«Мне очень нравится давать имена деревянным зверушкам»
Как Инна Стрыхарь, дочь известного деревщика, сама полюбила забивать гвозди, орудовать лобзиком и научилась отличать породы дерева
Инна Стрыхарь, владелица мастерской Joojooka, выросла в мастера из подмастерья. Причем из подмастерья своего папы, которому 15 лет назад взялась помочь. Как работать по 24 часа в сутки и продолжать любить свое дело, она рассказала «Реальному времени». Этим материалом мы продолжаем серию публикаций про людей, которые смогли сделать ремесло своим делом и преуспели в нем.
Новый год — жаркая пора для мастеров, договориться об интервью практически невозможно, работа у них идет едва ли не круглосуточно. Это тот праздник, когда предметы, выполненные вручную, особенно востребованы. Из мастерской Инны Стрыхарь только-только уехали корпоративные подарки для КВЗ (500 с лишним изделий, которые она сделала за месяц), как она переключилась на десятки сувениров, которые нужно успеть сделать для частных и корпоративных заказчиков, а также к новогодним маркетам.
— Кажется, символы Нового года стали моей визитной карточкой. В прошлом году это был деревянный Петушок Петя (наверное, миллион их сделала), а в этом — веселые собачки, у них тоже у всех есть имена. Вообще мне, да и моим клиентам, очень нравится давать имена деревянным зверушкам. Они же все вручную сделаны, все — особенные. Как-то у меня были лоси — Фердинанд, Валера, Ришат. Их все очень полюбили.
Дело, которое Инна Стрыхарь назвала Joojooka, началось 15 лет назад. Ее папе Валерию в его багетной мастерской по состоянию здоровья потребовалась помощь. Инна попробовала и втянулась. Образование у нее творческое (дизайнер одежды), хотя совсем из другой сферы, однако папе удалось увлечь дочь обработкой дерева.
— Папу, наверное, вся Казань знает. У него я многому научилась. Могу и гвоздь забить, и лобзиком поработать, и одну породу дерева от другой отличить без труда, — рассказывает Инна. — Но мы занимаемся разными вещами. Так было всегда. Папа профессионально работает с деревом и тоже давно вырос из оформления «картин в рамочки». Он делает уникальные вещи — киоты для икон, реставрирует старинную мебель.
У названия Joojooka сентиментальная история. Оно родилось несколько лет назад вместе с дочкой Инны — Таисией.
— У нее было такое ласковое прозвище — Жужука. Тогда я как и многие мамы, вышедшие в декрет, увлеклась хэнд мейдом. Делала декор в стиле декупаж (сейчас мне смешно вспоминать об этом). Свое дело я назвала Joojooka, — делится Стрыхарь. — Сейчас у меня новый стиль, другой уровень работы, появилось много корпоративных клиентов, и название уже хочется поменять на что-то посерьезнее.
Раньше все изделия (а это деревянные сувениры, ящички, интерьерные украшения, рамы) Инна делала своими руками. Сейчас и объем, и сложность выросли так, что часть работ она отдает на производство. Но что всегда остается за мастером — это разработка дизайна и выбор материалов.
— Могу позволить себе отдать подрядчикам только техническую часть, там, где руками не справиться. Обычно это корпоративные заказы, новогодние подарки, например.
Несмотря на увеличение объема, бизнесом свое дело Инна Стрыхарь не называет — разве что микробизнесом.
— Но это уже и не хобби. Моя работа приносит сейчас не только радость, но и деньги, — говорит Инна, правда, оговаривается, — Я не могу похвастаться большими доходами. Ремеслом очень трудно зарабатывать. Если ты все делаешь своими руками, то у тебя нет выходных или оплачиваемого отпуска, нет графика с 9 до 18, надо пахать каждый день. Самое тяжелое время — перед праздниками. Работаю 24 часа в сутки, сотни собачек в этом году сделала. Но я бы все равно не променяла свою работу на офис. У меня есть постоянные заказчики, я их очень люблю. Люблю, когда приходят новые люди, это всегда интересно.
Основной канал продаж для Joojooka — сарафанное радио, хотя самый перспективный — соцсети. На развитие групп пока нет времени, да Инна и не считает себя талантливым продвиженцем.
— Мне тяжело рекламировать свое дело, я не продажник по натуре. Кто-то делает это легко, а я умею работать руками. Знаю, что нужно заниматься соцсетями — сейчас все продажи там. Но времени не хватает катастрофически. Так что лучше всего работает сарафанное радио. Я никому ничего не навязываю — люди сами приходят. Мне это нравится. Еще я каждый год участвую в Openspacemarket, это хорошая площадка для новых знакомств.
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