Митрополит Феофан: «Главное богатство Татарстана — мир и согласие»

Фото: Олег Тихонов

В храмах Татарстанской митрополии совершились ночные службы. Православные христиане сегодня ночью встретили светлый праздник Рождества. На ночную литургию в храмах собралось множество народа. Богослужение в Петропавловском кафедральном соборе Казани совершил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Среди молящихся в храме был Сергей Степашин.

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На подъездах в Петропавловскому собору дежурят полицейские, дорога из переулка Рахматуллина и стороны Профсоюзной тоже курируется полицией. Поставить машину проблема — все свободные места заняты. Наиболее вероятный вариант стоянки — улица Дзержинского, а дальше до собора по скользким тротуарам. Перед входом во двор собора — опять-таки полиция, но лояльная — сумки не проверяют.

Во дворе храма центральное место занимает вертеп — фигурки Богомладенца, Богородицы, Святого Иосифа. Подсветка имитирует огоньки пламени. Верующие собираются на праздничную службу заранее, чуть ли не за час до ее начала, многие пришли на исповедь. За полчаса до начала службы, когда центр храма занимает ковровая дорожка, постеленная для встречи митрополита, собор уже полон.

Машина владыки Феофана под звон колоколов въезжает во двор храма в 23.45. Большая группа журналистов уже ждет митрополита, который традиционно обстоятельно и доброжелательно общается с прессой. Первый вопрос — от корреспондента «Реального времени». Прошу напутствовать собравшихся в храме в эту чудесную рождественскую ночь.

На подъездах в Петропавловскому собору дежурили полицейские



«Эта ночь — святая ночь. Потому что мы празднуем Рождество Христово. И мы должны осмыслить, что же изменилось, и для этого открыть книгу своей жизни и почитать: а что мы в прошлом году сделали такого, что может омрачать наши страницы? И если что-то найдем, то именно в эту ночь, войдя ли в храм или оставшись дома, дадим обещание исполнять те нормы, которые Христос принес на землю. Две с лишним тысячи лет назад Христос, воплотившийся от Девы Марии, сошел с неба на землю. Для чего? Для того, чтобы затем стать Христом распятым, поруганным, убитым, а затем воскресшим. Его привела любовь ко всем нам. Бог сошел с неба на землю, чтобы у человека была возможность взойти от земли на небо. Что пели ангелы? «Слава в вышних, и на земле мир». Запомните, мир является самым главным условием благополучия, счастья и нормальной человеческой жизни. Мне бы хотелось призвать всех, и православных, и мусульман, хранить это Богом данное завещание — мир, единство и согласие. А свою православную паству поздравляю, призываю пойти в храмы в эти святые дни», — ответил владыка Феофан.

По его словам, надо молиться о единении людей, главное богатство Татарстана — это мир и согласие. В ходе разговора с журналистами владыка Феофан отметил роль президента Татарстана Рустама Минниханова, который своим указом инициировал воссоздание собора иконы Богородицы в Казани, и поблагодарил первого президента РТ Минтимера Шаймиева, фонд «Возрождение» которого помогает строить утраченную святыню. По словам митрополита Феофана, в конце года, по всей вероятности, собор будет построен, храм возводится быстро и качественно.

«Прошедший год был мирный и спокойный, это самое главное, мы жили в мире и согласии. В единстве наша сила», — отметил владыка Феофан.

По словам митрополита, надо молиться о единении людей, главное богатство Татарстана — это мир и согласие



«Тихая ночь, святая ночь»

После пресс-подхода митрополит Феофан направился к лестнице, ведущей в верхний храм собора, но в это время рядом с ним неожиданно появился председатель Палестинского общества Сергей Степашин. Он коротко пояснил журналистам, что решил встретить Рождество в Казани, потому что давно дружит с владыкой Феофаном и приехал по его приглашению.

Перед началом праздничного богослужения в соборе владыка обратился к верующим: «Небольшая просьба к вам — давайте помолимся. Давайте не будем устраивать только зрелище, и если твоя душа еще далека от Бога, то в эту святую ночь обратись к Нему, внимательно послушай голос своей совести, что он тебе говорит. Перелистай книгу своего бытия, и если найдешь в ней кляксы и помарки, попроси прощения у Бога».

В переполненном храме, украшенном живыми елями, рождественскими венками, запах хвои смешивался с запахом воска от горящих свечей. Голоса хора летели ввысь, под купол, сиял иконостас. Шло торжественное богослужение, и Рождество сходило на землю. Увы, не покрытую в этом году снегом, и это было непривычно.

Но Христос рождался, в мир пришел Спаситель, давший надежду на вечную жизнь. Десятки причастников выстроились к чаше, причащал прихожан сам владыка Феофан — строго и торжественно. Когда верующие выходили их храма, на землю, кружась, начали падать снежинки. Очередное чудо, дарованное Творцом.

1 / 39 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов