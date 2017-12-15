Нездешний вечер
Ретро-концерт с привкусом ностальгии
На Малой сцене Качаловского театра прошла премьера ретро-концерта «Когда зажгутся фонари», поставленного Ильей Славутским. Какова предыстория постановки и чем актеры тронули публику — в материале «Реального времени».
Родом с Лазурного берега
То, что подавляющее большинство актеров Качаловского театра хорошо поют и танцуют, — аксиома. Это умение пригодилось и на гастролях во Франции, куда с завидной регулярностью ездят казанцы. В Марселе, где проходит фестиваль русской культуры, у качаловцев давно есть свои зрители, которые ждут их приезда.
Фестиваль русской культуры на Лазурном берегу в свое время был придуман потомком эмигрантов, князем Георгием Ангуладзе, который увлек своей любовью к русскому искусству французского актера и режиссера Ришара Мартена.
Спектакли играются в зале театра Турски, находящегося далеко не в центре Марселя, не в самом фешенебельном районе, но это не мешает собирать аншлаги. Часть зрителей, естественно, смотрит спектакли с наушниками, но традиционно бывают и представители трех волн русской эмиграции, приезжающие из других городов и даже из неблизкого к Марселю Парижа.
Традиция на фестивале такова, что после спектакля часть публики, купившая дополнительные билеты, остается в большом театральном фойе, и здесь их ждет еще одно представление — кабаре. Актеры, только что сыгравшие спектакль, исполняют для зрителей песни русские, цыганские, популярные в эмигрантской среде. Концертная программа идет под шквал аплодисментов, часто билеты в кабаре покупают не только русскоязычные зрители, но и французы.
Одна из самых популярных программ кабаре — у качаловцев. Очевидно, отталкиваясь от этого опыта, Илья Славутский и сделал ретро-концерт «Когда зажгутся фонари», премьерные представления которого сейчас проходят на Малой сцене Качаловского театра.
Пьеро и Арлекин
«Когда зажгутся фонари» — стильное действо, выстроенное с чувством меры и такта, что традиционно отличает Илью Славутского-режиссера. Живой оркестр — аккордеон, бас-гитара, ударные, саксофон и скрипка. Четыре вокалиста — Илья Славутский, Алексей Захаров, Елена Ряшина и Эльза Фардеева. Еще восемь актеров — танцевальная группа. Звучат не только песни, но и стихи, преимущественно «серебряного века» — Иванов, Гумилев, Брюсов, Северянин, Лохвицкая. Песни из репертуара Вертинского, Петра Лещенко, Татьяны Ивановой, Аллы Баяновой, Льва Утесова.
Каждый из солистов в образе. Простушка, веселая и заводная, Эльза Фардеева. Романтичная фам фаталь Елена Ряшина. И — случайно или так задумано — два персонажа, которые четко ассоциируют с героями комедии дель арте. Бледный и грустный Пьеро (Алексей Захаров) и дерзкий, отчаянный Арлекин (Илья Славутский). Если вспомнить повальное увлечение этими образами итальянской комедии в России периода «серебряного века» — все в тему. Вспомним заодно традиционный образ Александра Вертинского, выбравшего маску Пьеро.
Кто делал костюмы можно угадать, не заглядывая в программку, — ах, эти цветочки из ткани на поясах у дам, эти атласные банты вместо галстуков у кавалеров, этот безупречный крой, этот породистый французский серый цвет, этот знаменитый гриз… Так работать может только Рустам Исхаков. Визуальный ряд продуман до мелочей — опять-таки фирменная фишка Ильи Славутского.
«Там, где цветет миндаль»
Естественно, нет ни декораций, ни реквизита, но элементы театрализации присутствуют, каждая песня нашла свое режиссерское решение. Илья Славутский с присущей ему деликатностью и безупречным музыкальным вкусом проходит между Сциллой и Харибдой — в вокальных номерах нет ни цыганщины, ни налета ресторанного пения, хотя репертуар в этом плане выбран опасный.
«Бублички», «Моя Марусенька», «Чубчик», «Я ехала домой», «В бананово-лимонном Сингапуре», «Осень, прозрачное утро» и, конечно, «Очи черные» — таков очень неполный перечень. Не со всеми аранжировками можно согласиться, есть произведения, которые, на мой взгляд, требуют более камерного аккомпанемента, но это уже вкусовое замечание.
Четыре пары танцующих актеров — особый разговор. Работают стильно, изящно, уместно. Неизменно интересна в течение всей программы Славяна Кощеева — азартна, красива, зажигательна. Александр Малинин — ну просто бог дансинга. Максим Кудряшов — ироничен, загадочен. Танцуют, заходятся в чарльстоне, бьют чечетку. Между партнерами в паре выстроены отношения, что добавляет театральности действу. Безмолвный диалог между Славяной Кощеевой и Алексеем Захаровым, поющим «Татьяна, помнишь дни золотые», — один из удачнейших номеров ретро-концерта.
Вроде бы несложная в драматургическом отношении вещь — концертная программа, но, сидя в зале, то и дело ловишь себя на множестве ассоциаций. Видится Стрельна и Озерки, куда Блок ездил слушать цыган. Пароход, отчаливающий от крымского причала, увозящий наших соотечественников в Стамбул, а потом во Францию — навсегда. И красавец-князь, освободивший Россию от Распутина, на палубе с гитарой, наигрывает романс и смотрит с тоской на исчезающий берег. Поет, чтобы не плакать, — такой вот кураж.
«Натянулись гитарные струны — сердце ждет. Только тронь его голосом юным — запоет», — точнее Александра Блока о таком пении, как в программе «Когда зажгутся фонари», не скажешь. Песни, включенные Ильей Славутским в ретро-концерт, в основном ассоциируются у нас с периодом эмиграции первой волны, они были увезены из России, какая-то часть написана в изгнании, потому, наверное, многие номера пронизаны ностальгией. «Я ехала домой», — Елена Ряшина именно так и поет, с какой-то нездешней, отстраненной грустью. С чувством невосполнимой потери.
В финале ретро-концерта есть один номер, который выбивается из общего ряда. Илья Славутский, повторюсь, Арлекин, веселый корифей этого небольшого хора, вдруг становится иным. Ушедшим в себя, пораженным тоской. Он поет «Аравийскую песню» из репертуара Александра Вертинского, исполненную позже Валерием Ободзинским. Песню о том, что всех нас в жизни ждет дорога. Путь, по которому мы уйдем… Илья поет тихо и строго, он словно снял маску и чуть-чуть приоткрыл душу.
Впрочем, весь ретро-концерт для зрителей — это два часа, когда можно отпустить душу на свободу. Азартно хлопать в такт, смахивать слезы, печалиться и вспоминать, вспоминать, вспоминать, казалось бы, забытые в суете дней чувства. И на миг, пусть хотя бы и на миг, воскресить их.
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