Как «НАСКО», структуры «Татнефти» и братьев Хайруллиных тягаются с федералами

Рынок страхования в Татарстане развивается в условиях жесткой конкуренции между местными и федеральными игроками

Рынок страхования в Татарстане, в отличие от банковского, развивается в условиях жесткой конкуренции между местными компаниями и федеральными игроками. По ряду сегментов татарстанские страховщики обошли «Росгосстрах», «Альфастрахование», а также страховые структуры Сбербанка и ВТБ. В других сегментах лидерство осталось за крупнейшими российскими страховщиками, а где-то активность проявляют лишь «дочки» иностранных финансовых групп. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Предприниматели обобрали страховщиков

По окончании 9 месяцев 2017 года премии, полученные российскими страховщиками, почти втрое превысили общий размер страховых выплат: 962,5 млрд рублей против 395,3 млрд. В течение III квартала сумма премий увеличилась на треть, в деньгах — на 316,5 млрд рублей.

Данные ЦБ свидетельствуют, что из всех сегментов наиболее прибыльным для страховщиков является добровольное страхование финансовых рисков (ДСФР). В январе — сентябре общий размер сборов по этому виду страхования превысил сумму выплат в 11,2 раза. Высокую маржу компаниям принесло также добровольное страхование жизни: здесь страховые взносы почти в 9 раз превзошли выплаты.

Есть и убыточные виды, среди них — добровольное страхование предпринимательских рисков (ДСПР). В этом сегменте суммарные выплаты по страховым случаям на 1,9 млрд рублей превысили сумму премий.

ОСАГО никому не по зубам

Однако сами страховщики больше всего встревожены ситуацией в ОСАГО — разговоры об убыточности этого сегмента на рынке ходят уже несколько лет подряд. Из-за низких коэффициентов, большого объема мошенничества и активной работы автоюристов компании стали вынуждены ограничивать свое присутствие на этом рынке.

Летом лидерство по сборам ОСАГО по собственной воле впервые уступил «Росгосстрах». Вместо него на первое место в этом сегменте встала компания «РЕСО-Гарантия». В феврале 2017 года один из крупнейших страховщиков, «ВТБ Страхование», объявил, что отказывается от лицензии на ОСАГО и передает весь свой портфель компании ВКС. В «ВТБ Страховании» объяснили, что последовательно сворачивали свою работу в сфере «автогражданки» ввиду ее отрицательной рентабельности.

«ОСАГО сегодня настолько убыточный бизнес, что заниматься им мало кому под силу. Я бы сказал, вообще никому не под силу», — в августе говорил «Реальному времени» Дмитрий Маркаров, тогда занимавший пост генерального директора «Росгосстраха».

ОСАГО — по-настоящему больная тема для рынка. Та небольшая разница между выплатами и суммой собранных премий сполна съедается расходами на ведение бизнеса, говорит экс-президент Союза страховщиков РТ Рустэм Сабиров: «Собирать по 100 рублей и выплачивать 100 рублей — так не бывает. Компании же работают, арендуются какие-то площади, нанимаются люди на работу».

«На западе этот вид страхования существует много лет, но там и обязательства исполняются. У нас же кинуть ближнего — это, к сожалению, становится нормой. Кинуть сегодня стало даже доблестью в каких-то кругах. И как это все страховать?», — спрашивает Сабиров. Фото Романа Хасаева



Кроме того, продолжает Сабиров, никто не отменял налоги и отчисления в фонд Российского союза автостраховщиков: «Убыточность растет, и с этим никто ничего не может поделать. Когда этот закон [об ОСАГО] принимался, на дорогах ездили в основном «Москвичи», «Жигули» и «Волги». Сегодня выйдите на дорогу, найдите «Москвич» где-нибудь. И убытки совсем другие: крыло «Запорожца» стоило одних денег, крыло «Фольксвагена» или «Тойоты» — на десять, на двадцать умножайте».

Со страхованием предпринимательских рисков другая проблема. Во-первых, его объемы незначительны. Во-вторых, не в пользу этого сегмента играют отношения в российском обществе: «На западе этот вид страхования существует много лет, но там и обязательства исполняются. У нас же кинуть ближнего — это, к сожалению, становится нормой. Кинуть сегодня стало даже доблестью в каких-то кругах. И как это все страховать?» — спрашивает Сабиров.

Местные против неместных

Сектор страхования гораздо более конкурентный, чем банковский: практика показывает, что здесь основную долю в том или другом сегменте далеко не всегда имеют крупнейшие компании — часто они уступают более мелким игрокам. В Татарстане федеральных игроков нередко обходят местные страховщики.

К примеру, в сегменте добровольного личного страхования лидером по сборам в январе — сентябре стала СК «Чулпан», подконтрольная «Татнефти». На ее долю пришлось 629,9 млн рублей из 3,67 млрд рублей совокупных премий. Второе и третье места заняли «Согаз» и «Спасение», сборы которых составили 563,5 млн и 410,2 млн рублей соответственно.

Лидером в сегменте добровольного страхования имущества стал «Росгосстрах», за 9 месяцев он собрал 1,2 млрд рублей премий из общей суммы в 5,8 млрд рублей. Сборы «Альфастрахования» составили 553,3 млн, «Согаза» — 497,6 млн, а «Чулпана» — 462 млн рублей. Пятерку замкнула компания «НАСКО-Татарстан», которая осенью частично поменяла контролирующих собственников. Она собрала 383,8 млн рублей.

Лидером в ОСАГО стала «НАСКО» с суммой сборов в 839,2 млн рублей. Фото unikassa.ru



Добровольное страхование финансовых рисков в республике развито слабо: суммарные сборы всех страховщиков составили чуть более 201,9 млн рублей. Активнее других в сегменте ДСФР себя проявили две компании с иностранными корнями: СК «Кардиф» (входит во французскую финансовую группу BNP Paribas) и «Сосьете Женераль Страхование» (группа Société Générale, Франция). Первая компания получила 54,2 млн рублей премий, вторая — 42,2 млн.

Лидером в ОСАГО стала «НАСКО» с суммой сборов в 839,2 млн рублей. Впрочем, эксперты не раз отмечали, что для «НАСКО» слабая диверсификация бизнеса и большая зависимость от взносов по обязательному автострахованию (по оценке агентства «Эксперт РА», они достигали 52,8% в общем портфеле на I полугодие 2017-го) — скорее минус.

В сегменте ОСАГО «НАСКО» уступили также местный «Армеец» (672,4 млн рублей), «Росгосстрах» (647,4 млн), «Чулпан» (509,3 млн рублей) и СК «Талисман» (491,9 млн, компания входит в «Эдельвейс Корпорейшн» братьев Хайруллиных). Общий размер сборов по «автогражданке» в Татарстане составил 5,43 млрд рублей.

В сегменте добровольного страхования автогражданской ответственности активность проявили лишь 17 страховщиков, у большинства из которых сборы не достигали 1 млн рублей. Такая же ситуация с добровольным страхованием предпринимательских рисков. Основную часть премий по этому виду собрал «Чулпан» — 28,2 млн рублей из общих 30,87 млн. Премии «Альфастрахования» по ДСПР составили 10 тыс. рублей, а «ВТБ Страхования» — 1 тыс. рублей.

Единственным сегментом, где первенство очевидно удерживал один из крупных федеральных игроков — это добровольное страхование жизни. Наибольший объем взносов в Татарстане получила компания «Сбербанк Страхование Жизни» — 1,08 млрд рублей. Это почти 28% от совокупных сборов страховщиков. Второй оказалась СК «Росгосстрах-Жизнь», которая забрала более 18% от общей суммы — 719,6 млн рублей. Третьей в добровольном страховании жизни стала татарстанская «Чулпан-Жизнь»: она получила 682,9 млн рублей премий и выплатила клиентам почти 1,5 млрд рублей.