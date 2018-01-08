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Индекс недвижимости: «квадрат» жилой площади в Казани перевалил за 70 тысяч рублей

07:00, 08.01.2018 25

Как изменились цены на первичном и вторичном рынке жилья в столице Татарстана в 2017 году. Рекорды бьют Вахитовский и Кировский районы

Индекс недвижимости: «квадрат» жилой площади в Казани перевалил за 70 тысяч рублей Фото: Максим Платонов

«Реальное время» вновь подводит итоги года, на этот раз — относительно цен на квартиры. Как выяснилось, в 2017 году подорожали практически все квартиры (кроме новых в одном из районов). При этом средняя стоимость жилой недвижимости достигла 70 тыс. рублей за квадратный метр.

Вторичка в центре подорожала на 18% за год

Рост цен в России в 2017 году коснулся не только продуктов, но и недвижимости. За прошедший год средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Казани повысилась, и довольно существенно. Если в конце декабря 2016 года «квадрат» стоил в среднем 65,3 тыс. рублей, то сейчас цена достигла почти 70 тыс. — плюс 7%.

Район Цена на 25.12.2017 Цена на 26.12.2016 Изменение за год
Авиастроительный 62063 61749 1%
Вахитовский 92040 77934 18%
Кировский 64909 58847 10%
Московский 64419 61446 5%
Ново-Савиновский 78377 73338 7%
Приволжский 63653 60895 5%
Советский 63765 62984 1%
Средняя цена 69889 65313 7%

Изменение цен, впрочем, довольно неравномерно и сильно зависит от района. К примеру, в Авиастроительном и Советском районах стоимость повысилась всего на 1%. Чуть большее повышение — на 5% — зафиксировано в Приволжском и Московском районах. На 7% жилье подорожало в Ново-Савиновском районе. А вот Кировский и Вахитовский районы подорожали больше, чем в среднем по Казани. Так, рост цены в Кировском районе составил 10%, а в Вахитовском — и вовсе 18%.

Самый дешевый в прошлом году Кировский район в 2017-м неожиданно вышел на третье место по дороговизне — стоимость тут повысилась с 58,8 до 64,9 тыс. рублей за «квадрат». Приволжский район, находившийся на втором месте, в этом году сохранил позицию. Квадратный метр жилья на вторичном рынке здесь стоит 63,7 тыс. рублей.

А вот самым недорогим районом по стоимости вторички стал Авиастроительный. «Квадрат» жилья здесь можно купить за 62,1 тыс. рублей. Доступно жилье также в Советском районе — в среднем всего на 100 рублей за «квадрат» дороже, чем в Приволжском — 63,8 тыс. рублей. Примерно на том же уровне держится цена в Московском районе — 64,4 тыс. за «квадрат».

Самыми дорогими, как и в прошлом году, оказались Ново-Савиновский и Вахитовский районы. Средняя стоимость «квадрата» в Ново-Савиновском районе выросла с 73,3 до 78,4 тыс. рублей, а в Вахитовском подскочила с 77,9 до 92 тыс. рублей.

Как можно увидеть из графика динамики цен, основное подорожание пришлось на два периода — начало лета и конец осени. В конце лета — начале осени цены, напротив, были стабильными и ниже, чем установились к концу года.

Впрочем, касается это в основном дорогих Ново-Савиновского и Вахитовского районов. Колебания в других районах менее заметны, но Кировский район особенно «подорожал» в последний месяц 2017 года.

Первичный рынок: подешевело жилье в Авиастроительном районе

Ситуация на первичном рынке ожидаемо отличается. Средняя стоимость 1 кв. м в новой квартире в 2017 году выросла на 5% — с 66 до 69,2 тыс. рублей, достигнув, таким образом, уровня вторички.

Район Цена на 27.12.2017 Цена на 28.12.2016 Изменение цены
Авиастроительный 56237 57102 -2%
Вахитовский 86563 85619 1%
Кировский 68723 64304 7%
Московский 71364 66708 7%
Ново-Савиновский 75210 71998 4%
Приволжский 62607 56263 11%
Советский 63982 60623 6%
Средняя цена 69241 66088 5%

Самый большой рост цены показал район, где год назад «квадрат» стоил дешевле всего — Приволжский. Здесь стоимость повысилась на 11%, с 56,3 до 62,6 тыс. рублей. Таким образом, район вышел на второе место по дешевизне после Авиастроительного. «Авиастрой» вообще отличился в 2017 году, став единственным районом, где стоимость «квадрата» снизилась, а не повысилась — на 2%. Год назад квадратный метр тут стоил 57,1 тыс. рублей, а сейчас — 56,2 тыс. рублей.

Второе место по годовому удорожанию заняли Кировский и Московский районы. Тут цена квадратного метра выросла на 7%. На 6%, кроме того, повысилась стоимость метра в Советском районе. Самые дорогие районы — Ново-Савиновский и Вахитовский — показали незначительный рост, 4% и 1% соответственно.

Что касается стоимости квадратного метра на конец 2017 года, то, помимо упомянутых Авиастроительного и Приволжского районов, в списке самых дешевых районов — Советский. «Квадрат» здесь можно купить в среднем за 64 тыс. рублей (годом ранее — 60,6 тыс. рублей). Четвертое место по дешевизне занимает Кировский район — тут «квадрат» стоит 68,7 тыс. рублей, а год назад — 64,3 тыс. рублей.

Чуть дороже — 71,4 тыс. рублей — цена квадратного метра в Московском районе (год назад — 66,7 тыс. рублей). Самыми дорогими, как и в случае со вторичным рынком, стали Ново-Савиновский и Вахитовский районы. Стоимость «квадрата» тут составила 75,2 и 86,6 тыс. рублей соответственно. Год назад каждый квадратный метр в этих районах стоил 72 и 85,6 тыс. рублей.

Что касается динамики, то, как можно увидеть из графика, разброс цен на новое жилье не так заметен, как в случае с вторичным рынком. Сложно заметить и периоды, когда были бы какие-то существенные изменения.

Стоит только отметить, что с начала и до конца января стоимость «квадрата» снижалась, достигнув минимальных показателей почти во всех районах. После этого начался стабильный рост. Таким образом, потенциальным покупателям квартир стоит иметь в виду, что наиболее выгодное время для покупки нового жилья (на первичном рынке) — не перед Новым годом, а сразу после него.

Максим Матвеев, аналитическая служба "Реального времени"
АналитикаНедвижимость
комментарии 25

комментарии

  • Анонимно 08 янв
    Слишком дорого продают квартиры, неужели кто то покупает по таким завышенным ценам?
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  • Анонимно 08 янв
    Очередная "правда" от застройщиков)
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  • Анонимно 08 янв
    Кировский район? С его Пороховым заводом, Залесным, Осиново и Юдино? Там такие цены? Автор, откуда информация? Вы бы хоть прошлись по сайтам риелторов и вывели среднюю цифру. Авиастроительный, Московский и Кировский всегда плелись в хвосте: Авиастроительному не помогло даже метро. В Ново-Савиновском - чудовищные трущобы и искусственно завышаемые цены у Казанки. А так - болото болотом.
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  • Анонимно 08 янв
    Что удивительно, некоторые квартиры уже 3 года висят в продаже на Авито, но ценник постоянно переписывают и увеличивают. Вообще такие цены это космос для Казани с средней зарплатой как в Ульяновске а ценой жилья в 2 раза выше
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  • Анонимно 08 янв
    Чувствую себя живущим заграницей. Цены очень дорогие
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  • Анонимно 08 янв
    Унистрой, 76 тр кв. Метр, покупала в 15 году
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    Анонимно 08 янв
    И в каком районе? Половина дома до сих пор пустая стоит?
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    Анонимно 08 янв
    Славные времена для застройщиков, когда люди боялись девальвации и сметали все что есть конец 14 начало 15.
    Например в казансу под шумок по 65 продали больше половины квартир, теперь же, за год до сдачи можно взять по 60.
    Знатно наш народ накололся с недвижимостью за последние 3 года
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  • Анонимно 08 янв
    Непонятно,почему в Ульяновске цены на недвижимость намного дешевле.? Там что другая земля? другая страна? Или строят по другому?
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    Анонимно 09 янв
    "Непонятно,почему в Ульяновске цены на недвижимость намного дешевле.?" ну также можно спросить почему в Воронеже жильё дешевле чем в Казани,хотя зарплаты там даже немного выше чем здесь, да и по другим городам можно увидеть такую странную закономерность.
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  • Анонимно 08 янв
    Ипотека стала дешевле теперь,ждут не дождутся когда народ ринется покупать жилье
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    Анонимно 08 янв
    Не дождутся. Все кто мог взять ипотеку уже взял. Те, кто раньше, в жирные времена не смог купить себе жилье, сейчас и в рассрочку не потянут.
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    Анонимно 08 янв
    Когда жилья не было, ценам пугался. С тех пор как купил подобные статьи читаю с удовольствием
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    Анонимно 09 янв
    !!!!

    "С тех пор как купил подобные статьи читаю с удовольствием"

    Чему радуетесь? Тому, что ваши земляки не смогут решить квартирный вопрос? Тому, что вы сами, пожелав переехать в квартиру большего размера, вынуждены будете платить больше?
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    Анонимно 09 янв
    Успокойтесь, реальные цены сделок падают 3 год подряд, и еще 2-3 года будут падать с новыми санкциями запада
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  • Анонимно 08 янв
    Где те времена когда жилье давали бесплатно?
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  • Анонимно 08 янв
    Цены растут,а качество новостроя падает
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  • Анонимно 08 янв
    Раз строят в таком количестве, значит продается все. Никто в убыток себе работать не будет. В офисах крупных застройщиков постоянно народ. Какие бы времена ни были, молодежь подрастает, новые семьи появляются. Поэтому квартиры всегда будут нужны и их всегда будут покупать. Каждый по своему карману и с помощью ипотеки.
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    Анонимно 09 янв
    Какая молодежь? Поколение 80х по уши в ипотеке, поколение 90х ровно в два раза меньше и кроме айфона в жизни им ничего большего и не надо.
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    Анонимно 09 янв
    Не обобщайте. Это всего лишь ваша картина мира.
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    Анонимно 09 янв
    Это общероссийская картина
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  • Анонимно 08 янв
    В докризисном 2013 году покупателей, готовых внести полную стоимость при покупке новой квартиры, было 28%, год спустя — 26%, в 2015 году число сделок с одномоментной стопроцентной оплатой не превышало 19%, в прошлом году — 17%, в 2017-м — лишь 10% от общего количества покупок в низшем и среднем ценовых сегментах на первичном рынке Московского региона
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  • Анонимно 08 янв
    Кто из нас не видел промышленные конвейеры, на которых роботы собирали роботов. Но если себестоимость такого чуда техники не будет сильно отличаться в разных концах света, то вопрос в размещение производства по принципу выбора территории с наиболее низкой стоимостью рабочей силы отпадет. Кроме проблемы высвобождения огромного количества рабочей силы данный процесс будет влиять и на потребление энергоносителей: лишившимся работы людям некуда и не на чем будет ездить из-за отсутствия денег, они начнут экономить в том числе электричество (стирки ночью, один телевизор, выкручивание из пятиламповой люстры 4 ламп и т.д.), у уволенных не будет средств приобрести жилье (а это повлечет падение спроса на металлы, энергоресурсы, строительные материалы, мебель и т.д.) заводы не нужно будет так сильно отапливать (и площади уменьшатся и роботам тепло не особо нужно), освещать.
    Если международный товарооборот упадет, то и перевозки грузов и людей тоже покажут существенное снижение. И это падение приобретет спиралевидный характер.
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  • Анонимно 09 янв
    ВРАНЬЕ чистой воды....
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  • Анонимно 09 янв
    У людей нет первоначального взноса, они договариваются с продавцом, завышают конечную стоимость квартиры, например она стоит 3 млн, а они пишут 3.5, при этом 2.5 млн в ипотеку. Т.е. продавец получает 500 тыс от покупателя, 2.5 от банка, а по документам получается, что покупатель заплатил 1 млн продавцу и банк отдал 2.5 продавцу, вот так и получается завышенная цена на метр в Казани.
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