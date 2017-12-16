Антон Силуанов привез бюджетные пряники для Татарстана

Министр финансов России в Казани подвел итоги 2017 года

В субботу на коллегии финансовых и казначейских органов в Казани министр финансов РФ Антон Силуанов и президент РТ Рустам Минниханов подвели итоги года. Основной тезис — в экономике наметилось оживление, которое теперь нужно сохранить. Есть, однако, и плохие новости: 45% организаций республики снизили отчисления налогов, а из-за проблем в банковском секторе убыток предприятий вырос почти в 3 раза. Корреспондент «Реального времени» побывал на коллегии и узнал, какой новогодний подарок Силуанов приготовил Татарстану и другим регионам.

Есть оживление, но банки подкачали

16 декабря в Казани состоялась совместная коллегия Минфина РТ, налоговых и казначейских органов, в которой участвовал министр финансов России Антон Силуанов. Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл коллегию позитивным заявлением об оживлении республиканской экономики. По его словам, на это указывает, к примеру, динамика собственных доходов республики: по итогам 2017-го ожидается рост на 6,9% год к году.

В целом по итогам года рост ВРП прогнозируется на уровне 3%. Рост промышленности должен составить 2,2%, «хотя в начале года он был повыше». Оборот розничной торговли, который падал в течение предыдущих двух лет (в 2015-м — на 12,8%, в 2016-м — на 2%), в нынешнем году, по прогнозам, вырастет на 2,5%. «Это говорит, что у людей появились доходы и есть оживление», — сказал Минниханов. «Сейчас важно сохранить положительную динамику экономики и рост доходов бюджета для исполнения всех закрепленных полномочий», — напутствовал президент.

Добавим, что по официальным данным, реальные располагаемые доходы населения в Татарстане за 9 месяцев упали почти на 4%.



В 2017 году Татарстан должен собрать на 25% больше налогов, чем годом ранее, рассказал глава управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин. Из общей суммы в республиканском бюджете останется 39%, остальное подлежит зачислению в федеральный бюджет.

В 2017 году Татарстан должен собрать на 25% больше налогов, чем годом ранее, рассказал Марат Сафиуллин



По словам Сафиуллина, для федерального бюджета более важен прирост, который наблюдался по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Динамику здесь обеспечило выравнивание мировых цен на углеводороды и повышение ставки НДПИ.

Для Татарстана же основным подспорьем остается налог на прибыль, доля которого в структуре налоговых и неналоговых доходов республики составляет 31%. Поступления налога на прибыль, как ожидается, вырастут по итогам года на 15%, надеется Сафиуллин. По его словам, это связано с увеличением налогооблагаемой базы — компании в этом году получили большую прибыль. Однако вырос и совокупный убыток: сразу в 2,8 раза — до 139 млрд рублей (общее сальдо по предприятиям положительное). «Из которых, к сожалению, 87,5 млрд рублей приходится по известным причинам на банковский сектор», — объяснил чиновник.

Успех не у всех

При общей положительной динамике по налогу на прибыль есть негативные моменты, отметил глава республиканского Минфина Радик Гайзатуллин. Он сообщил, что сборы налога в 2017 году увеличились за счет 55% налогоплательщиков, или 636 компаний. Остальные 531 организации показали снижение.

Кроме того, замедлились темпы поступлений подоходного налога с физических лиц (для Татарстана это второй по значимости налог). Если в 2016 году сборы НДФЛ увеличились на 11%, то в нынешнем году рост составит лишь 7%, сказал министр.

Радик Гайзатуллин сообщил, что сборы налога в 2017 году увеличились за счет 55% налогоплательщиков, или 636 компаний. Остальные 531 организации показали снижение



Гайзатуллин также сообщил, что правительство Татарстана сейчас оформляет реструктуризацию оставшегося долга по кредитам из федерального бюджета в размере 5,7 млрд рублей. В октябре в рамках объявленной президентом Владимиром Путиным программы Татарстан заключил соглашения о реструктуризации своего бюджетного долга на 6,18 млрд рублей. В ближайшие 10 лет республика будет выплачивать Москве по 0,1% от суммы долга за рассрочку, тело долга должно погашаться с 2027 по 2036 год включительно. «Мы планируем продолжить проведение реструктуризации. В решении этого вопроса мы надеемся на вашу поддержку», — обратился Минниханов к министру финансов РФ.



«Когда я стал министром финансов, мнение за три дня поменялось»

Силуанов, подводя итоги, дал напутствие татарстанским коллегам: «Если говорить об основных задачах на следующий год, то это, конечно, поддержание темпов роста. С учетом того, что у нас сложные были периоды 2015-2016 годов, нам, конечно, нужно выходить из этого провала — как по темпам роста, так и по реальным доходам населения. У нас только реальные заработные платы в 2015 году просели на 9%». В этом году Минфин РФ прогнозирует их рост на 3,2%, по итогам 2018-го — более чем на 4%, добавил он.

Под конец Силуанов пообещал регионам своеобразный новогодний подарок: успешным субъектам возместят часть доходов, которых они лишились после перераспределения налогов в пользу центра. С 2017 года в федеральный бюджет стал зачисляться дополнительный 1% от ставки налога на прибыль, также увеличились ставки налога на добычу полезных ископаемых. В конце прошлого года Гайзатуллин говорил, что из-за перераспределения налога на прибыль Татарстан потеряет около 6,5 млрд рублей, а повышение НДПИ отнимет еще 1,9 млрд.

По словам Силуанова, правительство России решило проводить стимулирующую политику. Тем регионам, которые будут демонстрировать хорошие социально-экономические показатели, центр планирует предоставлять гранты. К примеру, для Татарстана в 2017 году размер гранта составит 1,7 млрд рублей, в 2018 году — «не меньше». Кроме того, субъектам, у которых сложится положительная динамика по налогу на прибыль, будет возвращаться часть этого прироста (по 2 из 3%, которые сейчас зачисляются в федеральный бюджет).

«В решении вопроса о реструктуризации долга по кредитам из федерального бюджета мы надеемся на вашу поддержку», — обратился Минниханов к министру финансов РФ



«Мы договорились о том, что регионы, которые показывают хорошие результаты, будут дополнительно стимулироваться из федерального центра. Такая практика продолжится и в следующие годы. У нас в трехлетнем бюджете необходимые ресурсы заложены на эти цели», — сказал Силуанов. И резюмировал: «Ну а так следующий год, коллеги, в целом тоже будет непростой».



Уже после коллегии журналисты спросили Минниханова, находит ли он общий язык с федеральными властями, когда речь идет о распределении доходов. «Конечно же, находим, — ответил он. — Мы каждый раз встречаемся, обсуждаем. Я, когда работал главой муниципалитета, мне все время казалось, что нас недооценивают и к нам такое отношение. Когда я стал министром финансов, мое мнение за три дня поменялось. Оказывается, Минфин очень прав, правильно работает. Кто где находится. Но мы всегда в диалоге находим правильное решение».