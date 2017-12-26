Груз 2000: банки и сети обновляют оборудование под новые рублевые банкноты

В Новый год Казань войдет с новыми купюрами по 2000 и 200 рублей

Все истории когда-нибудь заканчиваются. Даже те, которые принесли разочарование. 25 декабря в Национальном банке РТ подытожили кампанию за то, чтобы Казань была изображена на новых российских банкнотах. На специально организованном брифинге прессе представили купюру номиналом 2000 рублей с видами Дальнего Востока, следом ожидается прибытие 200 рублей с достопримечательностями Крымского полуострова. Изучаем новые денежные знаки и вспоминаем былые надежды в репортаже «Реального времени».

Самые настоящие деньги для повседневного обращения

Новые деньги номиналом 200 и 2000 рублей ввели в оборот еще 12 октября, но до Казани они дошли только в декабре. Первыми городами, где появились новые купюры, были Севастополь и Владивосток, а также Москва, Хабаровск и Симферополь. Выбор регионов Дальнего Востока и Крымского полуострова для дебюта неслучаен: 2000 рублей украшает Русский мост, соединяющий Владивосток с островом Русским, а также космодром «Восточный» в Амурской области; на купюре в 200 рублей — памятник затопленным кораблям и руины Херсонеса Таврического в Севастополе.

— Данные купюры не являются памятными и их выпуск не ограничен. Они будут ходить в обращении наряду с купюрами других номиналов, — сообщил Павел Солдатов, заместитель управляющего Отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ. — Новые купюры являются законным средством платежа на территории Российской Федерации. Они обязательны к приему во всех магазинах и предприятиях. Но мы понимаем, что выпуск банкноты требует от участников рынка адаптации банкоматов и кассового оборудования. На это необходимо время. Мы плотно работаем с участниками наличного денежного обращения, и они стараются провести мероприятия по адаптации оборудования в кратчайшие сроки.

«Мы понимаем, что выпуск банкноты требует от участников рынка адаптации банкоматов и кассового оборудования. На это необходимо время», — говорит Павел Солдатов. Фото Регины Бадрутдиновой (kazan.aif.ru)



На адаптацию банкоматов и касс потребуется время

Как сообщили в Национальном банке РТ, предварительно оборудование тестировалось на образцах купюр. Полномасштабная работа началась в октябре, после официальной презентации новых банкнот и их выпуска в обращение. Это соответствует международной практике, поскольку банкноты разрабатываются в строгой секретности, что необходимо для противодействия фальшивомонетчикам.

Большинство опрошенных нами представителей бизнеса не спешат делиться финальными сроками адаптации. Однако директор по налично-денежному обращению «Альфа-Банка» Надежда Малюх в комментарии «Реальному времени» намекнула, что «банкноты 200 и 2000 рублей придут в нашу жизнь ровно так же, как наступит 2018 год». «В настоящее время «Альфа-Банк» проводит плановую работу по подготовке кассового оборудования и банкоматов к обороту новых банкнот. Процесс подготовки близится к завершению, и в самое ближайшее время мы будем полностью готовы к приему новых купюр. Это масштабное мероприятие для крупных ретейлеров, которые преимущественно работают с наличным оборотом, и здесь очень важно качество подготовки и персонала, и техники. Мы должны обеспечить для клиентов бесперебойную работу с наличностью и, самое главное, исключить риски попадания в оборот подделок. Поэтому предлагаю всем немного набраться терпения», — сообщила Малюх.

Как сообщила «Реальному времени» пресс-служба ретейлера «М.Видео», «с внедрением в оборот купюр нового номинала в 200 и 2000 рублей, программное обеспечение кассовой техники требует обновления, так как при расчете кассир вводит количество принятых купюр и монет в специальные соответствующие номиналу поля. Таким образом, при инкассации объем физических денег соответствует описи в печатной препроводительной ведомости. «М.Видео» реализовала доработку кассового ПО, как только стало известно в выпуске новых банкнот».

1 / 7

Водяной знак

Защитная нить

Изображения с повышенным рельефом

Микротекст

Кипп-эффект

QR-код

Инновации в защите от фальшивомонетчиков

Как сообщила эксперт по признакам подлинности купюр Национального банка РТ Юлия Камаева, новые банкноты содержат больше средств защиты. На 2000-рублевой купюре использован оптический переменный элемент — золотистое кольцо с изображением моста справа от центра лицевой стороны банкноты. При повороте банкноты заметно перемещение кольца. Этот элемент очень сложно подделать, но при этом очень легко проверить невооруженным глазом. Еще один элемент — модернизированная голографическая нить (под острым углом видно символ рубля).

Среди других защитных признаков: водяной знак, защитная нить, микроизображения, скрытые признаки. Так при наклоне банкноты появляется изображение символа рубля: темное на светлом фоне или светлое на темном в зависимости от угла наблюдения.

Манифест международной политики России — в каждый кошелек

Практически сразу новые купюры стали предметом политики. С одной стороны, после выпуска новых 200-рублевых банкнот Национальный банк Украины запретил банкам страны проводить операции с банкнотами и монетами с изображением объектов Крыма. С другой стороны, обе новые купюры — первые российские деньги с изображением герба РФ, а не знака Центробанка, который изображен на ранее выпускавшихся денежных знаках. Этот шаг ЦБ, при желании, можно интерпретировать как реакцию на пропагандистскую кампанию радикальных патриотических кругов, которые заявляли, что отсутствие государственного герба на деньгах — признак отсутствия суверенитета у российской финансовой системы.

Геополитический месседж можно усмотреть и в изображении острова Сахалина на 2000 рублей, который многие приняли за полуостров. Как известно, в 1853—1856 годах Россия вела Крымскую войну против ведущих мировых держав, но театр военных действий не ограничивался Крымом. Атакам англо-французской эскадры подвергся Петропавловск-Камчатский. После ожесточенной обороны российский форпост на Тихом океане пришлось оставить, эвакуировав войска и мирных жителей на шести кораблях. Противник отправился в погоню, но безуспешно. Английские и французские флотоводцы были уверены, что Сахалин — это полуостров, в результате русская эскадра спокойно прошла через Татарский пролив и скрылась устье Амура.

1 / 10

Водяной знак

Защитная нить

Изображения с повышенным рельефом

Кипп-эффект

Микротекст



Микротекст

Верхняя часть изображения памятника погибшим кораблям

Цветопеременный элемент под воздействием УФ-излучения

Набиуллина поет хит Лагутенко, а в Татарстане послевкусие от проигранной кампании

Напомним, что в 2016 году Казань была в числе претендентов на то, чтобы быть изображенной на купюре номиналом 200 рублей. Стремление попасть на российские деньги на какое-то время стало объединяющей национальной идеей Татарстана. Макеты предполагаемой купюры стояли в Казанского кремле, на Кремлевской набережной, в парке Горького и у театра кукол «Экият». В честь заветной цели проводились флешмобы, шоу-программы и даже автопробеги. Первые лица республики, трудовые и студенческие коллективы, гости Казани и все желающие фотографировались с макетами 200 рублей и выкладывали в Сеть снимки с хештэгом #200казань.

Однако по итогам голосования 7 октября 2016 года Казань заняла лишь третье место, уступив Владивостоку и Севастополю. Эйфория сменилась горечью, и даже Рустам Минниханов посетовал, что «Центробанку — организатору конкурсных процедур — впредь стоило бы подумать над их прозрачностью и участием общественности».

Не обходится без элементов шоу и дальнейшее развитие этой истории. Совсем недавно на YouTube появился вирусный ролик о странном эффекте новых купюр. В ролике среди людей исполняющих хит Ильи Лагутенко «Владивосток 2000» замечена, ни много ни мало, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. На данном этапе цель рекламной кампании — популяризовать использование новых банкнот в широких слоях населения. Если на кого-то вирусная реклама не действует и новые банкноты отказываются принимать к оплате, в Национальном банке РТ советуют обращаться с жалобой в Роспотребнадзор или в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

