«Политические мертвые души»: в Татарстане массово ликвидируют реготделения партий

Татарстан попрощался с региональным отделением «Партии Великое Отечество» консерватора Николая Старикова

Фото: партиявеликоеотечество.рф

В Татарстане массово ликвидируют региональные отделения непарламентских партий: за последние два года Верховный суд РТ рассмотрел без малого три десятка дел, связанных с прекращением или приостановлением деятельности таких организаций, по иску Минюста РФ. Сегодня суд рассмотрел сразу два таких дела, и в обоих случаях, по заявлению истца, реготделения существовали лишь на бумаге. Существование таких «мертвых душ» представитель ведомства объяснил особенностями российского законодательства, обязывающего всероссийские партии массово открывать отделения в регионах. Подробнее — в материале «Реального времени».

Кампания по борьбе с «мертвыми душами»

Сегодня Верховный суд РТ ликвидировал региональные отделения сразу двух российских политических партий: «Партии Великое Отечество» и «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров». Иски о ликвидации подавало управление Минюста РФ по РТ, в обоих случаях ведомство ссылалось на неисполнение партиями обязательств по предоставлению регулярной отчетности о своей деятельности. Представители реготделений партий в суд не являлись.

Эти процессы являются частью массовой кампании по ликвидации региональных отделений политических партий, которые хоть и существуют на бумаге, но фактически уже не ведут деятельности. В 2017 году Верховный суд РТ рассмотрел 16 дел о ликвидации или приостановлении деятельности таких подразделений, в 2016-м — 13 таких дел. В сегодняшнем суде представитель управления Минюста РФ по РТ вполне закономерно назвал ликвидируемые реготделения партий «мертвыми душами».

Сегодня Верховный суд РТ ликвидировал региональные отделения сразу двух российских политических партий. Фото Максима Платонова



Особенности российского законодательства

На процессе по ликвидации партии «Добрых дел» представитель Минюста пояснил, как возникают бездействующие реготделения партий и с чем связана их пассивность.

— Это связано с особенностями российского законодательства в отношении партий. Когда регистрируется всероссийская партия, для них есть условие — в течение полугода они должны создать региональные отделения не менее чем в половине субъектов РФ. <….> Соответственно, они лихорадочно в течение полугода пытаются создать [сеть отделений], уговаривают, уламывают, вовлекают знакомых своих знакомых. Полгода прошло, они представили в Минюст России документы, что у них есть 45 региональных организаций, их зарегистрировали — и они тут же про реготделения забыли. Самое интересное, что создать-то они создали, но потом деятельность не поддерживают. Получается, что региональные отделения для большинства партий нужны только на этот узкий полугодовой период.

Текущее количество политических партий в Татарстане представитель Минюста оценил в 61 единицу. «Из них реально в выборах участвуют не больше дюжины, и то это с муниципальными», — добавил он. Также он пояснил, что в случае с партией «Добрых дел» региональное отделение само попросило Минюст ликвидировать организацию через суд.

— У них возник конфликт с руководством головной организации. Люди, которые создали региональное отделение, через год захотели из него выйти. Но их не хотели отпускать из партии, несмотря на заявление, а по законодательству руководитель организации не может просто взять и исключиться из ЕГРЮЛ, если не найдет себе замену. Замену они найти не могут, поэтому оказались в положении каких-то крепостных. Различные контролирующие организации требуют с них разные отчеты по совершению каких-либо действий, а они ничего делать не хотят. То есть в данном случае это с нашей стороны не карательная мера, а помощь людям, которые хотят расстаться с партией, но уйти из нее никак не могут.

Основателем и лидером «Партии Великое Отечество» был писатель и публицист, сторонник консервативных взглядов и противник либералов Николай Стариков. Фото nstarikov.ru

Отметим, что основателем и лидером «Партии Великое Отечество» был писатель и публицист, сторонник консервативных взглядов и противник либералов Николай Стариков. К слову, его книга «Национализация рубля» получила «Книжную премию Рунета».

Связаться с главой штаба «Партии Великое Отечество» в Татарстане Артуром Нуртыновым корреспонденту «Реального времени» не удалось. Председатель местного отделения партии в Нижнекамске Вадим Петров отказался комментировать решение ВС РТ о ликвидации, заявив при этом, что узнал о решении суда только от корреспондента «Реального времени». Таким же образом отреагировал глава местного отделения партии в Казани Олег Егоров. В самой партии на запрос издания пока не ответили.

Президент партии «Добрых дел» Андрей Кириллов прокомментировал ликвидацию реготделения следующим образом: «Ну и пусть. У нас все хорошо, людей выдвигаем».

Тишина на партийном фронте

На федеральном уровне все эти партии, как правило, функционируют: так, партия «Российский трудовой фронт», отделение которой в Татарстане было ликвидировано в мае 2017 года, даже выдвинула своего кандидата в президенты. А «Партия Налогоплательщиков» попала в поле зрения Генпрокуратуры в связи с «пропагандой неуплаты налогов». Однако никаких новостей, связанных с деятельностью отделений этих партий в Татарстане за последние годы, корреспонденту «Реального времени» найти не удалось. Самым крупным «следом» можно считать страницу «Партии Великое Отечество» во «ВКонтакте», на которую подписан 161 пользователь, а также новость о том, что члены этой партии в Татарстане «определили стратегию и тактику сбора подписей на думских выборах 2016 года».

Олег Егоров описал деятельность партии как «просветительскую». Фото партиявеликоеотечество.рф



Глава реготделения партии в Казани Олег Егоров описал деятельность партии как «просветительскую».

— Здесь непосредственно общение с населением. Занимаемся всем тем, что записано в уставе партии и не запрещено законом (целями партии в уставе значатся в числе прочего «восстановление полного государственного суверенитета и возвращение России в число ведущих и сильнейших держав мира», — прим. ред.). Из больших мероприятий — участие в митинге в День народного единства. Остальное так, внутренняя рутина.

Егоров добавил, что сейчас партия не выдвигает своих кандидатов в какие-либо органы власти в связи с финансовыми вопросами.

Несогласные среди ликвидированных

Не все региональные отделения партий соглашаются с вердиктом суда о ликвидации. К примеру, первый секретарь рескома татарстанского отделения политической партии «Российский объединенный трудовой фронт» Риф Зарифуллин обжаловал решение о ликвидации, однако жалоба была возвращена в связи с пропуском отведенного на обжалование срока.

При этом управление Минюста РФ по РТ иногда пытается ликвидировать или приостановить деятельность реготделения партии по нескольку раз. Так было, например, с отделением «Альянса зеленых — народной партии» в РТ. В 2016 году управление Минюста попросило суд приостановить его деятельность, так как оно не подало в ведомство обязательные сведения о поступлении и расходовании средств за третий квартал 2015 года. Однако это отделение уже было ликвидировано в 2015 году, но соответствующие изменения в ЕГРЮЛ не внесли.

Риф Зарифуллин обжаловал решение о ликвидации отделения «Российского объединенного трудового фронта», однако жалоба была возвращена в связи с пропуском отведенного на обжалование срока. Фото gossov.tatarstan.ru

Кроме того, иногда суд прекращал производство. В 2016 году той же самой партии «Добрых дел» и «Российской партии пенсионеров за справедливость» удалось устранить нарушения, выявленные Минюстом. В 2017 году еще два производства были прекращены из-за того, что у реготделений-ответчиков ликвидировали головную организацию, и смысл обращения терялся. Еще одно производство прекратили по ходатайству самого управления Минюста РФ по РТ.