Видео недели: «не печенька» Памфилова, парковка для силовиков в Казани и автобус в метро

Топ-10 видеороликов по версии «Реального времени»

«Мы тут не печеньки»

ЦИК РФ не зарегистрировала кандидатуру Алексея Навального на предстоящих президентских выборах. Объясняя это решение, председатель ЦИК Элла Памфилова вступила с политиком в оживленную дискуссию, в ходе которой заявила, что Навальный «оболванивает молодежь».

«Я 12 лет на производстве отпахала, а вы, я не видела, чтобы вы где-то работали, Алексей Анатольевич, только деньги собираете незаконным образом», — заявила она.

На мем претендует еще одна фраза дискуссии — в ответ на слова политика о его нелюбви к ЦИК Памфилова отметила: «Мы тут точно не печеньки, которые должны кому-то нравиться».

«Парковка ФСБ»

Татарстан снова засветился в федеральных СМИ — на этот раз благодаря видео жителя Казани, которого задержали за парковку в разрешенном месте и обвинили в хулиганстве. А в ответ на попытку уточнить, что же именно он нарушил, показали приказ ФСБ, якобы запрещающий пользоваться парковкой.

Сексуальные меньшинства и животные

В Совете федерации РФ разгорелся спор по поводу законопроекта, запрещающего жестокое обращение с животными при тренировке охотничьих собак. Саму инициативу Совфед отклонил, при этом сенатор Сергей Калашников подискутировал с коллегой Степаном Жиряковым: первый сравнил запрет на жестокое обращение с животными с охраной прав сексуальных меньшинств, второй же попытался объяснить, что разница здесь все же «немножко есть».

Автобус в переходе



Предновогоднюю неделю омрачила страшная авария в Москве в районе станции «Славянский бульвар», где автобус съехал в пешеходный переход. В результате пять человек погибли, еще 15 получили травмы.

«Ликвидировать бандитов на месте»

Другой нерадостный инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Там в камере хранения магазина взорвалась бомба — пострадали 18 человек. Президент России Владимир Путин назвал случившееся террористическим актом и рассказал, что дал указание директору ФСБ: «При работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, но при угрозе жизни здоровью наших сотрудников и наших офицеров действовать решительно. В плен никого не брать. Ликвидировать бандитов на месте».

Семь котов и один Париж

В международном аэропорту Киева задержали рейс из-за семи котов, которых хотел взять с собой в Анкару пассажир по имени Париж. Загвоздка была в том, что на борт самолета по правилам безопасности можно взять максимум шесть животных. После двухчасовой задержки и споров Парижу разрешили взять с собой всех животных.

Взрыв на шахте

25 декабря в Камско-Устьинском районе Татарстана взрыв специализированного автомобиля «Крот» унес жизни двух мужчин. В ближайшее время будет предъявлено обвинение горному мастеру — за нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц

Увядающее хозяйство

Депутат горсовета Благовещенска Сергей Жуков рассказал о ситуации в колхозе ООО «Нева» в деревне Покровка Благовещенского района Башкирии. А она, надо сказать, практически аховая: гибель скота от голода и плохих условий содержания, запущенная территория предприятия. Местные жители рассказали, что в колхоз из-за низких зарплат не идут работать, а на то, что там происходит, они неоднократно обращали внимание СМИ, которые никак на это не отреагировали.

Смешные несмешные шутки

Иван Ургант и Иван Дорн поучаствовали в юмористическом баттле за лучшую плохую шутку. Надо сказать, что шутки действительно были не смешные, однако Дорн не устоял перед остроумием Урганта.

Netflix не обошелся без Путина



Американская развлекательная компания Netflix не стала дожидаться, когда Владимир Путин поздравит граждан России с Новым годом, и выпустила свой вариант поздравления. Правда, в нем Владимир Владимирович приветствует американцев. На самом деле кадры с этим «поздравлением» являются лишь частью промо-ролика четвертого сезона полюбившегося многим сериала «Черное зеркало». Видео смонтировано из предыдущих серий сериала и реальных событий, которые запечатлели на камеру.