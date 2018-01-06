«Их нравы»: как царевич Мехмед Челеби вышел в финал братской войны за престол османов

Период междоусобицы между сыновьями турецкого султана Баязида I. Часть 2

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня он продолжит рассказ об османских правителях — на очереди период междуцарствия, когда султан Баязид был побежден Тамерланом и умер, а сыновья вступили в междоусобные войны.

Брат на брата…

После триумфального возвращения в Амасью Мехмед Челеби начинает заниматься восстановлением своих бывших территорий и владений. Напомним, что после поражения Баязида I в битве при Анкаре войска Тамерлана прошлись по территориям Османского государства вдоль и поперек, сметая все на своем пути. По этой причине на этих территориях отсутствовала централизованная власть как таковая, и различные туркменские беи, воспользовавшись ситуацией, старались установить господство на этих территориях. Так произошло и с владениями Мехмеда Челеби. Пока его братья Муса и Иса заняты вопросом, кто станет правителем Бурсы, а старший брат Сулейман Челеби ведет переговоры с византийцами, Мехмед Челеби начинает возвращать утерянные территории и побеждает туркменских беев одного за другим. Была одержана победа над Исфандияр-беем, Кубайт-беем, Гёзлер-беем, Кёпек-беем и другими и восстановлен суверенитет Мехмеда Челеби над бывшими территориями.

До смерти своего отца Баязида I Мехмед Челеби держится в стороне от междоусобных войн за престол, которые ведут его братья. Однако после смерти Баязида I, будучи недовольным притязаниями своего старшего брата Сулеймана, Мехмед Челеби был вынужден включиться в борьбу за престол. С тех самых пор он начинает использовать титул «Великий Эмир и Падишах Османов». После наведения порядка в своей родной Амасье и на близлежащих территориях Мехмед Челеби направляет свои войска на Бурсу, которой в то время управлял его брат Иса Челеби. Ожесточенное сражение двух братьев происходит при Улубате. С большим трудом победа достается Мехмеду Челеби, который завладевает Бурсой, а его брат Иса бежит в Византию и находит защиту у императора Мануила II. В течение года между Исой и Мехмедом происходит несколько сражений, в каждом из которых победа достается Мехмеду. В конце концов, Иса был убит в одном из хамамов Эскишехира людьми Мехмеда Челеби.

Тугра Мехмеда Челеби. Фото wikipedia.org

Останется только один



Конечно же, Сулейман Челеби не смог принять того, что Мехмед взял Бурсу и вышел победителем из всех сражений с Исой. Поэтому он решает лично пойти войной на Бурсу. Перед лицом грозного противника — напомним, что кандидатуру Сулеймана на османский трон поддержали органы правопорядка, янычарский корпус, армия и большая часть населения — Мехмед срочно оставляет Бурсу и возвращается в Амасью. Жители Бурсы с ликованием встречают Сулеймана, который, идя войной на Мехмеда, по пути решает разбить другие тюркские бейлики, которые не подчинились и не присягнули ему на верность. Задумка осуществляется, он раз за разом бьет объединенные войска тюркских бейликов, наносит сокрушительное поражение войскам Мехмеда в битве при Сакарье и, убедившись в безопасности Анатолийских территорий, возвращается обратно в Румели и начинает уделять больше внимания балканским делам. Однако, несмотря на это, большая часть населения Анатолии продолжает оказывать поддержку Мехмеду и признает его в качестве своего правителя.

В это время оставшийся не у дел Муса Челеби вместе со своим войском направляется в Амасью и присягает на верность Мехмеду Челеби, которому как раз нужна была свежая военная поддержка. Мехмед, которого Муса признает в качестве правителя государства османов, направляет Мусу сначала в Кастамону, а затем на Балканы для подготовки будущего наступления на Сулеймана Челеби. На балканском дипломатическом поприще Муса добивается больших успехов, сумев за короткий срок заручиться поддержкой балканских деспотий, Византии, Румынии и Венеции. Хотя ему удалось собрать внушительное войско, в битве с Сулейманом при Чаталдже Муса терпит поражение, а Сулейман, воодушевленный победой, возвращается в Эдирну для того, чтобы как следует отметить это событие. Так как данная победа укрепляла его позиции на политической арене и поднимала его авторитет как опытного полководца в глазах врагов. Многое смог предвидеть Сулейман, однако упустил из виду настойчивость своего брата Мусы, который, мобилизовав остатки своего войска, решается на беспрецедентный поход на Эдирну. Войска Мусы застали ничего не подозревавшего Сулеймана и его войско врасплох. Сулейман был вынужден бежать из Эдирны, но был схвачен людьми Мусы в местечке под названием Дюгюнджюили и сразу же задушен. Когда весть об убийстве брата дошла до Мусы, он в порыве гнева приказывает казнить убийц брата, а деревушку, в котором его поймали, предать огню. Тело Сулеймана Челеби было отвезено в Бурсу и захоронено рядом с могилой его отца Баязида I.

На дворе стоял 1411 год, а перед Мусой Челеби открывались новые возможности. О том, как развивались события, узнаем в следующую субботу.

​Булат Ногманов