«Даже сказка спать ложится»: нижнекамцы уступили «Сибири»

Все нормально, просто «Нефтехимик» устал

В Нижнекамске в этом сезоне эйфория. «Нефтехимик» впервые за долгое время вышел на первые роли и претендует ни много ни мало на лидерство в Восточной конференции КХЛ. В очередной встрече регулярного чемпионата КХЛ «волки» встречались с «Сибирью», еще недавно считавшейся главным возмутителем спокойствия в лиге. Теперь ей на смену пришли нижнекамцы, которые по всем раскладам были фаворитами отчетного поединка. Но что-то пошло не так. Подробности — в материале «Реального времени».

Назаров — на «Матч всех звезд», «Нефтехимик» — в плей-офф

Пока хоккейная общественность в России горячо обсуждает возможное сокращение количества клубов в КХЛ (и, соответственно, исключение команд из лиги), нижнекамские болельщики в этом сезоне получили гораздо более приятные поводы для разговоров. «Волки» продолжают идти в лидирующей группе и вовсю готовятся обойти казанских «барсов». В силу этого, а также благодаря успешной маркетинговой работе со зрителями, «Нефтехимик» уже не значится в числе возможных кандидатов на выбывание, поэтому внимание в Нижнекамске сконцентрировано на позитивных новостях. Так, например, на неделе стало известно, что главный тренер «волков» Андрей Назаров будет работать на «Матче всех звезд КХЛ».

Активно работает «Нефтехимик» и на трансферном рынке. Последним приобретением команды стал шведский форвард Деннис Эверберг, перебравшийся из омского «Авангарда». Нападающий сходу влился в коллектив и уже забил в обоих матчах, в которых принимал участие. На шведа тренерский штаб команды возлагает большие надежды, прежде всего имея в виду плей-офф. Так что сейчас Эверберг проходит лишь обкатку, а голы, скорее, «для закрепления материала». Требовать от него результативности будут чуть позже.

А вот сибирские скандинавы уже акклиматизировались в своей команде и стали ее настоящими лидерами. Нападающий Александр Бергстрем в последних 7 матчах набрал уже 9 очков (5+4), его коллега по амплуа Патрик Закриссон не уходит со льда без набранных баллов третью игру подряд. Хорошая игра легионеров позволяет идти «Сибири» на близком расстоянии от зоны плей-офф, но проигрыш «Салавату Юлаеву» со счетом 3:6, возможно, немного выбил команду из колеи. А в следующем матче сибиряков ожидал «Нефтехимик», которому новосибирцы уступили в первой встрече в Нижнекамске — 1:4.

Нападающий Александр Бергстрем в последних 7 матчах набрал уже 9 очков



Шведы гнут свою линию

Уже на 1-й минуте встречи «Сибирь» неожиданно легко открыла счет — это Тичар подкараулил ошибку защитников «Нефтехимика», которые в этот момент находились в «спящем режиме». Однако тренерский штаб гостей хоть и ругался на своих игроков, допустивших такую оплошность, все же потребовал у арбитров матча видеопросмотр. И оказался прав: после десятиминутного совещания с видеоассистентом судья принял решение не засчитывать шайбу хозяев, чем привел в недоумение зрителей.

Впрочем, «волки» так и не сумели проснуться даже после такого «звоночка». «Сибирь» плотно закрыла нижнекамцев в их зоне и все-таки открыла счет. Идеальную комбинацию расчертили шведы: Закриссон набросил, а Бергстрем красиво переправил в правую от вратаря «девятку» — 1:0. Не слишком удачно в этом эпизоде действовал Куликов, позволивший сопернику выскочить прямо из-за спины. Тем временем «Сибирь» не останавливалась и организовала еще один опасный выпад к воротам Макарова. Тот же Бергстрем уже готов был удвоить счет, но добился лишь удаления Александра Авцина.

Шведы вообще были самыми заметными игроками хозяев на площадке. Закриссон и Бергстрем раз за разом находили позиции для опасных бросков и лишь великолепная игра голкипера гостей Макарова останавливала команду Владимира Юрзинова. Но удержать соперника нижнекамцы все равно не смогли. Ермаков продрался по правому флангу атаки и выкатил на все того же Бергстрема, который оформил дубль — 2:0. «Нефтехимик» проснулся и организовал давление на ворота Красикова. Массированная атака подопечных Назарова за 2 минуты до конца периода закончилась голом — хозяева откровенно забыли на своем пятачке Нестрашила, который хладнокровно разобрался с вратарем «Сибири» — 2:1.

Назаров отреагировал на происходящее на площадке заменой вратаря



Бесшабашный хоккей и ошибки

В перерыве матча Эмиль Галимов во флеш-интервью предположил, что во втором периоде его команда будет действовать агрессивно с первых минут. Однако на деле оказалось несколько иначе, и стартовый отрезок второй двадцатиминутки полностью повторил начало матча. Это Артем Артемов выцарапал шайбу в сутолоке ворот Макарова и забил третий гол своей команды. Впрочем, «Нефтехимику» удалось очень быстро ответить. Марат Хайруллин подхватил шайбу возле своей синей линии, дошел до лицевой и поразил дальний угол ворот Красикова — 3:2.

Такой ход событий поспособствовал водворению на площадке бесшабашного хоккея. Обе команды действовали на максимальных скоростях, стараясь как можно чаще подлавливать друг друга на контратаках. Такая игра не обходится без ошибок, так что не удивительно, что очередная шайба была заброшена вследствие хаоса в своей зоне. Куликов и Огурцов не разобрались друг с другом, и Левицкий оказался с глазу на глаз с Макаровым, который в этом моменте свою команду спасти не сумел — 4:2.

Назаров отреагировал на происходящее на площадке заменой вратаря. Хотя самого Макарова винить в пропущенных шайбах вряд ли стоит. Вину в них справедливо будет разделить на всех игроков команды, ведь проблемы у «Нефтехимика» в этот вечер были не только из-за игры на последнем рубеже.

Побывала в воротах «Нефтехимика» и шестая шайба, автором которой стал Владимир Первушин



Ничто не длится вечно...

Интересно, что при семи удалениях у обеих команд все шесть шайб были заброшены исключительно в равных составах. Больше всего поражало то, что «Нефтехимик» в большинстве совершенно не создавал опасных моментов, и более того, не так много наносил бросков по воротам. А вот в меньшинстве «волки» огрызались регулярно, несколько раз убегая в острые контратаки.

Третий период эту тенденцию пресек. И снова, как и в случае с первыми двумя голами, нижнекамцы оставили перед неприкрытым углом ворот шведского нападающего «Сибири». На сей раз повезло Закриссону, которому команда хозяев мастерским розыгрышем создала максимально комфортные условия для распечатывания ворот Ильи Ежова — 5:2. Вратарь нижнекамцев тянулся к шайбе изо всех сил, но сохранить свою «сухую» серию не смог, остановив секундомер рекорда на отметке 157 минут.

Побывала в воротах «Нефтехимика» и шестая шайба, автором которой стал Владимир Первушин, оказавшийся в гордом одиночестве возле дальней штанги — 6:2.

Несмотря на счет, посыпать голову пеплом нижнекамским болельщикам не стоит. Команда провела плохой матч, но это, скорее всего, лишь стечение нескольких обстоятельств, рано или поздно сказывающихся на игре.

Видеообзор матча

У «волков» в этой встрече было слишком много удалений и ошибок на синей линии при выходе из своей зоны. Все это объясняется фактором усталости и недостаточной физической готовности. «Сибирь» не показала какой-то выдающийся хоккей — скорее, воспользовалась своим более свежим состоянием. «Нефтехимик» же остается все таким же организованным клубом, а обидное поражение станет хорошим уроком перед играми плей-офф.

Зульфат Шафигуллин, видео khl.ru, фото vk.com/hcsibir1962