели на небе яркую голубую вспышку. Многим удалось заснять ее. Юрий Нефедьев, профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики КФУ, в качестве причин вспышки предполагает атмосферное электричество или техногенное происхождение. Однако никаких чрезвычайных техногенных происшествий в этот период не зафиксировано. Интересно, что необычное явление в эту же ночь видели на небе за много километров от Поволжья и Прикамья — в Дубае. Там его прозвали «зеленой кометой».