«Мне очень нравится давать имена деревянным зверушкам»

Как Инна Стрыхарь, дочь известного деревщика, сама полюбила забивать гвозди, орудовать лобзиком и научилась отличать породы дерева

Инна Стрыхарь, владелица мастерской Joojooka, выросла в мастера из подмастерья. Причем из подмастерья своего папы, которому 15 лет назад взялась помочь. Как работать по 24 часа в сутки и продолжать любить свое дело, она рассказала «Реальному времени». Этим материалом мы продолжаем серию публикаций про людей, которые смогли сделать ремесло своим делом и преуспели в нем.

Новый год — жаркая пора для мастеров, договориться об интервью практически невозможно, работа у них идет едва ли не круглосуточно. Это тот праздник, когда предметы, выполненные вручную, особенно востребованы. Из мастерской Инны Стрыхарь только-только уехали корпоративные подарки для КВЗ (500 с лишним изделий, которые она сделала за месяц), как она переключилась на десятки сувениров, которые нужно успеть сделать для частных и корпоративных заказчиков, а также к новогодним маркетам.

— Кажется, символы Нового года стали моей визитной карточкой. В прошлом году это был деревянный Петушок Петя (наверное, миллион их сделала), а в этом — веселые собачки, у них тоже у всех есть имена. Вообще мне, да и моим клиентам, очень нравится давать имена деревянным зверушкам. Они же все вручную сделаны, все — особенные. Как-то у меня были лоси — Фердинанд, Валера, Ришат. Их все очень полюбили.

Образование у Инны творческое (дизайнер одежды), хотя совсем из другой сферы, однако отцу удалось увлечь дочь обработкой дерева



Дело, которое Инна Стрыхарь назвала Joojooka, началось 15 лет назад. Ее папе Валерию в его багетной мастерской по состоянию здоровья потребовалась помощь. Инна попробовала и втянулась. Образование у нее творческое (дизайнер одежды), хотя совсем из другой сферы, однако папе удалось увлечь дочь обработкой дерева.

— Папу, наверное, вся Казань знает. У него я многому научилась. Могу и гвоздь забить, и лобзиком поработать, и одну породу дерева от другой отличить без труда, — рассказывает Инна. — Но мы занимаемся разными вещами. Так было всегда. Папа профессионально работает с деревом и тоже давно вырос из оформления «картин в рамочки». Он делает уникальные вещи — киоты для икон, реставрирует старинную мебель.

У названия Joojooka сентиментальная история. Оно родилось несколько лет назад вместе с дочкой Инны — Таисией.

— У нее было такое ласковое прозвище — Жужука. Тогда я как и многие мамы, вышедшие в декрет, увлеклась хэнд мейдом. Делала декор в стиле декупаж (сейчас мне смешно вспоминать об этом). Свое дело я назвала Joojooka, — делится Стрыхарь. — Сейчас у меня новый стиль, другой уровень работы, появилось много корпоративных клиентов, и название уже хочется поменять на что-то посерьезнее.

Раньше все изделия (а это деревянные сувениры, ящички, интерьерные украшения, рамы) Инна делала своими руками. Сейчас и объем, и сложность выросли так, что часть работ она отдает на производство. Но что всегда остается за мастером — это разработка дизайна и выбор материалов.

— Могу позволить себе отдать подрядчикам только техническую часть, там, где руками не справиться. Обычно это корпоративные заказы, новогодние подарки, например.

У названия Joojooka сентиментальная история. Оно родилось несколько лет назад вместе с дочкой Инны — Таисией



Несмотря на увеличение объема, бизнесом свое дело Инна Стрыхарь не называет — разве что микробизнесом.

— Но это уже и не хобби. Моя работа приносит сейчас не только радость, но и деньги, — говорит Инна, правда, оговаривается, — Я не могу похвастаться большими доходами. Ремеслом очень трудно зарабатывать. Если ты все делаешь своими руками, то у тебя нет выходных или оплачиваемого отпуска, нет графика с 9 до 18, надо пахать каждый день. Самое тяжелое время — перед праздниками. Работаю 24 часа в сутки, сотни собачек в этом году сделала. Но я бы все равно не променяла свою работу на офис. У меня есть постоянные заказчики, я их очень люблю. Люблю, когда приходят новые люди, это всегда интересно.

Основной канал продаж для Joojooka — сарафанное радио, хотя самый перспективный — соцсети. На развитие групп пока нет времени, да Инна и не считает себя талантливым продвиженцем.

— Мне тяжело рекламировать свое дело, я не продажник по натуре. Кто-то делает это легко, а я умею работать руками. Знаю, что нужно заниматься соцсетями — сейчас все продажи там. Но времени не хватает катастрофически. Так что лучше всего работает сарафанное радио. Я никому ничего не навязываю — люди сами приходят. Мне это нравится. Еще я каждый год участвую в Openspacemarket, это хорошая площадка для новых знакомств.

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