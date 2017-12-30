В канун Нового года «Ак Барс» теряет лидерство на Востоке — Билл виноват? Да

Почему казанцы завершили год безвольным поражением

«Ак Барс» здорово укрепился в трансферный дедлайн. Забыли казанцы лишь о вратарской позиции — и проблемы в ней обнажились в последнем матче календарного года с новосибирской «Сибирью», в котором команда Билялетдинова безвольно уступила (1:4). Подробнее — в материале «Реального времени».

Битва за лидерство на Востоке в последнем матче 2017 года

В Новосибирск занесло подопечных Зинэтулы Билялетдинова на последний календарный матч КХЛ в 2017 году. Эту игру в «Ак Барсе» использовали, чтобы проверить в деле новичка команды защитника Тимура Фаткуллина. Отметим и тот факт, что тренерский штаб порадовало выступление нового голкипера «барсов» Александра Шарыченкова в прошлой игре — во всяком случае, Эмиль Гарипов второй раз кряду остался на скамейке запасных. Напомним, что на выезд казанцы поехали без травмированных Иржи Секача, Романа Абросимова, Андрея Попова, Василия Токранова и Федора Малыхина. Зато после длительной травмы второй матч подряд провел безусловный лидер казанских атак Джастин Азеведо. Страшно представить, как будет Билл определять «лишних», когда поправятся все обитатели лазарета. А ведь еще предстоит найти место в составе для Александра Бурмистрова — из НХЛ в КХЛ для полирования скамейки не зовут.

Между тем, игра в Новосибирске неожиданно стала ключевой для «Ак Барса». Согласитесь, потерять первое место в Восточной конференции, которое казанцы удерживают с начала сезона, в канун Нового года было бы не очень приятно. Почти в одно время с новосибирским матчем нижнекамские «волки» встречались в Омске с местными «ястребами». А между татарстанскими командами перед вчерашними играми была отнюдь не пропасть — скажем так, лишь трещина размером в два очка. Как вчера дела складывались у «Нефтехимика», вы подробно можете прочитать в соседнем тексте, а мы вернемся в Новосибирск. К слову, сосредоточившись на «татарских» разборках в таблице, мы чуть не упустили из виду «Автомобилист» из Екатеринбурга — и, как оказалось, совершенно зря. Но обо всем по порядку.

Легкой предновогодней прогулки в «Ак Барсе» не ждали

Потеряв кучу лидеров, отбывших в столичный ЦСКА, «Сибирь» старт чемпионата провалила. Однако в результате тренерской рокировки команду возглавил Владимир Юрзинов-младший, и сейчас «снежинки» (логотип клуба) пребывают в идеальной форме, одержав четыре победы в последних пяти матчах. Пока что «Сибирь» идет на 9-м месте в конференции, на большой скорости накатывая на кубковую восьмерку. Так что легкой прогулкой предновогодняя игра «барсов» в Сибири отнюдь не представлялась.

Шарыченков пропустил необязательный гол в ближний угол после мощного выстрела Вячеслава Основина



С первых минут команды не отсиживались в обороне, предложив друг другу быстрый темп. До стопроцентных моментов дело не дошло, но с середины периода новосибирцы прибавили, и за 6 минут до конца заработали большинство — в средней зоне правила нарушил Михаил Глухов. В эти мгновения здорово выручил своих партнеров Шарыченков, отразивший бросок с пятака в упор. На этом арбитры не успокоились; казанцам даже пришлось 20 секунд играть втроем против пятерых хозяев, когда в штрафной бокс отправился Фаткуллин. А на последних минутах периода был удален еще и Владимир Ткачев. Подвели нервы казанцев. Еще 40 секунд в формате «5 на 3» гости не выдержали, а Шарыченков пропустил необязательный гол в ближний угол после мощного выстрела Вячеслава Основина — 1:0. Неожиданно проблемы с дисциплиной сделали результат первого периода в пользу «Сибири». Тем временем несколько «поплыл» и вратарь «Ак Барса», пропустивший до кучи прямой бросок Николая Демидова от синей линии — 2:0. В этой шайбе поучаствовал и лучший ассистент сибиряков швед Патрик Закриссон, набравший свое 19-е очко за голевую передачу. Интересно, что в «Ак Барсе» лучший распасовщик Антон Ландер также представляет Швецию (на его счету 23 паса).

В Казани нет «первого номера» — Билл сам виноват

Зинэтуле Билялетдинову теперь не позавидуешь — до конца сезона придется выбирать между двумя средними вратарями. При Тимуре Билялове, который пока уступает и этому уровню, у «Ак Барса» был хотя бы «первый номер» в лице Эмиля Гарипова. А сейчас повторяется картина предыдущих сезонов, когда тренер вынужден метаться между двумя голкиперами одного уровня. Не лучшая перспектива перед плей-офф, учитывая, что трансферный дедлайн позади. Отчасти виноват сам Билялетдинов — в том, что не настоял на приобретении настоящего «первого номера» уровня команды, претендующей на Кубок Гагарина. Это несильно сказывается по ходу «регулярки», но обязательно выйдет на первый план на поздних стадиях плей-офф.

«Поплыл» и вратарь «Ак Барса», пропустивший до кучи прямой бросок Николая Демидова от синей линии



Второй период «Ак Барс» начал с того же, чем закончил стартовую 20-минутку. В средней зоне Никита Язьков зачем-то ударил клюшкой игрока «Сибири» и получил аж 4-минутный штраф. Перерыва не хватило тренерскому штабу «Ак Барса», чтобы настроить команду на конструктивный лад. Зато идеально «подчистила» ситуацию бригада меньшинства казанцев, не позволив хозяевам забросить третью шайбу.

Только после этого «Сибирь» впервые в матче осталась в меньшинстве — Степан Санников грубо сбил с ног Язькова. Случилось это в середине второго периода, что выгодно отличает команду Юрзинова от казанской. Впрочем, «Ак Барсу» нынче хватает мастерства, чтобы воспользоваться первым же шансом в игре. Азеведо выдал шикарную диагональ в чужой зоне, а Данис Зарипов сделал то, что должен и умеет — точно бросил в касание — 2:1. Для канадца эта передача стала 97-й в КХЛ, так что в 2018-м году Азеведо должен справить «юбилей».

Сомнительный подарок на Новый год для казанских болельщиков

Начало третьего периода, как и дебют второго, казанцы провалили. Максим Игнатович щелкнул от синей линии, а Александр Бергстрем ловко подставил клюшку на пятаке — 3:1. Этот форвард набирает очки уже в девяти матчах подряд и забивает шайбы в семи последних встречах. Бергстрем с 18 голами входит топ-5 лучших снайперов лиги. У Владимира Ткачева 17 шайб, но в последних девяти матчах он забил лишь однажды. Вчера «номер 55» в логове «барсов» вновь растворился на льду.

На этом неприятности для «Ак Барса» и конкретно для Шарыченкова не закончились. Голкипер гостей отбил несложный наброс от синей линии перед собой, и Йонас Энлунд с добивания снял все вопросы о победителе — 4:1. Видеопросмотр, затребованный Билялетдиновым, казанцам не помог. В Омске «Нефтехимик» победил «Авангард», но только в овертайме, что позволило команде Назарова лишь догнать «Ак Барс» по очкам. По дополнительным показателям казанцы стоят выше в турнирной таблице — но уже на на первом месте.

Видеообзор матча. Источник: khl.ru

С одной стороны, «Ак Барс» уже приучил своих болельщиков к «запрограммированному» кризису на исходе календарного года. С другой, столь безвольное поражение команду совершенно не красит. Казанцы даже банальный «навал» на ворота «Сибири» в концовке встречи не изобразили. Как итог — потерянное лидерство в Восточной конференции. Победив московское «Динамо», на первое место, словно чертик из табакерки, вспорхнул «Автомобилист» из Екатеринбурга.





Артур Халилуллов, видео khl.ru