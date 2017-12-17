«Русской едой португальцев кормил, реагируют странно: очень пугаются»

Роман Бедусенко — о том, как эмигрировать из Татарстана в Португалию

Переехать в другую страну, быстро найти друзей и стать частью одной из лучших европейских танцевальных команд — это краткий сценарий переезда Романа Бедусенко в Португалию. Специально для проекта «Реального времени» он рассказал, как Португалия научила его терпению и почему это страна, где можно жить, ни о чем не думая.

Предыстория

Я родом из Украины. Когда мне было 13 лет, мы с семьей переехали в Набережные Челны. Там я окончил школу и уехал учиться в Институт культуры в Казань. По профессии я танцор, хореограф. Танцую уличные стили.

В Португалию я переехал по семейным обстоятельствам. К тому моменту в Порту уже жила мама. Имея опыт работы на молокозаводе в Челнах в две смены и законченные курсы парикмахерского дела, она в Португалии без знания языка довольно быстро нашла работу в салоне красоты.

Переехав в Португалию, я продолжил танцевать. Собственно, это и был один из основных мотивов: жить ближе к Европе, получить резиденцию и кататься на чемпионаты. Раньше я смотрел турниры только на видео, очень хотел участвовать, но понимал: нужно делать визу, покупать билеты — и это очень дорого.

Переезжал я по вызову от мамы, по туристической визе. Знакомых здесь не было. Сначала мы жили в пригороде. Пригород — это такая европейская деревушка на берегу океана. Как-то я гулял вдоль берега и дошел до деревушки побольше (в России сказали бы «поселок городского типа», а у них это маленький город). Там я увидел ребят, которые танцевали на станции электропоезда, на большой площади. Они даже не ставили шапочку для денег, как делали мы в Челнах, а просто танцевали для себя.

Я с ними пообщался. Они удивились, что я переехал в Португалию из России, что я такой высокий и танцую брейк. Через них я познакомился с другими ребятами из очень известной португальской команды Momentum Crew, одной из лучших в Европе. В Порту у них своя танцевальная школа. Кроме брейка я танцую хаус, а у них не было преподавателя по этому направлению. Я предложил им себя и начал давать уроки в школе танцев.

Поначалу деньги были небольшие. Дальше я начал танцевать в казино, в постановках, участвовать в местных чемпионатах — и в итоге Momentum Crew взяли меня в команду.

По профессии я танцор, хореограф. Танцую уличные стили

Трудности с языком

Мне пришлось практиковать португальский, так как на английском говорили не все детишки в школе. Сложно ли жить без знания португальского? Зависит от того, где вы работаете. На юге страны, где в основном отдыхают туристы, можно найти работу, зная только английский. На севере с этим будет сложнее. Хотя все равно на английском здесь говорят больше, чем в России.

Люди, с которыми я общался, были лучшими учителями португальского. Особенность португальцев в том, что они много разговаривают, рассказывают одно и то же десятки раз в десяти разных вариациях. Поэтому здесь грех не выучить язык. Поэтому после небольшого изучения теории дальше книжки я даже не открывал.

Есть бесплатные курсы для иностранцев. Их обычно проходят перед тем, как получать гражданство (для этого сначала нужно прожить в стране 6—7 лет, получить несколько резиденций и сдать экзамен по языку). Те, кто в своих силах не уверен, могут пойти на курсы. Занятия идут в обычных школах.

Работа и доходы

В Португалии, по сравнению с другими странами Европы, очень дешево жить, поэтому часто люди уезжают на полгода в другую страну, зарабатывают деньги, возвращаются и живут на заработанное следующие шесть месяцев. Все хорошие специалисты отсюда уезжают в другие страны (в Англию или во Францию).

Минимальная заплата в Португалии — 500 евро в месяц. С нее работодатель платит 130—140 евро налогов. Чем больше месячный доход, тем выше отчисления государству. В целом это около 30%.

По моим наблюдениям, на юге зарабатывают больше, потому что там много туристов, из-за них цены завышены. Если я работаю на юге, зарабатываю около 1000 евро, на севере — 800 евро. Но в целом в северном Порту неплохо. Это второй по величине город страны и лучшее туристическое направление на севере Португалии.

«Если я работаю на юге, зарабатываю около 1000 евро, на севере — 800 евро. Но в целом в северном Порту неплохо. Это второй по величине город страны и лучшее туристическое направление на севере Португалии». Фото kamaran.ru

Медицина

В больницу я хожу с опаской. Потому что принимает какой-нибудь стажер, который спрашивает, что болит, и «гуглит» симптомы. Стоматологов выбираю русских. Как-то был у португальского, он у меня спросил: «Когда тебе эту пломбу ставили?». «Не помню, лет пять назад», — отвечаю. А он удивляется: «Как лет пять? До сих пор стоит, что ли?!»

Если работаешь по контракту, у тебя будет страховка. У меня контракт с казино, и когда у меня что-то случалось, мне оказывали медпомощь в хорошей поликлинике с нормальными врачами.

Вид на жительство

Получить вид на жительство легко, если приехал по рабочей визе или если ты младше 25 лет, а родители уже резиденты (ты переезжаешь по программе воссоединения семьи). Думаю, не будет проблем, если выходишь замуж за португальца или женишься на португалке.

Сложно, если ты приехал как турист и остался. Тут уже нужно дождаться, когда истечет срок действия визы. Через шесть месяцев после просрочки визы можно подавать документы на рассмотрение. Заполняешь анкету в интернете, собираешь документы — и ждешь.

Но просто так ждать нельзя, нужно работать, показывать правительству, что приехал не просто на шее у него висеть, что ты специалист и уже отчисляешь в Португалии налоги.

Я ждал решения около двух лет. Все это время жил с бумажкой, что все мои документы находятся в миграционной службе. Выезжать за границу с такой бумажкой нельзя. Точнее, можно, но если остановят на границе, обратно в страну не пустят. Мне повезло, я из страны выезжал: катался по Испании, и меня ни разу не остановили — я не встретил ни одного пограничника. Один раз даже пересек границу с Испанией вплавь.

Жить два года в неопределенности и постоянно думать — оставят меня в стране или нет — было тяжело. Ждать ответа неприятно и унизительно. Как бы мы ни хотели кому-то подсластить, чтобы ускорить процесс, все было впустую — коррупции здесь нет.

«Сложно, если ты приехал как турист и остался. Тут уже нужно дождаться, когда истечет срок действия визы. Через шесть месяцев после просрочки визы можно подавать документы на рассмотрение». Фото fb.ru



Первую резиденцию получаешь на год. Через год оформляют еще на два года. Затем — еще на два. После этого дают на выбор: делать резиденцию на пять лет или собирать документы на получение гражданства. Надеюсь, мне хватит терпения получить его.

Чему меня Португалия научила, так это терпению. Здесь все очень терпеливые. Я, когда приехал, сразу начал разводить активность: давайте-давайте, работа, резиденция. А мне сказали: «Нет, у нас здесь так ничего не делается. Пойдемте покушаем».

Жилье

В Португалии нет привычных нам однокомнатных и двухкомнатных квартир. Они считают только спальные комнаты:

Т0 — кухня, зал и туалет, может, небольшой балкон.

Т1 — спальня, зал, кухня, туалет, балкон.

Т2 — две спальни, зал, кухня и два туалета (на каждую комнату).

и так далее.

Есть и студии. Это более европейский и студенческий вариант квартиры, когда в ней зал, кухня и комната составляют одно большое помещение.

Мы с мамой нашли очень дешевую и красивую Т1 за 300 евро в месяц в двух остановках от центра. Обычно подобный вариант Т1 в Порту обходится в 400—450 евро за месяц.

Центрального отопления здесь нет, только индивидуальные котлы. Так что русскому человеку бывает холодно жить в местном переменчивом тропическом климате. В Порту влажно, так что сухую квартиру найти трудно. Но это объясняет, почему португальцы ходят дома в уличной обуви. При этом в квартирах не грязно, а мыть полы легко: они покрыты кафельной или мраморной плиткой.

Покупкой квартиры я особо не интересовался. Знаю, что для ипотеки нужно искать поручителя, и это главная сложность. У нескольких моих знакомых есть деньги на первоначальный взнос, а поручителя нет.

«Городской транспорт в Порту очень удобный. Например, я плачу за проездной 30 евро в месяц и могу ездить на автобусе, метро, электричке». Фото nosviatores.com

Общественный транспорт

У меня еще нет своей машины, поэтому расскажу об общественном транспорте. Если жить в пригороде — будет сложно. Ездить до города придется на электричке (ходит раз в час, до 24 часов) или на автобусе (тоже ездит каждый час, но до 19 часов).

Городской транспорт в Порту очень удобный. Например, я плачу за проездной 30 евро в месяц и могу ездить на автобусе, метро, электричке. За городом проездной уже не действует. Автобусы ходят часто. На каждой остановке есть расписание маршрутов в будни и выходные, а также указан график прибытия автобусов на ближайших остановках. Сначала это кажется сложным, но потом привыкаешь, и система оказывается очень удобной.

Автобусы ездят до 1 часа ночи. Метро в Португалии есть только в Лиссабоне и Порту. В пятницу и субботу метрополитен и некоторые автобусы работают круглосуточно. Но обычно метро открыто с 5 до 24 часов.

Еда

Португальцы едят очень плохо. То, что мы называем чипсами, здесь считается картошкой фри. Даже в школе детям могут на обед давать эти чипсы. Салатики они не любят. Они любят чипсы и мясо. Супы у них не как у нас (наваристые с мясом), а овощной крем.

Самое любимое блюдо — франсезинья (francesinha) — большой сэндвич с несколькими типами мяса, политый сыром и соусом. Но я такие вещи не ем.

Португальцы любят рыбу. Очень популярна бакаляу (треска, — прим. ред.), которую привозят из Норвегии в засушенном или засоленном виде. Это считается их национальным блюдом. На Рождество португальцы варят овощи без соли и специй — просто кидают в кипяток кусок капусты, морковь, выкладывают на тарелку. Затем варят рыбу и кладут туда же.

Русской едой я их кормил. Реагируют странно: очень пугаются. Но все тащатся от пельменей и вареников, хоть у них есть равиоли. Глазированные сырки они не поняли. Были шокированы, что мы умеем делать блинчики, удивляются: «Как вы это делаете? Мы за ними ходим в кафе и платим за один блинчик 3 евро, а ты мне за пять минут десяток сделал!».

«Что мне очень нравится — так это дешевые тропические фрукты. И еще здесь очень любят кофе». Фото pixabay.com

Готовить дома они не любят, предпочитают есть в ресторанах или заказывать еду на дом. Если вдруг готовят дома, то делают мясо на гриле. Любят сладости, но местные десерты сильно отличаются от российских. Иногда они выглядят вкусно, на вид что-то печеное, думаешь, что сладкое, ешь — а ничего сладкого нет.

Что мне очень нравится — так это дешевые тропические фрукты. И еще здесь очень любят кофе. В любой кафешке ты выпьешь хороший вкусный кофе за 50—60 евроцентов. Растворимый кофе они вообще не считают за напиток. Когда у меня болела голова, мне посоветовали чашку кофе с лимонной цедрой. Действительно помогает.

Воспитание детей

Система воспитания в России и Португалии очень различается. Здесь ребенок что хочет, то и делает, потому что он — человек, который познает мир. Детям обычно не говорят «нет», кроме крайних случаев, когда он сует пальцы в розетку. Здесь у каждого свое «Я», про коллективное «Я» можно забыть.

В связи с этим ребенок становится личностью раньше, чем у нас, потому что в России детьми обычно командуют: ты делаешь это и это, если нет — я тебя наругаю. Я работаю в нескольких детских садиках и школах с детьми 3—16 лет. Переходный возраст в 12—13 лет у португальских детей, на мой взгляд, проходит гораздо спокойнее, чем у российских.

Проблем в работе с португальскими детьми нет, если учитель знает, как поддерживать авторитет, и он интересен сам по себе. Мне было сложно в первое время. Пытался преподавать, как меня учили в университете культуры: «Здравствуйте, ребята, давайте делать вот это и это». Но когда узнаешь детей персонально, понимаешь, какой подход стоит применить. Если я вижу, что кто-то начинает отвлекаться, я беру этого ребенка и говорю: «Ты — мой ассистент. Будешь вместо меня считать и проверять, правильно ли все делают». И ребенку становится интересно.

«Здесь есть известный мост дона Луиша. Его строили по проекту Эйфеля. Он соединяет два города. Это один из самых красивых пешеходных мостов». Фото wikimedia.org (Elena (Mateyka)



Любимые местные праздники

Как русские любят Новый год, так португальцы любят Рождество. Они собираются дома, сидят возле телевизора, много едят, дарят друг другу подарки. Есть праздники более «молодежные». Например, в конце февраля проходит карнавал, когда все выходят на улицу, пускают салюты, гуляют.

Здесь есть известный мост дона Луиша. Его строили по проекту Эйфеля. Он соединяет два города. Это один из самых красивых пешеходных мостов. Местные обычно смотрят салют на набережной Вила-Нова-ди-Гая, потом идут по мосту в исторический центр города. А по дороге раскачивают мост. Эта традиция мне очень нравится. Мост огромный, двухъярусный, внизу едут машины, наверху — метро, а мы всей толпой его раскачиваем.

Еще в Порту есть очень интересный праздник Сан Жуан [Festa de São João]. Все ходят с игрушечными молоточками по улице, бьют ими друг друга, издавая звуки.

О португальцах

Португальцы люди очень открытые. Нет никакого негатива в общении. К «понаехавшим» иностранцам они относятся по-разному, зависит от того, как себя вести и подавать.

Ответственность, дисциплина у португальцев не в порядке вещей. В 12 часов нам нужно начать работу, и если в России так и происходит, то в Португалии в 12 только начинают пить кофе, а работать — через полчаса. Пунктуальности здесь ноль.

В России мы торопимся сделать это, это и еще вон то. Я помню свои ощущения, когда жил в Казани, когда нужно столько всего сделать, а ничего не успеваешь. Я давал уроки, учился, работал ночью, тренировался для себя, тренировался с командой, выступал — находился в постоянном стрессе. Делал одну вещь, а думал о следующей.

Здесь не так. Португальцы не спешат жить. Сделал — отдохнул, сделал — отдохнул, поел. Распорядок дня строго зависит от завтрака, обеда и ужина. Это для них святое время. Даже если ты по какому-то вопросу позвонишь бухгалтеру или нотариусу, во время принятия еды они не ответят. Но если звонить после ужина — человек ответит и отзовется на просьбу.

Португальцы очень эмоциональные. Футбол — национальная гордость. Все любят футбол. Они гордятся своей страной, своими первооткрывателями, культурой, музыкой. Здесь национальная музыка может играть даже на дискотеках.

Думаю, Португалия — это страна, где хорошо жить на пенсии. Или жить, не думая ни о чем.