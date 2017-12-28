Как Талия Минуллина присудила Наилю Магдееву победу над «Алабугой»

ТОСЭР привлекательнее ОЭЗ из-за льготы по страховым взносам с заработной платы работников

Фото: Олег Тихонов

Феномен марафонской гонки за иностранные инвестиции в татарстанские «офшоры». Старейшая экономическая зона «Алабуга» впервые за последние 10 лет уступила первенство ТОСЭР «Набережные Челны». Накануне глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на отчетной коллегии отметила впечатляющие успехи от многообразия налоговых преференций в республике, заметив, что «теперь и Елабуга стала чувствовать себя иначе». Отстаивая курс на ТОСЭР, она пообещала, что объем прямых инвестиций в экономику республики к концу 2017 года не упадет, а останется на прошлогоднем уровне, т. е. в диапазоне $1,75—1,8 млрд. Подробнее — в материале «Реального времени».

Победоносное платье Талии Минуллиной

Один из основных проводников идеи ТОСЭР, глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина вчера представила промежуточные результаты привлечения инвестиций в экономику Татарстана. И с первых минут дала ясно понять залу, что победа в инвестиционных боях у нее в руках и отнять ее уже не получится. «Почему я пришла сегодня в красном?» — слегка удивила она неожиданным началом своего выступления чиновников, бизнесменов и турецких инвесторов, собравшихся в зале «Гранд Отеля Казань». После этой загадочной фразы гости, наверняка, пристальнее вгляделись в наряд самого молодого члена правительства Татарстана. И смогли убедиться, что платье спикера не из багряно-кумачового флага, а благородного, слегка приглушенного оттенка красного и с кокетливыми кружевными вставками. Одним словом, увидели обычное строгое женское платье, в котором не разгадаешь глубокий посыл без наводящей подсказки. Но она тут же последовала. «Инвестиции в ситуации, в которой мы находимся сегодня, это точно победа!» — объяснила Талия Минуллина выбор своего красного платья, после чего сдержанные мужчины из татарстанского правительства ехидно ухмыльнулись.

В этом победоносном платье Талия Минуллина продолжала выступать со свойственным ей эпатажем. По ее словам, сейчас мировые инвестиционные потоки не могут достигнуть уровня 2007 года, но Татарстан сохраняет инвестиционную привлекательность. «Инвестиции в основной капитал составят 677 млрд рублей, из которых 59% приходятся на собственные средства предприятий, а 41% — привлеченные средства, — представила она раскладку финансовых потоков на региональном уровне. — Основными инвесторами в республику остаются Турция, Китай, Германия, впервые в этом году появились проекты из Южной Кореи, Японии и ОАЭ. Высокую долю среди иностранных инвесторов занимает Великобритания, что связано с мировой финансовой системой, потому что финансовыми хабами для трансфера капитала являются Великобритания, Нидерланды, Люксембург, Кипр», — привела статистику Минуллина в части привлечения иностранных инвестиций.

«Еще 3 года назад более 70% всех капиталовложений из-за рубежа приходило из Турции, — отметила безусловного фаворита Талия Минуллина. — В этом году ее доля сократилась до 30%»



Турция остается основным инвестором Татарстана

«Еще 3 года назад более 70% всех капиталовложений из-за рубежа приходило из Турции, — отметила безусловного фаворита Талия Минуллина. — В этом году ее доля сократилась до 30%, что произошло по понятным причинам. Тем не менее Турецкая Республика и в 2017 году занимает первое место среди стран-инвесторов Татарстана», — подчеркнула Талия Минуллина. При этом она не называла точных цифр прямых иностранных инвестиций. Однако из экспозиции демонстрационного стенда АИР можно было узнать, что по итогам 2017 года объем иностранных вливаний сократился на 2% и составил $1,75 млрд. Действительно, минус два — это совсем чуть-чуть, можно сказать, незаметно, так что можно смело надевать красное платье и раскупоривать шампанское.

Золотая монетка из Челнов

Но больше всего глава АИР торжествовала по поводу рекордных инвестиций в первую челнинскую ТОСЭР. Эта золотая монетка, как выразилась Талия Минуллина, принесла 24 млрд рублей. «Вот Набережным Челнам был присвоен статус ТОСЭР. Результат мы с вами видим», — указала она на слайд, где на диаграмме вектор Челнов был устремлен вверх, а Елабуги — вниз. «Впервые за 10 лет Набережные Челны обогнали по объему иностранных инвестиций Елабужский район. Конечно, в ближайшее время может что-то измениться, но даже промежуточные итоги говорят об эффективности этого финансового инструмента, созданного для моногородов», — искренне радовалась за челнинцев глава АИР. И хотя абсолютные цифры не оглашались, на стенде можно было увидеть, что Челны обеспечили 43% от общего притока инвестиций, «Алабуга» — 36%, и 20% — Казань. Раньше 80% инвестиций приходилось на «Алабугу», а теперь есть другие площадки. «Теперь и Елабуга стала чувствовать себя иначе», — заметила она во время отчета.

Перевес в схватке территорий, безусловно, обеспечил Челнам китайский концерн «Хайер», который привел за собой в Челны еще 12 смежных заводов. По словам Талии Минуллиной, им выделен земельный участок в 127 га для строительства заводов по производству стиральных машин, телевизоров, водогрейных котлов и прочей техники. В общей сложности в этом году привлечено 24,6 млрд рублей, из которых 13,7 млрд вложено в производство.

Больше всего глава АИР торжествовала по поводу рекордных инвестиций в первую челнинскую ТОСЭР



Как Нижнекамск перетянул партнера «Хайер»

Зато «дочка» китайской компании «Циндао Бэйцзяэр Инвестирование» «Камасталь», которая занимается окрашиваем стальных конструкций, оказалась «прописана» в ТОСЭР «Нижнекамск». «Во второй половине 2018 года она планирует запустить завод по обработке и окраске рулонной стали за 400 млн рублей. «Циндао Бэйцзяэр Инвестирование» занимается окрашиванием листовой стали, изначально они хотели быть в другом месте, но мы им сказали, что ТОСЭР будет в Нижнекамске, поэтому они согласились», — рассказала журналистам руководитель АИР Талия Минуллина. По ее словам, важно, чтобы инвесторы работали во многих моногородах.



Страховые взносы отпугивают даже иностранцев

— Почему пальма первенства вдруг перешла в Челны? Пакет налоговых преференций больше? — спросил корреспондент «Реального времени» у Талии Минуллиной. «Знаете, есть такой анекдот: приходит предприниматель к инвестиционному консультанту и говорит, если бы я знал, что налоги будут так расти, я бы только в них инвестировал бы», — пошутила она. Тем не менее она признала, что страховые взносы слегка отпугивают инвесторов. «В ТОСЭРы выгодно заходить тем, у кого будет большое количество рабочих мест. Это самый выгодный показатель. Почему китайцы выбирают? Потому что у них много рабочих», — сказала она, давая понять, что резиденты экономят на страховых выплатах. Другая причина — низкая стоимость аренды помещений. «В промышленных парках «Алабуги» по сравнению с Челнами кратно выше», — выделила она второе обстоятельство. Однако она не спешила ликовать, заметив, что рано подводить итоги, а расстановка сил может измениться. «Рано делать выводы, потому что lV квартал дает увеличение более чем в два раза. Поэтому это промежуточные итоги. Но все равно первый раз за 10 лет другой муниципальный район вдруг дает такой результат!» — восхитилась она.

Гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев был сдержанно дипломатичен. «Мы патриоты Татарстана и России и в целом рады успеху Челнов. С другой стороны, «Алабуга» стала бенчмарком, на который стали равняться не только в республике, но и в стране. Когда производственникам звонят и говорят, что мы сделаем вам электричество, как в «Алабуге», или таможню, как в «Алабуге», значит поднимаем систему для новых производств в стране, и это очень здорово. 10 лет назад этого не было. Но мы тоже не спим. В следующем году планируем привлечь не менее восьми резидентов. Вы спрашиваете, какой объем инвестиций? Скоро все узнаете!» — пообещал он.

Тут нельзя не заметить, что входной билет в ОЭЗ «Алабуга» выше, чем в ТОСЭР. Если в первом случае минимальный объем инвестиций начинается от $3 млн, то в челнинский ТОСЭР — 5 млн рублей в первый год и 50 млн в целом. Так что смена фаворита понятна. Тем не менее Талия Минуллина уверена, что лучше пусть инвестор останется у нас, чем уйдет в другой регион.

1 / 48 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов