«Их нравы»: как молниеносный Баязид I проиграл войну и царство Тамерлану

Жизнь и смерть османского повелителя Баязида I Молниеносного

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня он продолжит рассказ об османских правителях, на очереди — султан Баязид I.

Короновали на поле битвы

Если Мурат I был единственным среди султанов Османской империи, кто погиб на поле брани, то его сын Баязид I был единственным султаном, кто получил этот титул прямо на поле битвы. Четвертого султана государства Османов, правление которого закончилось поражением во время сражения при Анкаре в 1402 году от войск Тамерлана и одиннадцатилетним периодом междуцарствия, кроме его официального имени Баязид I, еще называли «Йылдырым» — молния. Но в отечественной историографии его называют Молниеносным. Турецкая историография приводит как минимум семь версий происхождения данного имени:



Самой распространенной версией является та, что он получил это имя за быстроту маневров, которые он предпринял во время сражения при Некополе в 1396 году, когда в битве сошлись объединенные войска короля Венгрии Сигизмунда, Французского королевства, Венецианской республики и Ордена госпитальеров и армия султана Баязида I.

По другой версии это имя досталось ему во время сражения на Косовом поле, когда его отец Мурат I был убит сербским солдатом.

А вот австрийский историк, востоковед, дипломат, исследователь и переводчик восточных литератур Йозеф барон фон Гаммер-Пургшталь считает, что Молниеносным его стали именовать за ту быстроту, с которой он приказал убить своего брата Якуб Бейа, едва взойдя на престол, что произошло на все том же Косовом поле.

Битва при Никополе. Фото wikipedia.org

Турецкий историк Исмаил Хаккы Узунчаршылы полагает, что это все-таки связано со сражением против Караманидов при Конье, которое произошло в 1386 году.

Османский историк XVll века Бостанзаде Яхъя Эфенди в своем труде «Тарих-и Саф» упоминал, что Йылдырымом султана прозвали за гневный и высокомерный нрав.

Другой историк Сакаоглу, который занимался составлением биографий султанов Османской империи, считал, что Йылдырым — это тюркское имя, которое было дано султану при рождении.

Придворный астролог и историк Ахмет Деде, в своем труде «Мюнаджимбашы тарихи» говорит, что это имя было ему дано исключительно за проявленный героизм и жестокость.

Поражение и междуцарствие

Вероятно, что первые три версии не соответствуют истине, так как в письме, написанном султаном Муратом I Али Бейу в 1386 году в связи с победой над Караманидами, он уже называет своего сына Йылдырым. Остальные версии являются пищей для размышления, но оставим это на суд историков.

Говорят, что имя влияет на судьбу человека. Если это так, то действительно, жизнь и судьба Баязида I была подобна молнии: яркой и трагичной. Он сверкнул на османском небосводе, сделал многое для расширения территорий как на Балканах, так и в Анатолии. Однако после себя оставил лишь пепелище и длительный период междоусобных войн, которые вели пятеро его сыновей в борьбе за престол с 1402 по 1413 годы. Данный период получил название «Фитрет донеми», что в отечественной историографии именуется как период междуцарствия. За относительно небольшой по меркам современной России срок правления, всего 13 лет, Баязид так и не смог осуществить свою самую главную мечту — завоевать Константинополь, который он осаждал четыре раза, но не добился успеха. Город на холмах и его окрестности все еще продолжали разделять его государство на Балканскую и Анатолийскую части. А конфликт с Тамерланом, который привел к неизбежному столкновению двух великих тюркских войск под Анкарой в знойные июньские дни 1402 года, отодвинул осуществление этой мечты еще как минимум на 50 лет. Кроме того, как было отмечено выше, поражение армии Баязида и его пленение подвели государство Османов к порогу развала и практической децентрализации. Лишь спустя 11 лет изнурительных междоусобных войн его младший сын Мехмед I (Челеби) смог одолеть своих братьев и стать единоличным правителем будущей империи.

Станислав Хлебовский. «Пленение Баязида Тимуром», 1878 год. Фото wikipedia.org



Поистине, битва при Анкаре и столкновение двух крупнейших армий того времени это величайшая трагедия для всего тюркского мира и для всей тюркской истории. Если бы эти две силы вместо лобового столкновения объединились и двинулись бы в другом направлении, то это была бы уже совершенно другая история. Однако история, как известно, не терпит сослагательного наклонения.

Плененный Баязид I умирает 8 марта 1403 года в возрасте 43 лет в турецком городе Акшехире. Вокруг его смерти, что характерно для смертей многих правителей, до сих пор много споров и загадок. Одни считают, что он умер своей смертью, другие, что от болезни, третьи, что был отравлен, четвертые, что совершил самоубийство, и так далее. После сражения при Анкаре, Тамерлан возвращается в Самарканд, туда же он хотел отвезти своего пленника, однако состояние здоровья Баязида ухудшается, и Тамерлан отправляет его в Акшехир на лечение, где султан и скончался. Тело его было мумифицировано и хранилось в городе Кутахья до 1404 года, затем его младший сын Мехмед I перевез тело в Бурсу и предал земле.

Пожалуй, наиболее красочно жизнь османского султана Баязида I описана в трилогии Сергея Бородина «Звезды над Самаркандом». Третья книга из серии называется «Молниеносный Баязет». Рекомендовано к прочтению.

Булат Ногманов