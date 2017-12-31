Спецпроект «Реального времени»: «Дорогой Дедушка Мороз, не забудь принести мне подарочек»
«Реальное время» узнало, какие подарки на Новый год хотят получить современные дети
Футбольные бутсы, дом свинки Пеппы и набор Lego против золотого колечка, миелофона и вертолета. Накануне Нового года интернет-газета «Реальное время» при поддержке компании «#Суварcтроит» узнала, что хотят найти под праздничной елкой современные дети и о каких подарках мечтали их родители.
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Глеб Шубский генеральный директор компании «Автолига»
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Самый желанный подарок, который я хотел получить в детстве, мне не подарили и, может, никогда не подарят. В детстве я очень любил фильм «Гостья из будущего», и мне очень хотелось получить миелофон (устройство для приема-передачи мыслей, — прим. ред.), как у главной героини. Конечно, это только фантастика. Но еще есть надежда, что через 10—20 лет технологии продвинутся настолько вперед, что тот же миелофон станет реальностью.
А Новый год для меня — семейный праздник. Отмечаем его всегда все вместе дома. Я не представляю Новый год без оливье, холодца и пельменей. Традиция последних четырех лет — запекать на праздничный ужин осетра. Этой идеей я загорелся после фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где осетра подавали Ивану Грозному.
И да, я до сих пор верю в Деда Мороза. Мне кажется, что и правда где-то может быть добродушный старик с бородой, который по ночам катается на санях. Хочется, чтобы дочь подольше верила в Деда Мороза, потому что это добрая сказка, которой не хватает в обычной жизни.
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Анатолий Николаев директор департамента службы заказчика компании «#Суварстроит»
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Конечно, как и все дети, я верил в Деда Мороза, просил у него подарки и бежал по утрам под елку — смотреть, подарил ли он мне что-то. Самый желанный подарок вспомнить не могу: каждый год предпочтения менялись.
Не буду оригинальным, если скажу, что Новый год для меня ассоциируется с мандаринами и запахом ели. Может вообще не быть никакого праздничного настроения. Но как только мы дома наряжаем елку и включаем гирлянды — сразу появляется чувство, что праздник к нам приходит.
Дети у меня уже большие, но совсем недавно начали понимать, что подарки, даже от Деда Мороза, покупают и дарят родители. Мы все равно стараемся поддерживать в них дух Нового года и до сих пор пишем письма Деду Морозу, потому что то, о чем мы мечтаем, и то, во что верим, обязательно воплотится в жизнь. Надеюсь, мы и дальше будем так делать.
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Алеся Ивашкевич владелица шоу-рума мебели и посуды (Au)Room
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В нашей семье было принято бурно отмечать праздники. В доме всегда было много гостей, стол красиво сервировался и был полон угощений. Мама прекрасно готовила, а папа, как профессиональный оратор, был ярким и тонким тамадой.
Детям всегда разрешали присутствовать за столом, слушать умные разговоры и хорошие шутки. В новогоднюю ночь обязательно дарили подарки.
Больше всего мне запомнился совсем ерундовый подарок, но, как я сейчас понимаю, он действительно сыграл некую роль в моей жизни. Мне было года четыре. Это было дурацкое кольцо из желтого металла и огромной стекляшкой «под изумруд». Я высмотрела его в магазине «Полет» на Советской площади. Я его яростно хотела, хотя понимала всю абсурдность: кольцо было мне велико, аляповато, стоило сумасшедших денег — 5 рублей.
Когда под елкой я нашла плюшевую собаку, и на хвосте у нее было это кольцо, я визжала от счастья. Почему-то я уже знала, что это не Дед Мороз, а мама мне его купила. И я отчетливо запомнила, что мама сказала: «В жизни должно быть место чуду, чудачествам и сумасбродным желаниям. И любая ерунда, если она приносит радость и счастье, — важна!»
В тот же день я потеряла это кольцо в глубоком сугробе. Но теперь знаю, что если для ощущения счастья нужно сделать или купить глупость, то нужно эту глупость сделать и купить. :) Это важно!
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Тимур Закиров сооснователь Garage Factory
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В детстве меня интересовала механика. Я всегда все разбирал, пытался понять, как все устроено. Мало игрушек пережило эти эксперименты. Но я много чего понял, увлекся более сложными механизмами — и открыл для себя авиацию. А точнее — вертолеты. Это же чудо, что перемещаться в пространстве можно только с помощью винтов.
И вот у меня появилась мечта — получить в подарок радиоуправляемый вертолет. Его-то я и загадал на Новый год. Но в те времена о таких вещах и в магазинах не слышали. В итоге увлечение подтолкнуло меня пойти в кружок авиамоделирования и радиотехники, где я уже сам делал вертолеты и самолеты, которые хотел.
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