Еще один татарин попробует покорить Дальний Восток

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По следам Камиля Исхакова: станет ли Ринат Билялетдинов спасителем хабаровского СКА?

Фото: Роман Хасаев

Проведя 3 года в статусе «безработного», Ринат Билялетдинов вернулся в российский футбол: бывший тренер казанского «Рубина» на этой неделе возглавил хабаровский СКА. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о новой команде Рината Саяровича и оценивает его шансы на посту главного тренера.

«Положительно оцениваем работу Билялетдинова в «Рубине»



На днях стало известно, что бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов возглавит хабаровский СКА. Договор между клубом и специалистом будет подписан в январе — осталось лишь урегулировать некоторые тонкости, в том числе и срок самого контракта. На этом посту он сменит Алексея Поддубского, которого перевели на должность спортивного директора хабаровчан.

Между тем, перед Ринатом Саяровичем поставлена задача сохранения командой прописки в Премьер-лиге. Об этом официальному сайту клуба сообщил председатель его попечительского совета Аркадий Мкртычев. Он подчеркнул, что приглашение Билялетдинова позволит не только решить эту задачу, но и поспособствует дальнейшему развитию «СКА Хабаровск».

Перед Ринатом Саяровичем поставлена задача сохранения командой прописки в Премьер-лиге. Фото fcska.ru

— Хорошие рекомендации о профессиональных и личных качествах Рината Саяровича мы получили как от его коллег по тренерскому цеху, так и от футболистов, с которыми он работал в разные периоды его тренерской карьеры. Руководство ФК «СКА-Хабаровск» рассчитывает, что высокая квалификация и многолетний опыт нового тренерского штаба позволит нашей команде выйти на новый уровень и решить поставленную задачу — сохранить место в Премьер-лиге», — сказал Мкртычев.

Кроме того, по словам главы попечительского совета, в клубе прекрасно осведомлены о возможностях Билялетдинова в плане работы с молодежью. Здесь Мкртычев особо выделил период его работы в казанском «Рубине».

— Ринат Саярович за долгие годы работы в российском футболе зарекомендовал себя только с положительной стороны. Особенно стоит отметить его талант и умение работать с молодыми игроками. Оцениваем мы положительно и период его карьеры в казанском «Рубине». При нем «Рубин», не обладая большим бюджетом, демонстрировал качественный футбол и был по-настоящему тренерской командой. Более того, именно при нем несколько игроков тогда впервые получили вызов в первую сборную России, — сказал официальному сайту Мкртычев.

Именно при нем засверкала звездочка Эльмира Набиуллина, которого даже признали лучшим молодым игроком России. Фото Романа Хасаева



В Казани вспоминают добрым словом

Вопреки словам руководства «СКА Хабаровск», отношение к «футбольному» Билялетдинову в Казани довольно неоднозначное. Напомним, он возглавлял «Рубин» в период с 2014 по 2015 год, «зацепив» сразу три футбольных сезона. Огромную непопулярность среди болельщиков тренер заработал в первые полгода работы с «рубиновыми», приняв довольно сомнительные кадровые и игровые решения. Однако первый же полноценный сезон с Билялетдиновым закончился для команды выходом в еврокубки, и волна недовольства специалистом слегка спала.

Тот поход в Европу до сих пор остается последним для казанского клуба, однако сам Билялетдинов вскоре был уволен. Поводом для этого послужил провальный старт в чемпионате страны — день закрытия летнего трансферного окна, 31 августа, стал для специалиста последним у руля команды. Вопросов это решение не вызвало, качество игры и последнее место в турнирной таблице явно не то достижение, к которому стремятся в «Рубине».

В чем с Мкртычевым не поспоришь, так это в том, что Билялетдинов всегда был симпатичен футбольной общественности своей работой с молодежью. Сразу после прихода в «Рубин» Ринат Саярович не растерялся и вместо ушедших за Бердыевым игроков сделал ставку на молодых футболистов и тех, с кем уже когда-то работал. Именно при нем засверкала звездочка Эльмира Набиуллина, которого даже признали лучшим молодым игроком России. Пробились в основной состав с Билялетдиновым Портнягин и Камболов, а Канунников и Оздоев стали вызываться в сборную на постоянной основе.

СКА на сегодня набрал всего лишь 12 очков в 20 матчах, отставая от зоны стыковых матчей на 8 баллов. Фото fcska.ru



«Хабаровску даже Гвардиола не поможет остаться в РФПЛ»

Положение, в котором Билялетдинов подхватывает нынешний СКА, чем-то напоминает рубиновское образца сезона 2013/14 годов — тогда Билл также пришел в середине чемпионата. Правда, дела у казанцев обстояли все-таки не так плачевно и спасать команду от вылета не пришлось. С чем-то подобным Билялетдинов столкнулся чуть позже, однако исправить положение не сумел, за что и был уволен.

СКА на сегодня набрал всего лишь 12 очков в 20 матчах, отставая от зоны стыковых матчей на 8 баллов. Годится ли Билялтдинов для роли кризисного менеджера, неизвестно, тем более что у хабаровского клуба есть очень мощная специфика, связанная с дальними перелетами. С подобными нагрузками справляется не каждый тренер, так что легко Билялетдинову точно не будет. Скорее всего, руководители хабаровской команды польстились именно на умение тренера работать с молодыми кадрами. В СКА сейчас хватает перспективных игроков, причем многие из них находятся в той же ситуации, в какой были до прихода Билялетдинова футболисты «Рубина».

Корреспондент «Реального времени» спросил у известного футбольного агента Алексея Сафонова его мнение о шансах и перспективах хабаровского клуба.

— Как вы оцениваете этого тренера? Что он должен показать по замыслу руководства «СКА Хабаровск»?

— Видно, устал человек сидеть без работы. Это первое. А во-вторых, «СКА Хабаровск» даже Гвардиола не поможет остаться в Премьер-лиге. Я думаю, эта команда вылетит напрямую, без «стыков». В клубе фактически произошла мини-революция. Все должности, начиная с тренера и заканчивая генеральным директором, заняли новые люди. Но Премьер-лига — не плацдарм для экспериментов. Чтобы сохранить прописку в РФПЛ (без переходных матчей), команде хватает 30 очков за сезон. Сейчас у хабаровчан 12 очков, значит, им надо из 10 оставшихся игр выиграть 6. Я в это не верю.

Очень неплохо выглядит Павел Карасев, купленный в конце августа у махачкалинского «Анжи». Фото fcska.ru



— Почему именно Билялетдинов? Для воспитания молодых футболистов?

— До Хабаровска 8 часов лета в одну сторону и столько же в обратную. Кто из перспективных молодых захочет так ездить? В принципе, у них есть свои кадры. Например, Пуцко неплохой центральный защитник, хотя вот в «Уфе» он не задержался. Или Савичев, который в дубле «Спартака» был одним из лучших, мне, по крайней мере, нравится его манера игры. Он явно выделялся в «красно-белой» молодежке. Также там есть Федотов, тоже неплохого уровня воспитанник донецкого «Шахтера», хорошо обученный игрок. Но если быть откровенным, тот состав, что имеется у команды на данный момент, совпадает по силе с местом, которое они занимают в турнирной таблице, — считает Сафонов.

Помимо вышеназванных футболистов, в составе СКА есть еще несколько любопытных игроков, которым может помочь сотрудничество с Билялетдиновым. Во-первых, это Николай Калинский, выступавший в московском «Локомотиве» во времена как раз Рината Саяровича. В этом сезоне он уже успел закрепиться в основном составе, так что с новым тренером Николай, возможно, наконец удивит российскую общественность. Во-вторых, очень неплохо выглядит Павел Карасев, купленный в конце августа у махачкалинского «Анжи». К 25-летнему полузащитнику должна перейти роль Оздоева времен работы Билялетдинова с «Рубином». Тогда Магомед «доигрался» до сборной, так что перспективы у Карасева неплохие.

Скорее всего, Билялетдинову не удастся сохранить своей новой команде прописку в Премьер-лиге. Вероятнее всего, ее руководство прекрасно понимает «исходные данные» и уже начало подготовку к следующему сезону. Ставка на Билла может быть вполне оправданным шагом, если иметь в виду подготовку талантливого и молодого «костяка» для выступления в ФНЛ. К тому же тренер, известный своей работой с молодежью, вполне может успеть до лета подготовить хотя бы парочку «паспортистов» для дальнейшей перепродажи.