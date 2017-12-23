«Их нравы»: как молниеносный Баязид I проиграл войну и царство Тамерлану
Жизнь и смерть османского повелителя Баязида I Молниеносного
Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня он продолжит рассказ об османских правителях, на очереди — султан Баязид I.
Короновали на поле битвы
Если Мурат I был единственным среди султанов Османской империи, кто погиб на поле брани, то его сын Баязид I был единственным султаном, кто получил этот титул прямо на поле битвы. Четвертого султана государства Османов, правление которого закончилось поражением во время сражения при Анкаре в 1402 году от войск Тамерлана и одиннадцатилетним периодом междуцарствия, кроме его официального имени Баязид I, еще называли «Йылдырым» — молния. Но в отечественной историографии его называют Молниеносным. Турецкая историография приводит как минимум семь версий происхождения данного имени:
- Самой распространенной версией является та, что он получил это имя за быстроту маневров, которые он предпринял во время сражения при Некополе в 1396 году, когда в битве сошлись объединенные войска короля Венгрии Сигизмунда, Французского королевства, Венецианской республики и Ордена госпитальеров и армия султана Баязида I.
- По другой версии это имя досталось ему во время сражения на Косовом поле, когда его отец Мурат I был убит сербским солдатом.
- А вот австрийский историк, востоковед, дипломат, исследователь и переводчик восточных литератур Йозеф барон фон Гаммер-Пургшталь считает, что Молниеносным его стали именовать за ту быстроту, с которой он приказал убить своего брата Якуб Бейа, едва взойдя на престол, что произошло на все том же Косовом поле.
- Турецкий историк Исмаил Хаккы Узунчаршылы полагает, что это все-таки связано со сражением против Караманидов при Конье, которое произошло в 1386 году.
- Османский историк XVll века Бостанзаде Яхъя Эфенди в своем труде «Тарих-и Саф» упоминал, что Йылдырымом султана прозвали за гневный и высокомерный нрав.
- Другой историк Сакаоглу, который занимался составлением биографий султанов Османской империи, считал, что Йылдырым — это тюркское имя, которое было дано султану при рождении.
- Придворный астролог и историк Ахмет Деде, в своем труде «Мюнаджимбашы тарихи» говорит, что это имя было ему дано исключительно за проявленный героизм и жестокость.
Поражение и междуцарствие
Вероятно, что первые три версии не соответствуют истине, так как в письме, написанном султаном Муратом I Али Бейу в 1386 году в связи с победой над Караманидами, он уже называет своего сына Йылдырым. Остальные версии являются пищей для размышления, но оставим это на суд историков.
Говорят, что имя влияет на судьбу человека. Если это так, то действительно, жизнь и судьба Баязида I была подобна молнии: яркой и трагичной. Он сверкнул на османском небосводе, сделал многое для расширения территорий как на Балканах, так и в Анатолии. Однако после себя оставил лишь пепелище и длительный период междоусобных войн, которые вели пятеро его сыновей в борьбе за престол с 1402 по 1413 годы. Данный период получил название «Фитрет донеми», что в отечественной историографии именуется как период междуцарствия. За относительно небольшой по меркам современной России срок правления, всего 13 лет, Баязид так и не смог осуществить свою самую главную мечту — завоевать Константинополь, который он осаждал четыре раза, но не добился успеха. Город на холмах и его окрестности все еще продолжали разделять его государство на Балканскую и Анатолийскую части. А конфликт с Тамерланом, который привел к неизбежному столкновению двух великих тюркских войск под Анкарой в знойные июньские дни 1402 года, отодвинул осуществление этой мечты еще как минимум на 50 лет. Кроме того, как было отмечено выше, поражение армии Баязида и его пленение подвели государство Османов к порогу развала и практической децентрализации. Лишь спустя 11 лет изнурительных междоусобных войн его младший сын Мехмед I (Челеби) смог одолеть своих братьев и стать единоличным правителем будущей империи.
Поистине, битва при Анкаре и столкновение двух крупнейших армий того времени это величайшая трагедия для всего тюркского мира и для всей тюркской истории. Если бы эти две силы вместо лобового столкновения объединились и двинулись бы в другом направлении, то это была бы уже совершенно другая история. Однако история, как известно, не терпит сослагательного наклонения.
Плененный Баязид I умирает 8 марта 1403 года в возрасте 43 лет в турецком городе Акшехире. Вокруг его смерти, что характерно для смертей многих правителей, до сих пор много споров и загадок. Одни считают, что он умер своей смертью, другие, что от болезни, третьи, что был отравлен, четвертые, что совершил самоубийство, и так далее. После сражения при Анкаре, Тамерлан возвращается в Самарканд, туда же он хотел отвезти своего пленника, однако состояние здоровья Баязида ухудшается, и Тамерлан отправляет его в Акшехир на лечение, где султан и скончался. Тело его было мумифицировано и хранилось в городе Кутахья до 1404 года, затем его младший сын Мехмед I перевез тело в Бурсу и предал земле.
Пожалуй, наиболее красочно жизнь османского султана Баязида I описана в трилогии Сергея Бородина «Звезды над Самаркандом». Третья книга из серии называется «Молниеносный Баязет». Рекомендовано к прочтению.
Справка
Булат Ногманов — исследователь, переводчик.
- Родился в 1985 году в селе Апастово Апастовского района Татарстана.
- В 2008 году окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави по специальности «Международные отношения».
- В 2010 году окончил магистратуру Анкарского университета по той же специальности.
- Участник этнографических экспедиций.
- Член татарстанского отделения Русского географического общества.
- Владеет английским, турецким и казахским языками.
- Публикуется также на портале http://www.islamosfera.ru/
комментарии
Такой буйной фантазии и наглости присваивать чужое ни у кого больше нет.
Ибо более ничего реального, ими самими сделанного, - так и не нашли.
И всё под предводительством монгол.
Напомнить кто разгромил тюрок?
Только сказки теперь про себя придумывают.
Б. Н.
Б. Н.
Или всё рисовали ещё будучи христианами?
Б.Н.
«Того, кто нарисует какое-либо изображение, Аллах будет наказывать до тех пор, пока он не оживит его, а он этого никогда не сможет сделать» (аль-Бухари).
«Каждый создающий изображения (окажется) в Огне, где за каждое созданное им изображение будет создан тот, кто станет мучить его в Аду. Если уж ты непременно должен делать это (то есть рисовать), то изображай деревья и всё то, в чём нет духа» (аль-Бухари; Муслим).
«Он (Тимур) пошел в город Дамаск… и был уже близок к окрестностям Иерусалима… И пришли жены мусульманских учителей… и говорят ему: „Ты являешься падишахом этой страны и по воле бога пришел спросить с тех, которые отвергли божие приказание… в этом городе все злодеи и мужеложники, особенно же лживы муллы… вызови наших начальников, и мы в присутствии их подтвердим все“… И последовало его приказание (войскам): „…принесите мне 700 000 голов и соорудите из них 7 башен… А если кто скажет: я Иисуса (то есть 'я христианин' — Авт.), к нему не подойти“»
То есть только христиан Тимур приказал не трогать!
Приказал истреблять только тех, кто не верит в Христа.
Более того, Тимур пил даже водку.
Руи Гонсалес де Клавихо, автор «Дневника путешествия в Самарканд ко двору Тимура», якобы 1403–1406 (перевод со старо испанского. СПб. 1881:
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Герасимов тут же аккуратно сообщает следующее. «Обнаруженный скелет принадлежит сильному человеку, относительно высокого роста для монгола (около 170 см)».
Но все-таки главная проблема для Герасимова – как объяснить читателю явно европейские черты восстановленного им скульптурного портрета «монгола Тимура»?
Тут Герасимов вынужден сказать правду: у Тимура были волосы европейца.
Он пишет следующее:
«Волосы Тимура толсты, прямы, СЕДО-РЫЖЕГО ЦВЕТА, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ ИЛИ РЫЖИХ. Волосы бровей сохранились хуже, но все-таки по этим остаткам нетрудно представить и воспроизвести общую форму брови. Хорошо сохранившиеся отдельные волоски… ЦВЕТ ИХ ТЕМНО-КАШТАНОВЫЙ… Оказывается, Тимур носил длинные усы, а не подстриженные над губой, как это было принято правоверными последователями шариата… Небольшая густая борода Тимура имела клиновидную форму. Волосы ее жесткие, почти прямые, толстые, ЯРКО-КОРИЧНЕВОГО (РЫЖЕГО) ЦВЕТА, с значительной проседью»
Удивительная картина.
Татары не ищут себя,просто своей истории не знают благодаря многолетнему историческому обману.Сведение Золотой Орды к ,,диким кочевникам ,,почти удалось,но вмешался прогресс в виде интернета.В Казань скоро приедет выставка изделий Золотой Орды, Пиотровский обещал ,сходите посмотрите.На Руси в те времена такого не было.
Вот свидетельство хроники :
Весть о захвате Самарканда Шейбани-ханом переполнила сердце Бабура горечью, в своих мемуарах он писал «Почти сто сорок лет столичный город Самарканд принадлежал нашему дому, неизвестно откуда взявшийся узбек, чужак и враг пришел и захватил его!»
Современник и пленник Тамерлана Ибн Арабшах, знавший его с 1401 года лично, сообщает: «Что касается персидского, тюркского и монгольского, он знал их лучше, чем кто-либо другой».
Возможно под "монголским" имелось в виду татарский, но конечно не современный казанско-татарский ))
Но в его армии были татары, но не казанские и не сибирские а среднеазиатские кара татары потомки которых и сегодня живут Авганистане,Иране, Турции...
И еще все думают что Тимур правил "единолично", но это не так
ханами при нём считались потомки Чингисхана Суюргатмыш-хан (1370—1388), а затем его сын Махмуд-хан (1388—1402)
Это форма власти что есть сегодня во многих странах, Израиль, Австрия, Германия и т.д.
Все это, кстати, говорит об общем "монгольском" происхождении турецкой и русской государственности.
Собственно, это следует и из учебников: известно, что турки во главе с султаном Баязетом были разбиты в 1402 г. монголами во главе с Тимуром, после чего турки на некоторое время "исчезли".
При этом их армия была уже устроена на монгольский образец, гвардия султана (янычары) состояла из славян, а с Русью были установлены исключительно дружественные отношения и велся постоянный обмен посольствами. Есть много указаний на то, что Турция, Россия и Польша до XVII века еще рассматривались как части единого целого.
Известно, например, что запорожские казаки совершенно свободно переходили между Россией, Турцией и Польшей, служа то одному, то другому государству и не считая такой переход изменой.
По-видимому, отношения России с Турцией в конце концов испортились совсем не по религиозным соображениям. В России никогда не преследовали мусульман, а в Турции не преследовали православных за их веру. И даже подворье константинопольского патриарха так до сих пор так и находится в Константинополе - Стамбуле.
И в каких это местах были снесены эти 500 татарских мечетей?
Если самих татар оптом считали, не деля их на виды и подвиды.
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«Нынешнее распространение этнонима „татары“, ... связано... со способом именования разных тюркских народов, принятым в Российской империи в XVIII-XIX вв.
Этот способ таков: всех, кроме турок, якутов и чувашей, называли татарами...
Это все хорошо известно любому профессиональному тюркологу....
Поэтому, конечно, сама идея искать близкую генетику для современного распространения этого этнонима выглядит несколько наивной»
«Он (Тимур) пошел в город Дамаск… и был уже близок к окрестностям Иерусалима… И пришли жены мусульманских учителей… и говорят ему: „Ты являешься падишахом этой страны и по воле бога пришел спросить с тех, которые отвергли божие приказание… в этом городе все злодеи и мужеложники, особенно же лживы муллы… вызови наших начальников, и мы в присутствии их подтвердим все“… И последовало его приказание (войскам): „…принесите мне 700 000 голов и соорудите из них 7 башен… А если кто скажет: я Иисуса (то есть 'я христианин' — Авт.), к нему не подойти“»
То есть только христиан Тимур приказал не трогать!
Приказал истреблять только тех, кто не верит в Христа.
В то время, когда почти все народы, не имея правильного строя, сражались толпою… войска Тамерлана имели правильный строй и несколько линий, которые они постепенно вводили в бой… и свежий резерв, составленный из лучших войск"
Заметим, что поскольку среди народов, с которыми воевал Тамерлан были и европейские народы, то это же самое можно было бы сказать и яснее: в то время, как в Европе еще сражались толпою, "дикие азиатские орды кочевников" уже имели правильный строй и хорошую военную организацию.
И это не насмешка, а правда, но только вместо "диких орд" надо поставить русских или турок и тогда получим хорошо известную ситуацию XIV–XV веков, когда прекрасно организованные казачьи войска монгол-русских и турок-балканцев наносили поражения западноевропейским рыцарским войскам.
Простой подсчет кого и сколько - даёт ответ: где и кто врал напропалую.