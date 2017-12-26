Как в моногорода Татарстана приведут 20 с лишним миллиардов инвестиций

Дмитрий Медведев присвоил статус ТОСЭР Чистополю, Зеленодольску и Нижнекамску

В Татарстане стало сразу на три ТОСЭР больше: премьер Дмитрий Медведев присвоил этот статус Зеленодольску, Нижнекамску и Чистополю. Власти надеются привлечь в эти три моногорода минимум 53 компании с общим размером инвестиций свыше 23 млрд рублей. Кроме того, ТОСЭР должны создать 7 тыс. новых рабочих мест. Какие производства получат статус резидентов — в материале «Реального времени».

7 тысяч работников и 23 млрд рублей

Постановления о создании территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в трех моногородах Татарстана подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Суммарно три ТОСЭР помогут привлечь 23,6 млрд рублей инвестиций и создать несколько тысяч рабочих мест, следует из сообщений правительства РФ.

Правительство Татарстана уже заключило рамочные соглашения с инвесторами, которые в будущем рассчитывают получить статус резидентов. В случае с Нижнекамском речь идет о 15 проектах. В городе планируется организовать производства крупногабаритной пластиковой тары, трубной изоляции и профилей из вспененного полиэтилена, решетчатого настила, сухих кондитерских изделий длительного хранения, кабельно-проводниковой продукции, эргономичной мебели, систем очистки отработанных газов, производство и переработку консервированной рыбы и др. Нижнекамская ТОСЭР должна создать 3 тыс. рабочих мест, а объем заявленных инвестиций в нее составляет 7,5 млрд рублей.

В ТОСЭР Чистополе могут зайти 23 инвестора, говорится в сообщении правительства. Там появится производства продукции здорового питания, бутилированной воды первой категории, бетонных блоков, телемедицинских мобильных флюорографических комплексов с каналами спутниковой связи. Также в ТОСЭР планируется привлечь нефтегазовые предприятия и завод по производству белкового концентрата из масличных культур. По подсчетам чиновников, ТОСЭР в Чистополе создаст более 1,5 тыс. рабочих мест и привлечет свыше 8,5 млрд рублей инвестиций.

Дмитрий Медведев присвоил статус ТОСЭР Зеленодольску, Нижнекамску и Чистополю. Фото vladtime.ru



В третий моногород, Зеленодольск, власти позвали также 15 компаний. В местной ТОСЭР будет организовано производство «современного конкурентоспособного» палубного оборудования, сельскохозяйственной техники, автомобильных запчастей, тепличных комплексов, лекарств, товаров из пластмассы, спецодежды, а также крупной бытовой техники.

«Создание ТОР «Зеленодольск» позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующих предприятий, повысить инвестиционную привлекательность территории города, создать 2,5 тыс. постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в объеме более 7,6 млрд рублей», — сказано в сообщении правительства.

Логику разделения по видам деятельности «Реальному времени» объясняла замминистра экономики РТ Наталья Таркаева: «В Чистополе не может быть резидентом ТОСЭР тот, кто занимается производством точной измерительной техники, в Зеленодольске — тот, кто входит в производственную цепочку ОПК, так как здесь градообразующими являются POZIS и Зеленодольский завод им. Горького, а в Нижнекамске — тот, кто занимается производством каучуков (здесь работает «Нижнекамскнефтехим»)».

Судя по постановлениям, на статус резидента ТОСЭР компании могут претендовать при определенном минимальном объеме инвестиций, для каждого города он разный. В Зеленодольске нижний порог инвестиций составляет 10 млн рублей, в Нижнекамске — 15 млн рублей, а в Чистополе — 2,5 млн рублей. Кроме того, резидентам предъявляются требования по созданию постоянных рабочих мест: в ТОСЭР Нижнекамска и Зеленодольска — по 20 мест на одну компанию, в Чистополе — по 10.





Наталья Таркаева: «В Чистополе не может быть резидентом ТОСЭР тот, кто занимается производством точной измерительной техники, в Зеленодольске — тот, кто входит в производственную цепочку ОПК, а в Нижнекамске — тот, кто занимается производством каучуков». Фото Олега Тихонова



По ТОСЭР на город

До вчерашнего дня в Татарстане была только одна территория опережающего развития — в Набережных Челнах, созданная в январе 2016 года. Сейчас там 15 резидентов. Среди них — завод по изготовлению пирожных Macarons Сергея Акульчева, производство мясных продуктов АПК «Камский» (принадлежит «Камскому бекону»), завод спортивных клюшек «Заряд», который открыл хоккеист Данис Зарипов со своими бизнес-партнерами, и др. В Челнинскую ТОСЭР привлечено 20 млрд рублей инвестиций, количество созданных рабочих мест — более 3,6 тыс.

Территория в Набережных Челнах предлагает инвесторам ряд налоговых и иных преференций: налог на прибыль для ее резидентов в первые 5 лет снижен до 5%, налог на имущество и таможенная пошлина — до 0%.

Добиваться создания промышленных площадок с особым режимом в нескольких городах Татарстана региональные власти стали вскоре после появления челнинской ТОСЭР. Заявки на получение статуса территории опережающего развития Чистополь, Нижнекамск и Зеленодольск подали в августе этого года. Из них больше шансов получить этот статус было у Зеленодольска и Чистополя, отмечали эксперты «Реального времени». В Минэкономики РТ надеялись, что статус ТОСЭР смогут получить все три города, но конкретных прогнозов не давали. Тем не менее в августе Минэкономразвития России одобрило все три заявки Татарстана.





Ирина Макиева советовала Рустаму Минниханову подавать заявки на создание ТОСЭР по всем моногородам, которых в республике семь. Фото prav.tatarstan.ru



Актуальность создания ТОСЭР повысилась после моратория на создание особых экономических зон (ОЭЗ) — в прошлом году правительство неожиданно заявило, что большая часть созданных ОЭЗ неэффективны, а инвестиции в них плохо окупаются. Напомним, в Татарстане действуют две ОЭЗ — «Алабуга» и «Иннополис».

В начале нынешнего года зампред «Внешэкономбанка» и член набсовета Фонда развития моногородов Ирина Макиева советовала президенту РТ Рустаму Минниханову подавать заявки на создание ТОСЭР по всем моногородам, которых в республике семь (к ним относятся также Елабуга, Камские Поляны и Менделеевск).

Зеленодольск и Набережные Челны по критериям правительства РФ относятся к монопрофильным городам с наиболее сложным социально-экономическим положением, а Нижнекамск — к городам со стабильным положением.