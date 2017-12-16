Антон Силуанов привез бюджетные пряники для Татарстана
Министр финансов России в Казани подвел итоги 2017 года
В субботу на коллегии финансовых и казначейских органов в Казани министр финансов РФ Антон Силуанов и президент РТ Рустам Минниханов подвели итоги года. Основной тезис — в экономике наметилось оживление, которое теперь нужно сохранить. Есть, однако, и плохие новости: 45% организаций республики снизили отчисления налогов, а из-за проблем в банковском секторе убыток предприятий вырос почти в 3 раза. Корреспондент «Реального времени» побывал на коллегии и узнал, какой новогодний подарок Силуанов приготовил Татарстану и другим регионам.
Есть оживление, но банки подкачали
16 декабря в Казани состоялась совместная коллегия Минфина РТ, налоговых и казначейских органов, в которой участвовал министр финансов России Антон Силуанов. Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл коллегию позитивным заявлением об оживлении республиканской экономики. По его словам, на это указывает, к примеру, динамика собственных доходов республики: по итогам 2017-го ожидается рост на 6,9% год к году.
В целом по итогам года рост ВРП прогнозируется на уровне 3%. Рост промышленности должен составить 2,2%, «хотя в начале года он был повыше». Оборот розничной торговли, который падал в течение предыдущих двух лет (в 2015-м — на 12,8%, в 2016-м — на 2%), в нынешнем году, по прогнозам, вырастет на 2,5%. «Это говорит, что у людей появились доходы и есть оживление», — сказал Минниханов. «Сейчас важно сохранить положительную динамику экономики и рост доходов бюджета для исполнения всех закрепленных полномочий», — напутствовал президент.
Добавим, что по официальным данным, реальные располагаемые доходы населения в Татарстане за 9 месяцев упали почти на 4%.
В 2017 году Татарстан должен собрать на 25% больше налогов, чем годом ранее, рассказал глава управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин. Из общей суммы в республиканском бюджете останется 39%, остальное подлежит зачислению в федеральный бюджет.
По словам Сафиуллина, для федерального бюджета более важен прирост, который наблюдался по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Динамику здесь обеспечило выравнивание мировых цен на углеводороды и повышение ставки НДПИ.
Для Татарстана же основным подспорьем остается налог на прибыль, доля которого в структуре налоговых и неналоговых доходов республики составляет 31%. Поступления налога на прибыль, как ожидается, вырастут по итогам года на 15%, надеется Сафиуллин. По его словам, это связано с увеличением налогооблагаемой базы — компании в этом году получили большую прибыль. Однако вырос и совокупный убыток: сразу в 2,8 раза — до 139 млрд рублей (общее сальдо по предприятиям положительное). «Из которых, к сожалению, 87,5 млрд рублей приходится по известным причинам на банковский сектор», — объяснил чиновник.
Успех не у всех
При общей положительной динамике по налогу на прибыль есть негативные моменты, отметил глава республиканского Минфина Радик Гайзатуллин. Он сообщил, что сборы налога в 2017 году увеличились за счет 55% налогоплательщиков, или 636 компаний. Остальные 531 организации показали снижение.
Кроме того, замедлились темпы поступлений подоходного налога с физических лиц (для Татарстана это второй по значимости налог). Если в 2016 году сборы НДФЛ увеличились на 11%, то в нынешнем году рост составит лишь 7%, сказал министр.
Гайзатуллин также сообщил, что правительство Татарстана сейчас оформляет реструктуризацию оставшегося долга по кредитам из федерального бюджета в размере 5,7 млрд рублей. В октябре в рамках объявленной президентом Владимиром Путиным программы Татарстан заключил соглашения о реструктуризации своего бюджетного долга на 6,18 млрд рублей. В ближайшие 10 лет республика будет выплачивать Москве по 0,1% от суммы долга за рассрочку, тело долга должно погашаться с 2027 по 2036 год включительно. «Мы планируем продолжить проведение реструктуризации. В решении этого вопроса мы надеемся на вашу поддержку», — обратился Минниханов к министру финансов РФ.
«Когда я стал министром финансов, мнение за три дня поменялось»
Силуанов, подводя итоги, дал напутствие татарстанским коллегам: «Если говорить об основных задачах на следующий год, то это, конечно, поддержание темпов роста. С учетом того, что у нас сложные были периоды 2015-2016 годов, нам, конечно, нужно выходить из этого провала — как по темпам роста, так и по реальным доходам населения. У нас только реальные заработные платы в 2015 году просели на 9%». В этом году Минфин РФ прогнозирует их рост на 3,2%, по итогам 2018-го — более чем на 4%, добавил он.
Под конец Силуанов пообещал регионам своеобразный новогодний подарок: успешным субъектам возместят часть доходов, которых они лишились после перераспределения налогов в пользу центра. С 2017 года в федеральный бюджет стал зачисляться дополнительный 1% от ставки налога на прибыль, также увеличились ставки налога на добычу полезных ископаемых. В конце прошлого года Гайзатуллин говорил, что из-за перераспределения налога на прибыль Татарстан потеряет около 6,5 млрд рублей, а повышение НДПИ отнимет еще 1,9 млрд.
По словам Силуанова, правительство России решило проводить стимулирующую политику. Тем регионам, которые будут демонстрировать хорошие социально-экономические показатели, центр планирует предоставлять гранты. К примеру, для Татарстана в 2017 году размер гранта составит 1,7 млрд рублей, в 2018 году — «не меньше». Кроме того, субъектам, у которых сложится положительная динамика по налогу на прибыль, будет возвращаться часть этого прироста (по 2 из 3%, которые сейчас зачисляются в федеральный бюджет).
«Мы договорились о том, что регионы, которые показывают хорошие результаты, будут дополнительно стимулироваться из федерального центра. Такая практика продолжится и в следующие годы. У нас в трехлетнем бюджете необходимые ресурсы заложены на эти цели», — сказал Силуанов. И резюмировал: «Ну а так следующий год, коллеги, в целом тоже будет непростой».
Уже после коллегии журналисты спросили Минниханова, находит ли он общий язык с федеральными властями, когда речь идет о распределении доходов. «Конечно же, находим, — ответил он. — Мы каждый раз встречаемся, обсуждаем. Я, когда работал главой муниципалитета, мне все время казалось, что нас недооценивают и к нам такое отношение. Когда я стал министром финансов, мое мнение за три дня поменялось. Оказывается, Минфин очень прав, правильно работает. Кто где находится. Но мы всегда в диалоге находим правильное решение».
комментарии
Как это Силуанов планирует получить полтриллиона рублей для исполнения обещаний В.Путина (10,5 тыс на первого ребенка, компенсация процентов ипотеки и т.д.). В бюджете на это статьи то нету! Прежде чем обещать полтриллиона, надо было бы поправить бюджет. Что будут срезать? Опять здравоохранение, образование и пенсии стариков?