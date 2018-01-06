«Их нравы»: как царевич Мехмед Челеби вышел в финал братской войны за престол османов
Период междоусобицы между сыновьями турецкого султана Баязида I. Часть 2
Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня он продолжит рассказ об османских правителях — на очереди период междуцарствия, когда султан Баязид был побежден Тамерланом и умер, а сыновья вступили в междоусобные войны.
Брат на брата…
После триумфального возвращения в Амасью Мехмед Челеби начинает заниматься восстановлением своих бывших территорий и владений. Напомним, что после поражения Баязида I в битве при Анкаре войска Тамерлана прошлись по территориям Османского государства вдоль и поперек, сметая все на своем пути. По этой причине на этих территориях отсутствовала централизованная власть как таковая, и различные туркменские беи, воспользовавшись ситуацией, старались установить господство на этих территориях. Так произошло и с владениями Мехмеда Челеби. Пока его братья Муса и Иса заняты вопросом, кто станет правителем Бурсы, а старший брат Сулейман Челеби ведет переговоры с византийцами, Мехмед Челеби начинает возвращать утерянные территории и побеждает туркменских беев одного за другим. Была одержана победа над Исфандияр-беем, Кубайт-беем, Гёзлер-беем, Кёпек-беем и другими и восстановлен суверенитет Мехмеда Челеби над бывшими территориями.
До смерти своего отца Баязида I Мехмед Челеби держится в стороне от междоусобных войн за престол, которые ведут его братья. Однако после смерти Баязида I, будучи недовольным притязаниями своего старшего брата Сулеймана, Мехмед Челеби был вынужден включиться в борьбу за престол. С тех самых пор он начинает использовать титул «Великий Эмир и Падишах Османов». После наведения порядка в своей родной Амасье и на близлежащих территориях Мехмед Челеби направляет свои войска на Бурсу, которой в то время управлял его брат Иса Челеби. Ожесточенное сражение двух братьев происходит при Улубате. С большим трудом победа достается Мехмеду Челеби, который завладевает Бурсой, а его брат Иса бежит в Византию и находит защиту у императора Мануила II. В течение года между Исой и Мехмедом происходит несколько сражений, в каждом из которых победа достается Мехмеду. В конце концов, Иса был убит в одном из хамамов Эскишехира людьми Мехмеда Челеби.
Останется только один
Конечно же, Сулейман Челеби не смог принять того, что Мехмед взял Бурсу и вышел победителем из всех сражений с Исой. Поэтому он решает лично пойти войной на Бурсу. Перед лицом грозного противника — напомним, что кандидатуру Сулеймана на османский трон поддержали органы правопорядка, янычарский корпус, армия и большая часть населения — Мехмед срочно оставляет Бурсу и возвращается в Амасью. Жители Бурсы с ликованием встречают Сулеймана, который, идя войной на Мехмеда, по пути решает разбить другие тюркские бейлики, которые не подчинились и не присягнули ему на верность. Задумка осуществляется, он раз за разом бьет объединенные войска тюркских бейликов, наносит сокрушительное поражение войскам Мехмеда в битве при Сакарье и, убедившись в безопасности Анатолийских территорий, возвращается обратно в Румели и начинает уделять больше внимания балканским делам. Однако, несмотря на это, большая часть населения Анатолии продолжает оказывать поддержку Мехмеду и признает его в качестве своего правителя.
В это время оставшийся не у дел Муса Челеби вместе со своим войском направляется в Амасью и присягает на верность Мехмеду Челеби, которому как раз нужна была свежая военная поддержка. Мехмед, которого Муса признает в качестве правителя государства османов, направляет Мусу сначала в Кастамону, а затем на Балканы для подготовки будущего наступления на Сулеймана Челеби. На балканском дипломатическом поприще Муса добивается больших успехов, сумев за короткий срок заручиться поддержкой балканских деспотий, Византии, Румынии и Венеции. Хотя ему удалось собрать внушительное войско, в битве с Сулейманом при Чаталдже Муса терпит поражение, а Сулейман, воодушевленный победой, возвращается в Эдирну для того, чтобы как следует отметить это событие. Так как данная победа укрепляла его позиции на политической арене и поднимала его авторитет как опытного полководца в глазах врагов. Многое смог предвидеть Сулейман, однако упустил из виду настойчивость своего брата Мусы, который, мобилизовав остатки своего войска, решается на беспрецедентный поход на Эдирну. Войска Мусы застали ничего не подозревавшего Сулеймана и его войско врасплох. Сулейман был вынужден бежать из Эдирны, но был схвачен людьми Мусы в местечке под названием Дюгюнджюили и сразу же задушен. Когда весть об убийстве брата дошла до Мусы, он в порыве гнева приказывает казнить убийц брата, а деревушку, в котором его поймали, предать огню. Тело Сулеймана Челеби было отвезено в Бурсу и захоронено рядом с могилой его отца Баязида I.
На дворе стоял 1411 год, а перед Мусой Челеби открывались новые возможности. О том, как развивались события, узнаем в следующую субботу.
Справка
Булат Ногманов — исследователь, переводчик.
- Родился в 1985 году в селе Апастово Апастовского района Татарстана.
- В 2008 году окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави по специальности «Международные отношения».
- В 2010 году окончил магистратуру Анкарского университета по той же специальности.
- Участник этнографических экспедиций.
- Член татарстанского отделения Русского географического общества.
- Владеет английским, турецким и казахским языками.
- Публикуется также на портале http://www.islamosfera.ru/
комментарии
Причём уже тогда, ещё до возникновения латиницы в Европе, латинские буквы широко использовались у мусульман вместо арабской вязи.
Возможно также, последователи, по окончании работ, просто грохнули художника за нарушение их канонов - изображать людей и зверей.
Хотя у правильных, через фетвы, завсегда можно договориться со Всевышним об чём угодно.
сяк, младший вовсе был дурак.
- А что, отец болел, что ли?
- Почему?
- А что ж у него с каждым разом все хуже и хуже получалось?
Видать так сильно зацеловали и зализали.
Поэтому они мочили друг дружку не совсем по-родственному, а, скорей, по дружбе и душевной доброте - из-за барахла и брюликов.
Глеба) князю Святополку Окаянному? Или ещё одному "подозреваемому" в этом
же убийстве, - князю Ярославу Мудрому?
Созерцатель
На животе поползаете, и вам это зачтётся.
"поклоняются" самим каннибалам! И, главное: им зачтется!?
Конечно, это может сбыться, если Бог не вернет вам Разум!
Созерцатель
Это вам не та веселуха, когда вы пилите корове горло тупым ножом и тащитесь, глядя как она мучается.
В общем ...мрак!
Созерцатель
Созерцатель
"Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти." (с)
И точка!
Созерцатель
А у этих правителей, скорей всего, мамы были разные.
Поэтому они мочили друг дружку не совсем по-родственному, а, скорей, по дружбе и
...Чем живут , на то и работают! Османская империя, - "разношёрстное" и пёстрое по своему составу, население! Большинство , - угнетаемые аграрии , они не могут подняться и постоять за свои права , слишком сурово "запряжены" , зато над ними царствуют анклавы чиновники госаппарата во главе с наместниками и воинами паразитирующих на этих людях.Им нужно отчислять налоги в столицу и при этом самим постараться жить "красиво", но как всегда не хватает, а тут распри , самое время заиметь побольше и на месте или же создать союзы с другими феодалами , расширить свои владения или добиться большей власти и средств.Феодалы подогреваются своим окружением , паразитами помельче, но с аналогичными стремлениями.Население разгибается , кто может, некоторые ещё больше сгибаются и страдают . Но все приходят в движение, идёт война и побеждает сильнейший! Дело не в родственных чувствах, а в системе и во взаимосвязи всех со всеми и угнетённых и паразитов! Вибрация недовольства своей жизнью порождает нервное напряжение и в итоге всё разражается хаотичным движением и порядок нарушается! Существует взаимосвязь не только изнутри , но оно переходит и за внешние границы и оттуда начинает "горячить".Как утверждают, от взмаха крыльев одной бабочки , где то вдали может возникнуть ураган и потом накатить ! Так везде ! Эффект бумеранга, за всё приходится отвечать! Допустим кого то безответного обидел и вроде ничего не произошло, но это временно , наступает момент , когда приходит удар с совершенно неожиданной стороны.А этот и безответный, как раз и оказался "бабочкой"!
Начальство на самом верху мочило друг друга от тоски и безделья, а вы под это теорию с бабочками оформили. Населению вообще было плевать на этих всех Луёв или султанОв, и в какой последовательности они друг друга резали.