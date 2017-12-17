Как челнинские коммунисты потребовали назвать улицу именем Иосифа Виссарионовича

Фото: Сергей Афанасьев

Сегодня в парке Победы челнинские коммунисты отпраздновали день рождения Иосифа Сталина. Точнее — леворадикальное крыло коммунистов, члены «Коммунистов России» — партии, отпочковавшейся после раскола последних лет от КПРФ. Бойцы бывшего депутата горсовета Татьяны Гурьевой отправились в открытое плавание. На митинге сталинистов в честь дня рождения генералиссимуса, ответственного за изобретение компьютера, интернета, мобильного телефона и биотуалетов (по версии местных коммунистов), «гурьевцы», как узнал побывавший на митинге корреспондент «Реального времени», потребовали: переименовать одну из челнинских улиц в честь Сталина, установить бюсты Ленина и Сталина в парке Победы, вывесить в публичных местах портреты Сталина и, наконец, «вернуть проспекту Сююмбике историческое название Ленинский проспект».

«Таких, как я, у Сталина было 134 миллиона!»

Митинг сталинистов, скажем откровенно, большого ажиотажа среди горожан не вызвал: были представители скорее старшего поколения, несколько любопытных «хипстеров», фотографирующих портреты Сталина, и неизбежные полицейские, загодя огородившие пятачок у памятника металлическими барьерами. «Гурьевцам» мэрия, наконец, сделала долгожданный подарок: поставила-таки памятник Победы, откровенно отсылающий к СССР и КПСС, алый, огромный, сценичный, с двумя аллеями (героев и тружеников тыла) и танками. Идеальное место для митингующих, которое даже либеральную оппозицию, приди она сюда со своими лозунгами, «окоммуниздило» бы, подавив алым цветом и суровым сталинским ампиром. Впрочем, «гурьевцы» по-прежнему недовольны и хотят большего (см. ниже).

Дождавшись, когда соберется побольше людей, Татьяна Гурьева небольшим числом «сталинистов» была разочарована. Лидеры развернули основной транспарант: «Сталин — наш герой! Сталин — знамя народных побед» и раздали красные знамена, на котором золотистыми буквами было вышито «Политическая партия «Коммунисты России». Справа от транспаранта встала женщина с плакатом-призывом инфернально-мистического толка: «Капиталисты нас достали, приходи, товарищ Сталин». И дух Иосифа Виссарионовича, очнувшись от спячки, зареял над собравшимися, держащими в руках плакаты: «Вернуть бесплатную медицину, образование и жилье!», «Ни царей, ни президентов, власть — трудящимся!», «Наше дело правое, мы победим!». Верные главной идее митинга коммунисты и плакаты свои «осталинили»: «Сталин — это великий союз народов СССР!», «Сталин — ракетно-ядерный щит страны!», «Сталин — это низкие цены, натуральные продукты!», «Сталин — вторая сверхдержава мира!», «Сталин — это бесплатное качественное жилье», «Сталин — это бесплатное, лучшее в мире образование!», «Сталин — это великая победа в 1945 году!» и, наконец, длиннющий плакат о прелестях и выгодных составляющих «сталинской Конституции». Хит митинга — «Сталин — это смерть для жуликов и воров» (очевидная ссылка к «Партии жуликов и воров»). Самый молодой участник митинга с плакатом «Сталин — это покорение космоса» ракетой летал среди участников, фотографировал митинг, забегая то на сцену, то в толпу.

— Таких, как я, у Сталина было 134 миллиона! — бурчал один старик другому, согласно кивающему головой. — А таких, как твой дед или мой дед, у Сталина были единицы!

Митинг сталинистов большого ажиотажа среди горожан не вызвал



За «равнодушие к Сталину» расхлебывать придется молодому поколению, считают левые

Оставшиеся «единицы Сталина» Набережных Челнов гордо выстроились рядами перед сценой-памятником. Гурьева, угрюмо посчитав птенцов Иосифа Виссарионовича, не скрывала горькой иронии, переходящей в сарказм:

— Ну ладно, начнем, сколько собралось нас. Чувствуется, мозги плавятся не только у молодого, но и у старшего поколения. Не хотят задумываться, что происходит в нашей жизни! Не хотят отдать должного Сталину, нашему гениальному руководителю, гениальному человеку! Руководителю страны, на наследии которого мы живем. Ну что ж, за это равнодушие придется хлебать эту жизнь среднему и молодому поколению.

«Яд» слов Гурьевой растопил сердца товарищей (столбик термометра показывал, впрочем, всего минус 8-9 градусов — но мужики и женщины поеживались от холода), пришедших на празднование 138 лет со дня рождения Сталина. Челнинские коммунисты в своей резолюции заявили не только о верности делу социализма (стандартный лозунг левых), но и о верности делу Сталина. Сталин, считают они, «бессмертен», ибо «бессмертны его дела и идеи». По словам той же Гурьевой, его жизнь «была счастьем для нашего и других народов мира», именно благодаря его подвигу «было спасено человечество» (отсыл к 1945 году).

— За то, что мы живем на свете — вечная ему память и слава! — Торжественно бросала в толпу Татьяна Гурьева. — Имея тяжелое наследие царской России, которая была отсталой, неграмотной, зависимой от иностранного капитала страной, в период яростного противодействия внутренних и внешних врагов, холодных и горячих войн, страна, благодаря Сталину, в кратчайшие сроки создала мощнейшую экономику. Построено общество социальной справедливости, трудящимся предоставлено право на труд, отдых, медицину, жилье. При Сталине был обеспечен рост уровня жизни народа, снижались цены на жизненно важные товары.

«За то, что мы живем на свете — вечная ему память и слава!» — Торжественно бросала в толпу Татьяна Гурьева



Как при Сталине изобрели интернет, сотовые телефоны, компьютеры, телевизоры и биотуалеты: версия Гурьевой

Пока митингующие митинговали, женщина-полицейский, с любопытством разглядывающая фото Сталина, лозунги и челнинских коммунистов, делала фотографии на смартфон и, разве что, не селфи. Бальзам на сердца стражей порядка лили «гурьевцы» со сцены, бередя их раны: «При Сталине не было многих пороков сегодняшнего дня: наркомании, проституции, бомжей, потребление алкоголя при Сталине было в 10 раз меньше, чем сегодня. Сегодня у нас в стране 8 млн наркоманов, тьма наркоманов в городе».

— В 1953 году впервые в мире была создана нами водородная бомба. Ядерный щит, созданный Сталиным, и сегодня является единственным гарантом нашей безопасности. Начато строительство первого атомного ледокола «Ленин». До сих пор атомные ледоколы есть только в нашей стране. Сталинская страна впервые в мире изобрела сотовый телефон, уже в 1953 году, компьютер, телевизор, интернет, микроволновку уже в годы войны изобрели, но считая, что она вредная, не применяли! — уверенно кричала со сцены Гурьева, записывая все достижения в плоды мудрости генералиссимуса. — Биотуалеты, с которыми в космос летают, изобрели не американцы, а наши! В годы войны наши советские медики начали осуществлять трансплантацию органов.

Коммунисты автограда потребовали назвать одну из улиц в городе именем Сталина

Говорили не только о прошлом, но и о тяжелом настоящем и неизвестном будущем. Так, по мнению коммунистов, именно потому, что в 1930—50-х годах мир завороженно наблюдал за успехами второй сверхдержавы мира, именно потому, что «Сталин — высочайший ориентир», сегодня враги стремятся недопустить появления у властных рычагов государства (России), «личностей, сопоставимых с масштабами Сталина». Критику политики Иосифа Виссарионовича (культ личности, концлагеря и т. д.) левые радикалы автограда считают следствием «разнузданной 10-летней пропаганды», но победы «даже над мертвым Сталином» эта пропаганда не принесла. Коммунисты ссылаются на опросы: до 80% населения РФ положительно оценивают деятельности Сталина. Челнинские коммунисты не сомневаются, что народ под знаменем социализма вновь победит и вернет социальные завоевания.

Говорили и о будущем. В тоне, можно сказать, ультимативном — остается дождаться ответа на эти предложения со стороны хотя бы Наиля Магдеева, мэра города.

— Мы требуем от городских властей назвать одну из улиц города именем Сталина, установить бюсты Ленина и Сталина в мемориальной зоне парка Победы, требуем от властей всех уровней в день победы вывешивать в публичных местах портреты Сталина! Установить в парке Победы памятник воину-освободителю, труженикам тыла и детям войны. Возвратить проспекту Сююмбике историческое название Ленинский проспект, — перечисляла требования из сталинского ультиматума Гурьева.

Полицейские загодя огородили пятачок у памятника



«Хипстер» с шапочкой цветов британского флага, дискуссия о подсчете митингующих и доходы Мордашова

Под эти громкие слова постепенно подтягивались праздно шатающиеся, гуляющие в соседнем парке отдыха с детьми с ледянками, заинтересованные горожане, часть которых прошли за ограждение к сцене. Они вызвали смятение среди полицейских, громко обсуждавших между собой: считать ли присоединившихся тоже участниками митинга или не считать? Сошлись на том, что считать таковыми только тех, кто стоит с плакатами и красными флагами (тем самым, приуменьшив число митингующих до 39 человек). Подкатил «хипстер» на велосипеде. Расчехливши смартфон и улыбаясь, он фотографировал портреты Сталина с митингующими (полицейские решили его тоже не считать). На велосипедисте, тем более была совсем несталинская шапочка — расцветок британского флага (после известной фултоновской речи о «железном занавесе» британского премьера ранее приятельствующие на победных конференциях Сталин с Черчиллем стали врагами). «Англичанка гадит», — съязвила старушка, подозрительно оглядываясь на «хипстера», который фотографировал толпу. В толпе медленно передвигалась пожилая женщина с коробкой для «сборов пожертвования партии «Коммунисты России».

— Наш народ молчит, а власть придумывает очередные поборы! — не унималась Гурьева. — Власть даже придумала «налог на смерть», поборы, которые будут высчитываться с зарплаты. Власть считает, что мы должны достойно умереть! Пенсии — копейки! При Сталине прежде всего хорошо получали рабочие, самая большая зарплата была у ученых, а у чиновников зарплата была средненькая. Сегодня при нищете нашего народа депутаты Госдумы получают зарплату в полмиллиона рублей! За что? За то, что они разваливают страну? Посчитала доходы олигарха Мордашова: за 11 месяцев этого года он заработал 137 миллиардов рублей — в месяц 12 с лишним миллиардов, в день получается 450 миллионов рублей! А наши люди получают грошовую пенсию, живут в нищете и говорят спасибо Путину!

Пока коммунисты требовали заморозить тарифы ЖКХ и цены на товары первой необходимости, отменить «мошенническую досрочную плату за капремонт», выступавшие со сцены соглашались с Гурьевой, что Сталина «всячески пытаются охаивать», но «мертвого льва может пнуть и осел» — в толпе часть митингующих возмущалась канонизацией Николая II, устроившего в 1905 году «Кровавое воскресенье», а другая часть вместе с парой полицейских обсуждала возможность (или невозможность) президентства Алексея Навального.

1 / 40 Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев