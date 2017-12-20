Прощаю всем: почему налоговая «амнистия» не спасет малый бизнес?

По оценкам экспертов, реальная задолженность индивидуальных предпринимателей превышает 60 млрд рублей

Госдума сегодня исполнила поручение Владимира Путина, утвердив во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, согласно которым должны быть списаны безнадежные долги по налогам физлиц и индивидуальных предпринимателей, образовавшиеся на 1 января 2015 года. Однако если в части ИП президент России говорил о 15 млрд рублей долгов, то эксперты «Реального времени» называют сумму как минимум в четыре раза превосходящую озвученную. О том, как скажется так называемая налоговая «амнистия» на самих налогоплательщиках и чего ей недостает, — читайте в нашем материале.

Подарок к Новому году

На большой пресс-конференции на прошлой неделе Владимир Путин рассказал, что крупных налоговых реформ в России в ближайшее время ждать не стоит, однако анонсировал небольшие изменения, направленные на смягчение налогового бремени. Сказано — сделано. Спустя неделю в Госдуме во втором чтении одобрили поправки в Налоговый кодекс, позволяющие списать с физических лиц просроченные долги по имущественным налогам (по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу), «безнадежные» задолженности индивидуальных предпринимателей, образовавшиеся на 1 января 2015 года, и пени по ним. В последнем случае освобождение не касается налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и таможенного НДС.

Кроме того, пенсионеры, инвалиды и ветераны, владеющие земельными участками, будут освобождены от «налога на шесть соток».

Поправки вносятся в законопроект об уточнении налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК), который уже был принят думой в первом чтении в начале декабря. Столь сжатые сроки принятия поправок связаны с тем, чтобы они вступили в силу уже с 1 января 2018 года.

На пресс-конференции Владимир Путин говорил об освобождении 42 млн физических лиц от долговой нагрузки в 41 млрд рублей и 2,9 млн индивидуальных предпринимателей от задолженности в 15 млрд рублей. Причем, как отмечал президент, некоторые налоги легли бременем на граждан и на бизнес в силу несовершенства налоговой системы России. В качестве примера в данном случае можно привести ИП, которые на момент начисления налогов не вели фактической деятельности, но оказались вынуждены оплачивать задолженности.

Небольшой объем списания долгов и важность других послаблений

Предприниматель, экономист, управляющий партнер компании Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко говорит том, что реальная сумма налогов, начисленных в результате несовершенства налоговой системы, по оценкам бизнес-сообщества, составляет порядка 60—70 млрд рублей. Собеседник издания отмечает, что на сегодня непонятно, в каком объеме и какие налоги будут списаны, что вызывает у предпринимателей озабоченность.

— Мы, как предпринимательское сообщество, много говорим о том, что налоги, доначисление которых было сделано неправомерно, должны быть списаны. Но другое дело, что включится, а что выключится [согласно поправкам]. Пока есть очень большое опасение, что исключат не те налоги, — отмечает Потапенко.

Экс-глава комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ, а ныне руководитель ГУП «Национальная торговая марка» Илсур Сафиуллин отмечает, что официально озвученный объем списанных долгов небольшой и если его разделить на всю страну и на всех должников-предпринимателей, то получаются весьма незначительные цифры.

— Поэтому здесь важны две вещи: во-первых, техническая. Собирать, доказывать налоговой инспекции гораздо дороже, чем списать. Второе — конечно, со стороны государства это месседж для предпринимателей, что «да, мы идем навстречу», потому что эти налоги отнимают не только много сил и времени у налоговиков, но и у предпринимателей, — говорит собеседник издания.

Инициативу он оценивает положительно, но отмечает, что этого недостаточно. Правда, не исключает, что это может послужить началом для налаживания взаимопонимания между государством и налогоплательщиком.

По мнению руководителя обособленного подразделения компании СКБ «Контур» в Казани Ильдара Шаяхметова, для предпринимателей было бы более ценно, если бы так называемые вмененные налоги не взимались при отсутствии дохода.

— Это касается таких режимов налогообложения, как ЕНВД, патентная система (да, патент оплачивается заранее, долг расти не будет — но и дохода может не быть!). То же можно сказать и о страховых взносах. Сюда же и «упрощенку» с объектом «доходы», при том что в начале деятельности «упрощенца» расходы будут превалировать — к примеру, придется закупить товары или оборудование, чтобы что-то произвести и реализовать, — говорит спикер.

В свою очередь, менее обсуждаемые, но социально значимые послабления для инвалидов и ветеранов он называет важными и нужными, даже при их незначительности.

Еще одно основание для списания долга

18 декабря комитет Госдумы по бюджету и налогам также одобрил по предложению Владимира Путина списание задолженности ИП по страховым взносам. Обсуждаемые и принимаемые меры в налоговой сфере послужили основанием называть их в СМИ налоговой «амнистией», хоть и не всегда без кавычек. Однако эксперты не спешат вводить в обиход этот термин.

— Мы не стали бы называть предложения президента и законодателей «налоговой амнистией», поскольку последняя в классическом случае предполагает декларирование ранее не заявленных доходов. Возможно, поэтому некоторые СМИ применяют сейчас кавычки, когда говорят об амнистии, — комментирует руководитель обособленного подразделения компании СКБ «Контур» в Казани Ильдар Шаяхметов.

По его словам, предлагаемые поправки для небольшого бизнеса изменят ситуацию не так значительно, как того бы хотелось.

— Тем, кто не платил налоги и не собирался платить, по большому счету разницы нет. Тем, кто накопил долги, что-то простят. Если вчитаться в поправки, к примеру, по списанию долгов по страховым взносам, то увидим, что статья 59 НК РФ (о признании безнадежной задолженности) пополняется нормой, которая дает еще одно основание для списания безнадежного долга. Иначе говоря, если по каким-то причинам долг не получилось взыскать, то теперь появляется еще одно основание для его списания, — отмечает Ильдар Шаяхметов.

Напомним, что ранее Владимир Путин уже прибегал к аналогичной схеме списания налогов. Правда, было это 6 лет назад, в 2011 году, когда по поручению президента россиянам обнулили долги по налогам, накопившимся к 1 января 2009 года. Тогда сумма списания составила 36 млрд рублей.