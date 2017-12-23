Казанская епархия вышла победителем в споре с «Братством Святой Троицы»

Арбитражный суд РТ вновь отказал в возврате храма Георгия Победоносца независимой православной организации

Накануне в Арбитражном суде РТ завершилась очередная фаза конфликта между Казанской епархией РПЦ и независимой православной религиозной организацией «Братство Святой Троицы». Противостояние связано со зданием церкви в Набережных Челнах и земельным участком под ним, общая стоимость которых превышает 90 млн рублей. «Братство» заявляет, что передало участки под давлением и с формальными нарушениями. При этом вчера стороны обвинили друг друга в махинациях с документами. Подробнее — в материале «Реального времени».

Очередной раунд остался за РПЦ

Арбитражный суд РТ отказал в удовлетворении иска набережночелнинской православной религиозной организации «Братство Святой Троицы» к Казанской епархии РПЦ. Истец просит суд признать недействительным договор безвозмездной передачи епархии здания церкви Георгия Победоносца и двух земельных участков — общая кадастровая стоимость этого имущества составляет почти 90 млн рублей.

В ходе заседания представитель РПЦ также напомнил, что ранее в Поволжском арбитражном суде устояло решение суда по схожему иску «Братства» к епархии. В нем речь шла о сделке по передаче того же здания церкви и тех же земельных участков, однако в том случае «Братство» просило признать недействительной доверенность, на основании которой заключался договор. По пояснению представителей «Братства», эту доверенность выдал глава организации Николай Мясников некоему представителю епархии, а тот уже заключил сделку.

Арбитражный суд РТ отказал в удовлетворении иска набережночелнинской православной религиозной организации «Братство Святой Троицы» к Казанской епархии РПЦ. Фото Максима Платонова

Арбитражное и уголовное дело

Судебное заседание стало еще одной страницей в конфликте «Братства Святой Троицы» и Казанской епархии вокруг спорного храма. «Реальное время» уже писало об истории этого противостояния. Строительство здания храма началось еще в начале 2000-х годов, землю под него предоставили городские власти. Завершилась стройка в 2015 году, а в начале 2016-го между «Братством» и Казанской епархией был заключен договор безвозмездной передачи здания церкви и земельных участков.

При этом и представители «Братства» в суде, и глава организации Николай Мясников утверждали, что договор был заключен под давлением со стороны силовых органов. Оно заключалось в том, что на Мясникова завели дело о мошенничестве, а сотрудники правоохранительных органов якобы выдвинули ему ультиматум: или он подписывает договор, или отправляется в СИЗО. Также давление якобы оказывалось и на членов совета «Братства» (управляющий орган общества), которые подписали протокол собрания, позволивший заключить эту сделку. Вскоре после подписания дело против Мясникова было закрыто.

Казанская епархия пока официально не прокомментировала «Реальному времени» ситуацию вокруг спорного храма и заявления Мясникова.

Версия РПЦ: а был ли протокол?

Ранее юристы «Братства» утверждали, что заключение договора по передаче храма и земли под ним противоречит уставу организации: по нему сделки на сумму более 500 тысяч рублей должен одобрять не совет «Братства», а его общее собрание, на которое созывают всех его членов (54 человека). Но вчера представитель Казанской епархии пояснил, что дело обстоит немного иначе.

— Доводы истца о том, что совет братства не имел полномочий осуществить эту сделку, декларативны, голословны и бездоказательны. Суд рассматривал материалы дела, изучил вопрос о легитимности доверенности, и в этом деле поставили точку. Что касается проведения самой сделки — в суд предоставлен устав «Братства» на момент совершения сделки. Никакие полномочия, которые запрещали бы совету братства провести эту сделку, уставом «Братства» не предусмотрены. Протокола, на который ссылается истец, не было на момент совершения сделки. Мясников лично приехал к нотариусу, лично выдал доверенность, представители братства привезли протокол, что они разрешают проведение сделки.

Ранее юристы «Братства» утверждали, что заключение договора по передаче храма и земли под ним противоречит уставу организации. Фото pravchelny.ru



Это следует и из искового заявления — представитель истца ссылается на протокол собрания от 6 января 2014 года, в котором принимали решение о необходимости одобрения крупных сделок на общем собрании, а не на сам устав.

В связи с этим представитель епархии даже обвинил «Братство» в махинациях с документами.

— Если бы и был такой протокол, запрещающий подобную сделку, то в течение трех дней должны были быть поданы документы в Минюст. К сожалению, эти действия не были проведены, и теперь мы понимаем, почему они не были проведены. Да потому что протокол появился задним числом! — заявил в суде представитель ответчика.

Позже юрист епархии добавил, что лишь предполагает появление протокола задним числом. Он также рассказал, что лично присутствовал у нотариуса при выдаче доверенности.

Версия «Братства»: а было ли собрание?

Представители «Братства» вновь заявили о недобровольном характере заключения спорной сделки. На этот раз речь идет о другом протоколе собрания «Братства», том самом, который привезли Мясникову и который разрешал сделку. Этот протокол датирован 15 января 2015 года (что интересно, значительно раньше, чем началось уголовное преследование Мясникова). Представители «Братства» считают, что в действительности это собрание не проводилось вовсе.

— Вы видели показания людей, которые заявили, что собрание не проводилось! — настаивал юрист истца.

– Нет, я не нахожу в этих объяснениях объективной позиции, что не проводилось. Из представленных документов видно, что они присутствовали, протокол подписывали.

Один из юристов «Братства» Казым Зейнанов заявил, что членам совета «Братства» якобы также угрожали уголовным преследованием, поэтому они и подписали спорный протокол. Фото vk.com



Сами объяснения были зачитаны в суде лишь частично — в них один из членов совета «Братства» утверждал, что ему неизвестно, кем именно был изготовлен протокол собрания, но о самом факте собрания не говорилось ничего.

Позже один из юристов «Братства» Казым Зейнанов заявил корреспонденту «Реального времени», что членам совета «Братства» якобы также угрожали уголовным преследованием, поэтому они и подписали спорный протокол.

История не заканчивается

В прениях представители истца вновь сослались на необходимость одобрять крупные сделки на общих собраниях и о принуждении, которое якобы имело место при совершении сделки. При этом судья не дал высказаться в прениях представителю ответчика, но непохоже, что тот был в обиде: судья всего на секунду ушел в совещательную комнату, а вернувшись, постановил отказать «Братству Святой Троицы» в удовлетворении иска.

Казым Зейналов после суда заявил, что, вероятнее всего, «Братство» будет обжаловать и это решение суда.