ГЖФ – «салаватовцам»: «Конец года не означает, что вас оставят за бортом!»

В фонде уверяют, что обеспечат жильем всех очередников этого года соципотечного микрорайона

Фото: Василя Ширшова

Соципотечники «Салават купере» вновь заявились в Госжилфонд, требуя закрепить за ними квартиры. Напомним, люди уже приходили в гости к Талгату Абдуллину с теми же вопросами летом и осенью. Очередники 2017-го опасаются, что их не успеют обеспечить жильем в рамках текущего года, а в будущем — они утратят приоритет выбора. Но в ГЖФ заверили, что этого не случится — жилья хватит всем. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дефицит «двушек» и квартир ниже 10-го этажа

В Госжилфонд пришли порядка 20 семей «салаватовцев». Многих, кто приходил на предыдущие встречи, в этот раз уже не было — они получили квартиры. Но оставшиеся переживают: очередников года — тех, кто имеет право на жилье в рамках текущего 2017-го, все еще много, а неразыгранных площадей — всего ничего: один дом №11-5 на 99 квартир.

Медсестра из казанской больницы Олеся Петлайкина рассказала, что ждет жилье в «Салават купере» уже шестой год. За это время девушка заявилась на 350 квартир, но ничего не выиграла. Хотя по договору должна получить квартиру в этом году. Но год кончается, а собственной крыши над головой у семьи бюджетницы как не было, так и нет.

— Конкурсы идут, но почему-то никак не можем выиграть. Двухкомнатных квартир сейчас уже нет — дефицит по «двушкам», — говорит Олеся.

— Может, вы выбираете конкретные «двушки», например, только на втором или третьем этажах?

— А вы знаете, на втором и третьем этажах нам квартиры уже не предлагают. У нас идет только с 10-го этажа. Мы и на 17-й этаж согласны — хоть какой, лишь бы дали, но их нет. Не знаю, что они нам предложат. В 11-5 «двушек» уже нет, все разыграно, — переживает Олеся.

В Госжилфонд пришли порядка 20 семей «салаватовцев». Многих, кто приходил на предыдущие встречи, в этот раз уже не было — они получили квартиры



ГЖФ: «Конец года не означает, что вас оставят за бортом!»

Как и в прошлый раз, с соципотечниками встретился заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов. В начале встречи он рассказал о задаче, которую поставил глава фонда Талгат Абдуллин, — обеспечить жильем всех очередников, участвующих в конкурсах, у которых есть необходимая сумма на счету.

— Мы ежедневно по 100—200 квартир распределяем. И это будет до конца года продолжаться. Задача поставлена, мы ее выполним. За каждым из вас будет закреплена конкретная квартира, которую вы сможете получить. Но возможно, это будет 2018 год. Хотел бы сказать, что 31 декабря и 1 января — это всего лишь такие же сутки, то есть конец года не означает, что вас оставят за бортом! — заверил Булат Гилманов.

Далее заместитель Талгата Абдуллина предложил рассмотреть дело каждого посетителя. Первая же женщина сказала, что не выиграла ни одной из квартир, хотя активно участвовала в конкурсах.

— Вы подали 780 заявок. Пока мы видим 7-й и 8-й квартал, и есть две квартиры — в 11-5 и 11-3 вы сделали заявки. Я полагаю, что уже завтра за вами закрепится квартира, проблем не вижу, — ответил Гилманов.

Кстати, в фонде пояснили, что «салаватовцам» нельзя удалять заявки, в которых они не выиграли. Потому что бывает, что за разыгранную квартиру в течение положенных 10 дней никто не приходит подписывать протокол, и тогда она возвращается в систему и к тому, кто сохранил на нее заявку.

— Задача поставлена. Завтра-послезавтра каждый из вас выиграет квартиры! — заверил Булат Гилманов.

Как и в прошлый раз, с соципотечниками встретился заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов



«Мы точно знаем — для вас квартиры есть!»

На встречу соципотечники пришли уверенными, что еще 613 семей не успели выиграть квартиры. Опасения не напрасны, они убеждены, что утратят приоритет выбора жилья перед очередниками будущего года.

— А если у нас не получится выиграть квартиры в этом году? — волнуется соципотечник Ильшат Зарипов.

— Такого быть не может, — заявил заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов.

— Как не может? Шестьсот человек в очереди, нереально же всех их в этом году обеспечить! — не поверил мужчина.

Но в ГЖФ поспешили успокоить — точное число «салаватовцев», претендующих на квартиры в этом году, гораздо меньше:

— Всего очередников без выбора квартир 502 осталось. Но из них участвуют в конкурсах только 253 человека. Остальные не выбирают квартиры. Почему? Мы не знаем. Поэтому вас осталось всего 253 человека, и мы точно знаем — для вас квартиры есть!

Под конец конкурсы квартир идут ежедневно. В фонде уверяют, что квартир хватит всем очередникам 2017-го, если они не будут бездействовать и будут участвовать в розыгрышах.

— Квартиры? Есть, конечно, мы же не просто так говорим. На сегодня еще не распределены 99 квартир в доме 11-5. Плюс еще на конкурсы выйдут квартиры, которые люди не выбрали или от которых они отказались, — заявил «Реальному времени» заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов.

В фонде уверяют, что квартир хватит всем очередникам 2017-го, если они не будут бездействовать и будут участвовать в розыгрышах

«Если не выиграем, завтра снова придем»

Очередников 2017 года то и дело опережали «аварийщики», программу по которым необходимо было срочно закрыть, и работники предприятий, которые финансируют соципотеку.

Бюджетники также рассчитывали справить новоселье в «Салават купере» до новогодних праздников, как им и обещали в руководстве ГЖФ. Но когда до конца года остались считанные дни, терпение их лопнуло. Они пришли не просто с вопросами, а с требованиями закрепить за ними квартиры немедленно и не намерены отступать.

— Если они не разыграют нам квартиры, мы завтра опять сюда придем, — говорит Олеся Петлайкина.

— Мне лично обещали, что завтра на моей страничке появится номер квартиры. Если он не появится, я приду сюда опять, — добавила еще одна ипотечница Лилия Галиева.