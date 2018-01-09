Новый год — новые законы: «пакет Яровой», курортный сбор и больше налогов на бизнес

Изменения в законы, вступившие в силу 2018 году

Фото: Олег Тихонов

«Законы, как сосиски: лучше не видеть, как их делают». Следуя совету Бисмарка, будем смотреть только на результат, с которым законодатели подошли к 2018 году. В обзоре «Реального времени» обратимся к главным изменениям в нормативных документах Нового года. Новости для бизнеса все те же — налоговики продолжают закручивать гайки, но приготовили сюрприз для туристов.

Касается всех

2018-й год обещает стать революционным для сферы здравоохранения. Вступил в силу закон о телемедицине. С Нового года доктора и медицинские учреждения смогут войти в Федеральный реестр медицинских организаций Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и получить усиленную квалифицированную электронную подпись, которая, по сути, позволит перевести онлайн-консультации в статус медицинских услуг. А судя по заявлениям министра здравоохранения Вероники Скворцовой, власти всерьез ставят на телемедицину, как и участники рынка.

С заботой о здоровье граждан, с 1 же января запрещены производство и продажа алкогольных энергетиков. Это запрет на производство, оборот алкогольной продукции, в которой есть тонизирующие вещества, а содержание этилового спирта составляет менее 15% объема готовой продукции.

Успеть воспользоваться благами дачной амнистии, которая продолжает отменяться (а отменяется она частями уже несколько лет), можно будет до 1 марта. До этого срока удастся зарегистрировать право на дом, даже если на него нет разрешения на ввод в эксплуатацию, напоминает Рустам Ахметсафин, директор агентства «Деловой советник».

Власти всерьез ставят на телемедицину, как и участники рынка. Фото telemedicina.ru



Интересный законодательный эксперимент вступит в силу с мая 2018 года. С этого периода и до 31 декабря 2022 года начинает действовать курортный сбор в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Платить нужно будет по 100 рублей за каждый день пребывания. Для первого года сделали скидку — сутки обойдутся в 50 руб. Командированных от сбора не освободили, но эту сумму можно учесть в расходах. В России курортный сбор уже существовал, он появился еще в 1911 году, а потом вводился в 1933 году с организованных туристов, а с 1963 года и с «дикарей».

1 июля операторы связи будут хранить текстовые и голосовые сообщения, как требует того скандально известный «закон Яровой». Операторы должны будут хранить 350 терабайт (0,35 петабайта) сообщений и разговоров своих абонентов в расчете на единицу пропускной способности своих сетей (1 Гбит/с). По крайней мере, так говорится в проекте правил хранения таких данных, подготовленном Минкомсвязи. Изначально Минкомсвязи предлагало хранить еще больше данных — 1 петабайт (1024 терабайта) с 1 июля 2018 г. и 2 петабайта — с 1 января 2019 г., сообщали «Ведомости». Но первая версия проекта вызвала критику со стороны Минэкономразвития. По оценке ФСБ, если такой проект будет реализован, затраты всех операторов составят 3 трлн рублей, а по расчетам самих операторов — 5,4—10 трлн рублей. Такие расходы — это доходы всей российской отрасли связи за 6 лет.

Из законов, которые не приняты, но с большой вероятностью будут приняты — новые нормы ОСАГО. В 2018 году продолжатся дискуссии вокруг этой темы и, возможно, будут приняты решения о либерализации тарифов, что, по мнению экспертов, приведет к их увеличению.

Усложнение для упрощенцев

Основные законодательные изменения, на которые обращают внимание юристы, касаются бизнеса любой системы налогообложения. Государство продолжает курс на пополнение бюджета за счет налогоплательщиков. Поэтому, несмотря на то, что нам постоянно обещают лояльные условия для малого бизнеса, на практике получается ровно наоборот.

Примером может служить повышение коэффициентов-дефляторов, которые применяются при упрощенной системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (п. 4 ст. 346.29 НК РФ). Со следующего года этот показатель предлагают увеличить, обращает внимание Юлия Баранова, налоговый специалист компании «Туров и партнеры». Налог станет больше, стоимость патента для предпринимателей тоже вырастет.

В 2018 году заканчивается переходный период и с 1 июля 2018 года все предприятия и организации, которые работают с наличными, должны в обязательном порядке перейти на онлайн-кассы. Фото Максима Платонова

Это значит, что скоро ЕНВД и патент рискуют перестать быть самыми «дешевыми» с точки зрения налогообложения, говорит эксперт и обещает еще одну горькую пилюлю для «вмененщиков». В 2018 году заканчивается переходный период и с 1 июля 2018 года все предприятия и организации, которые работают с наличными, должны в обязательном порядке перейти на онлайн-кассы. Со второй половины 2018 года под эту «обязаловку» попадут также предприниматели, которые осуществляют торговлю с использованием торговых автоматов, и те, кто оказывает услуги населению. Это обещает много радости налоговикам, когда они увидят реальные объемы денежных средств, которые проходят через таких упрощенцев, и как результат — новое повышение коэффициентов-дефляторов не за горами, предрекает Баранова.

— Новинки 2018 года начинали наступать на пятки и потребкооперации. Планировалось отменить возможность применения системы налогообложения в виде ЕНВД организациям потребкооперации, у которых средняя численность сотрудников за предыдущий год превысила 100 человек. Но законотворцы одумались и продлили для кооператоров возможность применять ЕНВД до 31 декабря 2020 года, — говорит Юлия Баранова.

Индивидуальные предприниматели будут по-новому рассчитывать страховые взносы «за себя» с 2018 года. С Нового года ИП начнут платить 26 545 рублей в ПФР и 5840 рублей в ФОМС (всего 32 385 рублей). Кроме этого, предприниматель должен уплатить 1% с доходов сверх 300 000 рублей. Отныне размер фиксированных страховых взносов не будет напрямую зависеть от размера МРОТ.

Необлагаемых налогом доходов на УСН станет больше, список можно найти в 286-ФЗ.

Все новые блага НДСникам

Зато все новые блага посыплются к ногам компаниям-НДСникам. Они смогут еще больший спектр затрат поставить себе в расходы и тем самым уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Компании смогут признавать в налоговом учете расходы на обучение сотрудников не только в образовательных организациях, но и в научных (169-ФЗ).

— С 2018 года затраты на обучение можно относить на прочие расходы по договору не только с образовательными, но и с научными организациями. Помимо этого, к затратам на обучение отнесены расходы по договорам о сетевой форме реализации образовательных программ, когда профессиональной подготовкой персонала занимается не само предприятие, а делает соответствующий заказ сторонней образовательной или научной организации (медицинской, спортивной), — говорит ведущий юрисконсульт юридического агентства ЮНЭКС Евгения Остроумова.

Компании смогут признавать в налоговом учете расходы на обучение сотрудников не только в образовательных организациях, но и в научных. Фото Максима Платонова



В частности, этот договор охватывает следующие затраты компании:

на содержание своих помещений и оборудования, которые участвуют в процессе обучения;

оплата труда;

стоимость имущества, переданного для обеспечения образовательного процесса;

иные затраты в рамках договоров о сетевом образовании.

Предполагается, что такие изменения будут стимулировать компании более активно заниматься подготовкой кадров с высокой квалификацией с упором на практическую составляющую, повышать эффективность труда, модернизировать рабочие места и так далее, поясняют в ЮНЭКС.

Из хороших новостей и то, что компании смогут уменьшить базу по налогу на прибыль, если оплатят сотруднику и его семье путевки.

— Есть только одно условие — путешествовать придется по России. В расходах, по проекту, можно будет учесть проезд, проживание, питание и экскурсии по договору, который наниматель заключил с туроператором или турагентством. Максимальный лимит — 50 тысяч рублей на одного человека в год. Неважно, кто это будет — сам сотрудник, его родители, дети или жена. Соответствующий законопроект (№ 162100-7) уже внесен в Госдуму. Так что готовьтесь, дорогие сотрудники, скоро многим из вас откроются все красоты наших российских просторов, — говорит Юлия Баранова.

Также уменьшить налог на прибыль можно будет за счет таких категорий доходов, как излишки в виде прав на результаты интеллектуальной деятельности, если инвентаризацию проводили в 2018 и 2019 годах, и невостребованные дивиденды, вклады в имущество организации и безвозмездно полученные поручительства (гарантии) в сделках между российскими небанковскими организациями безвозмездно полученных услуг.

Но на любую бочку меда всегда найдется ложка дегтя, сетует Юлия Баранова.

— В нашем случае этой ложкой станет необходимость включать в налогооблагаемую базу доход от вкладов учредителей с долей в уставном капитале до 50%, — напоминает эксперт.

Компании смогут уменьшить базу по налогу на прибыль, если оплатят сотруднику и его семье путевки. Фото Максима Платонова



«Любимый» НДС

Опасения, что в попытках наполнить бюджет власти повысят ставку по НДС до 22%, сохраняются. Они были и в прошлом году, но в жизнь планы не воплотились, напоминает Юлия Баранова.

— В случае такого повышения многим предпринимателям будет перекрыт кислород и появится риск банкротства. А в свете последних изменений 2017 года процедура банкротства является устрашающей. Но не так страшно банкротство, как вытекающая из него субсидиарная ответственность, — говорит Юлия Баранова.

С надеждой, что власти продолжат придерживать существующую ставку НДС, взглянем на другие изменения, которые касаются этого налога в 2018-м.

С Нового года увеличится количество операций, которые не облагаются этим косвенным налогом. Так, например, не облагаются НДС операции по лизинговым договорам с правом выкупа, сообщают в «Туров и партнеры». Это увеличит стоимость лизинга.

Назад или вперед к серым схемам?

Предпринимателям теперь придется платить НДС напрямую в бюджет при закупке лома черных и цветных металлов, шкур или вторичного алюминия.

— НДС при продаже лома черных и цветных металлов существовал до 2008 года. Однако в тот период процветали схемы хищений НДС: при заготовке и реализации лома черных и цветных металлов через подставные фирмы, пользуясь механизмом возмещения НДС, из бюджета выводилось до 20 млрд рублей в год. Чтобы решить эту проблему, было введено освобождение операций по их реализации от налогообложения. Отмена повлекла выход из теневого сегмента большинства ломозаготовителей, все операции с ломом стали прозрачными, повысилась собираемость не только НДС, но и налога на прибыль и имущество организаций — ломозаготовителей, — напоминает историю налога Евгения Остроумова

Возобновляя взимание налога, государство пытается еще больше пополнить бюджет и устранить лазейки в законодательстве, которые давали возможность подводить под категорию «лом» большую часть сырья, используемого металлургами, что позволяло им снижать налогооблагаемую базу. Но решение вызвало бурю негодования среди лидеров рынка лома. Они считают, что взимание НДС с продажи лома и отходов черных и цветных металлов будет способствовать возвращению «серых схем».

Предпринимателям теперь придется платить НДС напрямую в бюджет при закупке лома черных и цветных металлов, шкур или вторичного алюминия. Фото металлолом-москва-мо.рф



Правда, налогообложение возвращается в новом виде — платить налог за операции станет покупатель, что, вероятно, усложнит возмещение НДС.

Из хороших новостей — обещание упростить процедуру подтверждения нулевой ставки по НДС. Товаросопроводительные документы (счет-фактуры, накладные и т. п.) не придется сдавать среди бумаг, обосновывающих право на нулевую ставку. А контракты, как и другие документы, представленные в ИФНС однажды, не придется дублировать.

— Очень надеемся, что данный законопроект успешно пройдет одобрение и воплотится в жизнь, — говорит Баранова.

Страшнее НДС

Страховых взносов предприниматели боятся едва ли не больше НДС: если посмотреть рядовую компанию и сопоставить объем доначислений, по страховым взносам они значительно выше, нежели по налогу на прибыль, а иногда и по НДС, обращают внимание в «Туров и партнеры».

— Теперь бояться страховых взносов следует еще сильнее, так как в Уголовном кодексе РФ появились статьи, которые предполагают ответственность за умышленную неуплату страховых взносов: ст. 199.2, 199.3, 199.4, — перечисляет Баранова. — Бытует мнение, что мы возвратимся к ЕСН. Есть вероятность, что страховые взносы в фонды будут объединены в один. Но на практике это будет реализовать весьма проблематично, так как взносы имеют целевую направленность и могут возникнуть проблемы с их дальнейшим распределением из единого фонда.

В 2018 году ожидается повышение лимитов для социальных и пенсионных взносов, что станет довольно странным способом стимулировать бизнесменов выплачивать большие заработные платы своим сотрудникам, продолжает «радовать» юрист.

Также в планах есть пересмотр льгот и условий применения и введения налоговых каникул в регионах. Минфин предлагает провести анализ результатов подобного применения налоговых каникул и отменить их в ряде «провалившихся» регионов.

Еще один шаг к цивилизации — tax free для покупателей-туристов, который стал неотъемлемой частью международных стандартов гостеприимства, который вводят аккурат перед чемпионатом мира по футболу. Фото yle.fi

С 2018 года возобновляется налог на движимое имущество организаций, приостановленный в 2012 году. В Татарстане ставка составила 1,1%. Кроме того, регионы будут сами устанавливать и дополнительные налоговые льготы вплоть до полного освобождения от налога. Правда, считают в ЮНЭКС, Татарстан вряд ли будет предоставлять льготу.

— Агентство «РИА Рейтинг» в октябре 2017 года сравнило регионы по уровню долговой нагрузки, Татарстан оказался в пятерке регионов с высоким уровнем долговых обязательств перед центром, так республика задолжала центру 93,4 млрд рублей. Исходя из сказанного выше, Республике Татарстан не выгодно предоставлять льготу.

Апогеем деятельности налоговиков обещает стать запуск обещанного еще в 2017 году сервиса по проверке контрагентов, резюмирует Юлия Баранова. Наличие этого сервиса должно позволить бизнесменам с большей эффективностью и качеством проверять своих контрагентов на предмет их добросовестности.

Еще один шаг к цивилизации — tax free для покупателей-туристов, который стал неотъемлемой частью международных стандартов гостеприимства, который вводят аккурат перед чемпионатом мира по футболу.

— Иностранцы, которые купили поштучно товары российского производства и на территории России, смогут вернуть уплаченный НДС на некоторые из них. Условия возврата и перечень товаров уточняется. Для этого сумма покупок за один день в одном магазине должна быть не менее 10 тысяч рублей с учетом налога. На эти покупки иностранцу необходимо оформить специальный чек и получить на таможне отметку, подтверждающую, что он вывозит купленную продукцию. За получением компенсации можно обратиться в течение года со дня приобретения вещей, но вывезти их из России необходимо в течение трех месяцев, — рассказывает Евгения Остроумова из ЮНЭКС.

Tax free станет «дополнительным пряником для туристов», а заодно улучшит репутацию страны в глазах иностранцев, считают юристы.