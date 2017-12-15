Нездешний вечер

Ретро-концерт с привкусом ностальгии

Фото: Максим Платонов

На Малой сцене Качаловского театра прошла премьера ретро-концерта «Когда зажгутся фонари», поставленного Ильей Славутским. Какова предыстория постановки и чем актеры тронули публику — в материале «Реального времени».



Родом с Лазурного берега

То, что подавляющее большинство актеров Качаловского театра хорошо поют и танцуют, — аксиома. Это умение пригодилось и на гастролях во Франции, куда с завидной регулярностью ездят казанцы. В Марселе, где проходит фестиваль русской культуры, у качаловцев давно есть свои зрители, которые ждут их приезда.

Фестиваль русской культуры на Лазурном берегу в свое время был придуман потомком эмигрантов, князем Георгием Ангуладзе, который увлек своей любовью к русскому искусству французского актера и режиссера Ришара Мартена.

Спектакли играются в зале театра Турски, находящегося далеко не в центре Марселя, не в самом фешенебельном районе, но это не мешает собирать аншлаги. Часть зрителей, естественно, смотрит спектакли с наушниками, но традиционно бывают и представители трех волн русской эмиграции, приезжающие из других городов и даже из неблизкого к Марселю Парижа.

То, что подавляющее большинство актеров Качаловского театра хорошо поют и танцуют, — аксиома



Традиция на фестивале такова, что после спектакля часть публики, купившая дополнительные билеты, остается в большом театральном фойе, и здесь их ждет еще одно представление — кабаре. Актеры, только что сыгравшие спектакль, исполняют для зрителей песни русские, цыганские, популярные в эмигрантской среде. Концертная программа идет под шквал аплодисментов, часто билеты в кабаре покупают не только русскоязычные зрители, но и французы.

Одна из самых популярных программ кабаре — у качаловцев. Очевидно, отталкиваясь от этого опыта, Илья Славутский и сделал ретро-концерт «Когда зажгутся фонари», премьерные представления которого сейчас проходят на Малой сцене Качаловского театра.

Пьеро и Арлекин

«Когда зажгутся фонари» — стильное действо, выстроенное с чувством меры и такта, что традиционно отличает Илью Славутского-режиссера. Живой оркестр — аккордеон, бас-гитара, ударные, саксофон и скрипка. Четыре вокалиста — Илья Славутский, Алексей Захаров, Елена Ряшина и Эльза Фардеева. Еще восемь актеров — танцевальная группа. Звучат не только песни, но и стихи, преимущественно «серебряного века» — Иванов, Гумилев, Брюсов, Северянин, Лохвицкая. Песни из репертуара Вертинского, Петра Лещенко, Татьяны Ивановой, Аллы Баяновой, Льва Утесова.

Каждый из солистов в образе. Простушка, веселая и заводная, Эльза Фардеева. Романтичная фам фаталь Елена Ряшина. И — случайно или так задумано — два персонажа, которые четко ассоциируют с героями комедии дель арте. Бледный и грустный Пьеро (Алексей Захаров) и дерзкий, отчаянный Арлекин (Илья Славутский). Если вспомнить повальное увлечение этими образами итальянской комедии в России периода «серебряного века» — все в тему. Вспомним заодно традиционный образ Александра Вертинского, выбравшего маску Пьеро.

Живой оркестр — аккордеон, бас-гитара, ударные, саксофон и скрипка



Кто делал костюмы можно угадать, не заглядывая в программку, — ах, эти цветочки из ткани на поясах у дам, эти атласные банты вместо галстуков у кавалеров, этот безупречный крой, этот породистый французский серый цвет, этот знаменитый гриз… Так работать может только Рустам Исхаков. Визуальный ряд продуман до мелочей — опять-таки фирменная фишка Ильи Славутского.

«Там, где цветет миндаль»

Естественно, нет ни декораций, ни реквизита, но элементы театрализации присутствуют, каждая песня нашла свое режиссерское решение. Илья Славутский с присущей ему деликатностью и безупречным музыкальным вкусом проходит между Сциллой и Харибдой — в вокальных номерах нет ни цыганщины, ни налета ресторанного пения, хотя репертуар в этом плане выбран опасный.

«Бублички», «Моя Марусенька», «Чубчик», «Я ехала домой», «В бананово-лимонном Сингапуре», «Осень, прозрачное утро» и, конечно, «Очи черные» — таков очень неполный перечень. Не со всеми аранжировками можно согласиться, есть произведения, которые, на мой взгляд, требуют более камерного аккомпанемента, но это уже вкусовое замечание.

Четыре пары танцующих актеров — особый разговор. Работают стильно, изящно, уместно. Неизменно интересна в течение всей программы Славяна Кощеева — азартна, красива, зажигательна. Александр Малинин — ну просто бог дансинга. Максим Кудряшов — ироничен, загадочен. Танцуют, заходятся в чарльстоне, бьют чечетку. Между партнерами в паре выстроены отношения, что добавляет театральности действу. Безмолвный диалог между Славяной Кощеевой и Алексеем Захаровым, поющим «Татьяна, помнишь дни золотые», — один из удачнейших номеров ретро-концерта.

Четыре пары танцующих актеров — особый разговор. Работают стильно, изящно, уместно



Вроде бы несложная в драматургическом отношении вещь — концертная программа, но, сидя в зале, то и дело ловишь себя на множестве ассоциаций. Видится Стрельна и Озерки, куда Блок ездил слушать цыган. Пароход, отчаливающий от крымского причала, увозящий наших соотечественников в Стамбул, а потом во Францию — навсегда. И красавец-князь, освободивший Россию от Распутина, на палубе с гитарой, наигрывает романс и смотрит с тоской на исчезающий берег. Поет, чтобы не плакать, — такой вот кураж.

«Натянулись гитарные струны — сердце ждет. Только тронь его голосом юным — запоет», — точнее Александра Блока о таком пении, как в программе «Когда зажгутся фонари», не скажешь. Песни, включенные Ильей Славутским в ретро-концерт, в основном ассоциируются у нас с периодом эмиграции первой волны, они были увезены из России, какая-то часть написана в изгнании, потому, наверное, многие номера пронизаны ностальгией. «Я ехала домой», — Елена Ряшина именно так и поет, с какой-то нездешней, отстраненной грустью. С чувством невосполнимой потери.

В финале ретро-концерта есть один номер, который выбивается из общего ряда. Илья Славутский, повторюсь, Арлекин, веселый корифей этого небольшого хора, вдруг становится иным. Ушедшим в себя, пораженным тоской. Он поет «Аравийскую песню» из репертуара Александра Вертинского, исполненную позже Валерием Ободзинским. Песню о том, что всех нас в жизни ждет дорога. Путь, по которому мы уйдем… Илья поет тихо и строго, он словно снял маску и чуть-чуть приоткрыл душу.

Впрочем, весь ретро-концерт для зрителей — это два часа, когда можно отпустить душу на свободу. Азартно хлопать в такт, смахивать слезы, печалиться и вспоминать, вспоминать, вспоминать, казалось бы, забытые в суете дней чувства. И на миг, пусть хотя бы и на миг, воскресить их.

1 / 43 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов