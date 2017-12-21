Семейный счет, или Как рассчитать доходы и расходы на Новый год

Вести семейный бюджет накануне Нового года особенно непросто. Как спланировать все траты и не потерять голову от всевозможных «хочу» и «надо», несущихся со стороны домочадцев? Помощником в предновогодней суете может стать мобильное приложение «Семейный счет». Он позволит отложить деньги на празднование Нового года, покупку подарков и билетов на новогодние представления. Подробности — в материале «Реального времени».

Определите доходы и расходы

Прежде всего, стоит оценить доходы. Если в семье общий бюджет и он складывается из зарплаты мужа и жены, то это облегчает планирование. Заранее известны источники пополнения, они стабильны. Если же прибыль непостоянна, то стоит заранее отложить небольшую сумму на празднование Нового года. Также не стоит забывать о дополнительных источниках дохода: субсидиях, стипендии, процентах по вкладам.

Удержать расходы в праздничные дни от большого роста поможет составление четкого плана и списка подарков. До Нового года выделите 2—3 недели на покупку подарков. Чем ближе праздник, тем выше цены практически на все товары. Отложите небольшую сумму на непредвиденные расходы. Возможно, кто-то придет в гости или пригласят к себе родственники — все это может вылиться в покупку новых подарков и угощения.

Продвинутый бюджет

Важно не просто составить бюджет на Новый год, но и контролировать его выполнение. В некоторых семьях для этого используют таблицу в программе Exel, способ «четырех конвертов» и другие методы ведения домашней бухгалтерии. Но есть более продвинутый метод — вести бюджет или копить на подарки в мобильном приложении «Семейный счет».

Чтобы открыть счет, необходимо скачать на смартфон мобильное приложение «Альфа Мобайл», в нем бесплатно открыть семейный счет и дать ему название.

Затем к счету можно подключить других членов семьи. Всего им могут пользоваться четыре человека. При этом воспользоваться семейным счетом могут не только кровные родственники и супруги, но и близкие люди, например, гражданские супруги. Участником семейного счета могут быть не только клиенты Альфа-Банка. Достаточно того, что родственники пользуются услугами банка. Остальные могут просто добавиться к ним через приложение.

В рамках одного счета для каждого члена семьи можно выпустить дополнительную карту. Родным даже не придется ехать в офис банка, курьер доставит карты по нужному адресу. Что в предновогодней суете поможет сэкономить время и силы всем членам семьи.

«Переводы через семейный счет между членами семьи осуществляются бесплатно. В планах Альфа-Банка — расширение функционала семейного счета. Планируется, что с семейного счета можно будет бесплатно переводить деньги на счет в другом банке, когда надо заплатить за детский сад, кружки или курсы», — комментирует директор по розничному бизнесу ОО «Казанский» Альфа-Банка Альберт Кильдеев.

Секреты семейной бухгалтерии

Каждому члену семьи можно задать свои права и лимиты. Например, разрешить детям тратить фиксированную сумму и закрыть доступ к истории операций. В таком случае они не потратят больше положенного и не узнают, что покупают родители. История действий по карте будет видна только взрослым членам семьи.

Отличным подарком сыну или дочери на Новый год может стать их собственная Детская карта, которая также будет привязана к «Семейному счету». Вы можете ввести ежемесячные лимиты на покупки, настроив в мобильном приложении банка отчет о всех покупках вашего ребенка. Смартфон в этом случае станет инструментом образования — показывайте ребенку сплит расходов в мобильном банке и объясняйте, что каждый день родители тратят деньги не только на машинки и игрушки, но и на массу других полезных для дома вещей.

Кстати, если вы хотите сделать сюрприз в виде подарка, то можно настроить разные уровни доступа, чтобы дети, например, не получали СМС-сообщения о покупках родителей. Или же чтобы ваша жена не узнала, какой отличный подарок вы ей приготовили.

На семейный счет можно также включить автопополнение со своего личного счета. Ведь важная часть расходов любой семьи — ежемесячные обязательные платежи: коммунальные услуги, штрафы, налоги и многое другое. Чтобы ничего из этого списка не забыть, стоит заранее настроить шаблоны автоплатежей в мобильном приложении — и оплата за квартиру, все мобильные телефоны и интернет будет уходить автоматически.

3+, АО «Альфа-Банк»

Партнерский материал