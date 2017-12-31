Спецпроект «Реального времени»: «Дорогой Дедушка Мороз, не забудь принести мне подарочек»

Самый желанный подарок, который я хотел получить в детстве, мне не подарили и, может, никогда не подарят. В детстве я очень любил фильм «Гостья из будущего», и мне очень хотелось получить миелофон (устройство для приема-передачи мыслей, — прим. ред.), как у главной героини. Конечно, это только фантастика. Но еще есть надежда, что через 10—20 лет технологии продвинутся настолько вперед, что тот же миелофон станет реальностью.

А Новый год для меня — семейный праздник. Отмечаем его всегда все вместе дома. Я не представляю Новый год без оливье, холодца и пельменей. Традиция последних четырех лет — запекать на праздничный ужин осетра. Этой идеей я загорелся после фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где осетра подавали Ивану Грозному.

И да, я до сих пор верю в Деда Мороза. Мне кажется, что и правда где-то может быть добродушный старик с бородой, который по ночам катается на санях. Хочется, чтобы дочь подольше верила в Деда Мороза, потому что это добрая сказка, которой не хватает в обычной жизни.