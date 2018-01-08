Индекс недвижимости: «квадрат» жилой площади в Казани перевалил за 70 тысяч рублей

Как изменились цены на первичном и вторичном рынке жилья в столице Татарстана в 2017 году. Рекорды бьют Вахитовский и Кировский районы

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» вновь подводит итоги года, на этот раз — относительно цен на квартиры. Как выяснилось, в 2017 году подорожали практически все квартиры (кроме новых в одном из районов). При этом средняя стоимость жилой недвижимости достигла 70 тыс. рублей за квадратный метр.

Вторичка в центре подорожала на 18% за год

Рост цен в России в 2017 году коснулся не только продуктов, но и недвижимости. За прошедший год средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Казани повысилась, и довольно существенно. Если в конце декабря 2016 года «квадрат» стоил в среднем 65,3 тыс. рублей, то сейчас цена достигла почти 70 тыс. — плюс 7%.

Район Цена на 25.12.2017 Цена на 26.12.2016 Изменение за год Авиастроительный 62063 61749 1% Вахитовский 92040 77934 18% Кировский 64909 58847 10% Московский 64419 61446 5% Ново-Савиновский 78377 73338 7% Приволжский 63653 60895 5% Советский 63765 62984 1% Средняя цена 69889 65313 7%

Изменение цен, впрочем, довольно неравномерно и сильно зависит от района. К примеру, в Авиастроительном и Советском районах стоимость повысилась всего на 1%. Чуть большее повышение — на 5% — зафиксировано в Приволжском и Московском районах. На 7% жилье подорожало в Ново-Савиновском районе. А вот Кировский и Вахитовский районы подорожали больше, чем в среднем по Казани. Так, рост цены в Кировском районе составил 10%, а в Вахитовском — и вовсе 18%.

Самый дешевый в прошлом году Кировский район в 2017-м неожиданно вышел на третье место по дороговизне — стоимость тут повысилась с 58,8 до 64,9 тыс. рублей за «квадрат». Приволжский район, находившийся на втором месте, в этом году сохранил позицию. Квадратный метр жилья на вторичном рынке здесь стоит 63,7 тыс. рублей.

А вот самым недорогим районом по стоимости вторички стал Авиастроительный. «Квадрат» жилья здесь можно купить за 62,1 тыс. рублей. Доступно жилье также в Советском районе — в среднем всего на 100 рублей за «квадрат» дороже, чем в Приволжском — 63,8 тыс. рублей. Примерно на том же уровне держится цена в Московском районе — 64,4 тыс. за «квадрат».

Самыми дорогими, как и в прошлом году, оказались Ново-Савиновский и Вахитовский районы. Средняя стоимость «квадрата» в Ново-Савиновском районе выросла с 73,3 до 78,4 тыс. рублей, а в Вахитовском подскочила с 77,9 до 92 тыс. рублей.

Как можно увидеть из графика динамики цен, основное подорожание пришлось на два периода — начало лета и конец осени. В конце лета — начале осени цены, напротив, были стабильными и ниже, чем установились к концу года.



Впрочем, касается это в основном дорогих Ново-Савиновского и Вахитовского районов. Колебания в других районах менее заметны, но Кировский район особенно «подорожал» в последний месяц 2017 года.

Первичный рынок: подешевело жилье в Авиастроительном районе

Ситуация на первичном рынке ожидаемо отличается. Средняя стоимость 1 кв. м в новой квартире в 2017 году выросла на 5% — с 66 до 69,2 тыс. рублей, достигнув, таким образом, уровня вторички.

Район Цена на 27.12.2017 Цена на 28.12.2016 Изменение цены Авиастроительный 56237 57102 -2% Вахитовский 86563 85619 1% Кировский 68723 64304 7% Московский 71364 66708 7% Ново-Савиновский 75210 71998 4% Приволжский 62607 56263 11% Советский 63982 60623 6% Средняя цена 69241 66088 5%

Самый большой рост цены показал район, где год назад «квадрат» стоил дешевле всего — Приволжский. Здесь стоимость повысилась на 11%, с 56,3 до 62,6 тыс. рублей. Таким образом, район вышел на второе место по дешевизне после Авиастроительного. «Авиастрой» вообще отличился в 2017 году, став единственным районом, где стоимость «квадрата» снизилась, а не повысилась — на 2%. Год назад квадратный метр тут стоил 57,1 тыс. рублей, а сейчас — 56,2 тыс. рублей.

Второе место по годовому удорожанию заняли Кировский и Московский районы. Тут цена квадратного метра выросла на 7%. На 6%, кроме того, повысилась стоимость метра в Советском районе. Самые дорогие районы — Ново-Савиновский и Вахитовский — показали незначительный рост, 4% и 1% соответственно.

Что касается стоимости квадратного метра на конец 2017 года, то, помимо упомянутых Авиастроительного и Приволжского районов, в списке самых дешевых районов — Советский. «Квадрат» здесь можно купить в среднем за 64 тыс. рублей (годом ранее — 60,6 тыс. рублей). Четвертое место по дешевизне занимает Кировский район — тут «квадрат» стоит 68,7 тыс. рублей, а год назад — 64,3 тыс. рублей.

Чуть дороже — 71,4 тыс. рублей — цена квадратного метра в Московском районе (год назад — 66,7 тыс. рублей). Самыми дорогими, как и в случае со вторичным рынком, стали Ново-Савиновский и Вахитовский районы. Стоимость «квадрата» тут составила 75,2 и 86,6 тыс. рублей соответственно. Год назад каждый квадратный метр в этих районах стоил 72 и 85,6 тыс. рублей.

Что касается динамики, то, как можно увидеть из графика, разброс цен на новое жилье не так заметен, как в случае с вторичным рынком. Сложно заметить и периоды, когда были бы какие-то существенные изменения.



Стоит только отметить, что с начала и до конца января стоимость «квадрата» снижалась, достигнув минимальных показателей почти во всех районах. После этого начался стабильный рост. Таким образом, потенциальным покупателям квартир стоит иметь в виду, что наиболее выгодное время для покупки нового жилья (на первичном рынке) — не перед Новым годом, а сразу после него.