Немецко-татарский альянс: в Нижнекамске появится новый энергоисточник

ТАИФ и «Сименс» построят электростанцию для «Нижнекамскнефтехима»

Фото: Пресс-служба ТГК-16

Один из крупнейших энергопотребителей Закамья — ПАО «Нижнекамскнефтехим» развивает собственную генерацию. Как стало известно «Реальному времени», ОАО «ТАИФ» принял решение о начале строительства собственной электростанции с турбинами «Сименс» совокупной мощностью 495 МВт. Энергоисточник покроет не только действующую нагрузку «Нижнекамскнефтехима», но и потребности новых производств предприятия, которые сейчас находятся в разработке. Подписание договора о строительстве на условиях «под ключ» проходит в Мюнхене.

Плюс 495 МВт мощности к энергосистеме России

Сегодня в Мюнхене состоится значимое для энергетической отрасли Татарстана событие — ПАО «Нижнекамскнефтехим» и немецкий концерн «Сименс» подписывают контракт на строительство новой электростанции. Согласно контракту, «Сименс» построит энергоисточник мощностью 495 МВт. Проект будет реализован на условиях строительства «под ключ».

Энергостанция расположится на территории промышленного гиганта Нижнекамска «Нижнекамскнефтехима» и представит собой энергоблок, состоящий из трех турбин (двух газовых и одной паровой). Это будет классический комбинированный цикл. Вся электроэнергия станции пойдет на нужды НКНХ. Для этого будет реконструирована схема внешнего электроснабжения предприятия, что сделает ее более надежной.

Вся электроэнергия станции пойдет на нужды «Нижнекамскнефтехима». Для этого будет реконструирована схема внешнего электроснабжения

— В рамках проекта «Сименс» выступает генеральным подрядчиком. В качестве субподрядчика – турецкая строительная компания «ЭНКА». Наша компания произведет и поставит две газовые турбины SGT5-2000Е и одну паровую турбину SST-600, а также оборудование для распределения энергии, — рассказал «Реальному времени» президент «Сименс» в России Дитрих Меллер.



Новая станция обеспечит не только потребности действующих производств «Нижнекамскнефтехима», но и покроет нагрузку вновь строящихся заводов на предприятии. Сейчас потребляемая электрическая мощность предприятия составляет порядка 370 МВт. После реализации всех запланированных инвестиционных проектов потребление энергии «Нижнекамскнефтехима» возрастет до 500 МВт.

— Особенностью электростанции является возможность работы на синтетическом газе – побочном продукте нефтехимического производства данного предприятия, что приведет к значительной экономии затрат заказчика на ее эксплуатацию, — отметил Дитрих Меллер.



Вторая проблема, которую призван решить энергоисточник — экологическая. В процессе производства на Нижнекамскнефтехиме образуется большое количество продуктов переработки попутных нефтяных газов, которые являются, побочным продуктом основных технологических процессов. До этого они утилизировались на факелах или сжигались в печах на производствах НКНХ. Теперь отходы будут утилизировать в камерах сгорания газовых турбин, при этом процесс будет осуществляться по экологическим нормативам, соответствующим самым жестким европейским и российским требованиям. Таким образом, электростанция внесет существенный вклад в улучшение экологической обстановки Нижнекамска.

По словам Меллера, немецкий концерн внимательно следит за развитием нефтехимического комплекса Татарстана. — «Сименс» имеет большой опыт строительства электростанций «под ключ» по всему миру, и в Нижнекамске при реализации проекта будут применены самые современные технологии. Несмотря на то, что новая электростанция мощностью 495 МВт будет построена для нужд НКНХ, она будет подключена к энергосистеме страны. Уверен, проект станет одним из самых значительных в истории сотрудничества ТАИФ и «Сименс», — рассказал о перспективах совместной работы Меллер.



Практика строительства собственных энергоисточников в последнее время становится устойчивым трендом среди потребителей. Так, в Татарстане собственную генерацию создали комбинат «Майский», КАМАЗ, введено несколько источников на территории СЭЗ «Алабуга». За последние годы только в нашей республике различными потребителями введено собственных генерирующих мощностей на величину около 200 МВт. В целом по стране мощность генерирующих установок потребителей уже превышает 7 ГВт. При этом, по оценке экспертов, общая эффективность и коэффициент использования установленной мощности на электростанциях потребителей существенно выше чем на предприятиях большой энергетики. Все это делает «энергокомпанию потребителей» одной из крупнейших и эффективных энергокомпаний России. При этом ее генерирующие мощности стремительно развиваются без всякой внешней поддержки. В этом отношении проект, реализуемый ПАО «Нижнекамскнефтехим», полностью соответствует тенденциям, сложившимся в последнее время в российской энергетике

Удельная стоимость строительства составит менее 700 евро за кВт



Понимание о начале реализации проекта окончательно сложилось год назад. Тогда же и было принято решение объявить тендер на строительство. В торгах приняли участие крупнейшие мировые промышленные компании. Но лучшие условия предложил немецкий концерн.

— Мы задумали строительство собственных энергоисточников достаточно давно. Первый проект, где мы попробовали свои силы — это ГТУ-75 на ПАО «Нижнекамскнефтехим». Энергоцентр был запущен в 2006 году и с тех пор работает надежно. Следующим этапом стал ввод в июне 2017 года ГТУ на Казанской ТЭЦ-3. И это подтверждает правильность выбранного нами курса, — пояснил «Реальному времени» генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Напомним, энергоблок мощностью 405 МВт, не имеющий аналогов в России и считающийся вторым в мире, запустили на КТЭЦ-3 в июне этого года. В результате выработка электроэнергии на станции увеличилась в два с половиной раза. Кроме того, снизился и удельный расход топлива ТЭЦ с 310 г/кВт-ч до 254 г/кВт-ч. Проект был реализован на базе энергокомпании ТГК-16, которая сейчас выступает техническим заказчиком строительства станции для НКНХ.

В результате запуска ГТУ на КТЭЦ-3 выработка электроэнергии на станции увеличилась в два с половиной раза



По словам Альберта Шигабутдинова, впервые о планах по развитию собственной генерации ТАИФ заявил на совещании, которое прошло под руководством президента РТ Рустама Миниханова в конце 2015 года.



— Мы презентовали стратегию развития предприятий Группы «ТАИФ» в области энергетики. Тогда мы сказали о том, что решили взять курс на строительство собственных генерирующих мощностей, чтобы обеспечить свои производства и внести вклад в обновление энергетики России и Татарстана. Была проведена достаточно масштабная работа, результатом которой стал сегодняшний контракт. Мы получили хорошую цену, которая удовлетворяет как нас, так и наших партнеров, — заявил глава ТАИФа. Он также отметил, что удельная стоимость строительства нового энергоисточника составит менее 700 евро за кВт установленной мощности.



Кроме того, еще на этапе контрактных переговоров ГК «ТАИФ» удалось зафиксировать стоимость сервиса электростанции.



— Для нас важно не просто понимать, какие затраты мы понесем на этапе строительства. Мы должны управлять стоимостью ее жизненного цикла. Ведь стоимость сервиса основного оборудования — это весомая статья затрат. Сейчас мы понимаем, сколько будет стоить киловат-час произведенный электростанцией в ближайшие 13 лет, — рассказал Альберт Шигабутдинов.



17% установленной мощности ТЭС в России

Компания «Сименс» ведет деятельность более чем в 200 странах и в России видит особые перспективы присутствия. Впрочем, особое отношение обусловлено исторически. В 1848 году основатель немецкой компании Вернер Сименс построил первую в Германии телеграфную линию. Год спустя «Сименс» отправился со своей разработкой в Россию, через которую прошла телеграфная линия из Индии в Лондон. Спустя некоторое время немецкой компании пришлось столкнуться с большими проблемами, и тогда на выручку иностранному партнеру пришла Россия, сделав заказ на телеграфные аппараты. Именно этот заказ и положил начало долгой истории отношений России и немецкого концерна.

Газовые и паровые турбины «Сименс» используются на 48 электростанциях страны, обеспечивающих 17% установленной мощности ТЭС в России

Сегодня «Сименс» — инфраструктурная компания, обслуживающая полные цепочки производства всех приоритетных отраслей экономики. «Сименс» является крупнейшим поставщиком решений для предприятий топливно-энергетического комплекса страны. Только за 10 лет автоматизированные системы управления «Сименс» установлены более чем на 50 энергоблоках общей мощностью свыше 18 ГВт. Газовые и паровые турбины компании используются на 48 электростанциях страны, обеспечивающих 17% установленной мощности ТЭС в России. Суммарная мощность электростанций, на которых внедрено оборудование компании, составляет 27,9 ГВт.

Планка в 2,5 ГВт мощности

С Татарстаном немецкий холдинг связывает плотное и длительное сотрудничество. Предприятие поставляет в республику оборудование для нефтегазового комплекса, нефтедобычи, генерации, передачи и распределения электрической энергии.

«К 2025 году суммарная электрическая мощность энергоисточников Группы компаний «ТАИФ» должна достигнуть 2,5 ГВт», — наметил перспективы генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов



Энергостанция «Нижнекамскнефтехима» начнет генерировать электроэнергию уже во ll квартале 2021 года. ГК «ТАИФ» планирует так же реализовать строительство подобной электростанции на базе ПАО «Казаньоргсинтез». Это соответствует стратегии развития татарстанского холдинга до 2025 года. — Цель, которую мы реально видим, — 2,5 ГВт. Сейчас идет доработка, и к 2025 году суммарная электрическая мощность энергоисточников Группы компаний «ТАИФ» должна достигнуть 2,5 ГВт. Из них одна треть будет работать на собственные нужды компании, две трети производимой электроэнергии пойдет на продажу», — наметил перспективы генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.