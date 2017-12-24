Видео недели: Рогозин и Муму, «Владивосток 2000» от Набиуллиной и очень вежливый Путин

Топ-10 видеороликов по версии «Реального времени»

Рогозин и Муму

Шутка недели — «Дмитрий Рогозин: оказывается, утопить собаку намного сложнее, чем спутник».

Ничего подобного вице-премьер российского правительства, конечно, не говорил — наоборот, высказал намерение приютить у себя бедную таксу, поучаствовавшую в публичном эксперименте, который в соцсетях назвали «адом», «живодерством» и другими нехорошими словами.

Женщина, которая поет (и печатает деньги)



Центробанк России выпустил «просветительское» видео про новые купюры, в котором хорошо все от идеи до воплощения (и даже поющая глава ЦБ Эльвира Набиуллина).

А вот Казанский вертолетный завод создал ролик с громким рефреном «На фоне наших вертолетов все остальные, как болота», где все ровно наоборот:

Кто звонил Путину?

Заседание Совета по культуре и искусству в Кремле было прервано председательствующим на нем президентом России, которому понадобилось «срочно подойти к телефону».

«Прервемся ненадолго?» — спрашивает Владимир Путин с совсем нетребовательной интонацией. Возражающих не нашлось.

Приглашение на казнь

В Китае десятерых наркоторговцев и убийц приговорили к смерти и привезли на стадион — по всей видимости, чтобы расстрелять на глазах у тысяч зрителей.

Смертная казнь применяется в КНР чаще, чем где-либо (около 5 тысяч случаев в год). Вопреки распространенному мнению, казнят в Китае в основном не за казнокрадство и взяточничество, а за наркоторговлю в крупных размерах.

Не щадя живота своего

Хаски защищает свою беременную хозяйку от посторонних. Как сообщают китайские СМИ, пес не подпускает к ней никого, кроме ее супруга.

Тяжела и неказиста жизнь шансонного артиста



Михаил Шуфутинский не смог найти свободного кресла в «бизнес-лаунж» нового ростовского аэропорта. «Для меня места не нашлось. Сижу на ступенечке», — не преминул он пожаловаться «Ютьюбу».

Все мужики коалы



Эпичный бой двух коал на шоссе в Австралии.

Злой снеговик



В отсутствие снега в Нальчике развлекаются другими доступными способами. В данном случае — с помощью внезапно оживающего двухметрового снеговика (сделанного, конечно, не из снега).

«У меня тоже голос»



Ролик с одаренным английским ребенком-аутистом, поющим песню в супермаркете, набрал миллион просмотров на «Фейсбуке» за десять дней. Некоторое время назад мальчик не прошел отборочный тур в детском шоу «Голос». Может быть, поэтому до публикации видео он не верил в свой талант.

Чудеса гражданской позиции



Сайт МВД по РТ опубликовал видео нападения на офис микрофинансирования в Московском районе Казани. Мужчина пришел в него с ножом и стал требовать деньги у сотрудниц офиса. Удивительно другое — что спугнутый криками женщин 27-летний злоумышленник был задержан на улице мужем одной из них.